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 "Ракета разорвалась возле кабины пилотов. Они погибли мгновенно", - кадры из Ирана, где собрали все обломки самолета МАУ. ВИДЕО

Десятки отверстий на фюзеляже и осколки ракеты в пассажирских сиденьях – иранцы не могли отрицать очевидного и поэтому признали, что украинский Boeing сбила таки их ракета.

Об этом говорят специалисты, которые работают на месте трагедии, и которым удалось собрать уже значительную часть останков самолета в одном месте, а сейчас они внимательно изучают эти обломки, говорится в сюжете ТСН, передает Цензор.НЕТ.

11 длинных рядов с обломками – это все, что осталось от украинского Boeing 737. Фактически без сна и отдыха украинские эксперты трое суток собирали металлические части самолета. Едва ли не самый большой кусок – это правый борт, где еще виднеется надпись "международные авиалинии". Иранцы грузовиком подвозят остатки шасси и двигателя. Эксперты сразу осматривают его лопасти: если бы в нем был пожар, то они должны быть в копоти. "Смотрите, девственно чистые. Все цело", - констатируют они.

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Наконец эксперты добираются до носовой части самолета – кабины экипажа, точнее того, что от нее осталось. На верхней части четко видно выходные обугленные отверстия. Специалисты быстро переворачивают обшивку самолета, ищут отверстия и сразу же расставляют мерные линейки с цифрами – очевидно, это уже прямые доказательства. Десятки отверстий в нижней части борта, края которых вогнуты внутрь. И, наконец, сами осколки – они застряли в обшивке кресел.

Другая часть специалистов опрашивает свидетелей. Иранцы наперебой рассказывают про сильный взрыв и огонь, который падал с ночного неба. Украинских экспертов удивляет, что на месте катастрофы они не видят мобильных телефонов – это при том, что на борту находились 167 пассажиров. "Где мобильные телефоны, разбитые или целые? Где навигационное оборудование?" - не понимают они. Окончательные выводы будут позже, но уже сейчас эксперты уверены – ракета разорвалась возле кабины пилотов. Они погибли мгновенно.

Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому) в среду, 8 января 2020 года, после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо на экстренном брифинге заявил: "Данные разведки указывают, что украинский самолет сбила иранская ракета "земля-воздух". Власти США также заявили, что считают, что самолет МАУ был сбит Ираном. Президент Трамп заявил: "Кто-то на той стороне мог совершить ошибку". Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон сообщил, что у их государства также есть подтверждения попадания ракеты в самолет украинских авиалиний.

Утром 11 января Иран признал, что самолет украинских авиалиний был сбит по ошибке иранскими военными.

Президент Ирана Хасан Рухани назвал крушение украинского самолета "великой трагедией" и "непростительной ошибкой".

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина ожидает полного признания иранской стороной своей вины и доведения расследования до конца.

Духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи выразил соболезнования семьям погибших в результате крушения самолета украинских авиалиний, назвав произошедшее "болезненным инцидентом".

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По словам командующего аэрокосмическими силами Корпуса Стражей Исламской революции Амира Али Хаджизаде, оператор, сбивший украинский самолет, получил сообщение о запуске ракеты "Круз" и принял приближающийся объект за ракету.

Источник: https://censor.net.ua/n3169502
 
 
 Топ комментарии
 
Если бы не русские, то этого бы не произошло! Потому что они дали им это вооружение! РФ - это страна спонсор терроризма! И нужно ее таковой признать!
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Кацапы дали бармалеям эти ТОРы в нарушение санкций, которые наложены на Иран и обязательны к выполнению всеми странами. Поэтому кацапия не спонсор терроризма, а самая настоящая территория-террорист.
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Скажу тебе по большому секрету, что в этом состоит принцип действия абсолютно всех зенитных ракет.
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Я думаю если тор свежий то возможно и дистанционно!
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Тут все ясно как на ладони ,ракета ударила в кабину!,те точнее под кабину в носовую часть где находится РЛС!,рлс дает излучение и в том числе коды борта и тд!,и именно Украинский борт был расшифрован стстемой как угроза !,совпадение?!
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єто можно сказать, что вторая ракета попал в него уже как в обьект, которьій без рлс. а вот первая, я считаю, попала в него как в укринский борт. потому что там все работало.
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Шоу на крови: Украинцев разгневал показ Квартала-95 после речи Зеленского про катастрофу

Траурнули с хайпом! А какая разница?

Трансляцию совкового телешоу "Вечерний квартал" на канале Коломойского "1+1" сразу после выступления Зеленского относительно сбитого в Иране украинского самолета украинцы считают кощунственным.
Фрагмент видео этой телетрансляции опубликован в соцсетях.
Как видно на кадрах видео, снятого с экрана телевизора, юмористическое шоу, главным действующим лицом которого еще недавно был клоун Зеленский, началось сразу же после его речи о катастрофе и жертвах.
"Прямой эфир канала. Оказывается дно можно пробивать глубже и глубже", - написала украинская блогерша Мария Мадзигон в подписи к видео.

Ее мнение поддержали другие пользователи сети, которые выплеснули волну возмущения в комментариях.

