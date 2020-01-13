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 Политика Украины
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 Украина знала, что рейс 752 был сбит, но решила избегать резкой критики Ирана, - The Washington Post

За некоторое время до того, как в Иране признали, что рейс 752 "Международных авиалиний Украины" под Тегераном был сбит, украинские расследователи понимали, что самолет был уничтожен ракетой. Однако, руководство страны предпочло придерживаться нейтральной и дипломатичной позиции.

"Уже не оставалось аргументов для того, чтобы все это отрицать", – отметил The Washington Post секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов, передает Цензор.НЕТ.

Почти сразу после того, как самолет упал и погибли все, кто находился на борту, официальные лица США, Канады и Великобритании заявили всему миру, что, по их мнению, самолет был сбит Ираном. По словам Данилова, президент Украины Владимир Зеленский попросил их поделиться с ним такой информацией, однако решил не делать со стороны Украины никаких официальных выводов.

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"Мы пришли к такому выводу раньше, чем американцы и канадцы", – сказал Данилов, подчеркнув, что Украина хотела, чтобы ее представители собирали собственные доказательства. Чиновники всячески избегали резкой критики Ирана, чтобы обеспечить его сотрудничество в расследовании.

Через четыре дня после крушения, Зеленский объявил, что он и президент Ирана Хасан Рухани "договорились о полном юридическом и техническом сотрудничестве, включая вопросы компенсации".

"Еще раз, Зеленский прошел по тонкому балансирующему бревну дипломатии и вышел, не упав лицом в грязь. Для политического новичка у него, кажется, есть острое чувство, как именно умиротворить противоборствующие группировки, чтобы защитить интересы Украины", – сказала Нина Янкович, политолог из Центра Вильсона.

Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому) в среду, 8 января 2020 года, после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо на экстренном брифинге заявил: "Данные разведки указывают, что украинский самолет сбила иранская ракета "земля-воздух". Власти США также заявили, что считают, что самолет МАУ был сбит Ираном. Президент Трамп заявил: "Кто-то на той стороне мог совершить ошибку". Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон сообщил, что у их государства также есть подтверждения попадания ракеты в самолет украинских авиалиний.

Утром 11 января Иран признал, что самолет украинских авиалиний был сбит по ошибке иранскими военными.

Президент Ирана Хасан Рухани назвал крушение украинского самолета "великой трагедией" и "непростительной ошибкой".

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина ожидает полного признания иранской стороной своей вины и доведения расследования до конца.

Духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи выразил соболезнования семьям погибших в результате крушения самолета украинских авиалиний, назвав произошедшее "болезненным инцидентом".

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По словам командующего аэрокосмическими силами Корпуса Стражей Исламской революции Амира Али Хаджизаде, оператор, сбивший украинский самолет, получил сообщение о запуске ракеты "Круз" и принял приближающийся объект за ракету.

Источник: https://censor.net.ua/n3169552
 
 
 Топ комментарии
 
"Еще раз, Зеленский прошел по тонкому балансирующему бревну дипломатии и вышел, не упав лицом в грязь. Для политического новичка у него, кажется, есть острое чувство, как именно умиротворить противоборствующие группировки, чтобы защитить интересы Украины", - сказала Нина Янкович, политолог из Центра Вильсона.Источник: https://censor.net.ua/n3169552

да ну? Украина знала, что рейс 752 был сбит, но решила избегать резкой критики Ирана, - The Washington Post - Цензор.НЕТ 248
он нырнул прямо в эту грязь...
вот вспомнилось...

