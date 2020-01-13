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Все про:НАТО (6630) ракеты (853) Россия (74734) Столтенберг (738)

 Собираемся работать над системами ПВО и ПРО, - Столтенберг о мерах по защите от российских ракет

Генсек Альянса отметил, что НАТО собирается работать над системами ПВО и ПРО.

НАТО собирается в 2020 году отреагировать на размещение Россией ракет 9М729 комлексом мер оборонительной направленности. Об этом в ночь на 13 января заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

"Что касается ракет 9М729, то мы (в качестве ответа. - Ред.) собираемся работать над системами ПВО и ПРО, над обычным вооружением, над укреплением состояния боевой готовности и ускоренной тревогой в случае запусков", - сказал Столтенберг. По его словам, страны НАТО уже согласовали соответствующие меры.

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Столтенберг еще раз подчеркнул, что размещение 9М729 является нарушением условий ДРСМД.

"Это часть российской стратегии инвестировать в современные технологии - в том числе и современное ядерное оружие", - отметил глава альянса.

Он уточнил, что НАТО не собирается отвечать России размещением собственных ракет в Европе.

Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности был подписан президентом США Рональдом Рейганом и президентом СССР Михаилом Горбачевым в 1987 году. ДРСМД запрещал России и США иметь в арсенале обычные и ядерные ракеты наземного базирования дальностью от 500 до 5,5 тысячи километров. Ранее Альянс отверг предложение Кремля как "не заслуживающее доверия", так как РФ уже разместила на своей территории ракеты 9М729.

Источник: https://censor.net.ua/n3169496
 
   
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Долго "собираешься"! Убеждённый плужара!
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Турция уже поработала над системами ПВО и ПРО, пока другие собираются Збираємося працювати над системами ППО та ПРО, - Столтенберг про заходи щодо захисту від російських ракет - Цензор.НЕТ 1088
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Странно однако, США только испытывает новые ракеты сребней дальности, а паРаша уже размещает. Так кто нарушил этот договор первым?
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В том же Иране, например, система ПВО работает как часы. Нету разницы томагавк летит или боинг Збираємося працювати над системами ППО та ПРО, - Столтенберг про заходи щодо захисту від російських ракет - Цензор.НЕТ 2913
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если куйло вместе с асадом и аяталой погонят беженцов(пару лямов для хаоса) в европу то до жопы твоё пво и про...
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В Евросоюзе должна быть сформирована единая политика по беженцам. Как по мне пулеметные расчеты на побережьях и водные мины решили бы вопрос на корню Збираємося працювати над системами ППО та ПРО, - Столтенберг про заходи щодо захисту від російських ракет - Цензор.НЕТ 3156
Эти беженцы должны валить местные режимы, а не бежать в Европу за пособием. Самый простой способ выберает либо трус, либо лентяй!
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У Украиньі есть уникальная возможность заставить РФ переключится с наступательньіх ракет на ПРО : нужно испьітать свои ракетьі средней дальности.
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