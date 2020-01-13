 За пособничество террористам "ЛДНР" осужден на 8 лет заочно житель Херсонщины, - СБУ

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Следствием установлено, что житель Новой Каховки проводил активную антиукраинскую пропаганду и агитацию. Для избежания уголовной ответственности он в октябре 2014 года выехал на временно оккупированную территорию Донецкой области. Злоумышленник присоединился к террористам и занял должность заместителя командира по работе с личным составом одного из незаконных вооруженных формирований.

"Боевик проводил подбор кадров для вступления в террористической организации "ДНР", контролировал несение дежурств, в частности на блокпостах, в казарме, следил за выполнением приказов руководителей террористической организации среди личного состава. Он также проводил допросы захваченных в плен военнослужащих Вооруженных Сил Украины для установления штатной численности украинских военных подразделений, их командование и дислокации на территории населенных пунктов Донецкой области", - говорится в сообщении.

СБУ задокументировала, что с сентября 2016 года, находясь на временно оккупированной территории Луганской области, злоумышленник участвовал и способствовал деятельности террористической организации "ЛНР", в составе "7-й бригады Народной милиции Луганской народной республики".

На основании полученных органом досудебного расследования доказательств противоправной деятельности Бердянский горрайонный суд Запорожской области признал обвиняемого виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 258-3 (участие в террористической группе или террористической организации) Уголовного кодекса Украины, и назначено наказание в виде восьми лет лишения свободы.

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