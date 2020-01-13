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 Общество, Технологии
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 За три года планируем обучить цифровой грамотности 6 млн украинцев, - Минцифры

Министерство цифровой трансформации планирует в течение 3 лет обучить цифровой грамотности 6 миллионов украинцев.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу министерства.

Министерство цифровой трансформации Украины и Украинская библиотечная ассоциация объявили о начале сотрудничества. Меморандум о сотрудничестве подписали заместитель Министра цифровой трансформации по вопросам европейской интеграции Валерия Ионан и президент Всеукраинской общественной организации Украинская библиотечная ассоциация Оксана Бруй.

"Министерство цифровой трансформации и Украинская библиотечная ассоциация совместно будут содействовать развитию цифровой грамотности. В частности, около 6.000 библиотек по всей стране приссоединятся к национальной кампании по цифровой грамотности "Будь на часі" и будут популяризировать информацию о проект "Дія. Цифрова освіта", цель которого научить цифровой грамотности 6 миллионов украинцев за три года", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее Министерство цифровой трансформации сообщило, что почти 48% украинцев хотят обучиться цифровой грамотности.

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Источник: https://censor.net.ua/n3169524
 
 
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Цікаво, скільки бабла спишуть? Не менше, ніж на Трускавецькі курси. І ще цікаво якого зразка дипломи будуть у вчителів.
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Те що бабло спишуть, навіть не сумнівайтесь. Для цього це все і задумувалось.
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А смартфонами забезпечать? Країна ж в смартфоні...
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Хлопці, ну як ви не розумієте - вчити людей яки не можуть вивчити власну мову неможна. Яки не знають елементарної гігінеи, не мають поняття про культуру, не поважають старших нта норми поведінки в суспілсьтві. Це витрачені гроши. Спочатку треба людей окультурити, а потім вже давати їм навичнкі користування технологією.
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Не заважайте дітям бавитись цихрами у смартфоні.
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За три роки вони планують віддати $2,5 млрд Коломойському за Приватбанк і тим самим навчити цифровий грамотності 6 млн. громадян за їхні ж гроші.

Навчані і не дуже залишаться голі і босі. От це і буде навчанням
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Ну, а я про що?
Тільки, по-моєму, цього досвіду у нас уже достатньо.
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А что имеется ввиду цифровая грамотность?Таблица умножения?Лично мне не важно как работает мое ,,железо,, и какие процессы в нем происходят,мне важно чтобы оно работало исправно.Если Вы не знаете что-то в своем гаджете то обратитесь к любому первоклашке и он вам устранит неисправность в настройках.А вот как эти ****** хотят обучить пенсионеров получать пенсию в банкомате особенно если в ближайших 20-30-ти км его нету а возможности туда поехать у них нету вот в чем вопрос.
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- Операція "И".
- А почєму "И"?
- А чтоб нікто нє догадался!
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У Трускавці, то буде платний майстер-клас від Зе-слуги Яременка:
Як однією рукою ****** замовляти, а другою голосувати
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