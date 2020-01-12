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 Политика Украины
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Все про:Зеленский (4237) Парубий (2025) Европейская Солидарность (214)

 Люди, которые в самые тяжелые времена занимались пародией, - это, оказывается, "новые лица", а те, кто боролся за страну, - "старые", - Парубий

Команда Петра Порошенко в 2019 году реализовала ряд стратегических изменений, которые обеспечили будущее Украины и сделали неотвратимым курс в ЕС и НАТО. Команда Зеленского ставит под угрозу независимость и субъектность государства.

Об этом заявил народный депутат из фракции "Европейская Солидарность" Андрей Парубий в эфире "5 канала", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт партии.

"Предыдущий год можно разделить на две части - до выборов и после выборов. Начался он с замечательной для всех украинцев новости - получение Украиной Томоса об автокефалии Украинской православной церкви. И, конечно, это давало невероятные ощущения и заряд для целого года, для целой эпохи, потому что украинцы веками ждали этого решения и автокефалии церкви", - сказал он.

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"Начинался год с величественных вещей - закон об украинском языке, были внесены изменения в Конституцию о курсе на ЕС и НАТО, что помогло обеспечить гарантии того, что кто бы ни пришел к власти - внешнеполитический курс будет сохранен. Мы приняли несколько важных решений по декоммунизации, закон о временных следственных комиссиях, многострадальный Избирательный кодекс. Мы смогли обеспечить полностью честные президентские и парламентские выборы. Все наблюдатели признали, что выборы прошли на высоком уровне и по самым высоким стандартам", - добавил Парубий.

Он также отметил, что команда нынешней власти до того никогда не занималась созданием государства, а наоборот - высмеивала важные для государства символы и события, что недопустимо.

"Для меня было и остается необычным, когда люди, которые в самые тяжелые времена Украины занимались пародированием, - "новые". Все те, которые на протяжении десятилетий боролись за украинское государство - оказывается, "старые". Я с 1988 года в национально-освободительной борьбе. Я участвовал в борьбе за государственность в 1990-х, в Оранжевой революции и Революции достоинства. Оказывается, то, что огромная когорта людей, которые боролись за государство - это "старые". А те, кто во время майданов, АТО не просто не участвовали в определяющих для страны периодах, а высмеивали все это - теперь они провозгласили, что все это было плохо, а с ними начинается "новая эпоха", - отметил Парубий, комментируя дискуссию о выборе между "новыми" и "старыми" политиками.

Также он прокомментировал негативное влияние принятых в "турборежиме" законопроектов монобольшинства на качество украинского законодательства.

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"Эта эпоха запомнилась "турборежимом", имитацией активной бурной деятельности, где фактически масса законов были нарушением законодательства, затем они отменялись, вносились изменения, потому что они были некачественные. Мы увидели острую реакцию европейского сообщества на судебную реформу, которую проголосовали в турборежиме. Мы каждый закон, касающийся судебной реформы, передавали на предварительный анализ Венецианской комиссии, проверяли на соответствие европейским законам, потому что путь в Европу - это не просто лозунги. Это соответствие законодательства законодательству Европейского союза", - сказал парламентарий.

Андрей Парубий подчеркнул, что большинство важных законопроектов, принятием которых гордится монобольшинство, на самом деле являются законами авторства предыдущего созыва, а изменения непосредственно новой властной команды вредят демократии, прозрачности и соответствию европейским стандартам.

"То положительное, что было сделано, - это наши наработки, которые остались с предыдущего созыва. Например, снятие неприкосновенности авторства президента Порошенко, который мы технически не успели проголосовать и проголосовали уже в новом созыве. Избирательный кодекс, над которым Зеленский поиздевался. Все законы, касающиеся выборов в Украине, унифицируются в Кодекс и, фактически, теперь вместо открытых списков сделали закрытые.

Закон о временных следственных комиссиях, который фактически объединил зал при предыдущей каденции, в нарушение законодательства три месяца лежал в Офисе президента и вернулся в парламент без раздела об импичменте президента", - напомнил Андрей Парубий.

