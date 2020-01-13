 Умер Андрей Садыло - один из создателей волонтерской команды, системно занимающейся ремонтом и дополнительной защитой украинской бронетехники

Об этом в Facebook сообщил главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.
"Один из уникальных и незаменимых людей, тихий и надежный труженик войны, патриот не по должности, а по делу, один из тех, на хребте которых по-настоящему держится наше государство - Андрей Садыло... Ушел из жизни.
Выпускник Одесского высшего артиллерийского командного училища, офицер, воин по духу. С начала войны он стал одним из создателей команды волонтеров, которые начали системный подвижнический труд по ремонту и дополнительной защите украинской бронетехники. 17-я танковая, 53-я и 54-я мотопехотная бригады, 46-й мотопехотный батальон - танкисты знают этого человека.
Противокумулятивные экраны, фальшборты, решетки, которые волонтерская группа качественно монтировала на танки для защиты бортовой и кормовой проекции от поражения противотанковыми средствами. И многое-многое другое - станки для пулеметов, например, уже для нашей пехоты.
Какую полезную и важную миссию в жизни делал этот Гражданин. Он не хотел славы, стеснялся рекламы, очень редко обращался за помощью, все стремился сделать сам.
Светлая память, ты очень многое сделал для спасения настоящего и для будущего", - пишет Юрий Бутусов.
Информацию также подтвердил в Facebook экс-боец батальона "Кривбасс" Сергей Бондаренко: "Я проверял инфу. Надеялся, что это какая-то ошибка. Но он тихо ушел. Не понимаю, как так случилось?! Мы общались так не много, но он был стального скромным. Мне очень грустно, Андрей Садыло, что не смогу тебе больше пожать руку и поблагодарить за те бесконечные экраны для танков, буржуйки и горячее сердце".
легче сразу станет..
Совок одним словом.
Вечная память!
И дергает по одному.
Такой наш брат ушел во тьму!...
Не буйствует и не скучает
https://поэтика.рф/%D0%BF%D0%BE%D1%8D%D1%82%D1%8B/%D0%B2%D1%8B%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9/%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%85%D0%B8/8680/%D0%BF%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%B8-%D0%B2%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%8F-%D1%88%D1%83%D0%BA%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B0
Земля пухом, Неба бездонного ... ...мы все встретимся ещё...