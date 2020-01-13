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 Украинскому политзаключенному Джеппарову в российском СИЗО не оказывают медпомощь: состояние его здоровья сильно ухудшилось, - Денисова

Украинскому политзаключенному Арсену Джеппарову, которого незаконно удерживают в российском СИЗО в Ростовской области, не предоставляют медицинскую помощь.

Об этом сообщила Уполномоченная по правам человека Людмила Денисова, передает Цензор.НЕТ.

"У нашего соотечественника сильно ухудшилось состояние здоровья — за ушами появились фурункулы, которые вызывают сильную боль. Кроме того, проблемы со здоровьем, с которыми он обращался ранее, до сих пор не решены. В частности, речь идет о постоянной сильной головной боли, повышенном давлении и новообразованиях на лице", — написала она.

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По словам Денисовой, адвокат неоднократно подавал заявления в администрацию пенитенциарного учреждения о необходимости оказания медицинской помощи. Однако, несмотря на имеющиеся проблемы со здоровьем, в нарушение международных стандартов содержания лиц, приговоренных к лишению свободы, медицинские работники не предоставляют ему необходимую помощь.

Омбудсмен обратилась к Уполномоченной по правам человека в РФ Татьяне Москальковой с просьбой срочно принять меры для восстановления прав украинца, а именно способствовать проведению полного медицинского обследования, по результатам которого предоставить квалифицированную медицинскую помощь.

Украинскому политзаключенному Джеппарову в российском СИЗО не оказывают медпомощь: состояние его здоровья сильно ухудшилось, - Денисова 01
Украинскому политзаключенному Джеппарову в российском СИЗО не оказывают медпомощь: состояние его здоровья сильно ухудшилось, - Денисова 02
Украинскому политзаключенному Джеппарову в российском СИЗО не оказывают медпомощь: состояние его здоровья сильно ухудшилось, - Денисова 03

Арсен Джеппаров незаконно осужден по делу "Хизб ут-Тахрир". 12 ноября 2019 года суд РФ приговорил его к семи годам колонии строгого режима.

Источник: https://censor.net.ua/n3169536
 
 
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Дык... что вы хотите от наследников сталинских палачей. Они даже своего Петра Лещенко точно так заморили! Украинскому политзаключенному Джеппарову в российском СИЗО не оказывают медпомощь: состояние его здоровья сильно ухудшилось, - Денисова - Цензор.НЕТ 8243
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Он не боролся за Украину и против оккупации Крыма.
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