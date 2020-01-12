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Темы дня: Крушение самолета МАУ в Иране Обмен пленными Записи Трубы Газовая война Убийство Шеремета Рынок земли Нормандские переговоры Обирай свідомо
 Происшествия, За рубежом
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 Большинство украинских экспертов завтра прилетят из Тегерана, самолет Минобороны вернется с телами погибших

Большинство экспертов вылетит из Тегерана в Киев через Стамбул рейсовым самолетом, спасатели будут добираться автобусами, сначала в Баку, а оттуда уже вылетят в Украину спецрейсом.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН.

Борт Министерства обороны Украины, на котором комиссия прибыла в Тегеран, будет ждать тела украинских граждан, погибших в крушении 8 января.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": На улицах Тегерана появились траурные плакаты, посвященные гибели украинского самолета. ФОТО

Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому) в среду, 8 января 2020 года, после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.

Утром 11 января Иран признал, что самолет украинских авиалиний был сбит по ошибке иранскими военными.

Президент Ирана Хасан Рухани назвал крушение украинского самолета "великой трагедией" и "непростительной ошибкой".

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина ожидает полного признания иранской стороной своей вины и доведения расследования до конца.

Также читайте: В Иране возобновились протесты, связанные с поведением властей при гибели украинского самолета

Духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи выразил соболезнования семьям погибших в результате крушения самолета украинских авиалиний, назвав произошедшее "болезненным инцидентом".

По словам командующего аэрокосмическими силами Корпуса Стражей Исламской революции Амира Али Хаджизаде, оператор, сбивший украинский самолет, получил сообщение о запуске ракеты "Круз" и принял приближающийся объект за ракету.

Источник: https://censor.net.ua/n3169473
 
 
 Топ комментарии
 
А послать еще один борт...и забрать спасателей и экспертов всех за раз...м их оборудованием не судьба?
Или это будет дороже чем чартер из Украины в Оман и обратно?
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- Незрозуміло, що вони встигли там "накопати" за такий короткий час і для чого взагалі було з такою помпою відправляти туди стільки людей?
- Хто конкретно буде розшифровувати дані чорних ящиків?
- Як можна було за такий короткий час індефікувати залишки всіх загиблих ?
- Де подівся вантажний борт, на якому експерти прилетіли в Тегеран?
- Що робив пріЗєдєнт Вовка Янелох в Омані і в Москві разом з Сурковим?

Питань, питань, питань... І жодної вичерпної відповіді від Оманського Віслюка.
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Павло Бондаренко

Кабінет міністрів пообіцяв родинам загиблих від рук іранських "вартових революції" по 200 тисяч гривень. У відповідності з якоюсь "колективною угодою" цю "допомогу" має виплатити авіакомпанія МАУ.
Діло гарне, але...
Але я все ж не зовсім розумію: літак, який належить приватній компанії, збили іранці над територією Ірану. Чому українські платники податків мають виплачувати якісь компенсації?
Не зрозумійте мене неправильно - я не зазираю до кишень убитих горем родичів. Це велика трагедія, яку грошима не оціниш.
Просто дивно якось: кожного пасажира обов`язково страхують. І членів екіпажу. Відповідно до Монреальської конвенції мінімальна сума виплат загиблим становить 250 тис. СПЗ (наразі курс 1 одиниці СПЗ - 0,58 долара США), проконтролювати які поклявся Гончарук.
До того ж компенсацію має виплатити ще й Іран як винуватець трагедії.
До чого тут Україна? В масштабах держави 8,3 тис. доларів сума крихітна, але не в цьому суть. Виплата "допомоги" може бути або жестом доброї волі - тоді не зрозуміло чому уряд витрачає наші кошти, не порадившись з народом, або опосередковано визнанням якоїсь провини.
І чому просто не перерахувати ці кошти безпосередньо родинам загиблих, якщо на те пішло? Чому виплату компенсацій (або "допомоги") треба доручати приватній структурі - МАУ?
І чому по 200 тисяч, а не більше, або менше - якщо прив`язка до долара, то сума не "кругла" виявляється. Що недобросовісним чиновникам заважає оголосити про 200 тисяч, насправді виділити 500, а різницю - таво? Розкрадання на компенсаціях жертвам різноманітних аварій і катаклізмів - стара схема, правда ж?
Ні на що таке не натякаю. Може я не правий... Але...
Мене бентежить головне: якось воно все на такий собі "хабар" від МАУ та ще за рахунок держави схоже.
Просвітіть мене, друзі, якщо я не правий.
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но мі то знаем, что настоящие и саміе вісокопрофессиональніе єксперті по широкому кругу проблем находятся круглосуточно на Цензоре!
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Ну да. Одна проблема - от дивана их не оторвать. А сколько проблем в Украине да и во всём мире они могли бы решить...
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та почитай все абсолютно проблемі могли бі решить... в мире!
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вот что значит спецы. уже все во всем признались, извенились, готовы возмещать, но некоторые еще чтото недорасследовали. ребята, там вам никто не подмажет. валите домой, в Украину, дома ****, дел по горло
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Типун тебе на язык. Пусть лучше у них не будет работы в Украине.
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вот по написанию слова извЕнились-сразу кацап опознается .бо наши таки грамматику соблюдают,хоть и вражьего языка.
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Павло Бондаренко