Украина знала, что рейс 752 был сбит, но решила избегать резкой критики Ирана, - The Washington Post - Цензор.НЕТ 3062
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хоть извинится перед Ираном не встигли и то гарно.
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да не "Украина знала". а оманский ишак знал, но он не захотел портить отношения со своими кремлевскими кураторами
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хоть извинится перед Ираном не встигли и то гарно.
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Однако, руководство страны предпочло придерживаться нейтральной и дипломатичной позиции. Зебіли це дно? Нє? Україна знала, що рейс 752 був збитий, але вирішила уникати різкої критики Ірану, - The Washington Post - Цензор.НЕТ 5121 Источник: https://censor.net.ua/n3169552
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Уверен на 100% что проклятые барыго-мародеры созвали СБ ООН, и притянули бы засРашку как поставщика и спонсора терроризма. А вафля она и в омане вафля
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Порошенко бы обвинил Иран в умышленном сбитии по команде Московии. И призвал бы расследовать в Гаагском трибунале.
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Шож парешенко за 5 лет ниразу не обвинил кремлядей с ****** за сбитие мн17,а всё вонял
тэрорысты лднр сбылы.
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Порошенко обгоревший флаг демонстрировал, фрагмент автобуса, паспорта.
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Та да. За пять лет по малазийскому боингу с кучей фактов о непосредственном участии рашки в этой трагедии не притянули, а тут бы притянули. Вы сами хоть верите в свои слова?
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Притянуть бы не притянул, но заявлял бы, требовал. Гибридная война, дымовая завеса.
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Ну да, очередное состояние запора при бурной работе организма. Главное результат, а не бурная деятельность. А на данный момент результат таков, что Иран признал свою вину, принес извинения и готов компенсировать на убытки и моральные и материальные. Это результат. Было бы лучше если бы он выдворил наших экспертов и полностью закрылся и самоизолировался плюс на примере кацапов начал в несознанку играть? Трагедия уже случилась - жизней людей уже не вернуть. Так хотя бы по справедливости это все разрешится.
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вовик оманский---ну уж ОЧЕНЬ тонкий дипломат,слово не скажет пока московия не подскажет !
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обобщённый портрет зебила. реалистичненько.
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да не "Украина знала". а оманский ишак знал, но он не захотел портить отношения со своими кремлевскими кураторами
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Порох часто посылал Хла и из-за этого 2 года обменов не было. Опять испортить отношения, чтобы угодить порохоботикам-"патриотикам"?
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Просто решили девственность сохранить!
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До сих пор непонятно какую часть тела Нелоху зажимали дверью в Омане.
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Хитрожопый еврейский мальчик Вова исполнял до последнего. Если бы носом не ткнули, так бы и записал - поломка двигателя.
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Вова просто вже мав досвід вибачень перед кадировим, тепер вирішив перестрахуватись.
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_Ну тут не уверен как бы я поступил. Возможно также прикидывался дурачком, пока не собрал бы доказательства и не ушёл живым с ними из ирана.
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та да... канешна ))))
Украина не знала где ее преЗЕдент и прочая шушара...а тут она просто сразу знала....
а может ей (Украине) кто-то нашептал.. то-то "маторперегрелся" сразу вывесили...
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"Еще раз, Зеленский прошел по тонкому балансирующему бревну дипломатии и вышел, не упав лицом в грязь. Для политического новичка у него, кажется, есть острое чувство, как именно умиротворить противоборствующие группировки, чтобы защитить интересы Украины", - сказала Нина Янкович, политолог из Центра Вильсона.Источник: https://censor.net.ua/n3169552

да ну? Украина знала, что рейс 752 был сбит, но решила избегать резкой критики Ирана, - The Washington Post - Цензор.НЕТ 248
он нырнул прямо в эту грязь...
вот вспомнилось...


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І де зараз Дудуев, і де зараз Чечня? Сміливі люди були, достойні. Але...
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У кого то ещё есть иллюзии,что узеленские способны отстаивать национальные интересы Украины?
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Он всё делает "нетак".Був бы пэтро сейшело-панамский,то делал бы всё "так"
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В интересах Украины не влазить в чужие разборки. А зарабатывать на всем бабло. Например, на поставках товаров в Ирак, Иран, Оман и т. д.
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Півроку різкої критики й щодо ********* не чутно. А х__йло стало владіміром путіним.
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Ослик Оманский очень биться сказать или что то сделать что может непонравиться его кумиру! Для малороса нет ничего страшней обидеть невзначай словом и делом своего мудраго сцаря!
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Как правильн ? Сцыкливое правительство, или правительство сцыкунов ? 😁
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Да если весь этот "политес" связан был с Ираном, то - да, все неплохо проведено... НО, "гнетут меня сомненья тяжкие", что дело тут в Иране... Уж больно созвучно пели наши отдельные лица хором с российской пропагандой!
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/// Еще раз, Зеленский прошел по тонкому балансирующему бревну дипломатии и вышел, не упав лицом в грязь. Для политического новичка у него, кажется, есть острое чувство, как именно умиротворить противоборствующие группировки, чтобы защитить интересы Украины ///

Мне почему-то кажется, что его провели по этому бревну держа за руку. И это была рука кремля. Никаких "острых чувств" у него нет, я думаю. Но для него лично все в итоге вышло хорошо - сохранил лицо и типа проявил мудрость.
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12 января 2020 года представители иранского МИД официально уведомили украинскую делегацию о том, что в связи с началом работы специализированной комиссии ICAO, а также Конвенции о международной гражданской авиации,положений и процедур, изложенных в документах №9756 AN/965 и других нормативных актах этой организации, нахождение представителей украинской стороны не обусловлено никакими дипломатическими или международными обязательствами республики Иран и является недопустимым вмешательством в работу международных специализированных органов.

