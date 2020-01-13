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Все про:контрразведка (208) правоохранительные органы (798) СБУ (14232) Институт стратегических исследований (7)

 По материалам контрразведки СБУ за 2019 год были осуждены 90 человек, из них 35 - за терроризм

В 2019 году открыто 239 уголовных производства за преступления против основ национальной и общественной безопасности, из них 57 дел о государственной измене.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Института стратегических исследований.

Отмечается, что 7 человек осудили за шпионаж, 4 -  за посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, а 54 - за террористическую и диверсионную деятельность.

"Планка требований к деятельности украинской контрразведки в современных условиях повышается. Ответы на новые угрозы должны быть быстрыми и динамичными. Примером тому является кибертерроризм, который стал возможным благодаря возникновению и развитию глобального информационного пространства. Растут возможности анонимного перехвата, похищения информации, осуществление дезинформации. Расширяется спектр проявлений кибертерроризма - от незаконного воздействия с целью принятия атакован стороной неадекватных решений, распространение паники и беспорядка, к проникновению в каналы и системы спутниковой связи, навигации, управления энергетикой, транспортом, банковским сектором и др.", - говорится в сообщении.

Кроме того, за 2019 год благодаря деятельности контрразведки СБУ к различным срокам и видам наказаний были приговорены 90 человек, в том числе 24 - за государственную измену, 35 - за террористическую деятельность. В течение года выявлено 6 шпионов, работавших под прикрытием дипломатических представительств, они стали в Украине персонами нон грата.

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Источник: https://censor.net.ua/n3169528
 
 
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а ґебельси пукіна продовжують скавчати "своїм"та корисним ідійотам-"а чьто ані вам сдєлают?"

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Скоро тих 35, які засуджені за тероризм, поміняють на якихось цивільних затриманих кацапами. Чи їх вже поміняли?
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