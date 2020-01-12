 Первые ракетные комплексы с ракетой "Нептун" получат морпехи, - командующий Содоль

Об этом АрмияInform сообщил командующий морской пехоты ВМС ВС Украины генерал-лейтенант Юрий Содоль, пишет Цензор.НЕТ.
"Всего в 2020 году мы планируем получить более 70 единиц автомобильной техники и более 80 единиц бронетанковой.
В этом году запланировано оснащение двух батальонов многофункциональными бронеавтомобилями "Казак-2М1", которые предназначены для выполнения широкого круга боевых задач.
Планируется перевооружение, довооружение почти всех подразделений для повышения боевых возможностей", - заявил он.
По словам командующего морской пехоту, скоро штаты двух бригад станут одинаковыми, с однотипным вооружением, "что позволит универсально использовать данные подразделения на любом направлении".
"Также именно в подразделения морской пехоты поступят первые ракетные комплексы наземного базирования. После принятия на вооружение противокорабельной ракеты "Нептун" будет создан ракетный полк, а это даст нам серьезные возможности для отражения агрессии России с моря", - отметил Содоль.
******* фрегати - основний клас ескортних бойових кораблів. Призначені для пошуку і знищення підводних човнів, протиповітряної і протиракетної оборони кораблів і транспортів при діях в складі корабельних ударних угруповань або ордерів авіаносних з'єднань, десантних загонів чи конвоїв. Повна водотоннажність фрегатів сягає 4-5 тисяч тонн, швидкість ходу 30-35 вузлів.
Р-360 «Нептун» - перспективна українська протикорабельна крилата ракета. Розробляється київським конструкторським бюро «Луч» з 2014 року.
Ракета призначена для знищення кораблів водотоннажністю до 5000 тонн, і має бойову частину масою у 150 кг. Ракета має дозвукову швидкість (900 км/год) та здійснює політ на надмалих висотах - кілька метрів над рівнем моря. Ракета може маневрувати під час польоту. Дальність польоту - до 280 км.
Разумеется он будет отбиваться, т.к. любой современный корабль имеет многоуровневую систему противоракетной обороны.
https://storage2.censor.net/video/3/210119_izr.mp4
В принципе, тут все просто: чем более старый корабль, тем проще его потопить. Т.е. старые, советские корабли можно потопить и парой таких ракет. У кацапов таких посудин, кстати, не мало)
А так, конечно, надо понимать, что дозвуковые ПКР начали активно развиваться где-то примерно с 70-х годов. И вполне логично, что средства корабельных ПВО тоже всё это время развивались. Проще говоря - дозвуковая ПКР это самая что ни на есть основная цель для корабельного ПВО.
По этому сейчас по сути 2 основных пути дальнейшего развития ПК:
1. Дозвуковые ПКР, активно использующие стелс-технологии. Пример - американская LRASM
2. Переход на сверхзвук. Советская П-800 (она же по сути российско-индийская BRAMOS)
Один умный человек это объясняет памятью мотылька.
теперь ВСУ готовы стрелять во врага
один выстрел и их бы расстреляли ПТУРами с вертолетов
другое дело ракетный дивизион отражает нападение флота, понимая что может уничтожить врага - разные ситуации, не находите?
Такой подход уже привел к потере обороноспособности ВСУ и потере территорий.
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- объявить правду о том, что самолёт был сбит по просьбе Кремля, поскольку через два месяца - 9 марта Международный трибунал начнёт судебные слушания в Гааге о сбитом в 2014 г. российской военщиной в Украине малазийском самолёте.
Тем более, что пока неизвестно, имела ли эта операция санкцию от руководства Ирана или была результатом самостоятельного сговора соратников генерала Сулеймани со спецслужбами России без уведомления президента Рухани и аятоллы Хаменеи.
Для Кремля новость о том, что американцы, отвечая на обстрел двух своих баз КСИР, якобы сбили украинский самолёт, стала бы огромным "подарком с неба" накануне Гааги...
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У Москвы была информация от КСИР об операции "Мученик Сулеймани" и она лишь попросила оказать небольшую услугу - сбить украинский самолёт вскоре после нанесения удара по базам. В Москве были уверены - американцы ответят КСИР и ждали этого. Удар по базам был нанесен между 1 час 15 минут и 2 часа 15 минут ночи по местному времени. Самолёт на Киев из Тегерана по расписанию должен был вылететь в 5 часов 15 минут, но его задержали на час до 6 часов 12 минут. Через три минуты после взлёта самолёт погиб.
Тегеран до сих пор официально не назвал причину задержки рейса. Неофициально он говорит, - по причине технической неисправности двигателя.
....ю..