EN|RU|UK
Темы дня: Крушение самолета МАУ в Иране Обмен пленными Записи Трубы Газовая война Убийство Шеремета Рынок земли Нормандские переговоры Обирай свідомо
 Политика Украины
  126  5
Материалы по теме:
Все про:ВР (24252) Иран (760) крушение (453) Разумков Дмитрий (354)

 Рада во вторник рассмотрит постановление по крушению самолета МАУ в Иране, - Разумков

Спикер ВР Дмитрий Разумков призвал представителей комитетов ВР по вопросам внешней политики и международного сотрудничества и по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки подготовить проект постановления относительно сбитого самолета МАУ, чтобы парламентарии смогли принять его уже во вторник.

Об этом спикер сказал во время заседания Согласительного совета в понедельник, сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

"Я хотел бы обратиться к комитетам по вопросам национальной безопасности и обороны и международного сотрудничества с просьбой провести заседание и высказать свою позицию, позицию Верховной Рады Украины. Также я обращаюсь к нашим коллегам с просьбой подготовить постановление Верховной Рады Украины об этих событиях, сделать это как можно быстрее. И думаю, что было бы очень правильно сделать это сегодня для того, чтобы завтра мы могли рассмотреть его в зале Верховной Рады Украины. Некоторые наработки у вас уже есть", - призвал Разумков.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украина знала, что рейс 752 был сбит, но решила избегать резкой критики Ирана, - The Washington Post

Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому) в среду, 8 января 2020 года, после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо на экстренном брифинге заявил: "Данные разведки указывают, что украинский самолет сбила иранская ракета "земля-воздух". Власти США также заявили, что считают, что самолет МАУ был сбит Ираном. Президент Трамп заявил: "Кто-то на той стороне мог совершить ошибку". Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон сообщил, что у их государства также есть подтверждения попадания ракеты в самолет украинских авиалиний.

Утром 11 января Иран признал, что самолет украинских авиалиний был сбит по ошибке иранскими военными.

Президент Ирана Хасан Рухани назвал крушение украинского самолета "великой трагедией" и "непростительной ошибкой".

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина ожидает полного признания иранской стороной своей вины и доведения расследования до конца.

Духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи выразил соболезнования семьям погибших в результате крушения самолета украинских авиалиний, назвав произошедшее "болезненным инцидентом".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Случайные люди гибнут из-за российского оружия, поставляемого разным уродам по всему миру, - авиаэксперт Лукашевич

По словам командующего аэрокосмическими силами Корпуса Стражей Исламской революции Амира Али Хаджизаде, оператор, сбивший украинский самолет, получил сообщение о запуске ракеты "Круз" и принял приближающийся объект за ракету.

Источник: https://censor.net.ua/n3169555
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Раздуплились наконец-то, это нужно было делать в течение первых суток. Но отдыхать оно лучше, правда?
 показать весь комментарий
 
На месте в Иране остаются только 8 человек для организации отправки тел в Украину. Остальных Иран "попросил" тихо слинять, т.к. у них не оказалось официальной бумаги Кабмина о создании государственной комиссии по расследованию катастрофы пассажирского борта. Власть дилетантов-недоумков хренова. Даже заседания Рады и Кабмина не соображают вовремя провести и бумаги должным образом оформить. Практически сутки с момента катастрофы страна жила в безвластье. Хотя-бы вменяемых экспертов или Климкмна, Зеркаль или Пороха послушали, там все четко по шагам было расписано.
 показать весь комментарий
 
Влада брехунів та боягузів «Україна знала що літак був збитий, проте хотіла бути обережною, щоб не ворогувати з Іраном»

Рада у вівторок розгляне постанову про аварію літака МАУ в Ірані, - Разумков - Цензор.НЕТ 8273
 показать весь комментарий
 
Когда ООН выразит озабоченность можете списать текст один-в-один.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх