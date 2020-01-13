EN|RU|UK
Темы дня: Крушение самолета МАУ в Иране Обмен пленными Записи Трубы Газовая война Убийство Шеремета Рынок земли Нормандские переговоры Обирай свідомо
 За рубежом
  2057  31
Все про:Вторая мировая война (262) история (1662) Польша (5039) Путин (25373) Моравецкий Матеуш (53)

 "Нет будущего без исторической правды", - Моравецкий пообещал бороться за историческую память после заявлений Путина

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий после скандальных заявлений Путина заявил, что правительство и правящая партия "Право и справедливость" будут отстаивать правду и историческую память.

Об этом он высказался в новогодней встречи с партийными структурами в регионе Прикарпатья, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

Владимир Путин недавно заявил, что довоенная власть Польши сотрудничала с гитлеровской Германией, а тогдашнего польского посла в Берлине назвал антисемитом, чем вызвал гнев нынешней польской власти.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Для нормализации отношений с Европой Россия должна вернуть Украине Крым и прекратить агрессию на Донбассе, - Моравецкий

Моравецкий напомнил, что в ответ на слова российского президента обнародовал заявление, в котором написано, в частности, что Владимир Путин много раз лгал на тему Польши.

"Нет будущего без исторической правды, и от того, кто победит в этом соревновании за память, зависит, будут ли нас называть сообщниками преступников, людей, которые в прошлом допускали ошибки, или мы будем гордо держать голову высоко, как наследники знаменитых героев времен страшной Второй мировой войны", - сказал Моравецкий.

Напомним, 9 января сейм Польши принял резолюцию по делу о манипулировании фактами и перевирании истории российскими политиками с целью дискредитации Польши. Путин утверждал, что якобы заговор западных государств с Адольфом Гитлером проложил путь ко Второй мировой войне. Путин оправдывает ввод советских войск в Польшу в 1939 году тем, что польское правительство якобы не контролировало свою армию.

Источник: https://censor.net.ua/n3169518
 
   
 Топ комментарии
 
Отак...
А ми не боремось.
Наш президент оголосив - какая разница !
До чого призведе подібна політика ?
До зникнення держави.
 показать весь комментарий
 
Вважаю, в битві та претензіях колишніх імперських держав ми маємо голосно і чітко оголосити свою історичну правду, бо вони поділять між собою, а українців, які в свій час боролись проти них, як окупантів, оголосять злочинцями.
 показать весь комментарий
 
Будьмо чесними,ну немає в нас президента від слова взагалі...
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Отак...
А ми не боремось.
Наш президент оголосив - какая разница !
До чого призведе подібна політика ?
До зникнення держави.
 показать весь комментарий
 
 
какаяразница....?
поляки, венгры, румыны, немцы и далее везде - очень тупые и отсталые народы...
не повезло им с президентами, так как повезло нашей Малороссии...
Они должны за Зеленским записывать...
 показать весь комментарий
 
 
Будьмо чесними,ну немає в нас президента від слова взагалі...
 показать весь комментарий
 
 
У нас презик,а не президент.И тут есть разница.
 показать весь комментарий
 
 
...Поляк еден! ..одна Страна, одна Нация, одна Вера..а у нас с этим что то не очень..."..а какая разница.." с такой идеологией "далеко" зайдем.....
 показать весь комментарий
 
 
Вважаю, в битві та претензіях колишніх імперських держав ми маємо голосно і чітко оголосити свою історичну правду, бо вони поділять між собою, а українців, які в свій час боролись проти них, як окупантів, оголосять злочинцями.
 показать весь комментарий
 
 
чому колишніх? пшеки і кацапи досі не позбулися цих імперських амбіцій
 показать весь комментарий
 
 
тому що колишніх.
зараз лишились балачки і спроби ментального покріпачення українців.
 показать весь комментарий
 
 
Польша в данный момент империей не является, и, собственно, никогда стабильной империей не являлась, как только поляки пытались оформить у себя империю с центром в Польше - они теряли государство.
На сегодня у Польши скорее не имперские а шовинистические амбиции, например идеи присоединить к себе Украину у них и близко нет.

