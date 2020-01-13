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 Это неприемлемо, - глава МИД Австрии Шалленберг о санкциях против "Северного потока-2"

Австрия отвергает экстерриториальный эффект санкций США против российского проекта газопровода "Северный поток-2".

Об этом заявил министр иностранных дел Австрии Александр Шалленберг, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы отвергаем экстерриториальный эффект санкций. Это неприемлемо", - заявил австрийский министр, комментируя введенные Соединенными Штатами санкции против фирм, которые участвуют в строительстве "Северного потока-2" по дну Балтийского моря в обход Украины.

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По убеждению Шалленберга, американские санкции "вовлечены не против того проекта", поскольку "Северный поток-2" призван "содействовать диверсификации энергоснабжения".

"Гарантировано, что "Северный поток-2" не затрагивает интересы Украины. Американцы не скрывали, что выступают против "Северного потока-2" из соображений экономической политики", - заявил глава МИД Австрии.

Комментируя утверждение о том, что США хотят продавать свой сжиженный газ, Шалленберг заявил, что "у Европы - другие интересы".

По его словам, Европа и США принадлежат к одной семье ценностей", но нельзя жить, используя методы, как 30 лет назад: "Мир стал многополярным. В собственных интересах ЕС лучше взвесить свои возможности – от торговли и обороны к политике развития".

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"Устойчивый мир в Европе только с Россией, а не против России. Австрия всегда выступала за сохранение диалога, даже если мы отвергаем аннексию Крыма вопреки международному праву и войну на востоке Украины", - заявил он, комментируя вопрос о том, правильным ли является призыв президента Франции к сближению между Европой и Россией.

По мнению австрийского министра, Россия является "важным партнером в Европе".

При этом журналист указал на то, что Россия, возможно, стоит за масштабной атакой на IТ-систему МИД Австрии, на что Шалленберг заявил, что это пока лишь "медийные предположения", однако, когда будет точно установлено происхождение атаки, то Австрия "отреагирует должным образом".

Источник: https://censor.net.ua/n3169495
 
 
 Топ комментарии
 
Що ж... Якщо українці втомилися воювати за свою свободу- чому європейці мають нести збитки?
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а вот ещё вслед заГерманией почитатели куйла подтянулись......
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Совет форумчанПравила форума
 
а вот ещё вслед заГерманией почитатели куйла подтянулись......
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Все из-за бабок. Украина спасла ГТС, транзит и получила 5,5 млрд. долл (3 млрд на руки + списала 2,5 млрд долгов по газу).
Мощность ГТС Украины - 270 млрд. кубометров газа в год. Если бы не газовая труба Белорусь-Польша (2000 г.), СП-1,2, южный поток Украина бы получала 10 млрд. долл в год за транзит.
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Х**ло тоже считает, что "это не приемлемо". Совпадение ?
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Що ж... Якщо українці втомилися воювати за свою свободу- чому європейці мають нести збитки?
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СП-2 начали строить в 2019? Не оправдывай моральных уродов на пользу врагу! Это неприемлемо, - глава МИД Австрии Шалленберг о санкциях против "Северного потока-2" - Цензор.НЕТ 5317
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На 22 июня 1941 года на территории Белоруссии было несколько ж/д эшелонов с зерном и стратегическим сырьем для братской нацистской Германии.Братство плохо заканчивается с кремлем, от слова ВСЕГДА.......
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Альо! Зе-клоуни. Австрія не там де ви думаєте! Це неприйнятно, - глава МЗС Австрії Шалленберг про санкції проти "Північного потоку-2" - Цензор.НЕТ 1947

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Їм не має різниці. Головне що Квартал сьогодні по ТБ
🤔
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Это что останется от Украины после зелёного человечка...
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Україна була і буде не дивлячись на зелену слизь. Більше того, вона буде невід'ємною частиною Європи та НАТО. Трішки треба почекати
😄
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І не сидіти, склавши руки. А хоча б доносити до обивателя прафювдиві факти, які розбивають намальовпнв зеленими казки.
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Ти зранку разом з кавою вже покуштувало тістечка з зеленого лайна, ЗеБіл?
Гарні патріотичні картинки постити вже замало. Як тобі живеться в зеленому лайні, недолуге?
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Хуже войны с россией,может быть только мир с россией.Пакт Молотов-Риббентроп не в счёт.Хи хи...,то был браццкий сцуюз двух подонков Берлина и Москвы на 10 лет.Хи хи
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Проститутки вы, господин Шалленберг. ********** подстилки, если точнее.
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Гарантировано, что "Северный поток-2" не затрагивает интересы Украины.
Ким гарантовано? Вже багато разів гарантували. Вже маємо гарантовану війну з московією!
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Они все хотят деньгами накормить РФ, а когда этот монстр наполняется деньгами, то он начинает захватывать все вокруг себя. Это история о том, как маленькое зло все подкармливали и оно выросло в огромное зло, которое в итоге обернется и против тех, кто его подкармливал!
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Шалленберг: Мир стал многополярным.

Это он уже в открытую Путина цитирует?
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- А ви вже чули останню промову Зеленського?

