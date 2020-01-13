 В прошлом году за превышение скорости водителей оштрафовали почти на 100 млн грн, - патрульная полиция

Об этом сообщает патрульная полиция, рассказали в эфире "Сніданку з 1+1", передает Цензор.НЕТ.
Протоколы составляли с помощью устройства Трукам, который измеряет скорость движения. Большую часть штрафов водители уже оплатили в госбюджет, остальные - 10 миллионов должны оплатить в ближайшее время.
Только зафиксированных нарушителей скоростного режима в Украине в прошлом году оказалось более 300 тысяч.
спер на бідолашну матусю.
З них можна брати більше.
Розмитнити євробляху дорого було, а штрафи вони платити згідні.
Цей рік можна і мільярд витрусити.
Користуюсь нагодою, щоб подякувати за 50км. в усіх населених пунктах, ото вже плем'я ДАЙ кусає собі лікті, що їм так не пофортунило.
Сколько дач и новых тачек появилось за этот год у карманычей НОВО полицаии!?))))
Стаття 24. Громадяни мають рівні конституційні права і свободи та є рівними перед законом.
Не може бути привілеїв чи обмежень за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками.
Безнаказанность порождает беззаконие.
И еще минимум 500 млн пошло прямо в карман ментам.