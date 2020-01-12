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Все про:вооружение (3299) ракеты (853) 36 отдельная бригада морской пехоты (59) Содоль (2) 35 отдельная бригада морской пехоты (10)

 Первые ракетные комплексы с ракетой "Нептун" получат морпехи, - командующий Содоль

Руководство Вооруженных сил решило усилить подразделения морской пехоты модернизированными танками Т-80, на вооружение уже поступили комплексы "Стугна" и "Корсар". В 2020 году получат более 150 единиц техники.

Об этом АрмияInform сообщил командующий морской пехоты ВМС ВС Украины генерал-лейтенант Юрий Содоль, пишет Цензор.НЕТ.

"Всего в 2020 году мы планируем получить более 70 единиц автомобильной техники и более 80 единиц бронетанковой.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Морпехи ВМС ВСУ уже усилены новыми БТР и танками, ожидается поступление модернизированных БМП и ПТРК, - командующий Содоль

В этом году запланировано оснащение двух батальонов многофункциональными бронеавтомобилями "Казак-2М1", которые предназначены для выполнения широкого круга боевых задач.

Планируется перевооружение, довооружение почти всех подразделений для повышения боевых возможностей", - заявил он.

По словам командующего морской пехоту, скоро штаты двух бригад станут одинаковыми, с однотипным вооружением, "что позволит универсально использовать данные подразделения на любом направлении".

"Также именно в подразделения морской пехоты поступят первые ракетные комплексы наземного базирования. После принятия на вооружение противокорабельной ракеты "Нептун" будет создан ракетный полк, а это даст нам серьезные возможности для отражения агрессии России с моря", - отметил Содоль.

Также смотрите: Партия бронеавтомобилей "Козак-2" поступила в 81 бригаду ДШВ. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/n3169475
 
   
 Топ комментарии
 
Наша возможность потопить любую посудину кацапов в любой точке Черного и Азовского морей будет их неплохо дисциплинировать.
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Кто же им при этой власти даст разрешение на применение Нептун если попрут те перед кем Сивоха-жрущий пиццу у бывших пленных, извиняеться.....
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Наша возможность потопить любую посудину кацапов в любой точке Черного и Азовского морей будет их неплохо дисциплинировать.
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Ну любую посудину, в любой точке... Примитивной дозвуковой ракетой? Это очень сильно сказано. Их обычный фрегат потопить нужно в районе десятка в залпе.
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Так вже і десятка? Перші ракетні комплекси з ракетою "Нептун" отримають морпіхи, - командувач Содоль - Цензор.НЕТ 5555

******* фрегати - основний клас ескортних бойових кораблів. Призначені для пошуку і знищення підводних човнів, протиповітряної і протиракетної оборони кораблів і транспортів при діях в складі корабельних ударних угруповань або ордерів авіаносних з'єднань, десантних загонів чи конвоїв. Повна водотоннажність фрегатів сягає 4-5 тисяч тонн, швидкість ходу 30-35 вузлів.

