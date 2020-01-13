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Все про:смерть (6348) волонтеры (1966) Бутусов Юрий (1981)

 Умер Андрей Садыло - один из создателей волонтерской команды, системно занимающейся ремонтом и дополнительной защитой украинской бронетехники

Ночью 12 января умер руководитель группы "Помощь армии своими руками", известный волонтер из Кривого Рога Андрей Садыло.

Об этом в Facebook сообщил главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"Один из уникальных и незаменимых людей, тихий и надежный труженик войны, патриот не по должности, а по делу, один из тех, на хребте которых по-настоящему держится наше государство - Андрей Садыло... Ушел из жизни.

Выпускник Одесского высшего артиллерийского командного училища, офицер, воин по духу. С начала войны он стал одним из создателей команды волонтеров, которые начали системный подвижнический труд по ремонту и дополнительной защите украинской бронетехники. 17-я танковая, 53-я и 54-я мотопехотная бригады, 46-й мотопехотный батальон - танкисты знают этого человека.

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Противокумулятивные экраны, фальшборты, решетки, которые волонтерская группа качественно монтировала на танки для защиты бортовой и кормовой проекции от поражения противотанковыми средствами. И многое-многое другое - станки для пулеметов, например, уже для нашей пехоты.

Какую полезную и важную миссию в жизни делал этот Гражданин. Он не хотел славы, стеснялся рекламы, очень редко обращался за помощью, все стремился сделать сам.

Светлая память, ты очень многое сделал для спасения настоящего и для будущего", - пишет Юрий Бутусов.

Умер Андрей Садыло - один из создателей волонтерской команды, системно занимающейся ремонтом и дополнительной защитой украинской бронетехники 01

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Информацию также подтвердил в Facebook экс-боец батальона "Кривбасс" Сергей Бондаренко: "Я проверял инфу. Надеялся, что это какая-то ошибка. Но он тихо ушел. Не понимаю, как так случилось?! Мы общались так не много, но он был стального скромным. Мне очень грустно, Андрей Садыло, что не смогу тебе больше пожать руку и поблагодарить за те бесконечные экраны для танков, буржуйки и горячее сердце".

Умер Андрей Садыло - один из создателей волонтерской команды, системно занимающейся ремонтом и дополнительной защитой украинской бронетехники 02

Источник: https://censor.net.ua/n3169488
 
   
 Топ комментарии
 
Дон Эскобар - попробуй удавится...

легче сразу станет..
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Вечная память и пошана!. А таких как Портонов и Медведчук никакая холера не берет...надеюсь это не надолго.
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Не знаю, как кого, а меня уже начинает топать от слова волонтёр и атошник Одна , как Рычкова , которая оказалась просто воровкой, и другие, которые просто подложили мину журналисту, и третьи которые просто плеснули кислотой в лицо женщине , Ганзюк, пусть даже плохой и неправильной....
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То ли дело патриоты Мертвечук, Бойко, Рабинович и другие партийцы *за життя* которые поздравляют окупантов с взятием крыма и дамбаса и предлагают сдать еще и Киев ради мира.
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я , что Мертвечука, вора вышек, и еврея у которого отродясь не было ни совести, ни вести , ни Родины, назвал всю эту шваль патриотами ?.??.?
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"Один из уникальных и незаменимых людей, тихий и надежный труженик войны, патриот не по должности, а по делу, один из тех, на хребте которых по-настоящему держится наше государство - Андрей Садыло... Ушел из жизни.

Совок одним словом.

Вечная память!
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Вечная память и пошана!. А таких как Портонов и Медведчук никакая холера не берет...надеюсь это не надолго.
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Смерть самых лучших намечает
И дергает по одному.
Такой наш брат ушел во тьму!...
Не буйствует и не скучает
https://поэтика.рф/%D0%BF%D0%BE%D1%8D%D1%82%D1%8B/%D0%B2%D1%8B%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9/%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%85%D0%B8/8680/%D0%BF%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%B8-%D0%B2%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%8F-%D1%88%D1%83%D0%BA%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B0
Земля пухом, Неба бездонного ... ...мы все встретимся ещё...
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Ты как то совсем дебил.Я ,что написал, что мертвечук, откровенный вор вышек и еврей, у которого не было ни вести, ни совести ни Родины, причем отродясь , и назвал их патриотами ????
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