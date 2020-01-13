 Наемники РФ за сутки 4 раза обстреливали позиции украинских воинов, применяли 82-мм минометы. Потерь нет, - штаб ОС

Об этом говорится в сводке штаба ООС по состоянию на 07:00 13 января 2020 г., передает Цензор.НЕТ.

"Один обстрел по нашим позициям открывался в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток", а именно: рядом с Водяным - из автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Три обстрела были зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север", а именно: вблизи населенного пункта Новотошковское - из минометов калибра 82 мм противник выпустил 7 мин; вблизи Орехово - из 82-мм минометов - 19 мин, а также автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов; неподалеку Травневого - из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - говорится в сводке.

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Вчера, 12 января, в результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил не было.

С начала этого периода российские оккупационные войска огневой активности не проявляли.

За текущие сутки потерь с нашей стороны нет.