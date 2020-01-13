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 Политика Украины
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 СБУ расследует дело в связи с крушением самолета МАУ в Иране по трем статьям УК

Главное следственное управление Службы безопасности Украины по поручению Офиса Генерального прокурора начало досудебное расследование в связи с крушением лайнера Boeing 737 "Международных авиалиний Украины" по трем статьям Уголовного кодекса Украины, сообщили в СБУ.

"СБУ по поручению Офиса Генпрокурора начало расследование обстоятельств авиакатастрофы Боинга по ч.3 ст. 276 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации воздушного или воздушного транспорта), ч.2 ст. 115 (умышленное убийство) и ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины", - рассказали "Интерфакс-Украина" в украинской спецслужбе в понедельник, передает Цензор.НЕТ.

В СБУ отметили, что на данном этапе расследования идет сбор информации.

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Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому) в среду, 8 января 2020 года, после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо на экстренном брифинге заявил: "Данные разведки указывают, что украинский самолет сбила иранская ракета "земля-воздух". Власти США также заявили, что считают, что самолет МАУ был сбит Ираном. Президент Трамп заявил: "Кто-то на той стороне мог совершить ошибку". Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон сообщил, что у их государства также есть подтверждения попадания ракеты в самолет украинских авиалиний.

Утром 11 января Иран признал, что самолет украинских авиалиний был сбит по ошибке иранскими военными.

Президент Ирана Хасан Рухани назвал крушение украинского самолета "великой трагедией" и "непростительной ошибкой".

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина ожидает полного признания иранской стороной своей вины и доведения расследования до конца.

Духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи выразил соболезнования семьям погибших в результате крушения самолета украинских авиалиний, назвав произошедшее "болезненным инцидентом".

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По словам командующего аэрокосмическими силами Корпуса Стражей Исламской революции Амира Али Хаджизаде, оператор, сбивший украинский самолет, получил сообщение о запуске ракеты "Круз" и принял приближающийся объект за ракету.

Источник: https://censor.net.ua/n3169525
 
 
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Ви там вже розберіться з тим, хто нарешті буде вести розслідування. Бо спочатку була інфа, що розслідуванням буде займатись ДБР, потім Нацполіція, тепер СБУ.
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розбиратись потрібно нам... Бо маємо автократичну владу з зебільною "монобільшістю"; і це є першопричина всіх проблем і в суспільстві, і в державі, і в упралілінні нею, і в праві (зокрема, в правоохороних органах).
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Ви все правильно кажете. Але в Україні діє така система, при якій нормальні люди у владу не можуть попасти апріорі навіть попри масові акції протесту і непокори. Останні 10 років тому приклад.
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СБУ ще не закінчило розслідування
вбивства Авеля Каїном, а вже взялося
за збиття Боїнга в Ірані
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какаяразница товарищи с лубянки все отчеты расследования уже сбросили СБУ расследует дело в связи с крушением самолета МАУ в Иране по трем статьям УК - Цензор.НЕТ 9682
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а де стаття за тероризм? Що, вже відомо, що терористичного випадку не було? Чи - аби касапів не образити знову?
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А ч. 3 ст.276 (порушення правил безпеки руху, або експлуатації наземного, чи повітряного транспорту) розслідується, щоб іранців з кацапами не дратувати? Так?
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каждый день идут обстрелы кацапскими войсками украинских военных. Когда будет ответки? Вы что там все бросились расследовать обстрел боинга? А сказать открыто что рефия это зло и враг и они тоже виноваты в этом не можете?
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Гм.Як оперативно Цензор відреагував на статтю в The Washington Post Зеленський тримає Коломойського на відстані,а стаття про те,що Зєля мав інформацію про збиття ракетою,але засцяв виступати проти Ірану ,чекаю досі.Ukraine knew Flight 752 had been shot down, but it was careful not to antagonize Iran
СБУ розслідує справу у зв'язку з катастрофою літака МАУ в Ірані за трьома статтями КК - Цензор.НЕТ 3868
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Какое нарушение правил безопасности движения или эксплуатации воздушного или воздушного транспорта? В СБУ уже совсем крыша у всех съехала?
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Интересно, а как это СБУ будет "расследовать"? И что именно расследовать? Там все три статьи УК касаются расследования по месту сбития самолёта, а не в Киеве или Днепре - по месту регистрации собственника... Ведь самолёт сбит на ИРАНСКОЙ "правовой территории"!!! И чем тогда СБУшники отличаются от СК России, "расследующих" дела в отношении граждан Украины, по поводу их деяний, совершённых на территории Украины? Очередная "лапша на уши", для "лохов"? "ИБД"... "Имитация бурной деятельности"...
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