Кроме того республика Иран запрещает любое изъятие или перемещение объектов имеющих доказательную ценность для работы международной комиссии ICAO. Иранская сторона напоминает, что расследование этого инцидента проводят соответствующие органы республики Иран и вмешательство и их работу будет расцениваться как покушение на суверенитет государства Иран. Иран безусловно и полностью готов сотрудничать и любыми международными комиссиями или органами которые буду созданы для объективного и профессионального расследования обстоятельств гибели самолета рейса PS752 и готов передать им все материалы расследования и вещественные доказательства собранные им в его расследовании.

В процессе взаимных консультаций выяснилось, что у украинской стороны нет решения о создании государственной комиссии по расследований факта гибели самолета рейса PS752 , украинская делегация не является частью какой либо международной делегации расследующей факт гибели самолета рейса PS752 , украинская сторона не согласовывала с иранской стороной проведение следственных действий по данному факту и не приглашала представителей компетентных органов республики Иран для совместной работы.

Исходя из всего этого иранская сторона попросила украинскую делегацию сдать все находящиеся в ее распоряжении материальные объекты с составлением инвентаризационной описи, представителям ICAO и покинуть зону проведения следственных мероприятий.

P.S. "Украинская делегация состоит из высокопрофессиональных специалистов. Ее работа будет успешной и плодотворной" заявлял секретарь СНБО Данилов.

Мы так и не узнали из кого состояла украинская комиссия, но судя по результатам - высшее руководство страны состоит из бездарей, дилетантов и откровенных лжецов
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"...Еще раз, Зеленский прошел по тонкому балансирующему бревну дипломатии и вышел, не упав лицом в грязь..."

Про що воно блеє?
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Більш боязкої людину ніж зеленський і яка такм сильно ******** грощі треба ще пошукати і це нєдоразумєніє керує Україною вже більше як півроку Украина знала, что рейс 752 был сбит, но решила избегать резкой критики Ирана, - The Washington Post - Цензор.НЕТ 2932
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А ви, звичайно, поливаєте його брудом бескоштовно)))
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А теперь трусливое молчание зеленой власти так удобно выдавать за дипломатический перл.
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Штаты все больше и больше убеждаются, что Зё-власти не нуждаются в американской поддержке и помощи - выводы не за горами
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Що-що, а от Єльченко потрібно похвалити: на кожну владу працює не за страх, а на совість. Влада змінилася - і тут він її вірно служить: організував таку замовну статтю.
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Это что было? Кто-то из нас двоих дебил...
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"но решила избегать резкой критики Ирана,"
пукин запретил?))))
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Та какая разніцаг? У насг прізідєнтг в повнойг оманєг бувг? Йому шоби ширнуцця або нюхнуть доводиться такі крюки загинати по планеті!.. Не позавидуєш.
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У этого недоразумения каждое утро первый вопрос кто я где я ? Воно в прострации
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Открьітьім текстом "Вашингтон Пост" пишет , что Украина добилась нужного результата, благодаря взвешенному дипломатическому подходу к Ирану , что привело к бьістрому признанию Тегераном своей виньі. Присутствие и работа на месте катастрофьі украинских єкспертов, явились залогом дипломатического УСПЕХА Украиньі. Что кому не ясно ?
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В принципе, нормальным людям тут все ясно...
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" Зеленский прошел по тонкому балансирующему бревну дипломатии Источник: https://censor.net.ua/n3169552"
речь политОлуха..))
по балансирующим предметам не ходЮт...
их пользуют для удержания баланса. )))
а бревна для "прогулок" бывают устойчивые и качающиеся..)))
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И слава Богу, что не поспешили, потому как кацапы вбросили огромные ресурсы в версию, что украинский Боинг сбили американцы, просто Иран не стал участвовать в кацапских играх...
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