Но есть идея присоединить Всхудны Крэсы, а украинцев и белоруссов, которые там живут, ополячить либо выселить. Но да, Вы правильно сказали шо это балачки.
А РФ и в своём нынешнем виде - империя, которая может либо распадаться, либо расширяться.
На данный момент она расширяется, шо для нас плохо.
И непонятно, станет ли нам лучше, если она начнёт распадаться.
 показать весь комментарий
 
А на могилку портнова и собачка поссать побрезгует.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Будущее, наступающее вследствие течения времени, под угрозой, а герой Моравецкий, вместе со своими украинскими коллегами, спасет мир от остановки времени при помощи борьбы за "историческую" так сказать "правду".
 показать весь комментарий
 
 
А казламордые опять, по старой, доброй ордынской традиции, чмекают у поляков с заглотом, да, казлмордые ??? "Немає майбутнього без історичної правди", - Моравецький пообіцяв боротися за історичну пам'ять після заяв Путіна - Цензор.НЕТ 3445
 показать весь комментарий
 
Поляки молодці, не дали розігнаби брехню московитам. Бо московити, які себе назвали росіянами підписали угоди з Гетлером і напали на Польшу. Також тоді напали на фінів, прибалтів, Западну Україну. На поляків пішли танки, літаки, артилерія і цілі армії, а пособник фашистів, хоча німці були нацистами, у московитів є бандерівці і УПА, які не мали ні танків, ні літаків, ні артилерії. Це ж воно, ху@ло, готувалося до святкування Дня перемоги на 9 травня 2020 року. Хоча би вже мовчало, бо на їх совісті ці жертви, бо це вони кинули в пекло війни мільйони людей. І ще після цього щось збираються святкувати. Та падайте на коліна і по всіх країнах бувшого союзу просіть у людей пробачення! Та ще не забудьте попросити пробачення е європейців за свою окупацію до розпаду союзу.
 показать весь комментарий
 
Польше нужно или хрестик снять, или трусы одеть.
И определиться - кто враг.
То наезжают на Украину за то, что уважаем героев УПА, которые с оружием в руках сражались за свою землю.
То вылизывают России.
То уже не вылизывают России.
Не можете определиться - так отойдите в сторону и не воняйте там!
Из поляков всегда воины были как из говна пуля.
 показать весь комментарий
 
А в Москві поляки були і не з поклонами.
 показать весь комментарий
 
 
Без Сагайдачного були б вони в ср..ці.
 показать весь комментарий
 
 
Москву їм заснували татари, кримські татари, вони є раби

МОНГОЛО-ТАТАРИ І ВЕЛИКОРОСИ
Не існувало російської держави
Ждемо в 17 столітті їх появи.
Та й не було великоросів, як народу
А Суздальська земля була там зроду.
Московським Улусом назвали їх раніше
Вже московити жили там пізніше.
Не йшли у безземелля хлібороби,
Де жили інші племена й народи.
А наші мандрівні князі туди ходили
Там князювали і Моксель їм служили.
Після навали Орд хана Батия
В ту сторону не поверталась шия.
А якщо брати 1238 і 1330 роки,
Для Моксель далися вони взнаки.
Бо землі їх монголо-татари підкорили,
І суздальці Орді вірно служили.
Історія Росії за це каже мимохідь,
Мов болісно їм ще за той «похід».
Про цей період мало написали,
Мов правду до кінця не взнали.
Бо створена Москва й князівство
За Хана й цого там дійства,
З'явилася Москва не з Київської волі,
А з Чингізидів, і то є їхня доля.
Князівство - Улус створено Ордою
«Російські землі» той збирати має волю,
Назначили вони й Данила князювати
А їм тепер на Маму-Орду наплювати.
Ось так з'явилися великороси
Та їх Москва за зради та доноси.
Своїх батьків вони не признають
А свою морду все до русичів сують.
01-02.02.2019Анатолій Березенський
 показать весь комментарий
 
Та ні. Поляки тільки мають претензії по УПА і Бандері, а так вони нас підтримують і навіть при теракті в Ірані проти нашого літака встали на нашу сторону, заявили, що літак збила ракета (кацапська). А от московити, що себе називають росіянами, кричали, що не збивали, що в нас поламані літаки. Та і то ті розбіжності ідуть між істориками, бо коли підписували асоціацію, то поляки не мали претензій. А ці "брехалки", що вони озвучують про УПА їм підливає вічний ворог українців - Московія.
 показать весь комментарий
 
В любій процвітающий країні немає націоналізму, всі живуть у мирі.
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
Поляки как-то слишком нервно все восприняли. А как известно больнее всего задевает правда.
 показать весь комментарий
 
 
Не можна відв'язувати Путіна від «міжнародного стовпа ганьби»

В 2019 році нова українська влада наочно продемонструвала зміну підходів до окупанта її територій. І хоча Росія ні на йоту не змінила своїх підходів до України, Зеленський і його команда, намагаючись всіляко задобрити Путіна, демонстрували невмотивовану поступливість, яка чомусь дуже схожа на перші спроби тихої капітуляції. При цьому майже демонтувавши систему стримувань Путіна на міжнародній арені, яку за 5 років свого президенства вдалося створити колишньому президенту України Петру Порошенку.
І цілком закономірно, що армія, мова, віра відходять на задній план там, де переконання заміняють фантастичні бажання населення повірити в можливість швидкого покращення життя в розграбованій олігархатом і його прихвоснями країні. Але постійно використовуючи ефект контрасту, підкреслюючи свою відмінність від екс-президента, та виступаючи у ролі «антиПорошенка», Володимир Зеленський так і не зрозумів головного, - Путін ніколи не буде розмовляти з ним на рівних. А загравання з ворогом держави, яку довелося очолювати, здатне лише щоразу збільшувати апетити Кремля, який не збирався і не збирається відмовлятися від своєї стратегічної цілі - знищення державності України.

