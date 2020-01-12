 После реформы оклады в Офисе генпрокурора выросли в 4 раза, прокурор получает почти 29 тысяч гривен, - пресс-служба

Как сообщают в пресс-службу Офиса генпрокурора, ранее "львиную долю заработной платы прокурора составляли премия и надбавка за выполнение особо важных заданий, которые вместе превышали оклад более чем в три с половиной раза", информирует Цензор.НЕТ.
"Повышение окладов прокуроров, прошедших аттестацию, и, соответственно, уменьшение зависимости работников от премирования произошло в пределах реформы прокуратуры для создания гарантий независимости прокуроров.
Кроме того, аналогичное существенное повышение окладов прокуроров предусмотрено и на уровне областных, окружных и приравненных к ним прокуратур для прокуроров региональных и местных прокуратур, которые успешно пройдут аттестацию", - говорится в сообщении.
Отмечается, что до проведения реформы прокуратуры в 2019 году уровень окладов прокуроров был одним из самых низких в системе органов правосудия.
Мы не просим каши манной...
Мля, треба браузер змінитт..таки в Бані..))
на зиму ёж пришел в свинарник
отъелся вырос облысел
к весне он выглядел и хрюкал
как все
Стою. Курю. Темно. Свежо.
И вдруг раздался женский стон...
Ей плохо или хорошо?
Нашли опасного разбойника, но из-за халатности отпустили. Больше двух месяцев понадобилось правоохранителям, чтобы найти местонахождение подозреваемого в жестоком разбойном нападении на фермера из Березовского района, которое случилось в июле прошлого года. Тогда директор агрокомпании «Укрзерно Трейд» Александр Пилипенко получил шесть ножевых ранений, сотрясение мозга и переломы ребер.
Кроме того, злоумышленники завладели почти миллионом гривен фермера и отобрали мобильный телефон. В содеянном пострадавший обвинил влиятельного бизнесмена из Ширяево Виктора Полюганича - отца нынешнего главы Ширяевской ОТГ, с которым у него давний конфликт. В ноябре прошлого года в доме главы ОТГ прошли обыски - тогда еще на оперативников спустили собак.
Подозреваемый был наконец задержан 10 января. На сайте прокуратуры области говорится о совместной успешной операции правоохранителей по поимке фигуранта - он несколько месяцев скрывался во Львовской области.
«Прокуроры областной прокуратуры при тесном взаимодействии с прокуратурой Львовской области совместно с сотрудниками Управления стратегических расследований во Львовской области и УСБУ в Одесской области задержали фигуранта уголовного производства, который находился в розыске. Злоумышленник скрывался в городе Трускавец Львовской области. Так, мужчина вместе со своим сыном, который в момент совершения преступления был сотрудником полиции, и охранником в июле прошлого года совершили разбойное нападение на жителя Березовского района. Нападавшие избили и нанесли потерпевшему 6 ударов ножом»,- говорится в пресс-службе прокуратуры.
Но всю успешную операцию по поимке злоумышленника нивелировали те самые сотрудники прокуратуры Одесской области, действия которых пиарит сайт ведомства - они попросту не явились в суд, где должны были избрать меру пресечения фигуранту дела.
По данным «Думской», сейчас подозреваемый, который несколько месяцев был в розыске, легально на свободе. Досудебное расследование должно рассматриваться в Николаеве.
Новое рассмотрение назначено на понедельник, однако нет 100% гарантии того, что сотрудники одесской прокуратуры снова не забудут явиться в суд, чтобы выполнить свои обязанности.
Отметим, у сотрудников прокуратуры уже вошло в привычку отпускать подозреваемых в тяжких преступлениях на свободу, поскольку сторона обвинения забывает подать ходатайство о продлении меры пресечения арестантам.
Так, 26 мая 2019 года - подозреваемого в убийстве 50-летней жительницы Сергеевки Инны Бешляги выпустили на свободу тоже из-за забывчивости прокурорских.
А в июне 2019 из-за подобной халатности на свободе оказался подозреваемый в убийстве пенсионера из Черноморки. Тогда бандиты запытали насмерть 74-летнего одессита Виталия Т. и покалечили его жену, пытаясь узнать, где они хранят деньги. Подозреваемого разыскали, но прокуратура подала с опозданием ходатайство о продлении меры пресечения и его отпустили.
"Ви зробили це разом"
...
«13 січня відбудеться публічне обговорення земельної реформи на тему «Як змінився законопроект про обіг земель після правок?». Під час заходу представники уряду, депутати фракції «Слуга народу», аграрного комітету ВРУ озвучать фінальну версію земельної реформи в Україні та пояснять запропоновані зміни до законопроекту», - йдеться у повідомленні.
Напередодні в Мінекономіки розказали, як держава готується до розпродажу землі. Зокрема, міністерство не має наміру готувати і вносити на розгляд уряду окремий законопроєкт щодо продовження заборони відчуження сільськогосподарських земель. Про це «Главкому» повідомив заступник міністра Тарас Висоцький у відповіді на інформаційний запит.
Як повідомляв «Главком», законопроект про ринок землі нардепи можуть розглянути у другому читанні 14 січня.
Нагадаємо, що Верховна Рада 13 листопада 2019 року ухвалила у першому читанні законопроєкт про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення (№2178-10). Проєкт закону передбачає з 1 жовтня 2020 року скасування заборони на продаж землі. Згідно з документом, особами, які можуть набувати право власності на земельні ділянки сільськогосподарського призначення, є громадяни України, територіальні громади, держава, юридичні особи України та іноземні громадяни і особи без громадянства у разі набуття в порядку спадкування та з обов'язком відчужити ділянку впродовж року.
17-18 грудня аграрії України вийшли на акції протесту проти запуску ринку землі.
Раніше Президент Зеленський заявляв, що рішення про право продажу іноземцям землі сільськогосподарського призначення буде ухвалено лише після всеукраїнського референдуму. Повний текст читайте тут: https://glavcom.ua/news/uryad-provede-publichne-obgovorennya-finalnoji-versiji-zemelnoji-reformi-651721.html
...
ЗЕбилы а можете конкретно по пунктам рассказать что изменилось в прокуратуре , ну кроме "рехвормы" переименования в Охвис, и сабжевой новости про рост ЗП сразу в 4 раза. Что ещё ЗЕкловун нарехвормировал ??
Основной упор на полную преданность силовиков...
говно опять подорожало
без всяких видимых причин
похоже на картельный сговор
производителей говна
А за взятки пожизненное...и все будет в норме...
А сейчас идут что бы зарабатывать...и 30 тысяч для них ничто...копейки..
С ростом доходов растут потребности...с ростом потребностей желание получить еще больше оных...и так по кругу...
єто помет от вязки Свінарчуков и ПЕСа
Это вот осел оманский...со всем свим стадом страну на праздники бросили...на произвол...вот это да...это можно как преступление квалифицировать..