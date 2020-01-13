 Украина знала, что рейс 752 был сбит, но решила избегать резкой критики Ирана, - The Washington Post

"Уже не оставалось аргументов для того, чтобы все это отрицать", – отметил The Washington Post секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов, передает Цензор.НЕТ.
Почти сразу после того, как самолет упал и погибли все, кто находился на борту, официальные лица США, Канады и Великобритании заявили всему миру, что, по их мнению, самолет был сбит Ираном. По словам Данилова, президент Украины Владимир Зеленский попросил их поделиться с ним такой информацией, однако решил не делать со стороны Украины никаких официальных выводов.
"Мы пришли к такому выводу раньше, чем американцы и канадцы", – сказал Данилов, подчеркнув, что Украина хотела, чтобы ее представители собирали собственные доказательства. Чиновники всячески избегали резкой критики Ирана, чтобы обеспечить его сотрудничество в расследовании.
Через четыре дня после крушения, Зеленский объявил, что он и президент Ирана Хасан Рухани "договорились о полном юридическом и техническом сотрудничестве, включая вопросы компенсации".
"Еще раз, Зеленский прошел по тонкому балансирующему бревну дипломатии и вышел, не упав лицом в грязь. Для политического новичка у него, кажется, есть острое чувство, как именно умиротворить противоборствующие группировки, чтобы защитить интересы Украины", – сказала Нина Янкович, политолог из Центра Вильсона.
Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому) в среду, 8 января 2020 года, после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо на экстренном брифинге заявил: "Данные разведки указывают, что украинский самолет сбила иранская ракета "земля-воздух". Власти США также заявили, что считают, что самолет МАУ был сбит Ираном. Президент Трамп заявил: "Кто-то на той стороне мог совершить ошибку". Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон сообщил, что у их государства также есть подтверждения попадания ракеты в самолет украинских авиалиний.
Утром 11 января Иран признал, что самолет украинских авиалиний был сбит по ошибке иранскими военными.
Президент Ирана Хасан Рухани назвал крушение украинского самолета "великой трагедией" и "непростительной ошибкой".
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина ожидает полного признания иранской стороной своей вины и доведения расследования до конца.
Духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи выразил соболезнования семьям погибших в результате крушения самолета украинских авиалиний, назвав произошедшее "болезненным инцидентом".
По словам командующего аэрокосмическими силами Корпуса Стражей Исламской революции Амира Али Хаджизаде, оператор, сбивший украинский самолет, получил сообщение о запуске ракеты "Круз" и принял приближающийся объект за ракету.
тэрорысты лднр сбылы.
Украина не знала где ее преЗЕдент и прочая шушара...а тут она просто сразу знала....
а может ей (Украине) кто-то нашептал.. то-то "маторперегрелся" сразу вывесили...
да ну?
он нырнул прямо в эту грязь...
вот вспомнилось...
Мне почему-то кажется, что его провели по этому бревну держа за руку. И это была рука кремля. Никаких "острых чувств" у него нет, я думаю. Но для него лично все в итоге вышло хорошо - сохранил лицо и типа проявил мудрость.
Кроме того республика Иран запрещает любое изъятие или перемещение объектов имеющих доказательную ценность для работы международной комиссии ICAO. Иранская сторона напоминает, что расследование этого инцидента проводят соответствующие органы республики Иран и вмешательство и их работу будет расцениваться как покушение на суверенитет государства Иран. Иран безусловно и полностью готов сотрудничать и любыми международными комиссиями или органами которые буду созданы для объективного и профессионального расследования обстоятельств гибели самолета рейса PS752 и готов передать им все материалы расследования и вещественные доказательства собранные им в его расследовании.
В процессе взаимных консультаций выяснилось, что у украинской стороны нет решения о создании государственной комиссии по расследований факта гибели самолета рейса PS752 , украинская делегация не является частью какой либо международной делегации расследующей факт гибели самолета рейса PS752 , украинская сторона не согласовывала с иранской стороной проведение следственных действий по данному факту и не приглашала представителей компетентных органов республики Иран для совместной работы.
Исходя из всего этого иранская сторона попросила украинскую делегацию сдать все находящиеся в ее распоряжении материальные объекты с составлением инвентаризационной описи, представителям ICAO и покинуть зону проведения следственных мероприятий.
P.S. "Украинская делегация состоит из высокопрофессиональных специалистов. Ее работа будет успешной и плодотворной" заявлял секретарь СНБО Данилов.
Мы так и не узнали из кого состояла украинская комиссия, но судя по результатам - высшее руководство страны состоит из бездарей, дилетантов и откровенных лжецов
Про що воно блеє?
пукин запретил?))))
речь политОлуха..))
по балансирующим предметам не ходЮт...
их пользуют для удержания баланса. )))
а бревна для "прогулок" бывают устойчивые и качающиеся..)))