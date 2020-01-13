 Неизвестные застрелили двух журналистов, освещавших демонстрации в южном Ираке

Это подтвердило посольство США в Багдаде, пишет DailyMail, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН.

На веб-сайте Dilja TV обнародовали видеозапись с места убийства. На кадрах видно, что Самад получил огнестрельное ранение головы, на дверце автомобиля – следы от пуль.

Также Dijlah TV сообщил, что Гали доставили в больницу Басры, однако спасти его жизнь врачам не удалось. В отдельном отчете иракского вещателя AL-Mirbad сказано, что оператор получил три пулевых ранения в грудь.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: "Смерть лжецам, смерть диктатору", - иранцы вышли на акции протеста. ВИДЕО

Посольство США в Багдаде опубликовало в Twitter заявление, где назвало убийство журналистов "жалким и трусливым".

"Длительные убийства, похищения людей, преследования и запугивания со стороны вооруженных группировок представителей прессы, активистов социальных сетей и сторонников реформ в Ираке не могут оставаться безнаказанными", - говорится в заявлении посольства.

В посольстве добавили: иракское правительство должно отстаивать право на свободу выражения мнений, защищать журналистов и обеспечивать мирных активистов возможностью реализовывать свои демократические права, не боясь репрессий.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Иранские СМИ поддержали протесты из-за сбитого украинского самолета

Проститься с убитыми журналистами 11 января пришли сотни людей. В Басре появился мемориал в виде микрофона, в память о погибших журналистов.