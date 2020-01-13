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 Общими усилиями сделаем все возможное для освобождения украинских граждан из тюрем РФ и оккупированного Крыма, - представительство президента в АРК

12 января - День украинского политзаключенного, который отмечается с 1975 года по инициативе Вячеслава Чорновила.

Представительство президента Украины в АРК написало в Facebook слова поддержки политзаключенным из Крыма, сообщает Цензор.НЕТ.

"Именно в этот день 1972 года в Украине начался "генеральный погром" украинского шестидесятничества (...) И сегодня российские власти продолжают сажать украинцев и крымских татар, которые выступают против оккупационной власти и агрессии Кремля. В тюрьмах РФ и временно оккупированного Крыма содержатся сотни украинских граждан по политически мотивированным обвинениям. Держитесь! Общими усилиями сделаем все возможное для вашего освобождения! Ждем дома! Помните о политзаключенных прошлого и настоящего", - говорится в сообщении.

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Общими усилиями сделаем все возможное для освобождения украинских граждан из тюрем РФ и оккупированного Крыма, - представительство президента в АРК 01

Уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова также в Facebook выразила уверенность в возвращении всех украинских политзаключенных.

Общими усилиями сделаем все возможное для освобождения украинских граждан из тюрем РФ и оккупированного Крыма, - представительство президента в АРК 02

Как сообщают Крым.Реалии, в списке Крымскотатарского ресурсного центра значатся 86 крымских политузников. Такие же цифры - у Крымской правозащитной группы.

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Большинство крымчан, которые ожидают обмена – крымские татары, они фигурируют в ряде уголовных дел, в том числе в "делах Хизб ут-Тахрир", "Таблиги Джемаат" (организации, запрещенные в России, но разрешены в Украине). Правозащитники и адвокаты называют эти уголовные дела преследованием по религиозному признаку. Фигуранты этих уголовных дел - верующие мусульмане.

Источник: https://censor.net.ua/n3169486
 
 
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А я й не знав. Порошенко, а тим більше, Зеленський, на цю тему жодної уваги не звертають. Світличний, Сверстюк, Дзюба, Чорновіл для трьох останніх президентів - ніхто. Це ж не Лепс, чи якийсь путінський репер. На цих іменах бабла не заробиш. Та й приклад для народу - гірше не придумаєш. Зеленський, чимдуж намагається зтерти з людської пам'яті Майдани. Він не буде шанувати Героїв, які слугують взірцем непокори, та стійкості перед силою. Це ідеали для чоловіків, а не для сопляків.
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Не нужно решить себя пустыми надеждами. Вова Тупин отдает лишь тех, кто ему уже не нужен. И никто, кроме него не решает, кого отдать, кого нет. Для того, чтобы вести переговоры нужна сила и воля, а не зелёные сопли....
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Вова может и отдать. Но - за "красивую" цену.
Поскольку "наш" Вова уже почти весь "обменный фонд" раздал, то РФ наверняка потребует выборы в Лугандонии на условиях РФ и\или днепровскую воду в Крым. Думаю, Зе сильно возражать не будет: "там же наши люди"(с)...
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А як при СвиноХряку2.0 добровольців тисячами посадили??
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гниды готовят очередное предательство Украины...
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