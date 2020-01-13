EN|RU|UK
Темы дня: Крушение самолета МАУ в Иране Обмен пленными Записи Трубы Газовая война Убийство Шеремета Рынок земли Нормандские переговоры Обирай свідомо
 Происшествия
  208  4
Материалы по теме:
Все про:Минобороны (6222) обстрел (8591) Донбасс (20416) операция Объединенных сил (1983)

 Наемники РФ обстреляли позиции украинских воинов вблизи Зайцево, потерь нет, - Минобороны

С начала текущих суток российско-оккупационные войска осуществили 1 прицельный обстрел позиций наших защитников.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Миноброны.

"Российско-оккупационные войска осуществили 1 прицельный обстрел позиций наших защитников в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" Объединенных сил. После 08.45 по направлению от н.п. Гольмовский оккупанты в течение получаса вели огонь из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов в районе Зайцева", - говорится в сообщении.

По имеющейся информации, боевых потерь в результате прицельного огня противника нет.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": За пособничество террористам "ЛДНР" осужден на 8 лет заочно житель Херсонщины, - СБУ

Источник: https://censor.net.ua/n3169553
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Все время новости как нас обстреливают...наверно в 1940х годах за такие пораженческие известия и журналистов и прес службу минобороны тут же расстреляли за подрыв боевого духа у солдат и граждан Украины
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТНовостиПроисшествия
 
 
 
 
 
 вверх