- Ой! Не радуйте мене! Невже таки остання?!!
(С)
@Spivak1971
🤔
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Они наполняя деньгами РФ, тем самым становятся соучастниками агрессии против Украины! Ибо когда у РФ будет денежный жирок, то она тогда пойдет в атаку! А тем более вокруг построила газопроводы и ее теперь ничего не будет останавливать, чтобы напасть на Украину большой войной. Если вначале войны им было страшно, что Украина взорвет газопровод и обрежет путь денежному потоку, то теперь она его и сама может взорвать и тогда ускоренно достроят северный поток.
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Северное дерьмо придумано совсем не случайно КГБэшным дерьмом с далеко стратегической целью,но...сейчас бурно развиваются альтернативные источники энергии,включая электромобили.
хорошо бы было, чтобы ГрязьПром спалил бабло впустую на все эти потоки.А через лет 3-5 эти газогоны и нах никому не нужны будут.
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чисто напомнить. В 1938 австрияки вопили "фюрер введи" и цветами встречали вермахт. В те времена многие так делали, но все за это поплатились. Кроме австрияков. Их даже не бомбили. Так, что это самая двухстульежопная нация Европы. Гидота!
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точно, да и хитлер - это их землячок, в Германию оно понаехало. А сами австрияки, конечно, в кусты.
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У австрийцев есть два самых главных достижения:

1) они убедили весь мир, что Моцарт был австрийцем;

2) они убедили весь мир, что Гитлер был немцем.

из немецких анекдотов)
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Рейтинг стран по уровню жизни 2019:

австрия - 6 место
эстония - 12 место
сша - 13 место

и эти отсталые звездно-полосатые папуасы весь мир учат как жить?
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Австрийцы и остальные европейцы молиться должны на Америку за план Маршала,за помощь в войне, а ведь могли отсиживаться и проституировать, как подобные этому министру нынешние еврошлюхи.
Австрия так в особенности должна быть благодарна, чуть австрийской социалистической народной республикой не стала, в шаге была от этого. Пускай столько сделают для западного мира, как американцы, начнут хотя бы нормально тратить на совместную оборону, потом умничать будут.
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Коммуняцкий режим уничтожен, Московия капиталистическая. Сейчас все воюют за бабло. Остальное - бла бла для лохов, чтобы проще их обворовывать.
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Ти забув додати, що твій кацапстан і досі продовжує тисячами вбивати людей по всьому світу.
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Європроститутки підтягнулись за наказом кремлівського спонсора. Нічого особистого, лише бізнес на крові. Та ще, як виявилось, в інтересах України
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Европа и США принадлежат к одной семье ценностей", но нельзя жить, используя методы, как 30 лет назад.

30 лет - это что, обосРаха вон вовсю использует методы 19 века и даже более древние, но находятся же еврошлюхи, несть им числа, которые этого не замечают, путаясь в трех соснах и вовсю отбеливая преступную кремлядь. готовы даже на брюхе ползать, верно заглядывая в рыбьи заплывшие глаза ботоксного сцарька и преданно виляя хвостом в надежде на кремлевскую подачку.
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россию назвали "жандармом Европы" еще при Вампираторе Николае I в 1848-49 гг.Поскольку тогдашние рюсские мудаки подавляли Майданы по всей Европе.Жандармы сраные,сами в гофне живут и остальных туда тянут.Быдло плин,Шариковское
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Это никакая не диверсификация, а наоборот зависимость от мордора. Они стараются изо всех сил показать себя достойными партнерами, но европейцы должны понимать, кого они укрепляют своими деньгами. Попытки переворота в Черногории, каталонский кризис, желтые жилеты, вмешательство в выборы всех практически стран , аннексии территорий , войны , терракоты - это только то, на чем поймал нарашу. . То есть Европа спонсирует террористов. И это слало скромно называться 'диверсификацией'
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Иногда просто замечательно, что Штаты плевать хотели на хотелки других
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Геноссе Шалленберг, а ваш дідусь не міняв призвище? З Шелленберга на Шалленберг Це неприйнятно, - глава МЗС Австрії Шалленберг про санкції проти "Північного потоку-2" - Цензор.НЕТ 9644
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Хто дівчинк танцює той і замовляє музику
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Народ,давайте говорить трезво и умно.Сейчас,на данный момент,НАТО,ООН,и все эти ОБСЕ и ЕС организации мёртвые,способные только выражать обеспокоеность различной степени на которую ***** ложило отнюнь не руку....Я считаю что Украина просто ОБЯЗАНА стать инициатором создания новых,более прогрессивных организаций способных РЕАЛЬНО,и БЫСТРО остановить агрессию парашных рашистов.Например Черноморско-балтийский союз(Турция,Болгария,Румыния,Словакия,Польша,Прибалтика),с общей армией и флотом,общим командованием и стандартным для всех вооружением.Этакий полумесяц на границах снежной нигерии.Об этом я говорил в ОК ещё в 2014-м году.Подобную идею озвучивал тогдашний премьер Польши.Но меркельша,эта *****вая подстилка,со своим желанием сохранить ***** рыло,похерила эту идею!Только потому что теряет лидерство и влияние.Скажите что я не прав.
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Конечно, ты не прав. Эти страны не будут друг за друга воевать.
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Цікаве у цих пропуйловських шавок і лідерів-пігмеїв (шмеркель та мікрон), так званих наших європейських "союзників", поняття про диверсифікацію, я би сказав навіть - ватне поняття. Адже диверсифікація - це коли є кілька постачальників, а не кілька маршрутів доставки від одного постачальника.
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