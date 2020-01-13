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 Политика Украины, Общество
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Все про:Госстат (159) Дмитрий Дубилет (64)

 Планируем отменить 40% форм Госстата для украинских предприятий, - Дубилет

Кабинет Министров Украины планирует отменить 43 (всего их 110) форм Государственной службы статистики, которые заполняют украинские предприятия.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в Telegram сообщил министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет.

"Планируем отменить около 40% форм Госкомстата, которые заполняют украинские предприятия. Это является результатом аудита, который мы проводили последние несколько месяцев", - говорится в сообщении.

По его словам, главная идея реформы: не собирать у предприятий ту информацию, которая и так есть у государства. А также не собирать ту информацию, которая не используется для принятия управленческих решений.

"По этим критериям мы видим, что сможем отменить 43 формы (всего их 110). При этом это не повлияет на качество и объемы информации, которую для государства готовит Госстат", - подчеркнул Дубилет.

В частности, Кабмин планирует отменить такие формы:
- Отчет об использовании и запасах топлива (4-мтп);
- Отчет о продаже и запасах товаров (продукции) в оптовой торговле (1-опт);
- Использование информационно-коммуникационных технологий на предприятиях (1-ИКТ);
- Отчет о производстве и реализации промышленной продукции (1П-НПП);
- Отчет об объемах реализованных услуг (1-услуги);
- Отчет по труду (1-ПВ);
- Отчет о деятельности общественной организации (1-ГО);
- Отчет о производстве промышленной продукции по видам (1-П);
- Отчет о взаиморасчетах с нерезидентами (1-Б);
- Отчет о реализации продукции сельского хозяйства (21-заг);
- Отчет о ценах производителей промышленной продукции (1-цены);
- Отчет о деятельности учреждений высшего образования.

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Планируем отменить 40% форм Госстата для украинских предприятий, - Дубилет 01

