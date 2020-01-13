 "7 километр" не перечислял 23,5 млн грн луганской фирме, которая находится под влиянием так называемой "ЛНР"

Как передает Цензор.НЕТ, в частности не соответствуют действительности следующие слова: "Как ранее сообщалось в СМИ , рынок "7 километр" перечислил 23,5 млн грн луганской фирме, которая находится под влиянием так называемой ЛНР. Под видом покупки акций "Луганской углеобогатительной компании" администрация рынка перечислила средства предприятиям на восток Украины. Данную сделку СМИ связывают с фактом финансирования ЛНР группой Иванющенко".