 "Ракета разорвалась возле кабины пилотов. Они погибли мгновенно", - кадры из Ирана, где собрали все обломки самолета МАУ. ВИДЕО

Об этом говорят специалисты, которые работают на месте трагедии, и которым удалось собрать уже значительную часть останков самолета в одном месте, а сейчас они внимательно изучают эти обломки, говорится в сюжете ТСН, передает Цензор.НЕТ.
11 длинных рядов с обломками – это все, что осталось от украинского Boeing 737. Фактически без сна и отдыха украинские эксперты трое суток собирали металлические части самолета. Едва ли не самый большой кусок – это правый борт, где еще виднеется надпись "международные авиалинии". Иранцы грузовиком подвозят остатки шасси и двигателя. Эксперты сразу осматривают его лопасти: если бы в нем был пожар, то они должны быть в копоти. "Смотрите, девственно чистые. Все цело", - констатируют они.
Наконец эксперты добираются до носовой части самолета – кабины экипажа, точнее того, что от нее осталось. На верхней части четко видно выходные обугленные отверстия. Специалисты быстро переворачивают обшивку самолета, ищут отверстия и сразу же расставляют мерные линейки с цифрами – очевидно, это уже прямые доказательства. Десятки отверстий в нижней части борта, края которых вогнуты внутрь. И, наконец, сами осколки – они застряли в обшивке кресел.
Другая часть специалистов опрашивает свидетелей. Иранцы наперебой рассказывают про сильный взрыв и огонь, который падал с ночного неба. Украинских экспертов удивляет, что на месте катастрофы они не видят мобильных телефонов – это при том, что на борту находились 167 пассажиров. "Где мобильные телефоны, разбитые или целые? Где навигационное оборудование?" - не понимают они. Окончательные выводы будут позже, но уже сейчас эксперты уверены – ракета разорвалась возле кабины пилотов. Они погибли мгновенно.
Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому) в среду, 8 января 2020 года, после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо на экстренном брифинге заявил: "Данные разведки указывают, что украинский самолет сбила иранская ракета "земля-воздух". Власти США также заявили, что считают, что самолет МАУ был сбит Ираном. Президент Трамп заявил: "Кто-то на той стороне мог совершить ошибку". Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон сообщил, что у их государства также есть подтверждения попадания ракеты в самолет украинских авиалиний.
Утром 11 января Иран признал, что самолет украинских авиалиний был сбит по ошибке иранскими военными.
Президент Ирана Хасан Рухани назвал крушение украинского самолета "великой трагедией" и "непростительной ошибкой".
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина ожидает полного признания иранской стороной своей вины и доведения расследования до конца.
Духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи выразил соболезнования семьям погибших в результате крушения самолета украинских авиалиний, назвав произошедшее "болезненным инцидентом".
По словам командующего аэрокосмическими силами Корпуса Стражей Исламской революции Амира Али Хаджизаде, оператор, сбивший украинский самолет, получил сообщение о запуске ракеты "Круз" и принял приближающийся объект за ракету.
Траурнули с хайпом! А какая разница?
Трансляцию совкового телешоу "Вечерний квартал" на канале Коломойского "1+1" сразу после выступления Зеленского относительно сбитого в Иране украинского самолета украинцы считают кощунственным.
Фрагмент видео этой телетрансляции опубликован в соцсетях.
Как видно на кадрах видео, снятого с экрана телевизора, юмористическое шоу, главным действующим лицом которого еще недавно был клоун Зеленский, началось сразу же после его речи о катастрофе и жертвах.
"Прямой эфир канала. Оказывается дно можно пробивать глубже и глубже", - написала украинская блогерша Мария Мадзигон в подписи к видео.
Ее мнение поддержали другие пользователи сети, которые выплеснули волну возмущения в комментариях.
https://oleg-leusenko.livejournal.com/12453491.html
https://www.washingtonpost.com/world/ukraine-knew-flight-752-had-been-shot-down-but-it-was-careful-not-to-antagonize-iran/2020/01/12/0b8770ce-34a9-11ea-971b-43bec3ff9860_story.html
а вот второе видео, которое мужик начал снимать из-за первого попадания ракетьі. у него на видео самолет уже горит и в него как и на первом еще раз попадает ракета. попадание видно по тем двум кольцам "дьіма", оно на обоих видео. https://www.youtube.com/watch?time_continue=11&v=kDeVlf6CPgY&feature=emb_logo
после первого попадания самолет меняет траекторию полета, вот єто и есть та правда, которую иранцьі хотели нам впихнуть как причину запуска ракетьі. может и потому что второе видео появилось первьім в сети и там самолет уже горит. после второго попадания угол разворота еще более увеличился. но говорить о том, что там пилотьі специально упали на поле, не задев дома, єто бред. просто повезло. уже не бьіло пилотов. траекторию полета спровоцировали обе ракетьі. ни на какой аєропорт самолет не возвращался.
Копия истории Боинга в 2014....
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