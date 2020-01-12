 Большинство украинских экспертов завтра прилетят из Тегерана, самолет Минобороны вернется с телами погибших

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН.
Борт Министерства обороны Украины, на котором комиссия прибыла в Тегеран, будет ждать тела украинских граждан, погибших в крушении 8 января.
Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому) в среду, 8 января 2020 года, после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.
Утром 11 января Иран признал, что самолет украинских авиалиний был сбит по ошибке иранскими военными.
Президент Ирана Хасан Рухани назвал крушение украинского самолета "великой трагедией" и "непростительной ошибкой".
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина ожидает полного признания иранской стороной своей вины и доведения расследования до конца.
Духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи выразил соболезнования семьям погибших в результате крушения самолета украинских авиалиний, назвав произошедшее "болезненным инцидентом".
По словам командующего аэрокосмическими силами Корпуса Стражей Исламской революции Амира Али Хаджизаде, оператор, сбивший украинский самолет, получил сообщение о запуске ракеты "Круз" и принял приближающийся объект за ракету.
Кабінет міністрів пообіцяв родинам загиблих від рук іранських "вартових революції" по 200 тисяч гривень. У відповідності з якоюсь "колективною угодою" цю "допомогу" має виплатити авіакомпанія МАУ.
Діло гарне, але...
Але я все ж не зовсім розумію: літак, який належить приватній компанії, збили іранці над територією Ірану. Чому українські платники податків мають виплачувати якісь компенсації?
Не зрозумійте мене неправильно - я не зазираю до кишень убитих горем родичів. Це велика трагедія, яку грошима не оціниш.
Просто дивно якось: кожного пасажира обов`язково страхують. І членів екіпажу. Відповідно до Монреальської конвенції мінімальна сума виплат загиблим становить 250 тис. СПЗ (наразі курс 1 одиниці СПЗ - 0,58 долара США), проконтролювати які поклявся Гончарук.
До того ж компенсацію має виплатити ще й Іран як винуватець трагедії.
До чого тут Україна? В масштабах держави 8,3 тис. доларів сума крихітна, але не в цьому суть. Виплата "допомоги" може бути або жестом доброї волі - тоді не зрозуміло чому уряд витрачає наші кошти, не порадившись з народом, або опосередковано визнанням якоїсь провини.
І чому просто не перерахувати ці кошти безпосередньо родинам загиблих, якщо на те пішло? Чому виплату компенсацій (або "допомоги") треба доручати приватній структурі - МАУ?
І чому по 200 тисяч, а не більше, або менше - якщо прив`язка до долара, то сума не "кругла" виявляється. Що недобросовісним чиновникам заважає оголосити про 200 тисяч, насправді виділити 500, а різницю - таво? Розкрадання на компенсаціях жертвам різноманітних аварій і катаклізмів - стара схема, правда ж?
Ні на що таке не натякаю. Може я не правий... Але...
Мене бентежить головне: якось воно все на такий собі "хабар" від МАУ та ще за рахунок держави схоже.
Просвітіть мене, друзі, якщо я не правий.
А нову- ні..
Але, це вже суд...))
Корита залишаться!)))))))
общайся со старшеклассниками, не бери фотки у младших классов
Ти, дурню, також пишеш "афтар" замість "автор", але ми розуміємо, що ти неук як і решта зескота.
не,не читал я
Тепер будемо чекати фуфло,що складуть іранцям кацапи ?
А як без слідчих і експертів на місці,Рябокєпка збирається розслідувати справу ?
протрезвів?