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 Политика Украины
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Все про:ВР (24252) законопроект (2293) референдум (1252) Стефанчук Руслан (111)

 Законопроект о референдуме внесут в Верховную Раду в начале следующей сессии, - Стефанчук

Первый заместитель председателя Верховной Рады, представитель президента Владимира Зеленского в парламенте Руслан Стефанчук заявил, что в начале следующей сессии парламента будет внесен законопроект о референдуме.

Об этом он сказал во время Согласительного совета, передает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

Стефанчук отметил, что рабочая группа по разработке законопроектов по вопросам народовластия собиралась уже 6 раз.

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"Мы разработали целую структуру законопроектов, касающихся народовластия. Он не решается одним законом о референдуме, но он стал первым в нашей разработке. И я глубоко убежден, что в начале следующей сессии, он будет внесен в зал Верховной Рады", - сказал Стефанчук.

Отметим, что пленарная неделя 13-17 января будет последней во 2-й сессии Верховной Рады текущего созыва.

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Источник: https://censor.net.ua/n3169551
 
 
 Топ комментарии
 
Сначала народ продадут. А потом спросят. Правильно бы сделать наоборот, но кого это интересует. Зебилы, вам цікаво?
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Как там тёщя этого, как его? Бедствует без бюджетных денег за поднаём у неё угла своим зятем? Вот оно бабло в кассу вернуло?
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Сначала народ продадут. А потом спросят. Правильно бы сделать наоборот, но кого это интересует. Зебилы, вам цікаво?
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Как там тёщя этого, как его? Бедствует без бюджетных денег за поднаём у неё угла своим зятем? Вот оно бабло в кассу вернуло?
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Де секта "свідків Свинарчуків"? Ця пика вас влаштовує?
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Оно после новогоднего оливьЯ в автобус уже точно не влезет. Интересно посмотреть на объемы продаж по буфету ВР, думаю как пришли Слуги Урода, там в три раза вырос оборот. Жрут в три глотки барыги оманские.
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Да ты шо! А обещали самым первым в новой Раде. Народовластие, типа как у яныка - Почую кожного, каждый президент по спитчу зеленского. Слуги Сороса и Внешнего управления, бестолковки, случайные особи.
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Все на референдум за отправку стефанчука на занятия фитнесом. А то скоро лишь открывающуюся пасть в экране будем видеть.
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"Мы разработали целую структуру законопроектов, касающихся народовластия..." - я вас поздравляю, малоросы и хохлы! Подумать только, барыга и мародьор за целых пять лет не смогли достичь тех высот проффессианализма, которые постигла команда слуг всего то за какихто полгода, окончив лишь двухнедельный курс Трускавецкого лицея №6.
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Ну, батенька, вы не принижайте достижения. Всего то 2 недели в Трускавце! А куда вы спрятали 6 отпуском за 8 месяцев, в том числе и Омане. Недалеко от Мальдив.
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Ну, так я понимаю, что интенсивность "труда" молодой команды зашкаливала. А для разработки важных! законопроектов слугам необходимо хорошо отдыхать. А то ведь в противном случае могут понапринимать всякой хренотени.
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Малоросы сейчас наголосуют на этих референдумах.
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рехферендум об особом статусе бамбасса! как красиво сейчас начнуть доить лохов, которые выбрали оманских шутников во власть.
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...Киевская местная прокуратура №6 обнаружила, что НБУ способствовал валютным злоупотреблением Сбербанка и его клиентов на территории Украины на десятки миллионов долларов.
Об этом стало известно из соответствующего решения суда.
Как следует из документа, прокуратура обнаружила, что в июне-декабре 2015 года и феврале-марте 2017 9 клиенті АО "Сбербанк" в сговоре с должностными лицами этого банка а также при содействии Национального банка Украины вивели за из Украины более 2,7 млн долларов , 2,23 млн евро и 81 млн гривен. В то время как товар поступил только на сумму 213 тысяч долларов.
"Документы, которые предоставлялись в АО "Сбербанк", возможно, были подделаны", - говорится в материалах расследования.
Но это еще не все злоупотребления. Следователи в суде заявляют, что в течение 2016-2017 годов клиентами АО "Сбербанк" при содействии должностных лиц НБУ осуществлен вывод средств за рубеж под видом псевдо внешнеэкономических контрактов на общую сумму почти 56 млн долларов.
Суд, ознакомившись с доказательствами, предоставил прокуратуре доступ к внутренним документам НБУ, связанным с этим уголовным производством.
"Сбербанк России" - крупнейший банк РФ. Его активы составляют четверть банковской системы этой страны, а доля в банковском капитале составляет 30%. В Украине российское финучреждение работало через дочернюю структуру под названием "Сбербанк".
Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/351947-nbu_ulichili_v_prestupnom_sgovore_s_predstaviteljami_rossijskogo_banka

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правильно "референдуми" не на часі ...головне землю продати ...
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А какая разніца, продасть ту землю зубожілий уставший нарід чи молодая команда проффесионалов?
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Землю на хлєб нє намажєш! А от пару тисяч баксів на новий айфон нє помєшало би. Я думаю 73% мудрого наріду зі мною погодяться.
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когда говорят референдум сразу рефией воняет
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