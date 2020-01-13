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 Политика Украины
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Все про:ВР (24252) законопроект (2293) Стефанчук Руслан (111)

 Рада на этой неделе рассмотрит законопроекты о децентрализации, интеллектуальной собственности и изменения в Регламент, - Стефанчук

Первый заместитель председателя Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил, что на этой неделе Верховная Рада планирует доработать законопроекты, которые не успели в прошлом году.

Об этом он сказал во время согласительного совета, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

По его словам, на этой неделе в повестке дня запланировано рассмотрение законопроекта № 2598, который касается изменений в Конституцию по вопросу децентрализации.

"Есть предложение поддержать его и направить в Конституционный суд на определение о соответствии статьям 158, 157 Конституции", - сказал Стефанчук.

Он отметил, что Рада планирует рассмотреть в первом чтении законопроекты №1013 и 1028, которые вернулись с рассмотрения Конституционного суда.

"Кроме этого, у нас будет большой блок, который касается вопросов, связанных с социальным обеспечением военнослужащих и вопросы, связанные с государственным бюджетом для запуска программы кредитования для предпринимателей", - отметил заместитель председателя ВР.

Также, по его словам, Рада собирается рассмотреть "большой блок законов, касающихся интеллектуальной собственности, защиты и охраны объектов интеллектуальной собственности и создания единого органа интеллектуальной собственности в Украине".

"А также важны вопросы изменений в Регламент Верховной Рады. Он (законопроект. - Ред.) внесен, приглашаем к обсуждению", - добавил Стефанчук.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Рада обнародовала законопроект о рынке земли ко второму чтению

Источник: https://censor.net.ua/n3169537
 
 
 Топ комментарии
 
Украина знала, что рейс 752 был сбит, но избегала резкой критики Ирана, - WP

( читаем в уме Оманский наш, пока тусовался с мацковскими в Омане и не подавал признаков своего президентства в условиях катастрофы и смерти украинцев и сотен других граждан) знал от секретаря РНБО о ракетах, но получил из Мацквы указание молчать и не хайповать ... Из-за этого у секретаря РНБО Данилова и РОССАГЕНТА Ермака , ответственного за слова -заявления ЗЕли на международном уровне возник конфликт . Не все все же хотят быть замаранными этой плесенью
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"Известно, что Сурков борется за влияние на украинском направлении с вице-премьером Дмитрием Козаком. У Суркова есть визави с украинской стороны, Андрей Ермак. Ермак тоже почему-то единственный из официальных лиц оказался на отдыхе с Зеленским в Омане. Но подтверждения встречи Зеленского с Сурковым пока что нет. Если информация подтвердится, ситуация для Зеленского усугубится многократно. Оппозиция схватится за повод и будет обвинять президента в госизмене", - пишет телеведущий Березовец
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Шо стефанчук, шо разумков сидят на заседании, как обосраные.
Скоро будут сраться при выходе из квартиры.
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Все? Или землю забыл? Завтра будет напоминание.
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такие законы принимаются Радой обычно поздней ночью... - вы разве не знаете?
Одним прекрасным утром наши сельчане проснутся уже крепостными холопами....
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тут все будет сложнее. Но дата 14 января выбрана, конечно, преднамеренно.
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не крепосными а безземельными ..."монсанте" , "каргилу" казлы только мешают вести бизнес ...для "джондиров" не нужны лишние дороги ...а сёла совсем не нужны ...только поля...
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Украина знала, что рейс 752 был сбит, но избегала резкой критики Ирана, - WP

( читаем в уме Оманский наш, пока тусовался с мацковскими в Омане и не подавал признаков своего президентства в условиях катастрофы и смерти украинцев и сотен других граждан) знал от секретаря РНБО о ракетах, но получил из Мацквы указание молчать и не хайповать ... Из-за этого у секретаря РНБО Данилова и РОССАГЕНТА Ермака , ответственного за слова -заявления ЗЕли на международном уровне возник конфликт . Не все все же хотят быть замаранными этой плесенью
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Что...... Нелох после прилета из Омана навешал кренделей, что не уложились в срок с децентрализацией Рада на этой неделе рассмотрит законопроекты о децентрализации, интеллектуальной собственности и изменения в Регламент, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 6285 Ну давайте, крупной рысью, кацапы уже заждались выборов на Донбассе, ручонки потирают.
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На 14 января планируется одномоментное принятие закона о приватизации земли.