Р-360 «Нептун» - перспективна українська протикорабельна крилата ракета. Розробляється київським конструкторським бюро «Луч» з 2014 року.
Ракета призначена для знищення кораблів водотоннажністю до 5000 тонн, і має бойову частину масою у 150 кг. Ракета має дозвукову швидкість (900 км/год) та здійснює політ на надмалих висотах - кілька метрів над рівнем моря. Ракета може маневрувати під час польоту. Дальність польоту - до 280 км.
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Ну если фрегат будет стоять пустой, то можно его и автогеном потопить
Разумеется он будет отбиваться, т.к. любой современный корабль имеет многоуровневую систему противоракетной обороны.
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А навіщо морській піхоті протикорабельні ракетні комплекси та танки? Морська піхота це не берегова охорона це інструмент нападу на вороже узбережжя та захоплення плацдарму для висадки головних сил морського десанту або для знищення ворожих РСЗВ, ракетних комплексів, засобів ППО та артилерії, якщо з ворожого берега здійснюються обстріли українського узбережжя!!!!! Генштаб ЗСУ повністю непрофесійний і продовжує ідіотську программу перетворення морської піхоти на берегову оборону! Для морської піхоти потрібно закуповувати в США морські транспортні засоби для висадки на вороже узбережжя - The EFV (Expeditionary Fighting Vehicle)
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Ви з підрозділом морської піхоти захопили плацдарм на ворожому узбережжі, а тут підходить російський корабель і починає з моря гатити по нашим. Ви його з РПГ збираєтеся вразити?
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то дурень з хворобливим маренням, думає, що він все про все знає і вважає себе спеціалісто з усьогов світі, з ним сперечатись, тільки час гаяти, у спам, там йому місце.
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Да, мы уже видели, как новейшие российские "Панцири" от израильских дозвуковых ракет отбивались...
https://storage2.censor.net/video/3/210119_izr.mp4
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Много раз разобранный ролик, который вообще ничего не доказывает. Сомневаться в компетенции русни в ПВО серьёзных оснований нет. Слишком много народа покупает их системы, да и у нас ПВО на 99% сделано в РСФСР.
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А что тут доказывать - все и так видно. Пафоса много, эффективности мало. Ирак тоже очень много советской и российской бронетехники покупал. Ему же это боком и вылезло.
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ну купують, а реальних бойових випробувань не проходять. навісили на одну машину купу всього, а воно не працює, або криво, ну як і все у кацапів.
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Если речь идёт о современных фрегатах, постройки хотя бы не позже 2000 года, то да, ракет придется тратить много.
В принципе, тут все просто: чем более старый корабль, тем проще его потопить. Т.е. старые, советские корабли можно потопить и парой таких ракет. У кацапов таких посудин, кстати, не мало)
А так, конечно, надо понимать, что дозвуковые ПКР начали активно развиваться где-то примерно с 70-х годов. И вполне логично, что средства корабельных ПВО тоже всё это время развивались. Проще говоря - дозвуковая ПКР это самая что ни на есть основная цель для корабельного ПВО.
По этому сейчас по сути 2 основных пути дальнейшего развития ПК:
1. Дозвуковые ПКР, активно использующие стелс-технологии. Пример - американская LRASM
2. Переход на сверхзвук. Советская П-800 (она же по сути российско-индийская BRAMOS)
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Вот примерно то же самое говорили все годы независимости Украины, вплоть до 2014 года.
Один умный человек это объясняет памятью мотылька.
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И что? Был бы этот "Нептун" у нас в 2014-м - что-то бы изменилось?
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в 14ом и ядерное оружие не помогло бы, сейчас иная ситуация
теперь ВСУ готовы стрелять во врага
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два катера и буксир противостояли куче кораблей с авиацией
один выстрел и их бы расстреляли ПТУРами с вертолетов
другое дело ракетный дивизион отражает нападение флота, понимая что может уничтожить врага - разные ситуации, не находите?
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Не нахожу. И под Керчью и в Вашей гипотетической ситуации силы настолько не равны, что есть "нептуны" или нет на исходе практически не скажется.
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Нельзя исходить из того, что ни кто не нападет. Это преступно и просто глупо.

Такой подход уже привел к потере обороноспособности ВСУ и потере территорий.
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Например Одессу, да? Вьі, порохоботьі, тупьіе как валенки
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Да нет у них просто физически столько десантных судов, чтобы штурмовать Одессу. Геническ - может быть.
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Это не порохобот, это казламордый кацап. Думает, шо зашифровался...
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.Ага, Во-Вошка. "Сергеи" закончились, на "Алексеев" перешел
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А шо такое? Ты уже перестал топить за бубочку? быстро...
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Кто же им при этой власти даст разрешение на применение Нептун если попрут те перед кем Сивоха-жрущий пиццу у бывших пленных, извиняеться.....
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Ну пачему кацапские бомжи считают себя самыми умными и знают даже то, чего нет на самом деле?
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Если Зеленский не отдаст их России или просто не угробит проект по заказу российского шефа.
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"В этом году запланировано оснащение двух батальонов многофункциональными бронеавтомобилями "КАзАК-2М1"",- в Украине нет кизяков ест КОЗАКИ!
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Ну накінец то пішли ракетні комплекси. Побільше і пошвидше, мля. Козлорилію чекати не буде. Ще би нові ППО...
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Иран сбил самолет МАУ по просьбе Кремля - новости ! .
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- объявить правду о том, что самолёт был сбит по просьбе Кремля, поскольку через два месяца - 9 марта Международный трибунал начнёт судебные слушания в Гааге о сбитом в 2014 г. российской военщиной в Украине малазийском самолёте.
Тем более, что пока неизвестно, имела ли эта операция санкцию от руководства Ирана или была результатом самостоятельного сговора соратников генерала Сулеймани со спецслужбами России без уведомления президента Рухани и аятоллы Хаменеи.
Для Кремля новость о том, что американцы, отвечая на обстрел двух своих баз КСИР, якобы сбили украинский самолёт, стала бы огромным "подарком с неба" накануне Гааги...
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У Москвы была информация от КСИР об операции "Мученик Сулеймани" и она лишь попросила оказать небольшую услугу - сбить украинский самолёт вскоре после нанесения удара по базам. В Москве были уверены - американцы ответят КСИР и ждали этого. Удар по базам был нанесен между 1 час 15 минут и 2 часа 15 минут ночи по местному времени. Самолёт на Киев из Тегерана по расписанию должен был вылететь в 5 часов 15 минут, но его задержали на час до 6 часов 12 минут. Через три минуты после взлёта самолёт погиб.
Тегеран до сих пор официально не назвал причину задержки рейса. Неофициально он говорит, - по причине технической неисправности двигателя.
....ю..
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Может хоть после повелителя Рошена армия наконец увидит противотанковые комплексы и не на петиных презентациях а на передке.. Перші ракетні комплекси з ракетою "Нептун" отримають морпіхи, - командувач Содоль - Цензор.НЕТ 2927
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