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 Подозреваемого в покушении на экс-командира ВСУ взяли под стражу, - Офис генпрокурора

Подозреваемого в покушении на убийство экс-разведчика ВСУ взяли под стражу без права внесения залога.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офис генпрокурора.

"По ходатайству прокуратуры Харьковской области Киевский районный суд Харькова избрал меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога харьковчанину, который подозревается в покушении на убийство экс-разведчика ВСУ вероятно по заказу РФ", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее контрразведка Службы безопасности Украины предотвратила в Харькове покушение на убийство одного из бывших боевых командиров разведподразделений батальона ВСУ, который был организован спецслужбами РФ.

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Источник: https://censor.net.ua/n3169531
 
   
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_Вот именно. Путлеровцы системно работают над убийством защитников Украины у нас в тылу. Паскуды! Підозрюваного в замаху на екскомандира ЗСУ взяли під варту, - Офіс Генпрокурора - Цензор.НЕТ 553
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Найдена связь подозреваемого в убийстве Окуевой с Зеленским - общий бизнес с женой Зеленского , родственник депутата из слугинарода - ЭТО...
цензору нет
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