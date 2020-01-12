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Все про:авиакатастрофа (1239) Иран (746)

 На улицах Тегерана появились траурные плакаты, посвященные гибели украинского самолета. ФОТО

На улицах столицы Ирана появились траурные плакаты, посвященные сбитому украинскому самолету.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

На улицах Тегерана появились траурные плакаты, посвященные гибели украинского самолета 01

На размещенных в Тегеране плакатах написано: "Мы все сочувствуем" и "Соболезнования семьям погибших".

На улицах Тегерана появились траурные плакаты, посвященные гибели украинского самолета 02

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Иране возобновились протесты, связанные с поведением властей при гибели украинского самолета

На улицах Тегерана появились траурные плакаты, посвященные гибели украинского самолета 03

Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому) в среду, 8 января 2020 года, после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.

Утром 11 января Иран признал, что самолет украинских авиалиний был сбит по ошибке иранскими военными.

Президент Ирана Хасан Рухани назвал крушение украинского самолета "великой трагедией" и "непростительной ошибкой".

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина ожидает полного признания иранской стороной своей вины и доведения расследования до конца.

Духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи выразил соболезнования семьям погибших в результате крушения самолета украинских авиалиний, назвав произошедшее "болезненным инцидентом".

По словам командующего аэрокосмическими силами Корпуса Стражей Исламской революции Амира Али Хаджизаде, оператор, сбивший украинский самолет, получил сообщение о запуске ракеты "Круз" и принял приближающийся объект за ракету.

Также читайте: Парламент Ирана выразил поддержку Корпусу стражей Исламской революции, несмотря на сбитый украинский самолет

Источник: https://censor.net.ua/n3169472
 
   
 Топ комментарии
 
Michael Avrinsky‏ @gsl2k10 2 ч.2 часа назад

После признания Ираном своей вины, задача российских пропагандистов сильно усложнилась. Теперь им надо доказать самому Ирану, что это не они сбили Боинг

На улицах Тегерана появились траурные плакаты, посвященные гибели украинского самолета - Цензор.НЕТ 5122
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Персы, азиаты оказались в разы цивилизованнее руцьких федерастов. Что бы про них не говорили - ни одного мародера, как в "руцьком мире"
На улицах Тегерана появились траурные плакаты, посвященные гибели украинского самолета - Цензор.НЕТ 7768
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RIP

рейс был украинский, но катастрофа произошла на территории Ирана, по вине дятлов из КСИР и в ней погибли в основном иранцы.

аятолы выстрелили себе в ногу
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Так хто був оператором і с какой старани він отримував наказ збити літак МАУ?
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Ну, скажут ФИО того оператора, например какой-то Абу али ибн Бабаевич, и толку с этих данных?Скажут, что конкретный приказ получил например от своего командира какого-нибудь Мухаммеда, и что эта информация даст?
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Або Іван Семенович Івєстнокацапович😊
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Неважно кто. Командующий этим их аэрокосмическим делом уже признал вину, а значит взял на себя как вышестоящий командир действия подчинённых. Абу сбил или Иван не играет особой разницы. С него что, компенсацию стребуют?С таким же успехом Нидеранды могли бы требовать с алкаша Цемаха по миллиону долларов за каждого убитого, уплатить бы он их всё равно не смог бы.
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Звичайно, що визнали. Я теж писав, що вони винні. Але Тор комплекс твоїх російських родичів, які продали і обслуговували та навчали іранців.
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Ты меня всё записываешь в касабы, а я всьо с тебя смеюсь, поскольку это как минимум не соответствует реальности На вулицях Тегерана з'явилися траурні плакати, присвячені загибелі українського літака - Цензор.НЕТ 26 Так что это у них проблемы, а вот я к русне аж никакого отношения не мею
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кацапа,веди себя пристойно...чай не муходрыщенске своем
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Тільки боротьба населення країни з диктаторським режимом може привести до позитивного результату. Все інше призведе до усілякий катастроф, війн та руйнацій.
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нифигассэ у бубочки расшаренная харизма...мож бени трохы коныкив попридержать?
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они может и не хотели, но давний враг Украины хотел и сделал свое дело, а иранцы взяли все на себя.
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стопудово жыдоугробуряты со своей гибридной ******...
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RIP

рейс был украинский, но катастрофа произошла на территории Ирана, по вине дятлов из КСИР и в ней погибли в основном иранцы.

