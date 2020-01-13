 "Нет будущего без исторической правды", - Моравецкий пообещал бороться за историческую память после заявлений Путина

Об этом он высказался в новогодней встречи с партийными структурами в регионе Прикарпатья, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".
Владимир Путин недавно заявил, что довоенная власть Польши сотрудничала с гитлеровской Германией, а тогдашнего польского посла в Берлине назвал антисемитом, чем вызвал гнев нынешней польской власти.
Моравецкий напомнил, что в ответ на слова российского президента обнародовал заявление, в котором написано, в частности, что Владимир Путин много раз лгал на тему Польши.
"Нет будущего без исторической правды, и от того, кто победит в этом соревновании за память, зависит, будут ли нас называть сообщниками преступников, людей, которые в прошлом допускали ошибки, или мы будем гордо держать голову высоко, как наследники знаменитых героев времен страшной Второй мировой войны", - сказал Моравецкий.
Напомним, 9 января сейм Польши принял резолюцию по делу о манипулировании фактами и перевирании истории российскими политиками с целью дискредитации Польши. Путин утверждал, что якобы заговор западных государств с Адольфом Гитлером проложил путь ко Второй мировой войне. Путин оправдывает ввод советских войск в Польшу в 1939 году тем, что польское правительство якобы не контролировало свою армию.
А ми не боремось.
Наш президент оголосив - какая разница !
До чого призведе подібна політика ?
До зникнення держави.
поляки, венгры, румыны, немцы и далее везде - очень тупые и отсталые народы...
не повезло им с президентами, так как повезло нашей Малороссии...
Они должны за Зеленским записывать...
зараз лишились балачки і спроби ментального покріпачення українців.
На сегодня у Польши скорее не имперские а шовинистические амбиции, например идеи присоединить к себе Украину у них и близко нет.
Но есть идея присоединить Всхудны Крэсы, а украинцев и белоруссов, которые там живут, ополячить либо выселить. Но да, Вы правильно сказали шо это балачки.
А РФ и в своём нынешнем виде - империя, которая может либо распадаться, либо расширяться.
На данный момент она расширяется, шо для нас плохо.
И непонятно, станет ли нам лучше, если она начнёт распадаться.
И определиться - кто враг.
То наезжают на Украину за то, что уважаем героев УПА, которые с оружием в руках сражались за свою землю.
То вылизывают России.
То уже не вылизывают России.
Не можете определиться - так отойдите в сторону и не воняйте там!
Из поляков всегда воины были как из говна пуля.
МОНГОЛО-ТАТАРИ І ВЕЛИКОРОСИ
Не існувало російської держави
Ждемо в 17 столітті їх появи.
Та й не було великоросів, як народу
А Суздальська земля була там зроду.
Московським Улусом назвали їх раніше
Вже московити жили там пізніше.
Не йшли у безземелля хлібороби,
Де жили інші племена й народи.
А наші мандрівні князі туди ходили
Там князювали і Моксель їм служили.
Після навали Орд хана Батия
В ту сторону не поверталась шия.
А якщо брати 1238 і 1330 роки,
Для Моксель далися вони взнаки.
Бо землі їх монголо-татари підкорили,
І суздальці Орді вірно служили.
Історія Росії за це каже мимохідь,
Мов болісно їм ще за той «похід».
Про цей період мало написали,
Мов правду до кінця не взнали.
Бо створена Москва й князівство
За Хана й цого там дійства,
З'явилася Москва не з Київської волі,
А з Чингізидів, і то є їхня доля.
Князівство - Улус створено Ордою
«Російські землі» той збирати має волю,
Назначили вони й Данила князювати
А їм тепер на Маму-Орду наплювати.
Ось так з'явилися великороси
Та їх Москва за зради та доноси.
Своїх батьків вони не признають
А свою морду все до русичів сують.
01-02.02.2019Анатолій Березенський
В 2019 році нова українська влада наочно продемонструвала зміну підходів до окупанта її територій. І хоча Росія ні на йоту не змінила своїх підходів до України, Зеленський і його команда, намагаючись всіляко задобрити Путіна, демонстрували невмотивовану поступливість, яка чомусь дуже схожа на перші спроби тихої капітуляції. При цьому майже демонтувавши систему стримувань Путіна на міжнародній арені, яку за 5 років свого президенства вдалося створити колишньому президенту України Петру Порошенку.
