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Материалы по теме:
Все про:ГПУ (9585) зарплата (1965) правоохранительные органы (798) реформы (3462) Офис генерального прокурора (12)

 После реформы оклады в Офисе генпрокурора выросли в 4 раза, прокурор получает почти 29 тысяч гривен, - пресс-служба

Согласно постановлению Кабинета министров Украины от 11 декабря 2019 года, должностной оклад прокурора Офиса генерального прокурора составляет 28 815 грн, что является четырехкратным повышением по сравнению тем, что получали в ликвидированной Генпрокуратуре (7140 грн).

Как сообщают в пресс-службу Офиса генпрокурора, ранее "львиную долю заработной платы прокурора составляли премия и надбавка за выполнение особо важных заданий, которые вместе превышали оклад более чем в три с половиной раза", информирует Цензор.НЕТ.

"Повышение окладов прокуроров, прошедших аттестацию, и, соответственно, уменьшение зависимости работников от премирования произошло в пределах реформы прокуратуры для создания гарантий независимости прокуроров.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В следующем году будет более сложная часть работы, - Тейлор о реформе ГПУ

Кроме того, аналогичное существенное повышение окладов прокуроров предусмотрено и на уровне областных, окружных и приравненных к ним прокуратур для прокуроров региональных и местных прокуратур, которые успешно пройдут аттестацию", - говорится в сообщении.

Отмечается, что до проведения реформы прокуратуры в 2019 году уровень окладов прокуроров был одним из самых низких в системе органов правосудия.

Источник: https://censor.net.ua/n3169476
 
   
 Топ комментарии
 
Не соврали таки про узкоцеленаправленный Кінець бідності))))) Главное что есть еще кинутое лошье которое за них топит, роняя слезы потом над платежкой коммунальной и в магазине))))
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не уверен что там когда то и были, хотя, они же всё занимает у родни - дом, загородный домик итд.
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не уверен что там когда то и были, хотя, они же всё занимает у родни - дом, загородный домик итд.
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радостно как на душе, за наших прокуроров После реформы оклады в Офисе генпрокурора выросли в 4 раза, прокурор получает почти 29 тысяч гривен, - пресс-служба - Цензор.НЕТ 8364
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Особливо за рехворму. Було як? Генеральна прокуратура України - ГПУ. Стало як? Офіс Генерального Прокурора України - ОГПУ. Тому і шезло з вивіски слово України, щоб нарід ні про що не згадав випадково. Про ОГПУ-ВЧК, наприклад. У іронії зеленим не відмовиш. От лише це зла іронія.
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Заметьте это только оклад, без надбавок за тяжёлый труд, премий, секретность и т.д эту сумму умножите на 2 и получите оклад чиновника прокуратуры, кінець бідності закінчився", мой знакомый когда получил первую зарплату сказал, а я думал что деньги нужно на закрытии дел зарабатывать , а тут ещё дополнительно в кассе выдают.
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Зарплата українських робітників виросла в три рази.
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Кругом зросла заробітна плата робітникам, тільки не в Україні.
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У нас для підвищення зарплати робітникам немає грошей. Їх ледве вистачає депутатам міністрам, прокурорам
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Не соврали таки про узкоцеленаправленный Кінець бідності))))) Главное что есть еще кинутое лошье которое за них топит, роняя слезы потом над платежкой коммунальной и в магазине))))
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ура ...побьєда ...а ще ж премії ...надбавки ...вислуги ...ні ... за такі копійки "рехформа" не дасть "результату"
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На клубниці теж разів в чотири більше, ніж в Україні)
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Зеучителя в сладких снах получают столько сколько им врало Зе чтоб его выбрали, адекватные получают столько сколько и расчитывали получать при приходе этой власти
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Всё как и обещал Зеленский, конец эпохи бедности! )))
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Радость-то какая. Осталось ликвидировать учителей. Может после этого им поднимут зарплаты.
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Перейменувати школи на "офіси вчителів". Але ж їх набагато більше ніж прокуратур і прокурорів.
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А у врачей и учителей зарплата так и не меняется. Хотя их польза для страны 1000 раз больше...
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Мани-мани-мани-мани
Мы не просим каши манной...
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Глава «Укрпочты» Смелянский в 2020 году будет получать почти 2 млн грн в месяц, https://uc.ink/1gapwb?pub=link [Глава "Укрпочты" Смелянский в 2020 году будет получать почти 2 млн грн в месяц - Экономика от Пророка]: Посмотри!

