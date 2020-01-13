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Все про:Каховка (26) Нацполиция (10726) убийство (5471)

 Убийство 26-летнего мужчины в Каховке: троих сотрудников отдела полиции уволили из органов внутренних дел

Сотрудника Каховского отдела полиции, который в момент преступления находился в компании подозреваемого, уволен из органов внутренних дел Украины.

Об этом сообщили в полиции Херсонской области, передает Цензор.НЕТ.

Речь идет о старшем инспекторе по контролю за оборотом оружия в сфере разрешительной системы Александре Портном, пишет hromadske. Материалы в отношении него направили в Государственное бюро расследований.

Такое решение приняли по итогам служебного расследования относительно начальника Каховского отдела полиции и работников, которые непосредственно имели отношение к расследованию убийства, произошедшего в новогоднюю ночь в городе Каховка Херсонской области.

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"По результатам расследования трех работников отстранили от занимаемой должности, трех — уволили из органов внутренних дел, еще в отношении трех сотрудников применено дисциплинарное взыскание в виде неполного служебного соответствия занимаемой должности", — говорится в сообщении.

Так, отстранили от занимаемых должностей руководство Каховского отдела полиции. Относительно дежурного отдела и ответственного от руководства, которые находились в суточном наряде в день убийства, а также относительно следователя, в производстве которого находится дело об убийстве мужчины, применили дисциплинарное взыскание в виде неполного служебного соответствия занимаемой должности. Членов следственно-оперативной группы, а именно следователя и оперуполномоченного уголовного розыска, которые находились на вызове об убийстве мужчины, уволили из органов внутренних дел Украины.

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Напомним, 1 января состоялась перестрелка между двумя жителями Каховки: 29-летний мужчина не менее 15 раз выстрелил в сторону бывшего мужа своей сожительницы — 26-летнего Владимира Чебукина. Нападающего задержали, а событие квалифицировали как покушение на убийство.

От полученных ранений Чебукин 3 января умер. В тот же день Каховский городской районный суд избрал задержанному меру пресечения в виде 60 дней содержания под стражей без права внесения залога, а полиция переквалифицировала подозрение как "умышленное убийство".

Родственники погибшего считают, что нападавших было несколько, поскольку вроде бы врач им сказал, что на теле погибшего были следы от трех видов оружия.

Впоследствии выяснилось, что на момент совершения преступления подозреваемый отдыхал в одной компании с работником районного отдела полиции. Опасаясь, что этот факт может повлиять на расследование, 4 января жители Каховки устроили протесты у местного отдела полиции и требовали от правоохранителей справедливого расследования. Здание забросали дымовыми шашками и пиротехникой.

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Относительно полицейского проводят служебное расследование. Его отстранили от исполнения служебных обязанностей, а государственное бюро расследований открыло уголовное производство по ст. 365 Уголовного кодекса Украины.

Источник: https://censor.net.ua/n3169521
 
 
 Топ комментарии
 
За соучастие в убийстве - уволить. Это конечно жесткое наказание. По всей строгости закона.
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А кто-то арестован? 15 пуль в убитом, стреляли мин двое! Понял, это же не волонтеры и добровольцы, а преданные Авакову и Портнову менты
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Ну звісно - активістів, які були за сотні кілометрів від місця вбивства в момент його здійснення, саджають в СІЗО (сталий термін,хоча Українською правільно писати Слідчий Ізолятор Тимчасовго Утримання - СІТУ), а ментів просто звільнюють, бо "Какая разница?"!
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Ничего, пойдут в обменный фонд и их потом поменяют на наших воинов!!!
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За соучастие в убийстве - уволить. Это конечно жесткое наказание. По всей строгости закона.
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И сокрытие и недонесение.Там на 5-6 статей на мусоров с отягчающими можно наскребсти.Если начать тянуть за ниточку там ещё десятки аналогичных преступлений можно найти.Они ведь вседозволенность себе не первый раз устраивают..
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когда мусорам надо они по тени на ночном видео тебя могут виноватым сделать и статью с пожизненным намалевать, а тут увольнение...
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Якщо він співучасник - то нехай вважає звільнення наймякшим покаранням. Щоправда, слідство навіть зі звільненням не припиняється; і невідомо на що виведе. Можливо, і на статтю в кримінальному кодексі. А звільнення в таких випадках - обовязкова процедура.
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А кто-то арестован? 15 пуль в убитом, стреляли мин двое! Понял, это же не волонтеры и добровольцы, а преданные Авакову и Портнову менты
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все правильно делают, чем больше безпредела тем быстрей 95 квартал поедет на гастроли в ростов
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с такой логикой как у тебя, скорее "Ростов" у нас наступит...
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Про результати експертизи мовчать чомусь, або я пропустив інфа. Лікар говорив про три різні подібно куль. Хтось таки сильно бреше ...
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Ну звісно - активістів, які були за сотні кілометрів від місця вбивства в момент його здійснення, саджають в СІЗО (сталий термін,хоча Українською правільно писати Слідчий Ізолятор Тимчасовго Утримання - СІТУ), а ментів просто звільнюють, бо "Какая разница?"!
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Менти - уроди, причому при будь-якій владі.
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єто біл сарказм.но по віходкам мусаров с 2013 года мало что изменилось. развечто форма и автомобили
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Звільнити мало, треба садити на максимальний строк.
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Сказочная страна. За убийство просто увольняют...
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тоесть за то что зажмурили холопа по пьяни в спину с двух волын - увольнение ? шикарно.
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даже в кацапстане евсюкову пожизненое дали.
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