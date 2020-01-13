 Собираемся работать над системами ПВО и ПРО, - Столтенберг о мерах по защите от российских ракет

НАТО собирается в 2020 году отреагировать на размещение Россией ракет 9М729 комлексом мер оборонительной направленности. Об этом в ночь на 13 января заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.
"Что касается ракет 9М729, то мы (в качестве ответа. - Ред.) собираемся работать над системами ПВО и ПРО, над обычным вооружением, над укреплением состояния боевой готовности и ускоренной тревогой в случае запусков", - сказал Столтенберг. По его словам, страны НАТО уже согласовали соответствующие меры.
Столтенберг еще раз подчеркнул, что размещение 9М729 является нарушением условий ДРСМД.
"Это часть российской стратегии инвестировать в современные технологии - в том числе и современное ядерное оружие", - отметил глава альянса.
Он уточнил, что НАТО не собирается отвечать России размещением собственных ракет в Европе.
Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности был подписан президентом США Рональдом Рейганом и президентом СССР Михаилом Горбачевым в 1987 году. ДРСМД запрещал России и США иметь в арсенале обычные и ядерные ракеты наземного базирования дальностью от 500 до 5,5 тысячи километров. Ранее Альянс отверг предложение Кремля как "не заслуживающее доверия", так как РФ уже разместила на своей территории ракеты 9М729.
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