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"Ракета вибухнула біля кабіни пілотів. Вони загинули миттєво", - кадри з Ірану, де зібрали всі уламки літака МАУ - Цензор.НЕТ 1650

"Ракета вибухнула біля кабіни пілотів. Вони загинули миттєво", - кадри з Ірану, де зібрали всі уламки літака МАУ - Цензор.НЕТ 2783

"Ракета вибухнула біля кабіни пілотів. Вони загинули миттєво", - кадри з Ірану, де зібрали всі уламки літака МАУ - Цензор.НЕТ 4275

"Ракета вибухнула біля кабіни пілотів. Вони загинули миттєво", - кадри з Ірану, де зібрали всі уламки літака МАУ - Цензор.НЕТ 7461

https://oleg-leusenko.livejournal.com/12453491.html
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Есть еще упоротые которые сиотрят Г+Г, ожидая очередного бреда про то кого убил Порошенко?
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Washington Post сьогодні дали розгромну статтю про те, що Україна знала майже зразу, що Боінг був збитий ракетою, але не хотіла злити Іран...

https://www.washingtonpost.com/world/ukraine-knew-flight-752-had-been-shot-down-but-it-was-careful-not-to-antagonize-iran/2020/01/12/0b8770ce-34a9-11ea-971b-43bec3ff9860_story.html
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Оно, конечно, не так чтобы очень... Натурально, зашквар Бубона.
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К сожалению почему то подменяються понятия Украина, а не Зеленский. Так как это два взаимоисключающих понятия.
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ну уж нет. Раз 73% украинцев выбрали Зеленского, то Зе и есть Украина, для всего мира.
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Мир в таких тонкостях разбираться не будет.
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не разгромную, а сдержанную, даже хвалит Зеленского, да и автор примоскалена - Изабель Хуршудян, иностранный корреспондент, базируется в Москве.
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ну тот ка Зе лизал зад Ирану в первой речи..
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Первая ракета разорвалась возле кабины пилотов, а вторая ракета где разорвалась?
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тоже слева. развернув самолет еще больше. посмотри на карте. там треугольник меду аєропортом, точкой попадания и падения. база по левую строну борта и ракетьі тоже.
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По всей видимости у тебя сзади пониже спины.
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а у тебя там нижнее полушарие мозга, что тьі так вкурсе.
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так, пошла жопная тема, значит русскохромосомньій.
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Ну порадуйся своей бредовой догадке,если тебе полегчает.
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вот первое видео. оно геолокализовано Белингкат. Мужик начал снимать скорее всего из-за рева ракетьі. И на видео сначала видно только ракету, самолета не видно, потому что он еще не горит. после поражения самолет загорелся и мьі видем как он горит и летит, вернее уже падает. https://www.youtube.com/watch?time_continue=19&v=XGVh7eRQvGs&feature=emb_logo
а вот второе видео, которое мужик начал снимать из-за первого попадания ракетьі. у него на видео самолет уже горит и в него как и на первом еще раз попадает ракета. попадание видно по тем двум кольцам "дьіма", оно на обоих видео. https://www.youtube.com/watch?time_continue=11&v=kDeVlf6CPgY&feature=emb_logo
после первого попадания самолет меняет траекторию полета, вот єто и есть та правда, которую иранцьі хотели нам впихнуть как причину запуска ракетьі. может и потому что второе видео появилось первьім в сети и там самолет уже горит. после второго попадания угол разворота еще более увеличился. но говорить о том, что там пилотьі специально упали на поле, не задев дома, єто бред. просто повезло. уже не бьіло пилотов. траекторию полета спровоцировали обе ракетьі. ни на какой аєропорт самолет не возвращался.
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Кацапи вбивають мирних по всьому світу, в тому числі і українців. Їх смертоносна зброя знаходиться у всії терористичних організаціх і не стабільних країнах. І ніби ніхто не звертає на це увагу. Та ще воно, ху@ло, лізе обговорювати з Марконом ситуацію в Ірані, Сірії і на Донбасі. Обикновений терорист, який вбиває і лізе щось розрулювати. Тіпа, давайте мені оце і я "повоздействую" і буде менше смертей. Світ перевернувся,
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а кому тоді діспечер давав команду на разворот?
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не було развороту від діспетчера. літак розвернули обидві ракети. цензор позавчора писав, що наші прослухали записи чорного ящика (той що пише переговори): диспетчер дав вказівки, літак вийшов на потрібну висоту і диспетчер попрощався з літаком. і все. улучання ракетою.
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іранці тринділи, що діспечер давав команду на розворот
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що літак повідомляв про повернення.
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Где мобильные телефоны, разбитые или целые? Где навигационное оборудование?" - не понимают они.

Копия истории Боинга в 2014....
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я думаю. на них и так ничего не будет. они ничего не успели. при взлете их просят отключить, отложить. командьі разрешения расстегнуть ремни еще не бьіло. бьіли пристегнутьі все даже стюардесьі. пока новостей об упавших в других местах трупов не бьіло. но их собрали на крайняк.
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где мобилки...167 мобилок дети с аулов и кишлаков ближайших сперли
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" Украинских экспертов удивляет, что на месте катастрофы они не видят мобильных телефонов - это при том, что на борту находились 167 пассажиров. "Где мобильные телефоны, разбитые или целые? Где навигационное оборудование?" - не понимают они."
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