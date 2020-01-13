 Канадская группа по расследованию катастрофы самолета МАУ соберется в Иране до 14 января, - глава МИД Шампань

Об этом сообщил министр иностранных дел Канады Франсуа-Филипп Шампань, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Вчера передовая группа SRDT в составе трех членов, которые уже получили иранские визы, отправилась в Тегеран, чтобы создать командный пункт для правительства Канады. ... По состоянию на это утро визы были выданы шести другим членам группы, которые в настоящее время находятся в Анкаре, а также двум экспертам из Совета по безопасности на транспорте. Завтра они отправятся в Иран. ... Последний член SRDT прибудет в Анкару завтра, и мы ожидаем, что его виза будет быстро предоставлена.... Группа быстрого реагирования на месте полностью соберется для своей важнейшей работы до 14 января", - рассказал министр.
Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому) в среду, 8 января 2020 года, после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо на экстренном брифинге заявил: "Данные разведки указывают, что украинский самолет сбила иранская ракета "земля-воздух". Власти США также заявили, что считают, что самолет МАУ был сбит Ираном. Президент Трамп заявил: "Кто-то на той стороне мог совершить ошибку". Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон сообщил, что у их государства также есть подтверждения попадания ракеты в самолет украинских авиалиний.
Утром 11 января Иран признал, что самолет украинских авиалиний был сбит по ошибке иранскими военными.
Президент Ирана Хасан Рухани назвал крушение украинского самолета "великой трагедией" и "непростительной ошибкой".
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина ожидает полного признания иранской стороной своей вины и доведения расследования до конца.
Духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи выразил соболезнования семьям погибших в результате крушения самолета украинских авиалиний, назвав произошедшее "болезненным инцидентом".
По словам командующего аэрокосмическими силами Корпуса Стражей Исламской революции Амира Али Хаджизаде, оператор, сбивший украинский самолет, получил сообщение о запуске ракеты "Круз" и принял приближающийся объект за ракету.
12 января 2020 года представители иранского МИД официально уведомили украинскую делегацию о том, что в связи с началом работы специализированной комиссии ICAO, а также Конвенции о международной гражданской авиации,положений и процедур, изложенных в документах №9756 AN/965 и других нормативных актах этой организации, нахождение представителей украинской стороны не обусловлено никакими дипломатическими или международными обязательствами республики Иран и является недопустимым вмешательством в работу международных специализированных органов.
Кроме того республика Иран запрещает любое изъятие или перемещение объектов имеющих доказательную ценность для работы международной комиссии ICAO. Иранская сторона напоминает, что расследование этого инцидента проводят соответствующие органы республики Иран и вмешательство и их работу будет расцениваться как покушение на суверенитет государства Иран. Иран безусловно и полностью готов сотрудничать и любыми международными комиссиями или органами которые буду созданы для объективного и профессионального расследования обстоятельств гибели самолета рейса PS752 и готов передать им все материалы расследования и вещественные доказательства собранные им в его расследовании.
В процессе взаимных консультаций выяснилось, что у украинской стороны нет решения о создании государственной комиссии по расследований факта гибели самолета рейса PS752 , украинская делегация не является частью какой либо международной делегации расследующей факт гибели самолета рейса PS752 , украинская сторона не согласовывала с иранской стороной проведение следственных действий по данному факту и не приглашала представителей компетентных органов республики Иран для совместной работы.
Исходя из всего этого иранская сторона попросила украинскую делегацию сдать все находящиеся в ее распоряжении материальные объекты с составлением инвентаризационной описи, представителям ICAO и покинуть зону проведения следственных мероприятий.
P.S. "Украинская делегация состоит из высокопрофессиональных специалистов. Ее работа будет успешной и плодотворной" заявлял секретарь СНБО Данилов.
Мы так и не узнали из кого состояла украинская комиссия, но судя по результатам - высшее руководство страны состоит из бездарей, дилетантов и откровенных лжецов.
А чи випадково збили? Ось в чому питаня. Ось чому канадці туди летять, ось чому ім надали візи тільки зараз. Українські «слідчі» полетіли без всяких віз,