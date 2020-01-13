 Это неприемлемо, - глава МИД Австрии Шалленберг о санкциях против "Северного потока-2"

Об этом заявил министр иностранных дел Австрии Александр Шалленберг, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Мы отвергаем экстерриториальный эффект санкций. Это неприемлемо", - заявил австрийский министр, комментируя введенные Соединенными Штатами санкции против фирм, которые участвуют в строительстве "Северного потока-2" по дну Балтийского моря в обход Украины.
По убеждению Шалленберга, американские санкции "вовлечены не против того проекта", поскольку "Северный поток-2" призван "содействовать диверсификации энергоснабжения".
"Гарантировано, что "Северный поток-2" не затрагивает интересы Украины. Американцы не скрывали, что выступают против "Северного потока-2" из соображений экономической политики", - заявил глава МИД Австрии.
Комментируя утверждение о том, что США хотят продавать свой сжиженный газ, Шалленберг заявил, что "у Европы - другие интересы".
По его словам, Европа и США принадлежат к одной семье ценностей", но нельзя жить, используя методы, как 30 лет назад: "Мир стал многополярным. В собственных интересах ЕС лучше взвесить свои возможности – от торговли и обороны к политике развития".
"Устойчивый мир в Европе только с Россией, а не против России. Австрия всегда выступала за сохранение диалога, даже если мы отвергаем аннексию Крыма вопреки международному праву и войну на востоке Украины", - заявил он, комментируя вопрос о том, правильным ли является призыв президента Франции к сближению между Европой и Россией.
По мнению австрийского министра, Россия является "важным партнером в Европе".
При этом журналист указал на то, что Россия, возможно, стоит за масштабной атакой на IТ-систему МИД Австрии, на что Шалленберг заявил, что это пока лишь "медийные предположения", однако, когда будет точно установлено происхождение атаки, то Австрия "отреагирует должным образом".
Мощность ГТС Украины - 270 млрд. кубометров газа в год. Если бы не газовая труба Белорусь-Польша (2000 г.), СП-1,2, южный поток Украина бы получала 10 млрд. долл в год за транзит.
🤔
😄
Гарні патріотичні картинки постити вже замало. Як тобі живеться в зеленому лайні, недолуге?
Ким гарантовано? Вже багато разів гарантували. Вже маємо гарантовану війну з московією!
Это он уже в открытую Путина цитирует?
- Ой! Не радуйте мене! Невже таки остання?!!
(С)
@Spivak1971
🤔
хорошо бы было, чтобы ГрязьПром спалил бабло впустую на все эти потоки.А через лет 3-5 эти газогоны и нах никому не нужны будут.
А ты танцуй! Дурочка Танцуй!И улыбайся!
1) они убедили весь мир, что Моцарт был австрийцем;
2) они убедили весь мир, что Гитлер был немцем.
из немецких анекдотов)
австрия - 6 место
эстония - 12 место
сша - 13 место
и эти отсталые звездно-полосатые папуасы весь мир учат как жить?
Австрия так в особенности должна быть благодарна, чуть австрийской социалистической народной республикой не стала, в шаге была от этого. Пускай столько сделают для западного мира, как американцы, начнут хотя бы нормально тратить на совместную оборону, потом умничать будут.
30 лет - это что, обосРаха вон вовсю использует методы 19 века и даже более древние, но находятся же еврошлюхи, несть им числа, которые этого не замечают, путаясь в трех соснах и вовсю отбеливая преступную кремлядь. готовы даже на брюхе ползать, верно заглядывая в рыбьи заплывшие глаза ботоксного сцарька и преданно виляя хвостом в надежде на кремлевскую подачку.