аятолы выстрелили себе в ногу
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Michael Avrinsky‏ @gsl2k10 2 ч.2 часа назад

После признания Ираном своей вины, задача российских пропагандистов сильно усложнилась. Теперь им надо доказать самому Ирану, что это не они сбили Боинг

На улицах Тегерана появились траурные плакаты, посвященные гибели украинского самолета - Цензор.НЕТ 5122
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Все таки Іран і паРаша - Небо і Земля. Жоден цап не визнав, що його паРаша винувата у збитті МН17. Їм вже розжували, довели похвилинно, по призвищам, по адресам і фоткам - що, де і як. А вони все одно - Расєюшку обіжают, напрасліну наводят, не любят Расєюшку супостати...
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Персы, азиаты оказались в разы цивилизованнее руцьких федерастов. Что бы про них не говорили - ни одного мародера, как в "руцьком мире"
На улицах Тегерана появились траурные плакаты, посвященные гибели украинского самолета - Цензор.НЕТ 7768
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сколько лет персидской культуре?
что такое "кацапская культура"? На улицах Тегерана появились траурные плакаты, посвященные гибели украинского самолета - Цензор.НЕТ 5946
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Назови хотя бы 5 всемирно известных персидских композиторов, к примеру?
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Тобто судити культуру народів треба за творчістю композиторів? Лікуйся, але перевір свої ДНК.
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А ще давай обматюкав трипільців, які розмовляли цією мовою. Та ще можеш на розповісти де у цей час були твої родичі?
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У той час коли твої сородичі лежать п'яні під парканами, таджики в чайхані змагаються у красномовстві та віршуванні.
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Европейские ученые прежде считали возрождение персидской национальности прямым последствием образования в Персии наследственных династий, фактически независимых от Багдада; династии персидского и даже турецкого происхождения будто бы содействовали развитию персидского национализма, чтобы еще больше отвлечь население от Багдада и халифов. Такими соображениями, как полагали прежде, руководился и султан Махмуд (997-1030) из династии Газ- невидов, по происхождению турок, при дворе которого в городе Газне (в нынешнем Афганистане) нашли убежище лучшие представители персидской поэзии того времени, в том числе Фирдауси, автор знаменитого персидского эпоса Шах-наме...
Якщо ти нічого не знаєш, то краще мовчи😏
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Во-Во-шка, как всегда, обиделся за свою рашку. Ой, не так написала: он же ее паРашкой называет /для конспирации/))
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подмена тезиса
любят этот приём кацатролли, ой любят...
а программистов 5 в. до н.э. тебе не назвать?
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Когда нечего сказать, говорят о приёмах. Про персидскую культуру знают не многие в мире, а Чайковского или Толстого? Так к чему говорить о какой-то вяликой персидской культуре? Да, была она в своё время, но если сравнивать сейчас, то кроме Хаяма и не назовут никого из неё.
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Когда нечего сказать...то кацапы начинают сравнивать достижения с разницей в 2000 лет...
Раньше правда с 1913- м годом сравнивали....но теперь уже не могут...
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Не передёргивай. Сравниваются достижения за всё время существования известные на сегодняшний день.
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не дошло. или делаешь вид, что не дошло. пох. пояснения не для тебя. пояснения для публики "в партере"
ты пытаешься втюхать заведомо неверный тезис:
известность культуры равна её ценности
следующий тухлый приёмчик: ты спрашиваешь у человека, которому полжизни сверлили мозги замечательностью рюцькой культуры. а ты спроси у американца: он может ответить Хафиз и Хайям, и Толстой и Достоевский. 2:2. А если добавить Фирдоуси, то будет 3:2. Это я про ответ на вопрос: А назови-ка известных писателей (поэтов)?
Ну и напоследок, с каких это пор Толстой стал композитором? Я чёто пропустил? Новые исследования?
гнилой ты насквозь.
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Фреди Меркури, к примеру, перс зороастриец На вулицях Тегерана з'явилися траурні плакати, присвячені загибелі українського літака - Цензор.НЕТ 6729
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Фре́дді Ме́рк'юрі (англ. Freddie Mercury, справжнє ім'я: Фаррух Бульсара, Farrokh Bulsara; 5 вересня 1946, Занзібар, Занзібарський султанат!
Фредді Мерк'юрі (справжнє ім'я Фаррух Бульсара, гуджараті ફારોખ બલસારા, Pharōkh Balsārā) народився 5 вересня 1946 року в Кам'яному місті на острові Занзібар, розташованому на схід від африканського узбережжя (тоді - Занзібарський султанат під британським протекторатом●, нині територія Танзанії) в родині британського службовця.[8][9] Його батьки - Бомі (1908-2003) і Джер Бульсара (1922-2016),[a][10] були парсами з Гуджарату (регіон у провінції Бомбей у Британській Індії).[b] Фаррух (ім'я, дане при народженні, що означає «щасливий») виховувався у зороастрійських традиціях, пізніше це знайшло відбиток в його творчості.
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Меня, с самого начала этого Кошмара, интересовало единственное: Что Сделает Украина, После Того, как Узнает, что свалили борт- Именно Иранцы. Вот что??? Как мне кажется- ничего. Так уж вышло.
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А що Зе може зробити Ірану... Хіба виторгувати більшу компенсацію. І то я сильно сумніваюсь,довір щось там зможе. Треба буде порівняти компенсації канадійцям, німцям, шведам і нашим. От тоді і побачимо що Зе може...
П.с. привіт, як там океан, як коти, розмножуються чи кастрував,на всяк випадок...
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А зачем ты здесь пропихиваешь что "Именно Иранцы"
И подчёркивает...

