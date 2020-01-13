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Все про:жилье (667) коррупция (7597) Минобороны (6222) проверка (626)

 Минобороны проверяет факты коррупции при строительстве казарм улучшенной планировки для воинов-контрактников

В Министерстве обороны Украины продолжается проверка строительства объектов жилищно-казарменного фонда в течение 2017-2019 годов на наличие фактов коррупционных и других нарушений, а также ненадлежащего исполнения служебных обязанностей должностными лицами, привлеченными к этой работе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

Отмечается, что в указанный период планировалось построить и ввести в эксплуатацию 184 казармы улучшенной планировки, из которых: в 2018 году - 91 и в 2019 году - 93 объекта.

"Однако, по имеющейся на конец прошлого года информации, были построены и введены в эксплуатацию 82 казармы. Таким образом, 102 объекта - недостроенные. Проведенный предварительный анализ дает основания утверждать, что во время строительства упомянутых жилых комплексов могли иметь место различные коррупционные схемы и злоупотребления со стороны должностных лиц, в том числе в сфере публичных закупок", - отметили в Минобороны.

Речь идет о нарушении законодательства в части, касающейся незаконного определения победителями торгов организаций, чьи ценовые предложения не отвечали требованиям и должны быть отклонены. Также имели место случаи искусственного создания предпосылок к заключению договоров с подрядными организациями, которые не были достаточно обеспечены техникой и персоналом, а значит вообще не имели возможности осуществлять строительство.

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Кроме того, установлены факты необоснованного увеличения ожидаемой стоимости закупок и строительства, необоснованного расторжения договоров (или не принятие решений о прекращении их действия), перенос сроков выполнения работ на 2019 и 2020 годы, что в свою очередь привело к увеличению стоимости выполненных строительных работ.

В течение 2017 - 2019 годов стоимость одной казармы неоднократно и необоснованно увеличивалась и по состоянию на настоящее время вдвое превышает первоначальную установленную стоимость одного такого объекта строительства.

Материалы предварительной проверки позволяют сделать вывод, что рядом должностных лиц осуществлялись противоправные действия с целью получения из Государственного бюджета Украины средств в размерах, которые не соответствовали фактическим потребностям на строительство.

"В таких действиях усматривается наличие признаков уголовного преступления, предусмотренного ст. 191 Уголовного Кодекса Украины "Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положение"", - подчеркнули в Минобороны.

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Источник: https://censor.net.ua/n3169535
 
 
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Добудувати грошей немає.А на армії комісій-перевіряльників знаходяться.
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Добудувати грошей немає.А на армії комісій-перевіряльників знаходяться.
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Українські можновладці крадуть такими темпами, в порівнянні з якими швидкість світла є безкінечно малою величиною.
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они начальниками не родились сразу...
плоть от плоти мудрого нарида малороссов без достоинства..
обкрадывать армию, которая тебя же и защищает...- дно бездонное...
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Также имели место случаи искусственного создания предпосылок к заключению договоров с подрядными организациями, которые не были достаточно обеспечены техникой и персоналом, а значит вообще не имели возможности осуществлять строительство.Источник: https://censor.net.ua/n3169535.

Вспоминается Гетьман Сагайдачный:победила в тендере Кузня на Рыбальском,А из за отсутствия производственных мощностей ремонт производили в доках Ильичёвска (Черноморска).А Кузня была посредником за свой процент.
Правда похоже?
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Минобороны проверяет факты коррупции при строительстве казарм улучшенной планировки для воинов-контрактников
мабудь,не варто перейматись - зелена наволоч знайде(((
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Зеленский, хватит обворовывать армию!!!!
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так вони ж будували, тепер їх покликали для консультацій - як ту махіну зруйнувати.
успіху поки що нема, як ми і очікували.
вони продовжують будувати, як зовнішню політику нейтралітету.
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Лучший вариант, продавать все под ноль, как делали Дрищь, Вона, Азиров и Янукович, чем хоть что-то строить, а потом перед тупым стадом Оманских Ишаков объясняться.
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факты коррупции в этой стране можно проверять начиная с мухосранского сельсовета заканчивая кабмином, ВР и АП. Гораздо сложнее найти орган где отсутствует коррупция
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Вы бы лучше оклады военнослужащих проверили как обещали на зе выборах,хотя бы до уровня рядового прокурора,который вовсю воюет в окопах коррупции.Что то эта тема в МО вообще вышла из моды.
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Это правда, что министр обороны отдыхал у тещи в Подмосковье?
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У соиво -лаптёжных какакшек Зе будет вечно оправдываться.А надо садить.Особенно воензаказчиков и военпредов.Без их подписи ни одна копийка подрядчику не выдаётся.
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Любое строительство в конце оказывается дороже, чем в начале...
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