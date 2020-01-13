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 Наемники РФ за сутки 4 раза обстреливали позиции украинских воинов, применяли 82-мм минометы. Потерь нет, - штаб ОС

12 января вооруженные формирования Российской Федерации 4 раза нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял наши позиции из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Об этом говорится в сводке штаба ООС по состоянию на 07:00 13 января 2020 г., передает Цензор.НЕТ.

"Один обстрел по нашим позициям открывался в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток", а именно: рядом с Водяным - из автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Три обстрела были зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север", а именно: вблизи населенного пункта Новотошковское - из минометов калибра 82 мм противник выпустил 7 мин; вблизи Орехово - из 82-мм минометов - 19 мин, а также автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов; неподалеку Травневого - из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - говорится в сводке.

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Вчера, 12 января, в результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил не было.

С начала этого периода российские оккупационные войска огневой активности не проявляли.

За текущие сутки потерь с нашей стороны нет.

Наемники РФ за сутки 4 раза обстреливали позиции украинских воинов, применяли 82-мм минометы. Потерь нет, - штаб ОС 01

Источник: https://censor.net.ua/n3169494
 
 
 Топ комментарии
 
Украине нужна военная агитация, а не СМИ вражеские - эти 112,newsone, zik, и.т.д. Это СМИ которые работают в Украине на врага и проводят PSYOP против населения Украины и хотят полностью деморализовать сопротивлению народ Украины! Поют про иллюзорный мир, который наделен на самом деле не свойством мира, а свойством белого флага и поражения и порабощения в становление вассалами врага и чтобы не сопротивлялись врагу, когда его войска войдут. В воюющей стране должна на полную работать военная пропаганда!!! Поднятие патриотизма и боевого духа! СМИ должны де деморализовать, а наоборот воодушевлять! И культуру нужно привлекать на создание музыки поднимающей дух, постеров призывающих защищать родину, фильмов патриотических и качественно сделанных и пропаганда военная должна на полную катушку работать и т.д. и т.п.
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Война не закончиться никогда, если не готовить Армию к захвату территорий, которые под оккупацией! И нужно проводить психологические операции, чтобы население было готово встречать и помогать Украинской Армии! Для этого нужно использовать СМИ всех видов и тв и интернета и газеты и листовки дронами скидывать и т.д. И когда в РФ начнется кризис и какие то заворушки, а они готовятся в ближайшее время, то Украина должна таким моментом воспользоваться, чтобы быстро захватить Донбасс и Крым! И это должно происходить мгновенно! не года и не месяцы на это и не недели, а максимум дни! Все должно быть тщательно подготовлено и продумано и когда наступит момент, то все должно произойти очень быстро!
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Бойовики розмістили зенітну установку біля ділянки розведення військ у Станиці Луганській-
Проросійські бойовики розмістили поблизу зі Станицею Луганською зенітну установку ЗУ-23. Зброя розміщення трохи південніше краю ділянки розведення військ.

Зенітну установку 9 січня зафіксував безпілотний літальний апарат спостерігачів, зазначається у звіті спостережної місії ОБСЄ.
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Зенелох розвів війська і українців, кацапські мутанти продовжують стріляти, пора в Ростов.
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Одужання пораненним воїнам України!!! Смерть клятим расіянсько-масковським окупантам!!!! дохлий москаль-гарний москаль...!!
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Украине нужна военная агитация, а не СМИ вражеские - эти 112,newsone, zik, и.т.д. Это СМИ которые работают в Украине на врага и проводят PSYOP против населения Украины и хотят полностью деморализовать сопротивлению народ Украины! Поют про иллюзорный мир, который наделен на самом деле не свойством мира, а свойством белого флага и поражения и порабощения в становление вассалами врага и чтобы не сопротивлялись врагу, когда его войска войдут. В воюющей стране должна на полную работать военная пропаганда!!! Поднятие патриотизма и боевого духа! СМИ должны де деморализовать, а наоборот воодушевлять! И культуру нужно привлекать на создание музыки поднимающей дух, постеров призывающих защищать родину, фильмов патриотических и качественно сделанных и пропаганда военная должна на полную катушку работать и т.д. и т.п.
 показать весь комментарий
 
 
Война не закончиться никогда, если не готовить Армию к захвату территорий, которые под оккупацией! И нужно проводить психологические операции, чтобы население было готово встречать и помогать Украинской Армии! Для этого нужно использовать СМИ всех видов и тв и интернета и газеты и листовки дронами скидывать и т.д. И когда в РФ начнется кризис и какие то заворушки, а они готовятся в ближайшее время, то Украина должна таким моментом воспользоваться, чтобы быстро захватить Донбасс и Крым! И это должно происходить мгновенно! не года и не месяцы на это и не недели, а максимум дни! Все должно быть тщательно подготовлено и продумано и когда наступит момент, то все должно произойти очень быстро!
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