 Минобороны проверяет факты коррупции при строительстве казарм улучшенной планировки для воинов-контрактников

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

Отмечается, что в указанный период планировалось построить и ввести в эксплуатацию 184 казармы улучшенной планировки, из которых: в 2018 году - 91 и в 2019 году - 93 объекта.

"Однако, по имеющейся на конец прошлого года информации, были построены и введены в эксплуатацию 82 казармы. Таким образом, 102 объекта - недостроенные. Проведенный предварительный анализ дает основания утверждать, что во время строительства упомянутых жилых комплексов могли иметь место различные коррупционные схемы и злоупотребления со стороны должностных лиц, в том числе в сфере публичных закупок", - отметили в Минобороны.

Речь идет о нарушении законодательства в части, касающейся незаконного определения победителями торгов организаций, чьи ценовые предложения не отвечали требованиям и должны быть отклонены. Также имели место случаи искусственного создания предпосылок к заключению договоров с подрядными организациями, которые не были достаточно обеспечены техникой и персоналом, а значит вообще не имели возможности осуществлять строительство.

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Кроме того, установлены факты необоснованного увеличения ожидаемой стоимости закупок и строительства, необоснованного расторжения договоров (или не принятие решений о прекращении их действия), перенос сроков выполнения работ на 2019 и 2020 годы, что в свою очередь привело к увеличению стоимости выполненных строительных работ.

В течение 2017 - 2019 годов стоимость одной казармы неоднократно и необоснованно увеличивалась и по состоянию на настоящее время вдвое превышает первоначальную установленную стоимость одного такого объекта строительства.

Материалы предварительной проверки позволяют сделать вывод, что рядом должностных лиц осуществлялись противоправные действия с целью получения из Государственного бюджета Украины средств в размерах, которые не соответствовали фактическим потребностям на строительство.

"В таких действиях усматривается наличие признаков уголовного преступления, предусмотренного ст. 191 Уголовного Кодекса Украины "Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положение"", - подчеркнули в Минобороны.

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