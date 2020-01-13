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 Онищенко до сих пор находится под стражей в Германии, - САП

Бывший народный депутат Александр Онищенко сих пор находится под стражей в Германии.

Об этом сообщили Укринформу в Специализированной антикоррупционной прокуратуре, передает Цензор.НЕТ.

"Онищенко находится под стражей в Германии", - сказал собеседник агентства.

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По его словам, сейчас срок экстрадиции бывшего парламентария в Украине еще не определен.

Как сообщалось, немецкие правоохранители задержали Онищенко на 29 ноября 2019 года по запросу украинской стороны. Онищенко выехал из Украины летом 2016 года.

Напомним, 27 июля 2018 года НАБУ сообщило, что завершило расследование в отношении Онищенко, подозреваемого в организации коррупционной схемы по хищению средств при добыче и продаже природного газа.

По версии следствия, в период с января 2013-го по июнь 2016-го члены преступной организации противоправно завладели средствами, полученными от реализации газа в размере более 1,6 млрд, в результате чего "Укргаздобыча" понесла убытки на более чем 740 млн грн.

Среди фигурантов дела, кроме Онищенко, указаны его мама, 75-летняя Инесса Кадырова, и адвокат Валерий Постный - в прошлом бизнес-партнер Игоря Коломойского.

5 июля 2016 г. Верховная Рада дала согласие на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест нардепа Онищенко. На момент голосования нардеп уже бежал за границу.

26 июля 2019 года мать беглого нардепа Онищенко Инессу Кадырову задержали в аэропорту "Борисполь". 74-летней Кадыровой запретили покидать Киев и обязали сотрудничать со следствием. Решение принял Соломенский райсуд столицы.

Источник: https://censor.net.ua/n3169544
 
 
 Топ комментарии
 
та какие там миллиарды?! - триллионами, сотнями триллионов крали!

(не забудь трубе рассказать, а то он за 8 месяцев не нашел ни копейки украденной - но ты ж лучше знаешь, правда?)
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хорошо - не упрут значит. вы его там хорошо сторожите!
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Его ж сам борух каломойский готов взять на поруки!
В чем дело?
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политические преследования.
караул.
главный разоблачитель "преступнава-рыжыма-соевых-барых" томится на грязных нарах и вынужден анально-орально ублажать двухметровых негров и арабов.

явно нехороший дядя Порошенко постарался...
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Ну так разом з Петром мілліарди комуніздили і депутатів цілими фракціями купували.
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та какие там миллиарды?! - триллионами, сотнями триллионов крали!

(не забудь трубе рассказать, а то он за 8 месяцев не нашел ни копейки украденной - но ты ж лучше знаешь, правда?)
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Десь за окєяном голосно заплакала від горя світська левиця Періс Хілтон.
А чого цей моделайзер у Німеччині? Мабуть, йому там дуже комфортно сидіти, нехай краще посидить у нас у СІЗО.
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Ну, на немцев можно положиться. Ибо если и эти не устерегут... Тогда - капут!
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алё, зелибобы, а что там по "пленкам онищенко"? есть какие-то продвижения или вы снова пожевали говна?
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