Мля, треба браузер змінитт..таки в Бані..))
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Это не та Экономика от Пророка, которая всякий срач про Порошенко выискивала напару с Г+Г?
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А теперь представьте себе степень вселенского скулежа ЗЕбилоскота если б это Порошенко так поднял зарплату Луценко? Прикинули это ЗЕбильный скулёж на 10 страниц стены плача??? А вот если ЗЕбубачка поднял зарплаты прокурорам то всё норм, это конец эпохи бедности и преЗЕдент всё правильно делает!
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Прокурор получает чуть больше тысячи евро.
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Значит Луценко с его 300 баксами вообще был нищеброд и Петя его голодом морил.... Ах да там же премии и надбавки в разы превышают сумму зарплаты....Пуштунчик вНаём не даст соврать..
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Вы действительно считаете, что Луценко 'жил на одну зарплату'?
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Нет я считаю что Панамские офшорки и 2 миллиарда налогов с Рошена в бюджет Украины это очень плохо, а Кипрские и Белиз офшорки ЗЕловуна с 0 налогов в бюджет Украины это очень хорошо. 1 раз за 5 лет на Мальдивы это очень плохо, а 5 раз за пол года по всему миру отпуск это очень хорошо....мог бы продолжать про торговлю на крови и т.д, да в лом писАть.
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Танюша язык проглотила и он теперь с другой стороны находится...
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для них это пыль ! если вон один умудрился этажи достраивать в многоэтажке, что им 29 000 грн ? ему на бензин не хватит )
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Свинорылый впрыгнувший в президентское кресло с майдана ввел умопомрачительные зарплаты в нашем.Зеленый недоразвитый продолжил эту добрую традицию.И чем он теперь отличается ????
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***
на зиму ёж пришел в свинарник
отъелся вырос облысел
к весне он выглядел и хрюкал
как все
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Я вішел ночью на балкон...
Стою. Курю. Темно. Свежо.
И вдруг раздался женский стон...
Ей плохо или хорошо?
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Подчиненные прокурора Одесской области забыли явиться в суд по делу опасного разбойника: злоумышленника с трудом разыскали, а теперь он на свободе

Нашли опасного разбойника, но из-за халатности отпустили. Больше двух месяцев понадобилось правоохранителям, чтобы найти местонахождение подозреваемого в жестоком разбойном нападении на фермера из Березовского района, которое случилось в июле прошлого года. Тогда директор агрокомпании «Укрзерно Трейд» Александр Пилипенко получил шесть ножевых ранений, сотрясение мозга и переломы ребер.
Кроме того, злоумышленники завладели почти миллионом гривен фермера и отобрали мобильный телефон. В содеянном пострадавший обвинил влиятельного бизнесмена из Ширяево Виктора Полюганича - отца нынешнего главы Ширяевской ОТГ, с которым у него давний конфликт. В ноябре прошлого года в доме главы ОТГ прошли обыски - тогда еще на оперативников спустили собак.

После реформы оклады в Офисе генпрокурора выросли в 4 раза, прокурор получает почти 29 тысяч гривен, - пресс-служба - Цензор.НЕТ 402

Подозреваемый был наконец задержан 10 января. На сайте прокуратуры области говорится о совместной успешной операции правоохранителей по поимке фигуранта - он несколько месяцев скрывался во Львовской области.
«Прокуроры областной прокуратуры при тесном взаимодействии с прокуратурой Львовской области совместно с сотрудниками Управления стратегических расследований во Львовской области и УСБУ в Одесской области задержали фигуранта уголовного производства, который находился в розыске. Злоумышленник скрывался в городе Трускавец Львовской области. Так, мужчина вместе со своим сыном, который в момент совершения преступления был сотрудником полиции, и охранником в июле прошлого года совершили разбойное нападение на жителя Березовского района. Нападавшие избили и нанесли потерпевшему 6 ударов ножом»,- говорится в пресс-службе прокуратуры.
Но всю успешную операцию по поимке злоумышленника нивелировали те самые сотрудники прокуратуры Одесской области, действия которых пиарит сайт ведомства - они попросту не явились в суд, где должны были избрать меру пресечения фигуранту дела.
По данным «Думской», сейчас подозреваемый, который несколько месяцев был в розыске, легально на свободе. Досудебное расследование должно рассматриваться в Николаеве.
Новое рассмотрение назначено на понедельник, однако нет 100% гарантии того, что сотрудники одесской прокуратуры снова не забудут явиться в суд, чтобы выполнить свои обязанности.
Отметим, у сотрудников прокуратуры уже вошло в привычку отпускать подозреваемых в тяжких преступлениях на свободу, поскольку сторона обвинения забывает подать ходатайство о продлении меры пресечения арестантам.
Так, 26 мая 2019 года - подозреваемого в убийстве 50-летней жительницы Сергеевки Инны Бешляги выпустили на свободу тоже из-за забывчивости прокурорских.
А в июне 2019 из-за подобной халатности на свободе оказался подозреваемый в убийстве пенсионера из Черноморки. Тогда бандиты запытали насмерть 74-летнего одессита Виталия Т. и покалечили его жену, пытаясь узнать, где они хранят деньги. Подозреваемого разыскали, но прокуратура подала с опозданием ходатайство о продлении меры пресечения и его отпустили.
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"...для создания гарантий независимости прокуроров...." А если зависимость победит? И прокурор обогатится случайно?
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"Кінец епохи бідності"
"Ви зробили це разом"
...

