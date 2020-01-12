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 Происшествия, За рубежом
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 Большинство украинских экспертов завтра вернется из Тегерана

Большинство экспертов вылетит из Тегерана в Киев через Стамбул рейсовым самолетом, спасатели будут добираться автобусами, сначала в Баку, а оттуда уже вылетят в Украину спецрейсом.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН.

Борт Министерства обороны Украины, на котором комиссия прибыла в Тегеран, будет ждать тела украинских граждан, погибших в крушении 8 января.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": На улицах Тегерана появились траурные плакаты, посвященные гибели украинского самолета. ФОТО

Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому) в среду, 8 января 2020 года, после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.

Утром 11 января Иран признал, что самолет украинских авиалиний был сбит по ошибке иранскими военными.

Президент Ирана Хасан Рухани назвал крушение украинского самолета "великой трагедией" и "непростительной ошибкой".

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина ожидает полного признания иранской стороной своей вины и доведения расследования до конца.

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Духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи выразил соболезнования семьям погибших в результате крушения самолета украинских авиалиний, назвав произошедшее "болезненным инцидентом".

По словам командующего аэрокосмическими силами Корпуса Стражей Исламской революции Амира Али Хаджизаде, оператор, сбивший украинский самолет, получил сообщение о запуске ракеты "Круз" и принял приближающийся объект за ракету.

Источник: https://censor.net.ua/n3169473
 
 
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Сожрали по пицце и домой. Оно и понятно что за експэрды. Напоминает как ети експерды год расследовали убийство Зайцевой 6 человек и не могли установить где стоял светофор, а расстрел Майдана уже 6 лет не могут расследовать.
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Це служиві люди. Їм дали наказ летіти -вонт полетіли. Дали наказ повернутись - повернулись
Дивіться на тих, хто дає накази ...
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Думали как отмазать Иран а заодно и Рашку и впарить техническую неисправность, но тут Иран сам слился и "ЗЕспециалисты" теперь обтекают...конечно возвращаюца, а что им там делать, после признания Ирана уже как то нет смысла искать "технические неисправности".
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Спамлять Вас засранця. Не ******* інших думок... Боти,мля.
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Парашаботи міняйте хоч інколи пластівку ідіоти
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А послать еще один борт...и забрать спасателей и экспертов всех за раз...м их оборудованием не судьба?
Или это будет дороже чем чартер из Украины в Оман и обратно?
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Работали меньше, чем бубочка отдыхал в Омане(((
Дорогая , видимо, командировка. Какой чартер?
Спасибо, что пешком идти не заставили...
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А че не самольотом??
паРашшка собъет...
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Чё-то в ГУГЛе инфа пошла о новом обстреле американской базы в Ираке.
Но жиденько. Пострадали 4 иракских военных.
Возможно, эксперты ещё пригодятся...
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- Незрозуміло, що вони встигли там "накопати" за такий короткий час і для чого взагалі було з такою помпою відправляти туди стільки людей?
- Хто конкретно буде розшифровувати дані чорних ящиків?
- Як можна було за такий короткий час індефікувати залишки всіх загиблих ?
- Де подівся вантажний борт, на якому експерти прилетіли в Тегеран?
- Що робив пріЗєдєнт Вовка Янелох в Омані і в Москві разом з Сурковим?

Питань, питань, питань... І жодної вичерпної відповіді від Оманського Віслюка.
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Любопытный ты, однако!
Сколько питань...
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Соевый траур.Оперативно сформирована комиссия.Полетела.Отработала.Установила факты поражения самолёта.Иранцы признали.К чему тут придраться?"уй знает.Ну тогда тупо об"ирать Зеленского.Всяко копеечка.
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Претензії до Зе:
1 -шо він робивв Омані
2 чому голова СБУ в той час був в Коршавелі
3 - де був/є голова офісу президента
4 - хто, мля,відповідав за країну всі ці дні... Під час війни. ЦЕ ТРИБУНАЛ УСІМ ТРЬОМ засранцям.
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Я все равно не понимаю зачем их туда столько летало. По моему - 45-50 человек. Зачем столько??? Если была работа, то она проводилась вместе с иранцами, а у них там обычных работяг своих хватает. Там, у нашей группы, как обычно грамотных спецов - человек пять, ну дайте им еще по помощнику, больше нет необходимости, и все. Зачем собачью свадьбу устраивать?
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Час назад ещё одну базу в Ираке обстреляли .
А мыре неспокий ...
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