«Гра в мир» з Росією може закінчитися повним фіаско
Путін розбив шлях до повної капітуляції України на проміжні етапи. І якщо навіть Зеленський погодиться на всі висунуті Москвою політичні, економічні, військові, культурні і мовні вимоги, то це лише спонукатиме кремлівців до висування все нових і нових безпідставних претензій до України.
І, в кінці-кінців, після того, як Путін таки «дотисне» колективного Зеленського на демонстрацію в Україні в повному обсязі всіх основних російських телеканалів та показ російських фільмів на українських телеканалах, зняття заборони на поширення в Україні російської преси, згода на розповсюдження на українській території російської книжкової продукції, відновлення гастролей російських театрів, артистів і співаків, це не будуть останні його вимоги. Далі підуть вимоги відновлення роботи всіх колись існуючих російських шкіл та «вільний вибір» батьками учнів мови викладання в українських школах України.
Але й це буде далеко не все. В кінці повзучої капітуляції України, Путін висуне вимогу, що для нібито встановлення миру на Донбасі, «ДНР» і «ЛНР» мають поширити свій контроль на всі не окуповані Росією території Донецької і Луганської областей. А також притягнути до кримінальної відповідальності не терористів, які виступили в ролі посіпак Москви, а учасників бойових дій, котрі відстоювали цілісність і суверенітет Української держави. Мотивуючи це тим, що, мовляв, саме учасники АТО винні у розв'язанні війни з мирним населенням Донбасу, яке зі зброєю в руках було просто вимушене відбивати вторгнення українських військ на свої землі.

Політичний дрейф України в бік Москви -неприпустимий
Якщо діюча влада і далі продовжуватиме діяти в такому ж політичному ключі, то не можна виключати того, що до кінця 2020 року, на Банковій переведуть Росію зі статусу «країни-агресора» в статус ледве не «братньої держави».
Українцям, разом з західними союзниками, вдалося прив'язати Путіна до «міжнародного стовпа ганьби», але тепер команда Зеленського робить спроби його відв'язати, пояснюючи при цьому, що це в інтересах України. Водночас зроблені перші кроки по відновленню присутності Росії в Україні в повному обсязі. А після того, як ворога знову необачно впустять в Україну, Путін може вимагати розміщення на її території військових баз і російських військовослужбовців. Мотивуючи цю вимогу тим, що тільки постійна російська військова присутність здатна надійно захистити Україну від згубних для неї зовнішніх впливів і нових Майданів, які, мовляв, деструктивним чином впливають на відновлення взаємостосунків між двома «братніми» народами.

В 2014-2019 роках українці відчули, що живуть в Україні, а не в Новоросії, Малоросії чи Південно-Західному федеральному окрузі Російської Федерації. І гірко усвідомлювати, що Україна почала політичний дрейф у бік Москви, тому що її нинішні очільники не хочуть звертати увагу на попередній згубний історичний досвід подібного «братання».

Блог політолога і журналіста-міжнародника Віктора Каспрука
 показать весь комментарий
 
 
От Морауювецький за історичну правду у польській інтерпретації хоче боротися, а українцям у такій же боротьбі за свою правду відмовляє. Це так, зауваження. Хоча Моравеуький правий - де правда, а де кацапи.
 показать весь комментарий
 
 
К слову о исторической правде.
Поляки оплакивают своих офицеров, воевавших против СССР и расстрелянных.
В то же время, после захвата карпатской Украины к венграм попали в плен украинские добровольцы.
При этом, уроженцев сопредельных территорий венгры тут же отдали Польше.
Прямо на границе поляки расстреляли всех, а они даже не воевали против Польши.
 показать весь комментарий
 
 
кацапский агент, штоль?... "Немає майбутнього без історичної правди", - Моравецький пообіцяв боротися за історичну пам'ять після заяв Путіна - Цензор.НЕТ 513 разве можно такое писать... "Немає майбутнього без історичної правди", - Моравецький пообіцяв боротися за історичну пам'ять після заяв Путіна - Цензор.НЕТ 3040
 показать весь комментарий
 
Не, надо заткнуть язык в задницу и молчать.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиЗа рубежом
 
 
 
 
 
 вверх