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Все про:Иран (760) Путин (25373) Донбасс (20416) Макрон (375)

 Путин и Макрон поговорили о Донбассе и Иране

Президент РФ Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрона провели телефонный разговор 12 января.

Об этом сообщает пресс-служба Кремля, передает Цензор.НЕТ.

Согласно сообщению, руководители государств обсудили российско-украинский конфликт на Донбассе, ливийский кризис и конфликт в Сирии.

Отмечается, что президенты договорились о готовности урегулировать кризисные вопросы благодаря использованию политически-дипломатических инструментов.

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Россия снова назвала свою военную агрессию на Донбассе внутренним конфликтом Украины.

Кроме того, президенты России и Франции отметили, что сторонам конфликта в Иране стоит проявить сдержанность и приложить все усилия для соблюдения норм общего всеобъемлющего плана действий 2015 года.

Источник: https://censor.net.ua/n3169491
 
 
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Когда уже и за ними прилетит дрон возмездия, как и за Сулеймани?
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два брата-акробата..
Поговорили бы о Бордо и Вологодской области
Когда собаке нечего делать она что-то лижет
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Да вы хоть трахните друг друга в бане. Собрались *** педофил и гомик обсуждать другие страны
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Опять об Украине без Украины---такого при Порохе не было...
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когда же это козломордое чудище подохнет...
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