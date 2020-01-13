 Украинскому политзаключенному Джеппарову в российском СИЗО не оказывают медпомощь: состояние его здоровья сильно ухудшилось, - Денисова

Об этом сообщила Уполномоченная по правам человека Людмила Денисова, передает Цензор.НЕТ.

"У нашего соотечественника сильно ухудшилось состояние здоровья — за ушами появились фурункулы, которые вызывают сильную боль. Кроме того, проблемы со здоровьем, с которыми он обращался ранее, до сих пор не решены. В частности, речь идет о постоянной сильной головной боли, повышенном давлении и новообразованиях на лице", — написала она.

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По словам Денисовой, адвокат неоднократно подавал заявления в администрацию пенитенциарного учреждения о необходимости оказания медицинской помощи. Однако, несмотря на имеющиеся проблемы со здоровьем, в нарушение международных стандартов содержания лиц, приговоренных к лишению свободы, медицинские работники не предоставляют ему необходимую помощь.

Омбудсмен обратилась к Уполномоченной по правам человека в РФ Татьяне Москальковой с просьбой срочно принять меры для восстановления прав украинца, а именно способствовать проведению полного медицинского обследования, по результатам которого предоставить квалифицированную медицинскую помощь.







Арсен Джеппаров незаконно осужден по делу "Хизб ут-Тахрир". 12 ноября 2019 года суд РФ приговорил его к семи годам колонии строгого режима.