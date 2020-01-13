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 Происшествия, За рубежом
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Все про:Армения (334) армия РФ (5826) Россия (74734) убийство (5471)

 Пять лет массовому убийству в Гюмри: российский солдат Пермяков расстрелял армянскую семью

Пять лет назад - 12 января 2015 года - в городе Гюмри в Армении произошло жестокое массовое убийство: 19-летний солдат-срочник, служивший на местной российской военной базе, расстрелял семью из шести человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Gazeta.ru".

Согласно показаниям его командиров, младший сержант Валерий Пермяков в день убийства был назначен в караул и, согласно уставу, должен был каждые 15 минут докладывать обстановку на посту. Однако во вторую внезапно пропал - примерно с двух часов ночи до половины третьего. Как было установлено позже, он перерезал штык-ножом проволочное ограждение, снял бронежилет и каску, оставил их на посту и покинул часть. С собой он взял только автомат АКС-74, два магазина с 60 патронами и нож.

По словам Пермякова, он решил уйти с базы, потому что тосковал по дому. Изначально он планировал пересечь армяно-турецкую границу, выгодно продать в Турции автомат, а затем нелегально вернуться на вырученные деньги в Россию и жить в тайге. Однако вместо этого он направился в город и рано утром оказался на улице Мясникяна в 6 км от части. По словам срочника, ему захотелось пить, поэтому зашел в открытые ворота одного из домов и проник на кухню. Утолив жажду, он решил пройти в дом - дальнейшие свои действия Пермяков так и не смог объяснить.

Сначала он расстрелял из автомата спавшую в углу 35-летнюю Аиду Аветисян. Затем он направился в спальню 53-летнего Сержа и 51-летней Асмик - старшего поколения семьи. Проснувшийся от звуков стрельбы Серж попытался обезвредить убийцу, однако Пермяков ударил его прикладом в висок и расстрелял вместе с женой. Зайдя в соседнюю комнату, он застрелил 33-летнего сына пары Армена, его 24-летнюю жену Араксию и их двухлетнюю дочь Асмик, названную в честь бабушки.

Самый младший член семьи - шестимесячный Серж, лежал возле матери и плакал. У Пермякова заклинило автомат. Отбросив ружье, он семь раз всадил ему в грудь штык-нож. Малыш остался жив - жизненно важные органы оказались не задеты, он боролся за жизнь на протяжении недели, но 19 января умер из-за потери крови и переохлаждения.

По словам Пермякова, изначально он не планировал устраивать массовое убийство, однако уже после первого выстрела осознал, что ему грозит, и решил избавиться от всех свидетелей. После расправы он также обыскал дом в поисках ценных вещей, нашел три мобильных телефона и 6000 драм (около $12), переоделся в гражданское и сбежал.

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Задержать Пермякова удалось в тот же день: в ночь с 13 на 14 января он пытался перейти через границу Армении на территорию Турции. По словам местных жителей, Пермяков хотел пролезть под колючей проволокой, однако сработала сигнализация.

15 января 2015 года пятый гарнизонный военный суд РФ в Ереване избрал в отношении российского военнослужащего меру пресечения в виде заключения под стражу. Ему было предъявлено обвинение по признакам части 2 статьи 105 и части 2 статьи 338 УК РФ - "Убийство" и "Дезертирство с оружием, вверенным по службе". Кроме того, в начале февраля о личности Пермякова стали появляться новые факты.

Позже появилась информация о том, что Пермякову ранее был поставлен диагноз - олигофрения.

Судебный процесс по делу об убийстве семьи Аветисян начался 18 декабря и продлился восемь месяцев.

В итоге 23 августа 2016 года судья Ширакского областного суда Армении наконец огласила приговор Пермякову - он был признан виновным по всем пунктам обвинения, за что заслужил пожизненное наказание.

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Источник: https://censor.net.ua/n3169512
 
 
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Подібними "пермяковими" кацапи наповнили окуповані території Донбасу під зав'язку. Деякі навіть їх вважають "братами" та "аднімнародом".
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"По словам Пермякова, он решил уйти с базы, потому что тосковал по дому. Изначально он планировал пересечь армяно-турецкую границу, выгодно продать в Турции автомат, а затем нелегально вернуться на вырученные деньги в Россию и жить в тайге."



Россия - огромная страна, где в лесах живет много-много диких россиян...
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Вернуться домой и вступить в партию единой россии.
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Як казав Сава Морозов:
- То Русь могучая. Всього в нєй ***** -
Лiсов, полєй i рєк, болот, пустинь i тундри,
А также i тайги в нєй сильно *****. -
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Ага. Мечты у парня в 19 лет. Роисся во всей своей красе и могуществе.
Как вообще с таким диагнозом в армию забрали? Буряты закончились?
И если уж забрали - как он допуск в караул получил с такой головой-то?
Ох и наградил же нас Бог соседями...
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что ж удивляться, если после всех бесчисленных чисток-зачисток выжили только потомки шариковых-швондеров или алкашей подзаборных...
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Та цей урод заколов шестимісяне немовля.
Про що можна говорити...
Просто росіска армія складається з виродків.
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вбивав дитину чому ? щоб свідків не лишилось ?
брехня нахабна.
він прийшов грабувати. але в домі було забагато людей.
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мдаа...не вистачає свідчень однієї жіночки...тіпа - нє всьо так адназначьна...я сама сємімєсячьний рєбьонак...
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А який свідок з 6-місячної дитини, просто москаль.
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Москаль розстріляв 6 людей і заробив 12 баксів, будні сверхдержави.
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це не юбілей.
а щоб показати, які виродки живуть за порєбріком.
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Остальные "братушки" не сильно лучше. Дикое племя уродов. Это с ними обниматься нас призывает различная мертвечукня,бойкочня,портновчня и прочее местное ватное стадо. Только через их собственные трупы.
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А нам какое дело до этого юбилея.Армяшки и путинские монголоиды крепкие антиукраинские союзники,пусть беларусы читают про вояк из засрашки,московиты очень надеются разместить там свои оккупационные базы.
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зе-вата, сепары и прочий совок...., тут для вас с Росиюшки не очень хорошая новость подвалила... Пять лет массовому убийству в Гюмри: российский солдат Пермяков расстрелял армянскую семью - Цензор.НЕТ 8996
Россияне в печали...
Так скоро и проклятым биндерам будут памятники ставить...
Чо деится...

Пять лет массовому убийству в Гюмри: российский солдат Пермяков расстрелял армянскую семью - Цензор.НЕТ 6575
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Чекаємо на скиглення мокшан про боротьбу з пам'ятниками.
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и еврейских общин...
Кернес и Бужанский должны возмутится первыми... Пять лет массовому убийству в Гюмри: российский солдат Пермяков расстрелял армянскую семью - Цензор.НЕТ 9607
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Бужанський це покидьок без національності, Кернес це справа харків'ян.
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П'ять років масовому вбивству в Гюмрі: російський солдат Пермяков розстріляв вірменську сім'ю - Цензор.НЕТ 5127

ага, национальность не имеет значения...
какаяразница...?
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покидьок без національності, як і всі російськомовні...
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Душею підтримую, але розум ще супротивиться.
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не было такого, он ленина в другом обвинил
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В тому що Володя підклав міну під російську державність, штучний Союз і був тою міною.
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