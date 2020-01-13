EN|RU|UK
Темы дня: Крушение самолета МАУ в Иране Обмен пленными Записи Трубы Газовая война Убийство Шеремета Рынок земли Нормандские переговоры Обирай свідомо
 За рубежом
  395  15
Материалы по теме:
Все про:Иран (760) извинение (52)

 "Хотелось бы, чтобы я был на борту и сгорел вместе с ними", - глава Корпуса стражей Исламской революции Салами извинился за сбитый самолет

Командующий иранского военно-политического формирования "Корпус стражей Исламской революции" Хоссейн Салами извинился за сбитый под Тегераном пассажирский самолет МАУ.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на CNN, об этом он сказал во время заседания парламента Ирана.

"Мы допустили ошибку. Некоторые наши соотечественники погибли из-за нашей ошибки, но это было непреднамеренно", - сказал Салами.

Читайте на "Цензор.НЕТ": МИД Ирана открыл горячую линию для родных погибших в авиакатастрофе

Он добавил, что рассчитывает на то, что им простит бог, иранский народ и семьи погибших.

"Хотелось бы, чтобы я был на борту и сгорел вместе с ними", - отметил Салами.

Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому) в среду, 8 января 2020 года, после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.

Утром 11 января Иран признал, что самолет украинских авиалиний был сбит по ошибке иранскими военными.

Президент Ирана Хасан Рухани назвал крушение украинского самолета "великой трагедией" и "непростительной ошибкой".

Также читайте: Американцы несут ответственность за все недавние инциденты, произошедшие в регионе, - президент Ирана Рухани

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина ожидает полного признания иранской стороной своей вины и доведения расследования до конца.

Духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи выразил соболезнования семьям погибших в результате крушения самолета украинских авиалиний, назвав произошедшее "болезненным инцидентом".

По словам командующего аэрокосмическими силами Корпуса Стражей Исламской революции Амира Али Хаджизаде, оператор, сбивший украинский самолет, получил сообщение о запуске ракеты "Круз" и принял приближающийся объект за ракету.

Источник: https://censor.net.ua/n3169492
 
 
 Топ комментарии
 
Извинения маловато будет. Завалишь борт с Хуйлом..и можешь считать что вину искупил.
 показать весь комментарий
 
Знищення цивільного літака є злочином, а не помилкою. Тому необхідно провести слідство та встановити хто і як це зробив, роль росіян у цьому злочині...
 показать весь комментарий
 
Иранцы в отличие от "братушек" имеют немного чести и достоинства и признались таки за сбитие Боинга. "Братушки" Путлер и Шойгу и большинство россиян никогда не признают своей вины за сбитый Боинг над Донецком, над черным морем ту 154. "Ихтамнет" продолжат дальше убивать украинцев...
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Извинения маловато будет. Завалишь борт с ******..и можешь считать что вину искупил.
 показать весь комментарий
 
 
Знищення цивільного літака є злочином, а не помилкою. Тому необхідно провести слідство та встановити хто і як це зробив, роль росіян у цьому злочині...
 показать весь комментарий
 
 
Звісно, це злочин. І має бути відповідальність за нього. Але Іран не перша країна в світі, яка збиває літак. Україна також потрапляля в таку жахливу ситуацію. Ще за часів Кучми гаша ракета влучила в літак над Чорним морем під час навчань. Покарання, наскільки мені відомо, ніхто не поніс.
 показать весь комментарий
 
Наша? У нашої ракети об'єктивно не було технічних можливостей долетіти до того літака - відомо, що його було збито - але чиєю саме ракетою - питання. Рашисти самі ані защо не визнають своєї провини.
 показать весь комментарий
 
Иранцы в отличие от "братушек" имеют немного чести и достоинства и признались таки за сбитие Боинга. "Братушки" Путлер и Шойгу и большинство россиян никогда не признают своей вины за сбитый Боинг над Донецком, над черным морем ту 154. "Ихтамнет" продолжат дальше убивать украинцев...
 показать весь комментарий
 
 
Та счас..Но в жертву когото назначат..
 показать весь комментарий
 
Чесно кажучи, думав, що Іран піде шляхом РФ і до останнього не визнаватиме провину. З огляду на ізоляцію та перманентний конфлікт з США, важілів впливу на країну не так й багато.

Як виявилось, честі та сміливості відповісти за скоєне в них значно більше, ніж у сусідів.
 показать весь комментарий
 
ПЕСсцики вилизують свою дупу!!
А як скавучали!!
😁
 показать весь комментарий
 
Что значит твой коммент? Защищаешь иранцев, сбивших самолет, и их дружка Путина?
 показать весь комментарий
 
Хотелось бы, чтобы на борту MH17 был Х"йло. Тогда бы и МАУ не было.
 показать весь комментарий
 
Это такие восточные забавы-cамобичевание на публике.Это политика,фальш,лицемерие и полное пренебрежение к ЧЕРНИ, наша власть не исключение( наша власть даже преуспела в геноциде своего народа).Как выжить пенсионеру за 1600гр.,как выжить молодым людям если эти "ЭЛИТЫ" планомерно уничтожали всю экономику построенную при СССР,взамен не построили ничего,только лишь планомерно грабили и продолжают грабить.Неужели у нас не осталось и капли самоуважения??? Зато зарплаты чиновника начинаются с миллиона-это СМЕРТЬ МОЗГА и СОВЕСТИ...
 показать весь комментарий
 
Балаболка. Хочется сгореть - облейся бензином и подожги себя - мы будем считать, что сгорел вместе с боингом...
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиЗа рубежом
 
 
 
 
 
 вверх