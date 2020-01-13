 Для голосования за закон о рынке земли в Раде все готово, - советник премьера Мушак

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на странице в сети Facebook сообщил советник премьер-министра Алексей Мушак.
"Есть два варианта рассмотрения в ВР. Или по полной процедуре, что займет порядка 2 месяцев и одну и ту же правку в различных вариациях будут рассматривать более 2000 раз. Или согласно рекомендациям комитета, который предлагает рассмотреть документ с использованием 119 и 45 статьи Регламента ВР. Само рассмотрение займет до 3 часов", - говорится в сообщении.
По его словам, сейчас правки объединены в 9 блоков, в каждом из которых поддержана системная правку. Соответственно все другие поправки к тем же положениям законопроекта считаются отклоненными. То же можно повторить в сессионном зале.
"Сначала на согласительном совете принимается решение о рассмотрении этого закона по 119 статье. ... Дальшеза это решение должно проголосовать только 150 депутатов в сессионном зале, потому что это процедурное решение. После этого 9 основных поправок должны быть поддержаны 226 голосами ЗА. Все остальные правки согласно 45 статье Регламента ВР считаются уже рассмотренными и отклоненными. Далее остается рассмотреть еще 46 других поправок, которыми предлагают изменить нормы, выходящие за пределы законопроекта. После этого законопроект голосуется 226 голосами ЗА во втором чтении и в целом. Процедурно это займет до 3 часов", - отметил Мушак.
А евреи не успокоятся никогда в любом случае
"... ви - розбойники неситі, голодні ворони,
по якому правдивому святому закону
і землею всім даною і сердешним людом
торгуєте? Бережіться, бо лихо вам буде,
тяжке лихо!"
Дочекається нечисть, що "...повіє огонь новий з Холодного Яру!" Продавати чи ні Українську землю - тільки через РЕФЕРЕНДУМ!
рынкекраже земли в Раде все готово, - советник премьера Мушак.
"Депутани" в режимі "швидкої Насті" намагаються забрати землю в українців.
На цю шпану ліквідаторів, яка сьогодні прийшла до влади, чекає трибунал. Влада зміниться, бо вони нічого не знають. Вони прийшли розпродати всі підприємства, які ще працюють і приносять прибутки, продати землю, при цьому не тільки іноземцям, аби заробити, ні, не заробити, а вкрасти - дуже багато і дуже швидко, а потім злиняти десь у теплі краї», - виголосив Степан Хмара.
Він наголосив, що чинні владці нічого не знають про такі поняття, як патріотизм, сумління, совість, віра.
«Їх нічого не зв'язує з Україною. Це перекотиполе, яке не має коріння. Для них (важливі) тільки гроші, тому вони брешуть, брешуть і ще раз брешуть, хитрують», - наголосив Степан Хмара.