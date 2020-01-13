 Убытки государства из-за коррупции в 2019 составили 1,4 млрд грн, - СБУ. ИНФОГРАФИКА

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.
Сотрудники Службы безопасности Украины за год блокировали 497 проявлений коррупции среди чиновников разных уровней: от органов муниципальной и государственной власти до правоохранительных и военных структур.
Общая сумма неправомерной выгоды, которую требовали коррупционеры составляет более 65 млн грн, а выявленные убытки государства и территориальных общин - более чем 1,4 млрд грн.
По результатам противодействия коррупции 189 чиновников осудили, а 164 - уволили с должностей.
Также, в этом году СБУ предотвратила 94 факта контрабанды наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров.
Отмечается, что 334 лицам сообщено о подозрении, а 74 - осуждены.
"Важным направлением деятельности Службы безопасности является противодействие организованной преступности. В течение 2019 по этой квалификации начато 530 дел, о подозрении сообщено 738 лицам", - подытожили в СБУ.
с истинно русским размахом! - почти как его кремлевский хозяин.
ось докази крадіжок минулої влади беззаперечні
можно обвинять без доказательств?
питається - за які заслуги ?
Все коррупционеры, вместе взятые хотели получить 2,6 млн.уе?
А где те, кто за раз берет от 500тыс.уе?
Наезд на Арселор Миттал - в результате 10 млрд.грн. дивидендов, вместо инвестиций, выплачены заграницу.
Это только 1 предприятие. А если все просуммировать?
https://opendatabot.ua/blog/403-fop-cut
Кількість нових ФОП в Україні зменшується. В чому проблема?
13.01.2020 09:10
Нововведення в законах щодо підприємців спричинили зменшення реєстрацій ФОП. Так за минулий рік в Україні було зареєстровано 312 211 нових фізичних осіб-підприємців, що на 15% менше, ніж у попередньому році.
В першій половині 2019 року ФОП активно реєструвалися. Однак в квітні, після президентських виборів, кількість реєстрацій ФОП почала знижуватися.
Брехня это. 1,4 млрд - это наверное только чистые взятки налом, а убытки раз в 20-30 больше.
2. "Общая сумма неправомерной выгоды, которую требовали коррупционеры составляет более 65 млн грн,"