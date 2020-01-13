 Законопроект по реформе децентрализации может быть направлен в Конституционный Суд, в нем учтены замечания юристов, - Корниенко

Как передает корреспондент Цензор.НЕТ, об этом заявил глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко.

Он напомнил, что в конце декабря Президент Украины Владимир Зеленский отозвал и внес новую редакцию.

"Она учитывает многие те моменты, о которых говорили и члены комитета правовой политики, и члены комитета государственной власти, который второй по важности для этого законопроекта, и там есть теперь и Киев, и Севастополь, и убраны вещи, которые беспокоили юристов. Поэтому не видим сейчас оснований не поддерживать направление в Конституционный суд этого проекта", - рассказал он.

Корниенко считает, что реформу децентрализации нужно завершать до начал местных выборов.

"Необходимо ее завершать, и надо, чтобы местные выборы в этом году, которые должны состояться в октябре, проходили уже в обновленном территориально-административном устройстве страны, в громадах, возможно, в округах, если Верховная Рада определит такую необходимость, и, конечно, в областях", - подчеркнул он.

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Как сообщалось, ранее Президент Украины Владимир Зеленский зарегистрировал в Верховной Раде проект закона о внесении изменений в Конституцию страны относительно децентрализации власти. Соответствующий законопроект № 2598 зарегистрирован в пятницу. Документ определен как безотлагательный к рассмотрению в парламенте.

Согласно опубликованной в понедельник утром на сайте парламента пояснительной записке к законопроекту документом предлагаются изменения по децентрализации госвласти, совершенствованию территориальной организации власти и усилению конституционно-правового статуса местного самоуправления.

С текстом законопроекта Зеленского с изменениями в Конституцию по децентрализации можно ознакомиться по ссылке.

Отметим также, что ранее Зеленский заявил, что по его мнению, записанные в Минских соглашениях изменения в Конституцию подразумевают децентрализацию, которую Украина сейчас и реализует по всей территории страны.

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