на кого работаешь?..
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Андрей "пропихивае/проталкивает" , как Вы уместно заметили, именно то, что USA, Австралия, Канада, Германия, UK, НАТО, .... начали "толкать" 3 дня тому назад. Или у Вас есть нечто весомое, что противоречит этим странам? Тогда, факты в студию и обсудим.
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Иранцы оказались более человечный чем не братья "ихтамнеты"
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Катастрофа A300 над Персидским заливом
Катастрофа A300 над Персидским заливом - крупная авиационная катастрофа, произошедшая 3 июля 1988 года. Авиалайнер Airbus A300B2-203 авиакомпании Iran Air совершал коммерческий пассажирский рейс IR655 по маршруту Тегеран-Бендер-Аббас-Дубай, но через несколько минут после вылета из Бендер-Аббаса, пролетая над Персидским заливом, был сбит ракетой «земля-воздух», выпущенной с ракетного крейсера «Vincennes» ВМС США. Погибли все находившиеся на борту самолёта 290 человек. Во время пуска ракеты крейсер «Vincennes» находился в территориальных водах Ирана.

Напоминание и только..
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Опять это? Так давайте тогда полную информацию. Шла война, пассажирский борт вылетал из того же аэропорта, что и военные самолеты, профиль самолета был идентичен боевому самолету, крейсер 11 раз пытался выйти на связь с пилотами, а те не ответили, так как думали, что говорят не с ними. Итог известен, но это нельзя назвать ошибкой или агрессией, скорее трагическая случайность. Штаты признали свою вину, выплатили семьям пострадавших вроде как по несколько миллионов баксов и доработали всю военную технику так, чтобы она могла отличить гражданский борт от военного. Это было еще в 1988 году. С тех пор много чего изменилось. Но кацапы и прочие обезьяны продолжают сбивать гражданские самолеты.
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Так і написав "напоминание и только"..
Що не зрозуміло??
))
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Что Вы тут проталкиваете? Это москали.
Некоторые бывшие российские ученые работали над ИГНИС в Локхиде. Я уверен, почти.... На вулицях Тегерана з'явилися траурні плакати, присвячені загибелі українського літака - Цензор.НЕТ 820
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А Я про що??
Дай обизъяну рашистському гранату...))
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Ну, экипаж крейсера хотя бы пытался несколько раз связаться с лайнером и предупреждал, что откроет огонь. А летчики на иранском лайнере слушали и думали "Там же называют скорость не ту, что у нас, пущай стреляют!" А надо было думать "Если никто не отозвался и мы не отозвались, то по кому стрельнут? А почему у нас скорость отличается от данных РЛС крейсера? Может, потому, что они измеряют относительно крейсера, те поверхности Земли, а наши приборы относительно набегающего потока воздуха? Может, стоит отозваться?"
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Молодець проти овець






