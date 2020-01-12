 Американцы несут ответственность за все недавние инциденты, произошедшие в регионе, - президент Ирана Рухани

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на иранское агентство IRNA.
Лидер Ирана подчеркнул необходимость коллективных усилий по обеспечению стабильности и безопасности в регионе, призвал уважать суверенитет и территориальную целостность всех стран.
Рухани выразил Левену соболезнования в связи с гибелью граждан Швеции в авиакатастрофе в Тегеране и заявил, что Иран продолжит расследование до тех пор, пока не будут достигнуты окончательные результаты.
Отмечая, что военное присутствие США в регионе и убийство генерал-лейтенанта Сулеймани вызвали "бурю в регионе и гнев народов", он сказал, что восстанавливать безопасность в регионе нужно сообща.
Охарактеризовав удар Ирана по базе Эйн-Ул-Асад как полностью законный и соответствующий статье 51 Устава ООН и законной защите от страны, он сказал, что американцы несут ответственность за все недавние инциденты, произошедшие в регионе.
"Мы все должны недвусмысленно осудить преступления США", - повторил Рухани.
Левен, со своей стороны, выразил соболезнование в связи с гибелью иранцев в авиакатастрофе и призвал провести прозрачное расследование для выяснения причин инцидента.
По его словам, Швеция наряду с другими европейскими странами выступает против усиления напряженности в регионе и приветствует расширение сотрудничества с Ираном в целях обеспечения безопасности и стабильности в регионе.
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Да,да...Нам тут на форумі тупаки теж розказують що Порошенко несе відповідальність за те що довів країну до того що зебіли вибрали клоуна президентом України..
Иран и Ирак - это ни разу не одна страна. В Ираке войска США находятся официально.
Сцук,голимейший бред
Где этого конченого ******* зажмурили?
Разве это территория Ирана?
Что делают муслимские конченные ублюдки КСИР в Ираке?
Искренне желаю тебе подохнуть со всеми твоими шизоиздыними соплеменниками,мразь шелудивая
...когда Близнецов в НЙ завалили -- я был в Тунисе у мамы... -- это жуть была лютая, как арабы радовались и плясали от счастья.
Щас мой племянник из Туниса -- полуараб -- которому я немецкий паспорт сделал и который щас в Германии живёт -- грит: Что-то тут много иностранцев! Мои дочки будут мусульманками! А жинка у него -- дочь российского полковника из Москвы...
Всё смешалось в этом мире -- но не всё смешно.
))
...я ему заметил это странное... -- он сказал: Я за него доллярами платил -- он мой!
Мне похебу... -- ...я уже доживаю... -- но, ещё побарахтаюсь!
...мне сегодня моя Девочка в Беларуси, в Любви призналась... -- три дня, как расстались... Ахти! *)
Предложу не менее достойную версию:
Иран просто ненавидит Израиль. В нашей Раде евреев больше,чем в Кнессете Израиля да и президент у нас кто?
Два убийцы
Один из снарядов упал на взлетно-посадочной полосе. Согласно этому источнику, ранены четверо иракских военнослужащих.
Нет информации о раненых среди американских военнослужащих.
😇
Нікого не збивав , але бував..