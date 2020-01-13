 Рада на этой неделе рассмотрит законопроекты о децентрализации, интеллектуальной собственности и изменения в Регламент, - Стефанчук

Об этом он сказал во время согласительного совета, передает корреспондент Цензор.НЕТ.
По его словам, на этой неделе в повестке дня запланировано рассмотрение законопроекта № 2598, который касается изменений в Конституцию по вопросу децентрализации.
"Есть предложение поддержать его и направить в Конституционный суд на определение о соответствии статьям 158, 157 Конституции", - сказал Стефанчук.
Он отметил, что Рада планирует рассмотреть в первом чтении законопроекты №1013 и 1028, которые вернулись с рассмотрения Конституционного суда.
"Кроме этого, у нас будет большой блок, который касается вопросов, связанных с социальным обеспечением военнослужащих и вопросы, связанные с государственным бюджетом для запуска программы кредитования для предпринимателей", - отметил заместитель председателя ВР.
Также, по его словам, Рада собирается рассмотреть "большой блок законов, касающихся интеллектуальной собственности, защиты и охраны объектов интеллектуальной собственности и создания единого органа интеллектуальной собственности в Украине".
"А также важны вопросы изменений в Регламент Верховной Рады. Он (законопроект. - Ред.) внесен, приглашаем к обсуждению", - добавил Стефанчук.
Скоро будут сраться при выходе из квартиры.
Одним прекрасным утром наши сельчане проснутся уже крепостными холопами....
так пожалуй правильнее...
( читаем в уме Оманский наш, пока тусовался с мацковскими в Омане и не подавал признаков своего президентства в условиях катастрофы и смерти украинцев и сотен других граждан) знал от секретаря РНБО о ракетах, но получил из Мацквы указание молчать и не хайповать ... Из-за этого у секретаря РНБО Данилова и РОССАГЕНТА Ермака , ответственного за слова -заявления ЗЕли на международном уровне возник конфликт . Не все все же хотят быть замаранными этой плесенью
но оппозиция без поддержки улицы это 0....
А наша
аулицнарод интересуется только бутербродами и что на эти бутерброды намазать...
Так что последствий роковых для зе-слизи не будет...
Повоняют и успокоятся...
Oleksiy Goncharenko
@GoncharenkoUa
·10 мин
Молния!
На этой неделе Верховная Рада примет постановление о возобновлении участия Украины в работе Парламентской Ассамблеи Совета Европы Сегодня это решение будет утверждено на комитете по международным делам ВР.
Ближайшая сессия ПАСЕ начнется 27 января в Страсбурге.
Не вижу юридических проблем...
Да ну...?
Не наделяйте их качествами которыми у них не может быть в принципе...
Стыд прилагается вместе с достоинством, самоуважением и гордостью...
Откуда это у них, если они голосовали за шута который высмеивал их и их страну всю свою карьеру... ?
Руководство Минкульта в декабре назначило себе зарплаты в несколько сотен тысяч. Об этом сообщает Страна.ua в понедельник, 13 января.
По информации издания, в декларациях чиновников совокупный размер декабрьской заработной платы составил 2 070 000 гривен.
Владимир Бородянский - министр, задекларировал получение 27 декабря заработной платы в размере 112 904 грн.
Анатолий Максимчук - первый замминистра, задекларировал, что 16 декабря получил 157 051 грн, а 27 декабря - 248 021 грн. В общем - 405 072 гривен.
Ирина Подоляк - замминистра, задекларировала, что 22 декабря получила зарплату в размере 154 232 грн, а 27 декабря - 240 478 грн. В общем - 394 710 гривен.
Владимир Шумилин - замминистра, задекларировал получение зарплаты в 154 233 гривен.
Алексей Сивирин - замминистра, задекларировал, что 16 декабря получил зарплату в размере 151 051 грн, а 27 декабря - 215 017 грн. В общем - 366 068 грн.
Светлана Фоменко - замминистра, задекларировала получение 139 303 гривен.
Ростислав Карандеев - замминистра, задекларировал, что 13 декабря получил 99 589 грн, а 30 декабря - 398 120 грн. В общем - 497 709 грн.
При "слугах народу", децентралізації полягала у проведенні на окупованій території, сєпарами, під контролем армії РФ, псевдовиборів...
В принципі. країна, де 73% довбо.би, на це заслуговує.