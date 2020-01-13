EN|RU|UK
Темы дня: Крушение самолета МАУ в Иране Обмен пленными Записи Трубы Газовая война Убийство Шеремета Рынок земли Нормандские переговоры Обирай свідомо
 Политика Украины
  478  5
Все про:КС (1402) децентрализация (475) Корниенко (100)

 Законопроект по реформе децентрализации может быть направлен в Конституционный Суд, в нем учтены замечания юристов, - Корниенко

Из второй редакции изменений в Конституцию Украины в части децентрализации "убраны вещи, которые беспокоили юристов".

Как передает корреспондент Цензор.НЕТ, об этом заявил глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко.

Он напомнил, что в конце декабря Президент Украины Владимир Зеленский отозвал и внес новую редакцию.

"Она учитывает многие те моменты, о которых говорили и члены комитета правовой политики, и члены комитета государственной власти, который второй по важности для этого законопроекта, и там есть теперь и Киев, и Севастополь, и убраны вещи, которые беспокоили юристов. Поэтому не видим сейчас оснований не поддерживать направление в Конституционный суд этого проекта", - рассказал он.

Корниенко считает, что реформу децентрализации нужно завершать до начал местных выборов.

"Необходимо ее завершать, и надо, чтобы местные выборы в этом году, которые должны состояться в октябре, проходили уже в обновленном территориально-административном устройстве страны, в громадах, возможно, в округах, если Верховная Рада определит такую необходимость, и, конечно, в областях", - подчеркнул он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Минсоцполитки призывает женщин в селах озвучивать свои проблемы и принимать участие в жизни громады. ВИДЕО

Как сообщалось, ранее Президент Украины Владимир Зеленский зарегистрировал в Верховной Раде проект закона о внесении изменений в Конституцию страны относительно децентрализации власти. Соответствующий законопроект № 2598 зарегистрирован в пятницу. Документ определен как безотлагательный к рассмотрению в парламенте.

Согласно опубликованной в понедельник утром на сайте парламента пояснительной записке к законопроекту документом предлагаются изменения по децентрализации госвласти, совершенствованию территориальной организации власти и усилению конституционно-правового статуса местного самоуправления.

С текстом законопроекта Зеленского с изменениями в Конституцию по децентрализации можно ознакомиться по ссылке.

Отметим также, что ранее Зеленский заявил, что по его мнению, записанные в Минских соглашениях изменения в Конституцию подразумевают децентрализацию, которую Украина сейчас и реализует по всей территории страны.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Лишение мандата за кнопкодавство было бы неплохим предохранителем для нардепов, - Разумков не согласен с решением КС

Источник: https://censor.net.ua/n3169543
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
легким движением руки децентрализация превращается в зецентрализацию
 показать весь комментарий
 
Де секта "Свідків алкоголізма Порошенка"?
Ця пика вас влаштовує? Законопроект по реформе децентрализации может быть направлен в Конституционный Суд, в нем учтены замечания юристов, - Корниенко - Цензор.НЕТ 2253
 показать весь комментарий
 
 
с учетом юристов , смешно. Видимо главный юрист был Богдан? Єто тот закон , на самом деле не децентрализации, а наоборот централизации, там где перфекты будут напрямую подчинены Зеле? и там где хотят дать автономию Ордо, скрытую под разрешение на местах менять границы территориальных единиц?
 показать весь комментарий
 
Эти грамотеи додецентрализуются так, что развалят страну.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх