EN|RU|UK
Темы дня: Крушение самолета МАУ в Иране Обмен пленными Записи Трубы Газовая война Убийство Шеремета Рынок земли Нормандские переговоры Обирай свідомо
 Происшествия, За рубежом
  1035  55
Материалы по теме:
Все про:Ирак (273) Иран (746) Левен Стефан (6) Хасан Рухани (2)

 Американцы несут ответственность за все недавние инциденты, произошедшие в регионе, - президент Ирана Рухани

Президент Ирана Хасан Рухани в телефонном разговоре с премьер-министром Швеции Стефаном Левеном 12 января заявил, что военное присутствие США в регионе делает его неспокойным и вызывает гнев народов.

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на иранское агентство IRNA.

Лидер Ирана подчеркнул необходимость коллективных усилий по обеспечению стабильности и безопасности в регионе, призвал уважать суверенитет и территориальную целостность всех стран.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Группа украинских специалистов остается в Иране, самолет Ил-76 вернется в Украину с телами погибших, - секретарь СНБО Данилов

Рухани выразил Левену соболезнования в связи с гибелью граждан Швеции в авиакатастрофе в Тегеране и заявил, что Иран продолжит расследование до тех пор, пока не будут достигнуты окончательные результаты.

Отмечая, что военное присутствие США в регионе и убийство генерал-лейтенанта Сулеймани вызвали "бурю в регионе и гнев народов", он сказал, что восстанавливать безопасность в регионе нужно сообща.

Охарактеризовав удар Ирана по базе Эйн-Ул-Асад как полностью законный и соответствующий статье 51 Устава ООН и законной защите от страны, он сказал, что американцы несут ответственность за все недавние инциденты, произошедшие в регионе.

"Мы все должны недвусмысленно осудить преступления США", - повторил Рухани.

Левен, со своей стороны, выразил соболезнование в связи с гибелью иранцев в авиакатастрофе и призвал провести прозрачное расследование для выяснения причин инцидента.

Также читайте: Прекратите убивать протестующих, включите интернет, позвольте журналистам свободно перемещаться, - Трамп обратился к лидерам Ирана

По его словам, Швеция наряду с другими европейскими странами выступает против усиления напряженности в регионе и приветствует расширение сотрудничества с Ираном в целях обеспечения безопасности и стабильности в регионе.

Источник: https://censor.net.ua/n3169485
 
 
 Топ комментарии
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Американцы несут ответственность за все недавние инциденты, произошедшие в регионе, - президент Ирана Рухани

======================================================
Да,да...Нам тут на форумі тупаки теж розказують що Порошенко несе відповідальність за те що довів країну до того що зебіли вибрали клоуна президентом України.. Американці несуть відповідальність за всі недавні інциденти, що відбулися в регіоні, - президент Ірану Рухані - Цензор.НЕТ 7395
 показать весь комментарий
 
 
А Иран как и Россия белая и пушистая ? Верно ?
 показать весь комментарий
 
 
Дурак, гнев народов сейчас у тебя протестующие против твоих мулл устраивают, прямо сейчас, назавтра может вообще придётся делать ноги.
 показать весь комментарий
 
 
Против Роухани протестуют пара сотен. Жалкая сила.
 показать весь комментарий
 
На Майдане тех студентиков и того меньше было....
 показать весь комментарий
 
Мабуть будуть стріляти тих мітенгарів, тому Рухані і говорить про гнів народів і все спихує на США.
 показать весь комментарий
 
Ну, всё как обычно, хорошо, хоть Нуланд в отставке, а то и её бы "пристегнули", ходит тут дескать, раздаёт печеньки с гашишем и так далее.
 показать весь комментарий
 
ну кто бы сомневался...и "Боинг" сбили американцы..."свое ракетой"...кремль уже видимо чувствует очередной "зашквар"...и ищет поддержки таким образом...используя и эту "бороду"...
 показать весь комментарий
 
 
Все правильно сказал,иранцы в США не лезут с ракетами и убийствами.
 показать весь комментарий
 
 
А вот ***** твоё лезет, уже 15 000 украинцев убил, падаль плешивая
 показать весь комментарий
 
 
Тут как раз аналогия с твоим ****** прямая,лезет к нам и убивает,но при этом виноваты бендеровцы.
 показать весь комментарий
 
американцы не лезут в Иран, американцы не атаковали Иран ни разу, хотя именно иранцы атаковали американские базы в Ираке
 показать весь комментарий
 
 
После того, как на территории !!!Ирака!!! был ликвидирован глава КСИР, организовывавший терракты и нападение на посольство США.
Иран и Ирак - это ни разу не одна страна. В Ираке войска США находятся официально.
 показать весь комментарий
 
 
посольства это территория США поэтому не надо ля ля лезут и лезут
 показать весь комментарий
 
какое мимо? чувырло! иранцы штурмовали посольство США в Ираке ку-ку
 показать весь комментарий
 
если цель страны уничтожить жителей другой страны в ноль(Израиль) такие страны надо минимум изолировать,а по возможности всех жителей стерилизовать!
 показать весь комментарий
 
Гнев народов? Это каких же народов, наверное лыныры и дыныры? Они там оказывается разные народы
 показать весь комментарий
 
