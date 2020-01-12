 Люди, которые в самые тяжелые времена занимались пародией, - это, оказывается, "новые лица", а те, кто боролся за страну, - "старые", - Парубий

Об этом заявил народный депутат из фракции "Европейская Солидарность" Андрей Парубий в эфире "5 канала", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт партии.

"Предыдущий год можно разделить на две части - до выборов и после выборов. Начался он с замечательной для всех украинцев новости - получение Украиной Томоса об автокефалии Украинской православной церкви. И, конечно, это давало невероятные ощущения и заряд для целого года, для целой эпохи, потому что украинцы веками ждали этого решения и автокефалии церкви", - сказал он.

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"Начинался год с величественных вещей - закон об украинском языке, были внесены изменения в Конституцию о курсе на ЕС и НАТО, что помогло обеспечить гарантии того, что кто бы ни пришел к власти - внешнеполитический курс будет сохранен. Мы приняли несколько важных решений по декоммунизации, закон о временных следственных комиссиях, многострадальный Избирательный кодекс. Мы смогли обеспечить полностью честные президентские и парламентские выборы. Все наблюдатели признали, что выборы прошли на высоком уровне и по самым высоким стандартам", - добавил Парубий.

Он также отметил, что команда нынешней власти до того никогда не занималась созданием государства, а наоборот - высмеивала важные для государства символы и события, что недопустимо.

"Для меня было и остается необычным, когда люди, которые в самые тяжелые времена Украины занимались пародированием, - "новые". Все те, которые на протяжении десятилетий боролись за украинское государство - оказывается, "старые". Я с 1988 года в национально-освободительной борьбе. Я участвовал в борьбе за государственность в 1990-х, в Оранжевой революции и Революции достоинства. Оказывается, то, что огромная когорта людей, которые боролись за государство - это "старые". А те, кто во время майданов, АТО не просто не участвовали в определяющих для страны периодах, а высмеивали все это - теперь они провозгласили, что все это было плохо, а с ними начинается "новая эпоха", - отметил Парубий, комментируя дискуссию о выборе между "новыми" и "старыми" политиками.

Также он прокомментировал негативное влияние принятых в "турборежиме" законопроектов монобольшинства на качество украинского законодательства.

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"Эта эпоха запомнилась "турборежимом", имитацией активной бурной деятельности, где фактически масса законов были нарушением законодательства, затем они отменялись, вносились изменения, потому что они были некачественные. Мы увидели острую реакцию европейского сообщества на судебную реформу, которую проголосовали в турборежиме. Мы каждый закон, касающийся судебной реформы, передавали на предварительный анализ Венецианской комиссии, проверяли на соответствие европейским законам, потому что путь в Европу - это не просто лозунги. Это соответствие законодательства законодательству Европейского союза", - сказал парламентарий.

Андрей Парубий подчеркнул, что большинство важных законопроектов, принятием которых гордится монобольшинство, на самом деле являются законами авторства предыдущего созыва, а изменения непосредственно новой властной команды вредят демократии, прозрачности и соответствию европейским стандартам.

"То положительное, что было сделано, - это наши наработки, которые остались с предыдущего созыва. Например, снятие неприкосновенности авторства президента Порошенко, который мы технически не успели проголосовать и проголосовали уже в новом созыве. Избирательный кодекс, над которым Зеленский поиздевался. Все законы, касающиеся выборов в Украине, унифицируются в Кодекс и, фактически, теперь вместо открытых списков сделали закрытые.

Закон о временных следственных комиссиях, который фактически объединил зал при предыдущей каденции, в нарушение законодательства три месяца лежал в Офисе президента и вернулся в парламент без раздела об импичменте президента", - напомнил Андрей Парубий.

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