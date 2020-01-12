Израиль выражает соболезнования жертвам обмана и халатности Ирана, - Нетаньяху.

Об этом сообщает пресс-служба израильского правительства, информирует Цензор.НЕТ.
"Иран лгал. Так же, как они лгали о своей секретной ядерной программе, они теперь лгут о сбивании украинских самолетов. Они знали с самого начала, что они его сбили. Они знали, что это был непреднамеренный сбой, но они лгали намеренно. Они обманули весь мир.
Это полностью противоречит тому, как должна действовать цивилизованная страна, и мы выражаем соболезнования жертвам обмана и халатности Ирана", - заявил Нетаньяху.
Он также выразил поддержку и отметил смелость иранского народа, "который снова выступает на улицах против этого режима".
"Я благодарю президента Трампа за введение новых и очень жестких санкций против этого режима. Должен сказать, что это также было сделано в связи с решением Ирана ускорить обогащение урана. Я призываю Великобританию, Францию и Германию присоединиться к американским усилиям. Им нужно идти в Совет безопасности и активировать санкции, которые были приняты. Я хотел бы повторить: Израиль не позволит Ирану разрабатывать ядерное оружие", - подчеркнул премьер.
Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому) в среду, 8 января 2020 года, после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.
Утром 11 января Иран признал, что самолет украинских авиалиний был сбит по ошибке иранскими военными.
Президент Ирана Хасан Рухани назвал крушение украинского самолета "великой трагедией" и "непростительной ошибкой".
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина ожидает полного признания иранской стороной своей вины и доведения расследования до конца.
Духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи выразил соболезнования семьям погибших в результате крушения самолета украинских авиалиний, назвав произошедшее "болезненным инцидентом".
По словам командующего аэрокосмическими силами Корпуса Стражей Исламской революции Амира Али Хаджизаде, оператор, сбивший украинский самолет, получил сообщение о запуске ракеты "Круз" и принял приближающийся объект за ракету.
А чому, щоб виразити співчуття, треба було чекати 5 днів?
Правда звучало это не так.
На "том свете", никто русскоязычных не притесняет! Прекратите посылать туда наших солдат!
Очень интересно....
И кто считал?
Ты тупоголовое животное, неужели не в курсах как голосуют евреи?
потому они всё равно голосовали за своего.
Израиль не позволит Ирану разрабатывать ядерное оружие", - подчеркнул премьер.Источник: https://censor.net.ua/n3169480
Какая бы была ваша реакция?
Так что, есть смысл задуматься.
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опєратор ЗРК капрал #какая_разніца нажал кньопку - нажать кнопку, вєдь, нє прєступлєніє
все войны и вся мерзость из-за них и т.д.
Жид - это таки совсем не обязательно иврей...
Истественна с прыЗЕдентом и его папиком кало-мойшей...
Я думаю,вы б разобрались,шо с ними делать
В этом вопросе надо внести максимальную ясность.
Толково и дипломатично сказал. Молодца евреи.
***** - запишусь в евреи... (так, пля, не запишут ... )
сердитый ходит...