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Источник: https://censor.net.ua/n3169481
 
   
 Топ комментарии
 
Ё*аний ваЗелін і його команда !


Люди, які в найважчі часи займалися пародіюванням, - це, виявляється, "нові обличчя", а ті, хто боровся за країну, - "старі", - Парубій - Цензор.НЕТ 9226
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Издалека как посмотришь , вроде "новае литцо " ,, а вблизи посмотришь - натуральная жопа . Люди, которые в самые тяжелые времена занимались пародией, - это, оказывается, "новые лица", а те, кто боролся за страну, - "старые", - Парубий - Цензор.НЕТ 2044 .

Люди, которые в самые тяжелые времена занимались пародией, - это, оказывается, "новые лица", а те, кто боролся за страну, - "старые", - Парубий - Цензор.НЕТ 5361 .
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Маячня. Все маячня, особливо про "закон про збагачення".
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Біда україньців,що вони не знають своїх ворогів,котрі бажають їх знищити.Т Г Шевченко у вірші "Розрита могила" показав їх.Похоже,що нічого не змінилося.
Степи мої запродані
Жидові, німоті,
Сини мої на чужині,
На чужій роботі.
Дніпро, брат мій, висихає,
Мене покидає,
І могили мої милі
Москаль розриває...
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Я правильно понял, что это тот Парубий возмущается "турборежимом", который заставлял Раду по десять раз переголосовывать вопреки всем регламентам, пока не продавливалось нужное Банковой решение? Чы може это не тот Парубий, а его двойник? А что с тем Парубием? Чик по горлу и в колодец?
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Та они ничего "не нарушали". То брехня. И наклеп. 😁
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но ведь насчет "новых лиц" Парубий прав!

это же сплошные ж...опы ! Люди, які в найважчі часи займалися пародіюванням, - це, виявляється, "нові обличчя", а ті, хто боровся за країну, - "старі", - Парубій - Цензор.НЕТ 9886
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«Надо валить …»

КАК ОТДОХНУТЬ ОТ РОДИНЫ | ПТ, 2020-01-10 08:36

Люди, які в найважчі часи займалися пародіюванням, - це, виявляється, "нові обличчя", а ті, хто боровся за країну, - "старі", - Парубій - Цензор.НЕТ 5722Версия для печати

"Take away, business". Скоро в Украине не будет предпринимателей, а будут только судьи, прокуроры и таможенники ... Вымрут бизнесмены. Или съедут.
"Скоро в этой стране не будет предпринимателей, а будут только судьи, прокуроры и таможенники..."
Судья админсуда г. Одессы П. Марин, 2011 год
Перед Новым годом встретился с коллегой по бизнесу. Ему еще нет 50-ти, очень опытный руководитель транспортной компании, без вредных привычек, семья тут, дети - уже там, и т. д..
Говорю про вакансию руководителя в новой фирме с перспективой. Ответ ошарашил: "Уезжаю. В Германию. Работать руками. Я уже тут надиректоровался, опыт такой имею, что больше не хочу ... Проблема не в бизнесе, проблема во властях ... Не хочу больше их видеть, слышать, ощущать ... Нет, не премьеров и президентов. Тысячи других надоели... Бесконечные проверки и остановки платежей, грузовиков, тыканье в лицо корочками разного размера и калибра, маски-шоу, досмотры и передосмотры по любому поводу с жуткими простоями транспорта и объяснениями перед возмущенными клиентами за это... Надоело, не могу больше ..."Вся статья
http://argumentua.com/stati/nado-valit
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Как по мне то лучше вернуть назад Парубия и Порошенко, это лучше чем иметь в спикерах ушлого сотрудника Портнова, а во главе страны вообще черт знает что, кусок гомна, который в ОМАНе встречается с Сурковым, потенциальным поработителем Украины. Лучше бы пускай Зе крал как Порох, чем встречался с кремлевским куратором и сдавал страну с потрохами Сатане.
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Take away, business". Скоро в Украине не будет предпринимателей, а будут только судьи, прокуроры и таможенники ... Вымрут бизнесмены. Или съедут.
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