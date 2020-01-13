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 Меркель, Макрон и Джонсон призвали Иран выполнять ядерное соглашение

Канцлер Германии Ангела Меркель, президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвали Иран вернуться к выполнению ядерного соглашения.

Об этом говорится в совместном заявлении лидеров, опубликованном на сайте правительства ФРГ, передает Цензор.НЕТ.

В тексте отмечается, что в общих интересах в сфере безопасности - нераспространение ядерного оружия и обеспечение того, что Иран не будет разрабатывать такое оружие.

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Лидеры выразили обеспокоенность выходом США из соглашения и отметили, что продолжают его поддерживать.

Также отмечается, что все остальные подписанты договора - Франция, ФРГ, Великобритания, Китай, Россия, Иран и ЕС (как координатор) - заявили о своей приверженности выполнению условий соглашения.

"Важно, чтобы Иран вернулся к полному выполнению своих обязательств по Венскому ядерному соглашению. Мы выразили глубокую озабоченность из-за мер, которые Иран осуществил с июля 2019 года, нарушив свои обязательства. Эти меры должны быть отменены", - говорится в заявлении.

Лидеры также подчеркнули, что оставляют за собой право принять меры, которые предусмотрены соглашением.

Кроме этого, Меркель, Макрон и Джонсон отметили, что последние события продемонстрировали дестабилизирующую роль Ирана в регионе.

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"Наша приверженность безопасности наших союзников и партнеров в регионе незыблема. Мы должны решить общие проблемы с помощью дипломатии и разумных шагов по дестабилизирующей региональной деятельности Ирана, включая ракетную программу", - говорится в заявлении.

Также лидеры отметили, что принимают к сведению заявление Ирана о крушении украинского самолета и обязуются в дальнейшем сотрудничать с Тегераном в этом вопросе.

Источник: https://censor.net.ua/n3169489
 
 
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Слишком много призывов и ничего не делания.Это хорошим явно не закончится....
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Коли крізь розпач випнуться надії
І загудуть на вітрі степовім,
Я тоді твоїм ім'ям радію
І сумую іменем твоїм.
Коли грозує далеч неокрая
У передгроззі дикім і німім,
Я твоїм ім'ям благословляю,
Проклинаю іменем твоїм.
Коли мечами злоба небо крає
І крушить твою вроду вікову,
Я тоді з твоїм ім'ям вмираю
І в твоєму імені живу!
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нужно предложить Ирану подписать какой нибудь Будапештский меморандум...
Иначе он не согласится...
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слава обеспокоенным осудителям,выражателям и призывателям.
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Насколько "глубоко озаботились"? По самые гланды?
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