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По стопам России верно идут товарищи . Там тоже каротелям хорошо подняли зарплаты , что бы народ убивали . Вы же за это голосовали граждане Украины, что бы ваши каратели хорошую зарплату с ваших налогов получали ?
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Похвастайтесь лучше насколько выросла пенсия в Украине . И когда при 44 годах стажа у моего мужа будет пенсия в 29 тысяч .
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Ваша пенсия уехала в Израиль, для их пенсионеров
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В следующей его жизни...к сожалению...в прочем как и моей тоже...
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ну,поменять обычные шапки на рябые-то денег стоит...плюс опять же офис...и как он в офисе за какие то 30 тыщь работать будет?стыдоба одна...
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...Законопроект про ринок землі нардепи можуть розглянути у другому читанні 14 січняУ понеділок, 13 січня, відбудеться публічне обговорення фінальної версії законопроекту про запровадження ринку сільськогосподарських земель за участю представників уряду та народних депутатів України. Про це повідомляє пресслужба Кабміну.
«13 січня відбудеться публічне обговорення земельної реформи на тему «Як змінився законопроект про обіг земель після правок?». Під час заходу представники уряду, депутати фракції «Слуга народу», аграрного комітету ВРУ озвучать фінальну версію земельної реформи в Україні та пояснять запропоновані зміни до законопроекту», - йдеться у повідомленні.
Напередодні в Мінекономіки розказали, як держава готується до розпродажу землі. Зокрема, міністерство не має наміру готувати і вносити на розгляд уряду окремий законопроєкт щодо продовження заборони відчуження сільськогосподарських земель. Про це «Главкому» повідомив заступник міністра Тарас Висоцький у відповіді на інформаційний запит.
Як повідомляв «Главком», законопроект про ринок землі нардепи можуть розглянути у другому читанні 14 січня.
Нагадаємо, що Верховна Рада 13 листопада 2019 року ухвалила у першому читанні законопроєкт про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення (№2178-10). Проєкт закону передбачає з 1 жовтня 2020 року скасування заборони на продаж землі. Згідно з документом, особами, які можуть набувати право власності на земельні ділянки сільськогосподарського призначення, є громадяни України, територіальні громади, держава, юридичні особи України та іноземні громадяни і особи без громадянства у разі набуття в порядку спадкування та з обов'язком відчужити ділянку впродовж року.
17-18 грудня аграрії України вийшли на акції протесту проти запуску ринку землі.
Раніше Президент Зеленський заявляв, що рішення про право продажу іноземцям землі сільськогосподарського призначення буде ухвалено лише після всеукраїнського референдуму. Повний текст читайте тут: https://glavcom.ua/news/uryad-provede-publichne-obgovorennya-finalnoji-versiji-zemelnoji-reformi-651721.html
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нищеброды... я тру морковку, выношу на рынок, щурю глаз и выдаю за корейскую. Больше выходит... иногда, раз в 2 года, позволяю себе съездить в Затоку...вот это - роскошь
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произошло в пределах реформы прокуратуры

