 Путин и Макрон поговорили о Донбассе и Иране

Об этом сообщает пресс-служба Кремля, передает Цензор.НЕТ.
Согласно сообщению, руководители государств обсудили российско-украинский конфликт на Донбассе, ливийский кризис и конфликт в Сирии.
Отмечается, что президенты договорились о готовности урегулировать кризисные вопросы благодаря использованию политически-дипломатических инструментов.
Россия снова назвала свою военную агрессию на Донбассе внутренним конфликтом Украины.
Кроме того, президенты России и Франции отметили, что сторонам конфликта в Иране стоит проявить сдержанность и приложить все усилия для соблюдения норм общего всеобъемлющего плана действий 2015 года.
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