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Трагедія загибелі українського «Боїнга» стала першим серйозним іспитом для президента Зеленського. Корабель як відомо, перевіряють штормом, а офіцерів - боєм. Політиків, аби знати їм ціну, перевіряють кризовими ситуаціями. Що показав у кризовій ситуації Зеленський?
Про загибель українського «Боїнгу» компанії МАУ преса повідомила 8 січня біля 6-ї години ранку. Приблизно двома годинами пізніше президент Зеленський висловив співчуття рідним і близьким пасажирів і членів екіпажу - з Маскату (Султанат Оман) де перебував на скандальному відпочинку, який ОПУ старанно називає «робочою поїздкою». Буквально через 15 хв. видання «Daily Mail» повідомило, що український літак міг бути збитий. Ще через 15 хв. Зеленський заявив, що припиняє «робочу поїздку» в найдорожчий готель Оману і терміново вилітає до Києва.
Отут і почалися дива. «Терміново» у виконанні Зеленського - це через 18 годин. До Києва Зеленський прибув о 2.30 ночі 9 січня приватним літаком. Видання «Тексти» встановило, що літак був замовлений і прибув до Маскату ще до аварії, тож затримала Зеленського не відсутність транспорту. Що конкретно - не зрозуміло.
По прибуттю до Києва Зеленський провів нараду в своєму офісі, на якій були відсутні голова СБУ Баканов і голова ОПУ Богднан. Обоє все ще перебували на відпочинку. Існує інформація, що лише увечері 9 січня з відпочинку повернувся міністр інфраструктури Криклій, в підпорядкуванні якого знаходиться Державіаслужба. Незрозуміла інформація по міністру МВС Арсену Авакову - схоже він відпочиває ще й досі.
Далі більше. До вечора 9 січня керівники Британії, Канади і США зробили заяви про те що український літак схоже був збитий іранською ракетою. Україна… промовчала. Про можливість ракетної атаки президент заговорив лише о 9-13 10 січня. Нагадаю, вперше про можливість ракетної атаки преса повідомила через 2 години після аварії. Але й це не межа. У Верховній раді де у президентської сили монобільшість, на момент написання цих рядків не відбулося засідань комітетів ВР з питань національної безпеки, оборони та розвідки і комітету з іноземних справ. Це - у парламентсько-президентській республіці.
І на біс. СБУ так і не відкрило справу про теракт - МВС натомість шукає помилку пілотів «Боїнга».
Аби зрозуміти те що сталося, я наведу простий приклад - уявіть собі загострення на фронті, під час якого начальник Генштабу - на пляжі, командувач ООС - у відпустці, командири бригад - на дачах, і що в неповному складі їх вдається зібрати лише через 18 годин після події, а МО загострення взагалі ігнорує. Питання на кмітливість - де на той час уже буде ворог? Очевидно, свій перший справжній іспит президентська команда провалила з тріском, виставивши себе - негідною, а країну - незахищеною.
Колишні працівники адміністрації президента уже пишуть, як з початком війни з Грузією (!) у Києві на Банковій вони зібралися через дві години - прямо з курортів. Це - за «слабкого» Ющенка. Коли стався напад на українські кораблі в Керченській протоці, про агресію Росії президент Порошенко заявив того ж 25 листопада 2018 р., у ніч на 26-е засідало РНБО, а о 16-й 26 листопада Верховна Рада вже зібралася по питанню впровадження Воєнного стану. Порівняно з нині… Як там кажуть прибічники Зеленського? «Дайте йому ще 100 днів - навчиться»? А не запізно вчитися?
Все це на тлі іміджу «крутого мачо зі вдачею гопника» який Зеленському ліпили весь рік - ще до виборів. Правда дивно? Президент який погрожував посадками політичним опонентам. Який на засіданнях звільняв міністрів. Який визначив винних у вбивстві Шеремета ще до суду і завершення слідства. Який розповідав добровольцям, що він «не лох якийсь». Але коли лідери трьох провідних країн уже говорять що літак був збитий - той самий президент тягне час, чекає доказів, з'являється в столиці через 18 год. після катастрофи - і нездатний зібрати та поставити задачі власним підлеглим.
Про таке український народ від роду віку казав: «Був молодець проти овець, а зустрів молодця - і сам як вівця».
АПДЕЙТ. А тим часом вже й сам Іран визнав що український літак був збитий іранською ракетою.
Мій телеграм-канал: https://t.me/dragonspech
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Фашик Донецкий‏ @fash_donetskij 11 ч.11 часов назад
На улицах Тегерана появились траурные плакаты, посвященные гибели украинского самолета - Цензор.НЕТ 1353

Тело,которое писало вконтакте про "карательную операцию" в Славянске, получило от южной осетии грамоту "за участие в восстановлении вследствие грузинской агрессии города Цхинвал" не село на самолёт,который сбили макаки в Иране Чувак взял и спалил русню.Гыы


