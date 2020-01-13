 В прошлом году за превышение скорости водителей оштрафовали почти на 100 млн грн, - патрульная полиция

Об этом сообщает патрульная полиция, рассказали в эфире "Сніданку з 1+1", передает Цензор.НЕТ.

Протоколы составляли с помощью устройства Трукам, который измеряет скорость движения. Большую часть штрафов водители уже оплатили в госбюджет, остальные - 10 миллионов должны оплатить в ближайшее время.

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Только зафиксированных нарушителей скоростного режима в Украине в прошлом году оказалось более 300 тысяч.