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 Израиль выражает соболезнования жертвам обмана и халатности Ирана, - Нетаньяху

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху призвал усилить санкционное давление на Иран за разработку ядерного оружия.

Об этом сообщает пресс-служба израильского правительства, информирует Цензор.НЕТ.

"Иран лгал. Так же, как они лгали о своей секретной ядерной программе, они теперь лгут о сбивании украинских самолетов. Они знали с самого начала, что они его сбили. Они знали, что это был непреднамеренный сбой, но они лгали намеренно. Они обманули весь мир.

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Это полностью противоречит тому, как должна действовать цивилизованная страна, и мы выражаем соболезнования жертвам обмана и халатности Ирана", - заявил Нетаньяху.

Он также выразил поддержку и отметил смелость иранского народа, "который снова выступает на улицах против этого режима".

"Я благодарю президента Трампа за введение новых и очень жестких санкций против этого режима. Должен сказать, что это также было сделано в связи с решением Ирана ускорить обогащение урана. Я призываю Великобританию, Францию ​​и Германию присоединиться к американским усилиям. Им нужно идти в Совет безопасности и активировать санкции, которые были приняты. Я хотел бы повторить: Израиль не позволит Ирану разрабатывать ядерное оружие", - подчеркнул премьер.

Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому) в среду, 8 января 2020 года, после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.

Утром 11 января Иран признал, что самолет украинских авиалиний был сбит по ошибке иранскими военными.

Президент Ирана Хасан Рухани назвал крушение украинского самолета "великой трагедией" и "непростительной ошибкой".

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина ожидает полного признания иранской стороной своей вины и доведения расследования до конца.

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Духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи выразил соболезнования семьям погибших в результате крушения самолета украинских авиалиний, назвав произошедшее "болезненным инцидентом".

По словам командующего аэрокосмическими силами Корпуса Стражей Исламской революции Амира Али Хаджизаде, оператор, сбивший украинский самолет, получил сообщение о запуске ракеты "Круз" и принял приближающийся объект за ракету.

Источник: https://censor.net.ua/n3169480
 
   
 Топ комментарии
 
А что, в Украине избирательные участки уже в синагогах открывают? И какие там бюллетени- слегка обрезанные? Израиль выражает соболезнования жертвам обмана и халатности Ирана, - Нетаньяху - Цензор.НЕТ 9724
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Израиль выражает соболезнования жертвам обмана и халатности Ирана, - Нетаньяху.
А чому, щоб виразити співчуття, треба було чекати 5 днів?
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и как национальность удалось выяснить по бюллетеням голосования?
Очень интересно....
И кто считал?
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Израиль выражает соболезнования жертвам обмана и халатности Ирана, - Нетаньяху.
А чому, щоб виразити співчуття, треба було чекати 5 днів?
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Ну они выразили соболезнования тот же день, когда произошла трагедия.
Правда звучало это не так.
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Российские холопы умно но на коленях обращаются к своему сЦарю...Владимир Владимирович!
На "том свете", никто русскоязычных не притесняет! Прекратите посылать туда наших солдат!
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Интересно что в новости ни слова соболезнования., тем более в сторону Украины. Израиль пособник России, кто бы что ни говорил. Опять же Натаньяху подчеркнул несколько раз что самолет сбили случайно, возможно это была "халатность", а возможно спецоперация РФ и КСИР, а оно уже скорей выгораживает своего кремлевского кента.
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А что, в Украине избирательные участки уже в синагогах открывают? И какие там бюллетени- слегка обрезанные? Израиль выражает соболезнования жертвам обмана и халатности Ирана, - Нетаньяху - Цензор.НЕТ 9724
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и как национальность удалось выяснить по бюллетеням голосования?
Очень интересно....
И кто считал?
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У него в методичке написано, что правоверные евреи ставят галочки в бюллетене справа налево. Получается вот так: V. А те, кто ставит крестики Х в расчёт не берутся. Такая вот очередная методичка от Ху*ла. Израиль выражает соболезнования жертвам обмана и халатности Ирана, - Нетаньяху - Цензор.НЕТ 3905
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Какая методичка? Израиль выражает соболезнования жертвам обмана и халатности Ирана, - Нетаньяху - Цензор.НЕТ 162
Ты тупоголовое животное, неужели не в курсах как голосуют евреи?
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Неужели хреном по роялю? А я думал, что только Зеля с тобой так могут. Израиль выражает соболезнования жертвам обмана и халатности Ирана, - Нетаньяху - Цензор.НЕТ 566
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больше тот ,кто думает мозгами ,а не ватой.Ізраїль висловлює співчуття жертвам обману та халатності Ірану, - Нетаньяху - Цензор.НЕТ 1167
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В этническом смысле Петя ничем не отличается от Зеленского,
потому они всё равно голосовали за своего.
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Пока не сдох Ху*ло со всей парашной верхушкой, эти "непреднамеренные сбои" будут продолжаться. В следующий раз Иран "непреднамеренно" бахнет ядерной боеголовкой по Хайфе (что уже публично обещал), пока вы будете жевать сопли. Израиль выражает соболезнования жертвам обмана и халатности Ирана, - Нетаньяху - Цензор.НЕТ 7473
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Иран как и афган имеет столько независимых вооруженных формирований что и действительно могли и не знать об акции по збитию украинского самолета.Там что не имам то своя банда.Главное что правительство в отличии от кацапии признало свою вину.
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а шо за слово "збітійє" - мнє шото нє нравіца - рєжєт слух
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Може мені для Вас повторити на українській мові,или на русском языке?А ще можу на Венгерській,Словатській,Чешській та Польських мовах.Вибачте на Ромунській невмію.
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вот представьте что вы простой иранец и читаете это:

Израиль не позволит Ирану разрабатывать ядерное оружие", - подчеркнул премьер.Источник: https://censor.net.ua/n3169480

Какая бы была ваша реакция? Израиль выражает соболезнования жертвам обмана и халатности Ирана, - Нетаньяху - Цензор.НЕТ 9799
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Я бы (если бы был лохом) тут же побежал подписывать очередной Будапештский меморандум. Но поскольку место нелоха прочно занято Зелей, я пока воздержусь. Израиль выражает соболезнования жертвам обмана и халатности Ирана, - Нетаньяху - Цензор.НЕТ 5390
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Как бы то ни было, Ираку не позволили, разбомбив реактор...
Так что, есть смысл задуматься.

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Иран учёл урок Ирака и его центрифуги в скальных пещерах
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Бен Ладену, опыт Саддама Хусейна не сильно помог...

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Для этого у Штатов есть подходящая бiмба, причём как в неядерном, так и в ядерном исполнении (до 50 кт). Последняя любую пещеру достанет. Ізраїль висловлює співчуття жертвам обману та халатності Ірану, - Нетаньяху - Цензор.НЕТ 1400
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Путин с Макроном поговорили об Украине и без Зеленского.. потом....Израиль выражает соболезнования жертвам обмана и почему Израиль не признаёт Голодомор в Украине 1932-1933гг,? может потому что тогда Израиля не было как государства? Израиль выражает соболезнования жертвам обмана и халатности Ирана, - Нетаньяху - Цензор.НЕТ 8739
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Пройдись по ФИО сначало ВЧК потом НКВД (по настоящим фио , а не псевдонимам вроде свердлов или троцкий) так там наверное больше половины айсберги,лоцманы,и тп и ежов воглаве и это тоже псевдоним. Признаеш тут , когда .... исполнители кто?
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выражаем соболезнования жертвам обмана и халатности Ирана Источник: https://censor.net.ua/n3169480
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опєратор ЗРК капрал #какая_разніца нажал кньопку - нажать кнопку, вєдь, нє прєступлєніє
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Выражаю Израилю и Натаньяху такую же фальшивую благодарность, как и его соболезнования.
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а сколько из-за jидов суммарно погибло
все войны и вся мерзость из-за них и т.д.
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Жид не национальность, а образ мыслей.
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Я б сказал немного не так
Жид - это таки совсем не обязательно иврей...
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жертвам обмана. Это про избирателей Зеленского
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люди, не путайте евреев и жидов - не нужно валить в одну кучу...
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О! Лучшим выражением соболезнования было бы,если б вы забрали своих сопелеменников из нашей Рады себе в Кнессет...
Истественна с прыЗЕдентом и его папиком кало-мойшей...
Я думаю,вы б разобрались,шо с ними делать
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Нетаньяху точно еще не знает, что такое наглая кацапская ложь
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А что с израильской ядерной программой - ЯО нет, но мы его применим ?
В этом вопросе надо внести максимальную ясность.
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Уважаю евреев.
Толково и дипломатично сказал. Молодца евреи.
***** - запишусь в евреи... (так, пля, не запишут ... )
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знакомый - мать украинка, отец - еврей....
сердитый ходит...
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