Кабінет міністрів пообіцяв родинам загиблих від рук іранських "вартових революції" по 200 тисяч гривень. У відповідності з якоюсь "колективною угодою" цю "допомогу" має виплатити авіакомпанія МАУ.
Діло гарне, але...
Але я все ж не зовсім розумію: літак, який належить приватній компанії, збили іранці над територією Ірану. Чому українські платники податків мають виплачувати якісь компенсації?
Не зрозумійте мене неправильно - я не зазираю до кишень убитих горем родичів. Це велика трагедія, яку грошима не оціниш.
Просто дивно якось: кожного пасажира обов`язково страхують. І членів екіпажу. Відповідно до Монреальської конвенції мінімальна сума виплат загиблим становить 250 тис. СПЗ (наразі курс 1 одиниці СПЗ - 0,58 долара США), проконтролювати які поклявся Гончарук.
До того ж компенсацію має виплатити ще й Іран як винуватець трагедії.
До чого тут Україна? В масштабах держави 8,3 тис. доларів сума крихітна, але не в цьому суть. Виплата "допомоги" може бути або жестом доброї волі - тоді не зрозуміло чому уряд витрачає наші кошти, не порадившись з народом, або опосередковано визнанням якоїсь провини.
І чому просто не перерахувати ці кошти безпосередньо родинам загиблих, якщо на те пішло? Чому виплату компенсацій (або "допомоги") треба доручати приватній структурі - МАУ?
І чому по 200 тисяч, а не більше, або менше - якщо прив`язка до долара, то сума не "кругла" виявляється. Що недобросовісним чиновникам заважає оголосити про 200 тисяч, насправді виділити 500, а різницю - таво? Розкрадання на компенсаціях жертвам різноманітних аварій і катаклізмів - стара схема, правда ж?
Ні на що таке не натякаю. Може я не правий... Але...
Мене бентежить головне: якось воно все на такий собі "хабар" від МАУ та ще за рахунок держави схоже.
Просвітіть мене, друзі, якщо я не правий.
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Таки, якщо ще память не зраджує, Іран підписав угоду в 1927 чи 37...
А нову- ні..
Але, це вже суд...))
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піди запитай у родичів загиблих, вони все тобі досконально розкажуть з усіма подробицями
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Ежели главный Хомяк Ирана признал-таки нефик прахоботам ПОПу умной делать!
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так они ж сильно расстроені, Зеленский опять победил, бістро и четко, теперь песики пітаются придраться уже к чему тока возможно, например зачем так много спецов летало в Иран дорого же єто, или почему два рейса не сделать и т.д. іксперді одни, что ни порохобот, то іксперд. причем ілитній четвертной іксперд
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Таки Так!! Фантомні болячки за Хряком2.0!
Корита залишаться!)))))))
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передай афтару, что он бесграмотній, словосочетание "сбитій боинг" пишется через "с" а не через "з",
общайся со старшеклассниками, не бери фотки у младших классов
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Більшість українських експертів завтра повернеться з Тегерану - Цензор.НЕТ 7484 Йолопе, на картинці є джерело, можеш сам знайти автора. Можливо, це авторський стиль.
Ти, дурню, також пишеш "афтар" замість "автор", але ми розуміємо, що ти неук як і решта зескота.
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"Бесграмотный" пишеться роздільно: "бес грамотный"
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как бы там ни было-свою задачу они выполнили.определили причину происшествия,определили точки поражения самолета,определили фактор поражения,вплоть до наименования типа ракеты.
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Не смей такого писать! Это продажные "специалисты" зельонава кловуна. Ничего не определили. Вот отправить бы туда взвод педролюбов с Цензора, так те бы в первые пятнадцать минут весь расклад разложили, как по нотам.
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камольніе вещи пишешь, тут вот віше рекордное количесвто лайков собрал пост. в котором утверждается, что Зельоніе сіціалісті летели чтобі в угоду фуйлу найти дефект в работе самолета. а поскольку Иран сам признался. то єти спеці теперь возвращаются грустніе очень грустніе и апосранніе, задание фуйла не віполнено
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так ты ж небось и писал... Більшість українських експертів завтра повернеться з Тегерана - Цензор.НЕТ 8377на то и альтернативщик.
не,не читал я
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это как раз те,что при петре работали,среднее звено.до них у зелебени руки еще не дошли разогнать...
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Тобто делегації-мегаштаби-суперексперти,-всьо ? До сраки ?
Тепер будемо чекати фуфло,що складуть іранцям кацапи ?
А як без слідчих і експертів на місці,Рябокєпка збирається розслідувати справу ?
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ти такий енергійний, вискочив так нахрапом з-за рогу на свою жертву, як продавець гербалайфу, в тебе скільки важливих життєвих питань...
протрезвів?
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Та в цій стрічці ,подивлюся,ти найенергійніший,ніби з енерджайзером в дупі.
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Alter Nator , я извиняюсь , но с порохоботами Вы немножко поднадоели , у Вас любой думающий человек Порохобот . Ну если Ваш зеленый gandon поц , так он таки да поц , а нам пока с этим жить Шеколад конечно делал ошибки , но ваш поц пробивает уже третье дно
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порохоботи не бувають "думающими людьми", як і інші боти. Шо їм написали, то і розказують
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Літак МАУ був одним з десятків літаків інших авіакомпаній , які рухалися в той день тим же маршрутом з аеропорту Тегерана. Але цей літак був єдиним, який збили рашистські ракети передані Ірану рашистським режимом ***** в обхід міжнародних санкцій . З часом стануть відомими всі обставини і виконавці цього злочину. І тоді буде суд, жорстокий але справедливий
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Интересно а что это за ,,СПАСАТЕЛИ,,если изначально уже некого было спасать,и как они добирались в Иран тоже автобусами?
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Я то дурне,а ось ти розумнику так і не відповів що це за рятувальники які розїжають на автобусах.Так що ще треба подивитись хто є хто.
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