І цілком закономірно, що армія, мова, віра відходять на задній план там, де переконання заміняють фантастичні бажання населення повірити в можливість швидкого покращення життя в розграбованій олігархатом і його прихвоснями країні. Але постійно використовуючи ефект контрасту, підкреслюючи свою відмінність від екс-президента, та виступаючи у ролі «антиПорошенка», Володимир Зеленський так і не зрозумів головного, - Путін ніколи не буде розмовляти з ним на рівних. А загравання з ворогом держави, яку довелося очолювати, здатне лише щоразу збільшувати апетити Кремля, який не збирався і не збирається відмовлятися від своєї стратегічної цілі - знищення державності України.
«Гра в мир» з Росією може закінчитися повним фіаско
Путін розбив шлях до повної капітуляції України на проміжні етапи. І якщо навіть Зеленський погодиться на всі висунуті Москвою політичні, економічні, військові, культурні і мовні вимоги, то це лише спонукатиме кремлівців до висування все нових і нових безпідставних претензій до України.
І, в кінці-кінців, після того, як Путін таки «дотисне» колективного Зеленського на демонстрацію в Україні в повному обсязі всіх основних російських телеканалів та показ російських фільмів на українських телеканалах, зняття заборони на поширення в Україні російської преси, згода на розповсюдження на українській території російської книжкової продукції, відновлення гастролей російських театрів, артистів і співаків, це не будуть останні його вимоги. Далі підуть вимоги відновлення роботи всіх колись існуючих російських шкіл та «вільний вибір» батьками учнів мови викладання в українських школах України.
Але й це буде далеко не все. В кінці повзучої капітуляції України, Путін висуне вимогу, що для нібито встановлення миру на Донбасі, «ДНР» і «ЛНР» мають поширити свій контроль на всі не окуповані Росією території Донецької і Луганської областей. А також притягнути до кримінальної відповідальності не терористів, які виступили в ролі посіпак Москви, а учасників бойових дій, котрі відстоювали цілісність і суверенітет Української держави. Мотивуючи це тим, що, мовляв, саме учасники АТО винні у розв'язанні війни з мирним населенням Донбасу, яке зі зброєю в руках було просто вимушене відбивати вторгнення українських військ на свої землі.
Політичний дрейф України в бік Москви -неприпустимий
Якщо діюча влада і далі продовжуватиме діяти в такому ж політичному ключі, то не можна виключати того, що до кінця 2020 року, на Банковій переведуть Росію зі статусу «країни-агресора» в статус ледве не «братньої держави».
Українцям, разом з західними союзниками, вдалося прив'язати Путіна до «міжнародного стовпа ганьби», але тепер команда Зеленського робить спроби його відв'язати, пояснюючи при цьому, що це в інтересах України. Водночас зроблені перші кроки по відновленню присутності Росії в Україні в повному обсязі. А після того, як ворога знову необачно впустять в Україну, Путін може вимагати розміщення на її території військових баз і російських військовослужбовців. Мотивуючи цю вимогу тим, що тільки постійна російська військова присутність здатна надійно захистити Україну від згубних для неї зовнішніх впливів і нових Майданів, які, мовляв, деструктивним чином впливають на відновлення взаємостосунків між двома «братніми» народами.
В 2014-2019 роках українці відчули, що живуть в Україні, а не в Новоросії, Малоросії чи Південно-Західному федеральному окрузі Російської Федерації. І гірко усвідомлювати, що Україна почала політичний дрейф у бік Москви, тому що її нинішні очільники не хочуть звертати увагу на попередній згубний історичний досвід подібного «братання».
Блог політолога і журналіста-міжнародника Віктора Каспрука
Поляки оплакивают своих офицеров, воевавших против СССР и расстрелянных.
В то же время, после захвата карпатской Украины к венграм попали в плен украинские добровольцы.
При этом, уроженцев сопредельных территорий венгры тут же отдали Польше.
Прямо на границе поляки расстреляли всех, а они даже не воевали против Польши.