Источник: https://censor.net.ua/n3169509
 
   
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Ех, люблю дерегуляцію. Навіть більше за діджиталізацію (с)
Вызывайте санитаров Планируем отменить 40% форм Госстата для украинских предприятий, - Дубилет - Цензор.НЕТ 5648
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Есть старый анекдот: "Прислали в парикмахерскую стажёра с ПТУ. Бреет клиента. Чирк неудачно - порез. Извинился, затёр ляписом. Опять бреет. Опять - чирк. Опять порез... После третьего пореза перехватывает бритву и по лицу клиенту, вкривь и вкось!... Потом следователь спрашивает:
- Вы зачем лицо клиенту изрезали?
- Да по привычке... Три ошибки допустил... Решил зачеркнуть и начать по-новой...
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Да отмените вообще всю стат. отчетность, для КВНа и Квартала 95, ее значение "0" Планируем отменить 40% форм Госстата для украинских предприятий, - Дубилет - Цензор.НЕТ 2676
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Есть старый анекдот: "Прислали в парикмахерскую стажёра с ПТУ. Бреет клиента. Чирк неудачно - порез. Извинился, затёр ляписом. Опять бреет. Опять - чирк. Опять порез... После третьего пореза перехватывает бритву и по лицу клиенту, вкривь и вкось!... Потом следователь спрашивает:
- Вы зачем лицо клиенту изрезали?
- Да по привычке... Три ошибки допустил... Решил зачеркнуть и начать по-новой...
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З паршивої вівці бодай шерсті клок... Да, зєбіли?
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А я какое отношение имею к "зебилам"?!... Ты сначала разберись, а потом "рви штаны с задницы, чтоб лихо серануть...".
У "рассеян" выражение есть - "Ломать - не строить...". А эти придурки полгода, включив "турборежим", только "ломают"... "Строить" - не получается... Это у нас Парубий ляпнул о 10-15 процентах "нелетальных ошибок" при принятии законов? Или "небритая абхазская харя..."?!!!
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Ех, люблю дерегуляцію. Навіть більше за діджиталізацію (с)
Вызывайте санитаров Планируем отменить 40% форм Госстата для украинских предприятий, - Дубилет - Цензор.НЕТ 5648
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Да отмените вообще всю стат. отчетность, для КВНа и Квартала 95, ее значение "0" Планируем отменить 40% форм Госстата для украинских предприятий, - Дубилет - Цензор.НЕТ 2676
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Да и заключение договоров в бумажном виде нужно отменить, все должно держаться на честном слове, тем более, что сейчас власть в Украине самая честная Плануємо скасувати 40% форм Держстату для українських підприємств, - Дубілет - Цензор.НЕТ 3001
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Для свинофермы хороших новостей нет, что бы не сделали везде зрада!
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Это тот случай, когда барыжным ботам конкретной методички нет. Они работают по разделу "Общий срач".
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Статистика сегодня вещь очень таки секретная!
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Усе це добре. Хай тільки нагадають, що в парламенті завтра хочуть "миттєво" пийняти "земельний" закон.
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отлично,но почему только 43 ,можно еще как минимум до 30 отменить,ну как на мой взгляд,я конечно индеец,но все таки
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14 января режим Зеленского планирует принятие закона о приватизации земли. Чтобы не расстраивать народ там же планируется провести выставка картин «Исцеление творчеством». Причем выставка фигурирует в расписании, вопрос земли - нет.
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"режим Зеленского" - это получается, что Порошенко и Гройсман не провели честные выборы?
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потому, что демократически выбранная власть на конкурентных выборах не называется "режимом"
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Тотальное вранье Коломойского, квартала и 1+1 - это не есть конкуренция. Это просто вранье в больших количествах. В это время Коломойский отсиживался в Швейцарии, Израиле, занимался нечистоплотными делами в США и т.д. Кстати, там интересные события по этому поводу уже наблюдаются. А слово "режим" относится поведению властей. Это режим в классическом понимании: преследовании, запугивании, манипуляции, вранье, некомпетентности. Порох обеспечил честные выборы. Это была его работа и он ее выполнил.
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Не нравиться - не голосуйте за Коломойского. Главное, что бы выборы были честные и обеспечен доступ к информации.
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Правильно. Это и сделал Порох. Он не мешал никому получать доступ к информации. Но вот все, что происходит сейчас, это уже то, что называется режим. То же давление на СМИ, к примеру. Это еще одна характеристика режима и связана с текущими властями, а не проведением выборов ранее.
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Украине нужно каждый год или два проводить проводить полную оценку государственного имущества и ресурсов или даже нужно вводить систему Big Date, в которую нужно подключить контроль за всем имуществом и ресурсами в режиме реального времени и отслеживать в любой момент точную информацию показателей! И также нужно отслеживать то, у какого класса сколько денег в государстве и нужно регулировать законодательно каждый год эти показатели, что если допустим доходы растут у всех классов ровно, то все стабильно и хорошо, а если показатели олигархов начинают сильно расти в имуществе, а у нижнего класса и среднего эти показатели начинают падать, то нужно это законодательно регулировать и ограничивать олигархов и способствовать, чтобы у нижнего и среднего класса имущество росло и доходы. Идеально, когда все сводится к золотой середине и в государстве нет разрыва огромного между богатыми и бедными и все уравнено в среднем классе. А любое отклонение сильное от середины к крайности в сторону бедных или богатых ведет к проблемам в государстве! Устойчивые государства те в которых все стремиться к уравненной середине! Если слишком богаты олигархи, а нижний класс беднеет, то люди начинают быть недовольные из низших классов и начинается революция! Потому нужно в лучшем случае ввести антимонопольные законы, которые ограничат олигархов от чрезмерного обогащения с государства, и в лучшем виде, чтобы не было распри между богатыми и бедными, то нужно сблизить богатых и бедных, чтобы богатые помогали стать нижнему классу богаче и тогда в государстве будет порядок в котором царит средний класс и нету крайностей. Если сделать так, что нижний класс будет иметь свои частные дела, то от этого в итоге будут богатеть все в государстве и прибыль будет расти у всех. А если будет перетекать от середины в сторону богатых или бедных, то будут недовольны либо те, либо те и это будет порождать распри и будут от этого страдать все и в том числе и государство в целом! Потому нужно держаться дальше от крайностей и создавать сильную золотую середину!
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А когда вы планируете выгнать собакова, который, по вашим словам, будет работать до 01.01.2020?
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та отменить к е...м все 100% пережитков камуняцкаго прошлого, не фиг всякой фигней заниматься
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Аудит,та не смешите мои подковы.А по какому стандарту и системе проводился этот ,,АУДИТ,,?Если взять за основу новое трудовое законодательство то этот так называемый аудит из его стандартами кроме кацапии и стран племен каменного века нигде не воспринимается.Нас на законных основаниях намеренно ведут в каменный век и привязывают намертво к кацапам.
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Вот это Дубилет молодец и супер умный еврей!САМ СЕБЕ и своей зелёной братии уменьшает обьёмы работы и выдаёт это всё за свои достижения!!!!!!!!!И особенно интересно...почему бывшие министры "недоумки" не отменяли 40% статистики?!
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Да умные собаки,жаль что их не стерли с лица земли.Все власти начиная из Ющенко включая и Янека шаг за шагом шли к получению лицензии для торговли как из ЕС так и со всем миром,хотя каждый в интересах своих протеже.Без лицензии в основе которой лежит социальная защита рабочего за бугор не продадут и исползованого гандона.А ЗЕ своими бездарными изменениями как в госстандарты так и из новым проектом трудового законодательства практически уничтожает то к чему Украина стремилась и к чему шли годами.Так что как бы мы не патриотизмились но нас правительство доводит или уде довело до губернии кацапской глубинки.
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Потому, что они отчитывались выпускаемой продукцией и создаваемыми предприятиями, а не правительственной связью и интернет-голосованием...
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Правильно, навіщо статистика, якщо цю інформацію можна скачати з сімок сотових операторів ))))
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