ЗЕбилы а можете конкретно по пунктам рассказать что изменилось в прокуратуре , ну кроме "рехвормы" переименования в Охвис, и сабжевой новости про рост ЗП сразу в 4 раза. Что ещё ЗЕкловун нарехвормировал ??
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Заводят дела по указанию Портнова на патриотов Украины, националистов, волонтёров и врачей
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Тепер одна нероба отримує стільки, скільки раніше отримували чотири нероби.
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Оманский осел в точности копирует то что делало ***** в паРаше....
Основной упор на полную преданность силовиков...
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У прокуроров конечно)))А вот 73% ЗЕбилов напряглись, ведь все понимают что если где то прибыло, то где то убыло..
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***
говно опять подорожало
без всяких видимых причин
похоже на картельный сговор
производителей говна
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Квартальный сговор....сговор пацанов с криворожского квартала..
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Та всё нормально,вы какие то не такие-отмазка всегда нужна.Нафтогаз 1 процент от 3 миллиардов=сами считайте,а тут какая то штука.Бенедикту вернули всё практично,Володя с Володей договорился,чего желать лучшего?
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Бедняги, опять им на кителях карманы придется увеличивать...
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Вся ботоферма ПPошенко уже на кизяк изошла...
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Нужно еще вчера рыть ров на границе с лугодонией,чтобы они забыли сюда дорогу, и обозначить ЛДНР серой зоной ,в 2015 году в ЛДНР говорили ,что в Украине строятся фильтрационные лагеря,для подсадного народа,который осел в Украине и который ненавидит всё украинское, вот пусть и будет зона ЛДНР фильтрационной Зоной,даже кремлёвский Фюрер не против такой идеи. Після реформи оклади в Офісі генпрокурора виросли в 4 рази, прокурор отримує майже 29 тисяч гривень, - пресслужба - Цензор.НЕТ 2963
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Да,сами понимаете что комуналка такая драконовская что даже в обещания ЗЕ об заботе малоимущих даже в прокуратуре не верят не смотря на все выплаты и доплаты вместе из оздоровительными.Ну как не экономь на Оман и Мальдивы катострофически не хватает.
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Тільки 1 тис. € в Генпрокуратурі? Щось дуже економно.
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Основная экономия идет на пенсионерах...по 100 евро на рыло...и то если повезет...у основной массы меньше...
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Ви вважаєте що прокуророві можно сплачувати 100 баксів і сподіватись що ві не буде хабарником? 1000 євро теж замало.
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Две минимальные зарплаты.. максимум три...
А за взятки пожизненное...и все будет в норме...
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Вважаєте людина буде 6-10 років вчитися щоб заробляти 2 мінімалки? Чи хочете набрати алкашню прокурорами?
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А его туда учится палкой загоняют? Пойдут те для кого это призвание...и за две минималки пойдут...
А сейчас идут что бы зарабатывать...и 30 тысяч для них ничто...копейки..
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А мало будет всегда...человек к хорошему привыкает быстро...
С ростом доходов растут потребности...с ростом потребностей желание получить еще больше оных...и так по кругу...
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Ви підете працювати прокурором за 2 мінімалки?
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Запросто...особенно учитывая тот факт что моя пенсия меньше одной минималки...
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как хорошо стало жить при этой власти-самой власти!
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что такое свинособаки?
єто помет от вязки Свінарчуков и ПЕСа
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А Вакарчук веселится на пляжах Таиланда. Видео, https://uc.ink/1gaEcl?pub=link [А Вакарчук веселится на пляжах Таиланда. Видео - Экономика от Пророка]: Посмотри!
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я б на его месте еще б и ни то вітворял, уж поверь
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А что ему мешает? Заседаний рады нет...может поселится где желает...
Это вот осел оманский...со всем свим стадом страну на праздники бросили...на произвол...вот это да...это можно как преступление квалифицировать..
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СПАСИБО ЖИТЕЛЯМ КРИВБАССА ЗА ПРЕЗИДЕНТА..как там дальше зеленобобики?
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То, что Вы недоразвитый петик, понятно. Змiнiть нiк, не ганьбiть поважних людей.
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Якщо вам так тяжко жити може спробуєте знайти працевлаштування?
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А три чем тут это? По януковичу и азировау "Хватит бунтовать идите работать"
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Интересно а кого бы ВЫ предложили в Президенты из балотирующихся?Ведь все кандидаты то были еще те,пробы небыло где на них ставить.Вот и 73 процента проголосовали не за ЗЕ а против этих ******.
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Взятки тоже теперь вчетверо увеличатся. Після реформи оклади в Офісі генпрокурора виросли в 4 рази, прокурор отримує майже 29 тисяч гривень, - пресслужба - Цензор.НЕТ 5858
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Ребята а если обычную учительскую в школе переименовать в -- офис учителя, как думаете зарплата тоже сразу поднимеца в 4 раза???
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