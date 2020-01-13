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Все про:коррупция (7597) наркотики (1654) правоохранительные органы (798) СБУ (14232)

 Убытки государства из-за коррупции в 2019 составили 1,4 млрд грн, - СБУ. ИНФОГРАФИКА

497 проявлений коррупции среди чиновников разных уровней блокировала СБУ в 2019 году.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Сотрудники Службы безопасности Украины за год блокировали 497 проявлений коррупции среди чиновников разных уровней: от органов муниципальной и государственной власти до правоохранительных и военных структур.

Общая сумма неправомерной выгоды, которую требовали коррупционеры составляет более 65 млн грн, а выявленные убытки государства и территориальных общин - более чем 1,4 млрд грн.

По результатам противодействия коррупции 189 чиновников осудили, а 164 - уволили с должностей.

Также, в этом году СБУ предотвратила 94 факта контрабанды наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров.

Отмечается, что 334 лицам сообщено о подозрении, а 74 - осуждены.

"Важным направлением деятельности Службы безопасности является противодействие организованной преступности. В течение 2019 по этой квалификации начато 530 дел, о подозрении сообщено 738 лицам", - подытожили в СБУ.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Закон об обличителях коррупции вступил в силу

Убытки государства из-за коррупции в 2019 составили 1,4 млрд грн, - СБУ 01
Убытки государства из-за коррупции в 2019 составили 1,4 млрд грн, - СБУ 02
Убытки государства из-за коррупции в 2019 составили 1,4 млрд грн, - СБУ 03

Источник: https://censor.net.ua/n3169514
 
 
 Топ комментарии
 
То есть прошлую власть
можно обвинять без доказательств?
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наприклад два йолопи, найом і лещ, обходяться платникам податків в мільйон гривень ЩОМІСЯЦЯ.
питається - за які заслуги ?
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эхххх, бубачка и крадет...

с истинно русским размахом! - почти как его кремлевский хозяин.
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Статистика фигня - цыфра даже в долларах больше...
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без доказів це пусті слова)
ось докази крадіжок минулої влади беззаперечні
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То есть прошлую власть
можно обвинять без доказательств?
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укроборонпром і Кононенки - для вас не докази?
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Укроборонпром - название компании, Кононенко - фамилия!!! Где доказательства!?
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Це тільки те що ВИЯВИЛИ. А що було до 2019, складно собі уявити
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Це все в прошлому, зараз корупції вже немає, сам нещодавно читав
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Щас позвоню Баканову по поводу этих чертей с цензора, выйшли з чата розбийники
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Чёто интересно стало: какова суммарная зарплата и прочие расходы на содержание всех гос.органов, "борющихся" с коррупцией?
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наприклад два йолопи, найом і лещ, обходяться платникам податків в мільйон гривень ЩОМІСЯЦЯ.
питається - за які заслуги ?
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а це ж вони наглядають,щоб не крали.
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Общая сумма неправомерной выгоды, которую требовали коррупционеры составляет более 65 млн грн
Збитки держави через корупцію в 2019 році становили 1,4 млрд грн, - СБУ - Цензор.НЕТ 511
Все коррупционеры, вместе взятые хотели получить 2,6 млн.уе?
А где те, кто за раз берет от 500тыс.уе?
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Хитер бобер. А потом окажется, что тьі пошел в налоговую, а єтих чеков не оказалось в базе и тебе дали вознаграждение в виде 100% суммьі указанной в чеках, ох и хитер.
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А теперь поможем СБУ оценить убытки государства из-за деятельности СБУ.
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Видимо ошиблись в порядке цифр и наименовании денежного знака
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Ну , да . Цыфири за поездку в Оман уже за этот год будут учтены .
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Необходимо сильнее сплотиться вокруг Величайшего Лидера и провести референдум о предоставлении приЗеденту чрезвычайных полномочий!
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А за 5 років сцаря п.Рошенко хтось підраховував збитки економіці та людські жертви?
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а людськи жертвы - это Порошенко поубивал? Не Раша?
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73% пали жертвами пропаганды ***** и Бени . А убытки после пришествия сопли считать будем еще очень долго .
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А теперь смотрим убытки от СБУ.
Наезд на Арселор Миттал - в результате 10 млрд.грн. дивидендов, вместо инвестиций, выплачены заграницу.
Это только 1 предприятие. А если все просуммировать?
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Одна только Лазарева наносит ущерб на такую сумму крышеванием неплательщиков есв,но её никак не разоблачат.
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Ну да, все так кошерно подсчитали. Только проблема в том, что при ЗЕленом ослике экономика Украины упала на 7,5%, а при Порохе она росла 15 кварталов подряд на 3-3,3 %. В общем, хреновому танцору, ЗЕленному Ослику и яйца мешают. Может, пора его кастрировать?
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Обещали победить олигархов, победили ФОПов ... Збитки держави через корупцію в 2019 році становили 1,4 млрд грн, - СБУ - Цензор.НЕТ 1797

https://opendatabot.ua/blog/403-fop-cut

Кількість нових ФОП в Україні зменшується. В чому проблема?
13.01.2020 09:10
Нововведення в законах щодо підприємців спричинили зменшення реєстрацій ФОП. Так за минулий рік в Україні було зареєстровано 312 211 нових фізичних осіб-підприємців, що на 15% менше, ніж у попередньому році.
В першій половині 2019 року ФОП активно реєструвалися. Однак в квітні, після президентських виборів, кількість реєстрацій ФОП почала знижуватися.

Збитки держави через корупцію в 2019 році становили 1,4 млрд грн, - СБУ - Цензор.НЕТ 1824





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Саме СБУ стало одним з найбільших злочинних угрупувань в Україні, тому дивно, що в ході корупційних розслідувань вони не вийшли самі на себе.
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.. а из-за крепления гривны - 60 лярдов...
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А збитики від жлобсьтва та бидляцької психології мабуть до 50-100 млрд долларів на рік. Якби не жлоби та бидло то така країна як Украіна мала б щорічний ввп не меньше трильйона долларів.
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Убытки государства из-за коррупции в 2019 составили 1,4 млрд грн..

Брехня это. 1,4 млрд - это наверное только чистые взятки налом, а убытки раз в 20-30 больше.
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Ущерб от "деятельности" Зеленского исчисляется десятками миллиардов. Где субсидии, упыри? не потому их не присылают, что денег нет? А завтра еще за землю возьмутся. Втихаря, чтобы быстро все и не очень заметно. Какой миллиард, вы на себя посмотрите. Вы и есть основной ущерб для страны.
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1. "497 проявлений коррупции среди чиновников разных уровней блокировала СБУ в 2019 году"
2. "Общая сумма неправомерной выгоды, которую требовали коррупционеры составляет более 65 млн грн,"
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