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 Политика Украины
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Все про:ВР (24252) земельная реформа (178) Мушак Алексей (9)

 Для голосования за закон о рынке земли в Раде все готово, - советник премьера Мушак

Есть два варианта рассмотрения в ВР. Голосование могут провести по сокращенной процедуре, за три часа.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на странице в сети Facebook сообщил советник премьер-министра Алексей Мушак.

"Есть два варианта рассмотрения в ВР. Или по полной процедуре, что займет порядка 2 месяцев и одну и ту же правку в различных вариациях будут рассматривать более 2000 раз. Или согласно рекомендациям комитета, который предлагает рассмотреть документ с использованием 119 и 45 статьи Регламента ВР. Само рассмотрение займет до 3 часов", - говорится в сообщении.

По его словам, сейчас правки объединены в 9 блоков, в каждом из которых поддержана системная правку. Соответственно все другие поправки к тем же положениям законопроекта считаются отклоненными. То же можно повторить в сессионном зале.

"Сначала на согласительном совете принимается решение о рассмотрении этого закона по 119 статье. ... Дальшеза  это решение должно проголосовать только 150 депутатов в сессионном зале, потому что это процедурное решение. После этого 9 основных поправок должны быть поддержаны 226 голосами ЗА. Все остальные правки согласно 45 статье Регламента ВР считаются уже рассмотренными и отклоненными. Далее остается рассмотреть еще 46 других поправок, которыми предлагают изменить нормы, выходящие за пределы законопроекта. После этого законопроект голосуется 226 голосами ЗА во втором чтении и в целом. Процедурно это займет до 3 часов", - отметил Мушак.

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Для голосования за закон о рынке земли в Раде все готово, - советник премьера Мушак 01
Для голосования за закон о рынке земли в Раде все готово, - советник премьера Мушак 02

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Источник: https://censor.net.ua/n3169550
 
 
 Топ комментарии
 
это не рынок, это нае$алово!!!
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Пришли Ишаки Оманские управлять сРаной. Все нах продать, бабло в оффшор, и пузо греть в Израиль.
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последний актив Украины, после этого начнется окончательный геноцид не нужного населения.
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Пришли Ишаки Оманские управлять сРаной. Все нах продать, бабло в оффшор, и пузо греть в Израиль.
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Евреи пока не разворуют всю нашу землю НИКОГДА НЕ УСПОКОЯТСЯ., НИКОГДА.
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Похоже, вся ТВОЯ земля - та что под ногтями.
А евреи не успокоятся никогда в любом случае Для голосования за закон о рынке земли в Раде все готово, - советник премьера Мушак - Цензор.НЕТ 4530
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Украинцы - самая бестолковая нация на земле((( ну и поделом, потом не нойте
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То есть,кацапов и за нацию теперь не считают.
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Какая может быть нация у быдла, дикарей и варваров?
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Запутано так, чтобы хорошо было рыбку в мутной воде ловить.
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Еще на отдыхе,он уже указания зе от бени распределил.
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Все готово ! ЗЕМЛЮ - ПРОДАТЬ! Народ Украины "с оной" - СТРУСИТЬ в Черное море, как ненужных колорадских жуков...
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Колись Великий Тарас, наш Пророк сказав саме про сьогодення, про ГНИД при владі:

"... ви - розбойники неситі, голодні ворони,
по якому правдивому святому закону
і землею всім даною і сердешним людом
торгуєте? Бережіться, бо лихо вам буде,

тяжке лихо!"
Дочекається нечисть, що "...повіє огонь новий з Холодного Яру!" Продавати чи ні Українську землю - тільки через РЕФЕРЕНДУМ!
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Для голосования за закон о рынке краже земли в Раде все готово, - советник премьера Мушак.
"Депутани" в режимі "швидкої Насті" намагаються забрати землю в українців.


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"Для голосования за закон о рынке земли в Раде все готово, - советник премьера Мушак" - продавать чужое без согласия владельца незаконно. (земля принадлежит народу). Можно даже сказать, что это преступление, за которое после будут сначала бить, а после ещё и судить оставшихся в живых.
На цю шпану ліквідаторів, яка сьогодні прийшла до влади, чекає трибунал. Влада зміниться, бо вони нічого не знають. Вони прийшли розпродати всі підприємства, які ще працюють і приносять прибутки, продати землю, при цьому не тільки іноземцям, аби заробити, ні, не заробити, а вкрасти - дуже багато і дуже швидко, а потім злиняти десь у теплі краї», - виголосив Степан Хмара.
Він наголосив, що чинні владці нічого не знають про такі поняття, як патріотизм, сумління, совість, віра.
«Їх нічого не зв'язує з Україною. Це перекотиполе, яке не має коріння. Для них (важливі) тільки гроші, тому вони брешуть, брешуть і ще раз брешуть, хитрують», - наголосив Степан Хмара.
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