За то, что вы чалмоголовые три дня всему миру доказывали, что самолёт тяжелее воздуха и сам упал, тоже амеры виновны...племянник верблюда, мля.
 показать весь комментарий
 
 
Интересно,выходит что в сбитом самолете виноваты америкосы запустившие кацапские ракеты по украинскому самолету.Мило,очень мило,может иранцы еще и являются пострадавшей стороной?
 показать весь комментарий
 
 
Порошенко уже бы инициировал заседание СБ ООН по вопросу спонсорства терроризма со стороны РФ. Блокировку SWIFT, санкции на продажу оружия. А Вафля причмокивая дякуе, дуже дякуе, дуже дуже дякуе, и звонит, звонит, звонит, звонит, звонит, звонит.....
Американці несуть відповідальність за всі недавні інциденти, що відбулися в регіоні, - президент Ірану Рухані - Цензор.НЕТ 5919
 показать весь комментарий
 
 
Охарактеризовав удар Ирана по базе Эйн-Ул-Асад как полностью законный и соответствующий статье 51 Устава ООН и законной защите от страны Источник: https://censor.net.ua/n316948

Сцук,голимейший бред
Где этого конченого ******* зажмурили?
Разве это территория Ирана?
Что делают муслимские конченные ублюдки КСИР в Ираке?
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
Был официальный визит,дегенерат ты обдолбаный!
 показать весь комментарий
 
С организацией атака посольства США,дебилоидная кацапотварь?
Искренне желаю тебе подохнуть со всеми твоими шизоиздыними соплеменниками,мразь шелудивая
 показать весь комментарий
 
Это тебе твоя мамка рассказала піоніст?его официально пригласило правительство Ирака,***** себя в свой чорный рот ******* ********** і сраку тобі в очі жидопідарас!!
 показать весь комментарий
 
У некоторых, после признания Ираном вины в уничтожении гражданского самолета, появилась надежда что сейчас после 5.5 лет вранья и Путин признает свою вину по #MH17. НЕ НАДЕЙТЕСЬ, ОНИ БУДУТ ВРАТЬ ДАЖЕ ПОЙМАННЫЕ С ПОЛИЧНЫМ, ВРАТЬ ДО КОНЦА.Американці несуть відповідальність за всі недавні інциденти, що відбулися в регіоні, - президент Ірану Рухані - Цензор.НЕТ 31
 показать весь комментарий
 
 
Американцы несут ответственность за все

...когда Близнецов в НЙ завалили -- я был в Тунисе у мамы... -- это жуть была лютая, как арабы радовались и плясали от счастья.
Щас мой племянник из Туниса -- полуараб -- которому я немецкий паспорт сделал и который щас в Германии живёт -- грит: Что-то тут много иностранцев! Мои дочки будут мусульманками! А жинка у него -- дочь российского полковника из Москвы...
Всё смешалось в этом мире -- но не всё смешно.
 показать весь комментарий
 
 
Понимаеш,арабам тяжело жить на родине,поэтому они сваливают в Европу и США,где проклинают Европу и США за то,что арабам тяжело жить на родине
 показать весь комментарий
 
 
Так ото ж... ...племяш Айфон тискет в руках и гонит на Америку!

...я ему заметил это странное... -- он сказал: Я за него доллярами платил -- он мой!

Мне похебу... -- ...я уже доживаю... -- но, ещё побарахтаюсь!

...мне сегодня моя Девочка в Беларуси, в Любви призналась... -- три дня, как расстались... Ахти! *)
 показать весь комментарий
 
Кстате тут какой то умалишенный с утра развивал версию,что сбили именно украинский самолет потому,практически все канадцы на его борту были иранского происхождения.
Предложу не менее достойную версию:
Иран просто ненавидит Израиль. В нашей Раде евреев больше,чем в Кнессете Израиля да и президент у нас кто?

 показать весь комментарий
 
А баллистисеской ракетой по мирному Казахстану - тоже вездесущие американцы? Или Украина? Об этом российская пропаганда не хочет высказать своё экспертное мнение?Американці несуть відповідальність за всі недавні інциденти, що відбулися в регіоні, - президент Ірану Рухані - Цензор.НЕТ 8708
 показать весь комментарий
 
 
Это такой базар и у путина хла,
Два убийцы
 показать весь комментарий
 
Источники в армии Ирака сообщили Reuters, что на территории авиабазы, расположенной к северу от Багдада, разорвались не менее семи минометных снарядов.
Один из снарядов упал на взлетно-посадочной полосе. Согласно этому источнику, ранены четверо иракских военнослужащих.
Нет информации о раненых среди американских военнослужащих.
 показать весь комментарий
 
Ну наконец-то. А уж и не ждал такого заявления.
 показать весь комментарий
 
Делай ноги из Ирана тварь шизоидная-ваш долбаный радикальный исламизм сродни терроризму ***** и уже от арабской весны-2 вас не спасёт никто.
 показать весь комментарий
 
 
Интересно где сейчас лежит тот держак от лопаты имени Каддарфи, который загонит известно куда персидкскоу мазраматику его верный народ.
 показать весь комментарий
 
 
Та да... Ще років з 40 тому взад і про Мене він б сказав..
😇

Нікого не збивав , але бував..
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПроисшествия
 
 
 
 
 
 вверх