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"Известно, что Сурков борется за влияние на украинском направлении с вице-премьером Дмитрием Козаком. У Суркова есть визави с украинской стороны, Андрей Ермак. Ермак тоже почему-то единственный из официальных лиц оказался на отдыхе с Зеленским в Омане. Но подтверждения встречи Зеленского с Сурковым пока что нет. Если информация подтвердится, ситуация для Зеленского усугубится многократно. Оппозиция схватится за повод и будет обвинять президента в госизмене", - пишет телеведущий Березовец
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только написала свой первый пост - а тут такая новость , не просто мацква - а сам Сурков был с нашим ЗЕоманским в ОМАНЕ
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Медведчуківський літак Суркоа мабуть й привозив або забирав до Москви, поки Зелькін літак чекав його "термінового відліту до України "
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В Омане Зеленский мог встречаться с Сурковым, - СМИ Повний текст читайте тут: https://glavcom.ua/ru/news/v-omane-zelenskiy-mog-vstrechatsya-s-surkovym-smi-652158.html
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Вашингтон пост, канал ПРЯМЫЙ ( про гризню Єрамака з Даніловим) -на учаршній передачі Брезовця, цензору нет - з посиланням на експертів з прізвищами від того ж Березовця
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з того ж цензору нет - Найдена связь подозреваемого в убийстве Окуевой с Зеленским - общий бизнес с женой Зеленского , родственник депутата из слугинарода
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правильно если обвинит...- изменой это и будет..
но оппозиция без поддержки улицы это 0....
А наша аулиц народ интересуется только бутербродами и что на эти бутерброды намазать...
Так что последствий роковых для зе-слизи не будет...
Повоняют и успокоятся... Рада цього тижня розгляне законопроєкти про децентралізацію, інтелектуальну власність і зміни в Регламент, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 5000
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А чому цей циклоп ані слова не говорить про голосування про продаж землі?
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Так, а що там з законом про виведений капітал та законами про опозицію та референдум.😨
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Боров "либертарианец" стефанчук орендует у собственной тёщи квартиру и получает компенсацию из бюджета, те.е. денег налогоплательщиков. Мерзкий тип.
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достоинства хватило не надолго...




Oleksiy Goncharenko

@GoncharenkoUa

·10 мин

Молния!
На этой неделе Верховная Рада примет постановление о возобновлении участия Украины в работе Парламентской Ассамблеи Совета Европы Сегодня это решение будет утверждено на комитете по международным делам ВР.
Ближайшая сессия ПАСЕ начнется 27 января в Страсбурге.
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выходила Украиной, заходит снова Малороссией..., как право-преемница...
Не вижу юридических проблем...
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проблема в нездатності більшості сказати самім собі правду. Я не розумію чому 73% дебілів, *********** того,що вони зробили разом? Кажіть відверто, ми 73%, менше ніж за рік, збудували Малоросію (чи зруйнували до її стану Україну)..
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SergTranscarpathian - а они, эти 73% разве стыдятся?

Да ну...?
Не наделяйте их качествами которыми у них не может быть в принципе...
Стыд прилагается вместе с достоинством, самоуважением и гордостью...
Откуда это у них, если они голосовали за шута который высмеивал их и их страну всю свою карьеру... ? Рада цього тижня розгляне законопроєкти про децентралізацію, інтелектуальну власність і зміни в Регламент, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 1307
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Руководство Минкульта выписало себе зарплаты в сотни тысяч - журналисты
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Совокупный размер декабрьских зарплат главы министерства и его заместителей составил больше 2 млн грн, передают СМИ.
Руководство Минкульта в декабре назначило себе зарплаты в несколько сотен тысяч. Об этом сообщает Страна.ua в понедельник, 13 января.
По информации издания, в декларациях чиновников совокупный размер декабрьской заработной платы составил 2 070 000 гривен.
Владимир Бородянский - министр, задекларировал получение 27 декабря заработной платы в размере 112 904 грн.
Анатолий Максимчук - первый замминистра, задекларировал, что 16 декабря получил 157 051 грн, а 27 декабря - 248 021 грн. В общем - 405 072 гривен.
Ирина Подоляк - замминистра, задекларировала, что 22 декабря получила зарплату в размере 154 232 грн, а 27 декабря - 240 478 грн. В общем - 394 710 гривен.
Владимир Шумилин - замминистра, задекларировал получение зарплаты в 154 233 гривен.
Алексей Сивирин - замминистра, задекларировал, что 16 декабря получил зарплату в размере 151 051 грн, а 27 декабря - 215 017 грн. В общем - 366 068 грн.
Светлана Фоменко - замминистра, задекларировала получение 139 303 гривен.
Ростислав Карандеев - замминистра, задекларировал, что 13 декабря получил 99 589 грн, а 30 декабря - 398 120 грн. В общем - 497 709 грн.
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Вот теперь заживете , не зебили , не для вас закончилась эпоха бедности ? Хахаха
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При "соєвому баризі", децентралізації полягала у переданні на міста, громадам грошей і усі побачили результат.
При "слугах народу", децентралізації полягала у проведенні на окупованій території, сєпарами, під контролем армії РФ, псевдовиборів...
В принципі. країна, де 73% довбо.би, на це заслуговує.
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тепер треба чекати що шобла відповість опозиції у ВР , якщо вона там ще є
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Это децентрализация на французский манер?
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Про децентралізацію детальніше, будь ласка. Бо ваша децентралізація, смердить кацапською федералізацією.
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