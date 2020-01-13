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 Происшествия, За рубежом
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Все про:журналистика (2558) Ирак (275) протест (4610) убийство (5471)

 Неизвестные застрелили двух журналистов, освещавших демонстрации в южном Ираке

Корреспондента телеканала Dilja Ахмеда Абдула Самада и оператора Сафаа Гали застрелили на юго-востоке Ирака в городе Басра. Неизвестные открыли огонь по машине журналистов.

Это подтвердило посольство США в Багдаде, пишет DailyMail, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН.

На веб-сайте Dilja TV обнародовали видеозапись с места убийства. На кадрах видно, что Самад получил огнестрельное ранение головы, на дверце автомобиля – следы от пуль.

Неизвестные застрелили двух журналистов, освещавших демонстрации в южном Ираке 01

Также Dijlah TV сообщил, что Гали доставили в больницу Басры, однако спасти его жизнь врачам не удалось. В отдельном отчете иракского вещателя AL-Mirbad сказано, что оператор получил три пулевых ранения в грудь.

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Посольство США в Багдаде опубликовало в Twitter заявление, где назвало убийство журналистов "жалким и трусливым".

Неизвестные застрелили двух журналистов, освещавших демонстрации в южном Ираке 02

"Длительные убийства, похищения людей, преследования и запугивания со стороны вооруженных группировок представителей прессы, активистов социальных сетей и сторонников реформ в Ираке не могут оставаться безнаказанными", - говорится в заявлении посольства.

В посольстве добавили: иракское правительство должно отстаивать право на свободу выражения мнений, защищать журналистов и обеспечивать мирных активистов возможностью реализовывать свои демократические права, не боясь репрессий.

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Проститься с убитыми журналистами 11 января пришли сотни людей. В Басре появился мемориал в виде микрофона, в память о погибших журналистов.

Источник: https://censor.net.ua/n3169533
 
 
 Топ комментарии
 
Да ули там неизвестного?! Ищи кому выгодно. Путлеровцы или иран.
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Хоттабычи снова скажут что это американцы виноваты Неизвестные застрелили двух журналистов, освещавших демонстрации в южном Ираке - Цензор.НЕТ 9907
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Ужас!
Стараются запугать журналистов!
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Да ули там неизвестного?! Ищи кому выгодно. Путлеровцы или иран.
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Хоттабычи снова скажут что это американцы виноваты Неизвестные застрелили двух журналистов, освещавших демонстрации в южном Ираке - Цензор.НЕТ 9907
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шакалы. там вчера глава ксир извинялся и хотел сгореть. не вышло сгореть - пусть застрелится.
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путлеровцы продолжают нагнетать обстановку.
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Вбили скоріше всього релігійні фанатики. А от як це вплине на масові протести, то це питання. Натовп може злякатись, а може і навпаки ..
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Політковська , нємцов і інші , методика ліквідації і розрахунок пост-ефекту спільні . Масква .
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Неудивительно. В Ираке теперь полная демократия.
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все, что надо знать про уровень свободы граждан в этой стране.
зверинец какой-то
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"Шиїтський мир" з Ірана (як аналог російському) руки простягає
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Ну, надеемся что хоть это дело макаронники Маркиву не пришьют.
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