Везение или знание: что известно о пропустившем рейс из Тегерана Андрее Бузарове

На улицах Тегерана появились траурные плакаты, посвященные гибели украинского самолета - Цензор.НЕТ 2649
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Дивився його в прямому ефірі, то він мав летіти наступного дня цим же рейсом. Але якщо є докази (квиток), то це вже дуже серйозно...
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Звичайно, ці протестанти навряд чи чули про Україну. Але бажаю їм успіхів у боротьбі проти бородатих сектантів! Які, доречі, дуже схожі на скрєпну мордву з їхнім кгбешним гундяєм.
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Ці, іранці, кращі. До речі, говорять, що у нас з ними спільні гени... А у козлорилих фіно-угорські...
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Дивлюсь новини на Еспресо - іранці знову випустили 7 ракет по базам США. Є ПОРАНЕНІ. ЦЕНЗОР МОВЧИТЬ ...
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Источники в армии Ирака сообщили Reuters, что на территории авиабазы, расположенной к северу от Багдада, разорвались не менее семи минометных снарядов.
Один из снарядов упал на взлетно-посадочной полосе. Согласно этому источнику, ранены четверо иракских военнослужащих.
Нет информации о раненых среди американских военнослужащих.
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чому на плакатах не намалювали дві ракети ? картина не повна
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Те, що у 2001 році українські сили ППО не збивали пасажирський літак, Україна довела в судах. Та російські псевдожурналісти воліють про це не згадувати. Як і про те, що перший, хто виправдав Україну, був особисто Володимир Путін, про що він сам воліє забути. Але й у нас про цю історію більшість людей не знає правди.
4 жовтня у Криму Україна та Росія проводили спільні навчання протиповітряної оборони. Запускали безпілотну ціль, яку мали вразити ракетами. У цей самий час досить далеко від місця проведення стрільб над Чорним морем пролітав російський літак ТУ-154 авіакомпанії «Сибір», який здійснював рейс Тель-Авів - Новосибірськ. Що саме сталося - досі достеменно не відомо. Пасажирський літак вибухнув у повітрі і впав у море. Усі загинули.
Для пошуку уламків на місце падіння прибули українські судна, але потім туди ж прийшли російські військові кораблі і наказали їм забиратись геть. Вони підібрали все, що плавало на поверхні. Це кілька десятків дрібних фрагментів корпусу, елементи внутрішнього оздоблення літака та особисті речі пасажирів. Далі за розслідування взялася Міжнародна авіаційна комісія, яка, за дивним збігом обставин, складалася виключно з російських експертів. Так як практично весь літак знаходився на дні Чорного моря і його ніхто навіть не намагався підняти, відновлення корпусу лайнера не робили. Тому слідство зосередилося на вивченні тих фрагментів, які у них були. У результаті комісія дійшла висновку, що лайнер був уражений бойовими елементами ракети С-200. Ракета нібито підлетіла до літака ззаду згори і вибухнула на відстані 15 метрів від лайнера. Комісія запропонувала такий сценарій подій. Із військової бази біля Феодосії була запущена ракета комплексу С-200 українських сил ППО. Проте вона проігнорувала умовну ціль і перенавелася на пасажирський літак ТУ-154. Висновок - у катастрофі винні українські військові.
Україна не погодилася з висновками комісії. Проте Міноборони України та Держказначейство зобов'язали виплатити 15 мільйонів доларів компенсації авіакомпанії «Сибір» та родичам загиблих. І Україна це зробила, хоча вини так і не визнала.
Аж до 2008 року Міноборони домагалося проведення повторної експертизи, чому пручалася як Росія, так і деякі українські чиновники. Адвокатам, що займалися цією справою, навіть погрожували, а одного побили. Проте експертизу таки провели, і висновки виявилися протилежними. Радар, який наводив ракету на ціль, бачив тільки умовну мішень, що знаходилася на відстані 80 кілометрів, але не бачив пасажирський літак, до якого було втричі далі. Отвори від шрапнелі на уламках виявилися 6 мм в діаметрі, а діаметр елементів ураження ракети С-200 - від 8 до 9,5 мм. Для перевірки навіть розібрали таку ж ракету з тієї ж партії, що була зроблена в той же день, і все співпало. Також експертиза встановила, що якби ракета справді полетіла в бік лайнера, то, співставивши час запуску і швидкості об'єктів, вона могла підлетіти до літака не ззаду, а спереду. І то не ближче, ніж на 750 метрів. У такому разі в літак потрапило б не більше ніж 2-3 бойових елементи. Вони б пробили корпус, але від цього літак не розвалився б. Ну і, нарешті, враховуючи всі фактори, ракета взагалі навряд чи долетіла б до ТУ-154. І це заявив сам Путін.
Із висновками повторної експертизи Міноборони України пішло в суд. Коли про це дізналися російські адвокати, вони намагалися не дати справі розголосу і навіть пропонували піти, так би мовити, на мирову, зменшивши суму компенсації більш ніж удвічі. Але наші не погодилися. Україна виграла суди всіх інстанцій.
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Фото № 2 на второи плане все сказано!!!
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Авиалайнер Boeing 747-230B авиакомпании Korean Air Lines (KAL) выполнял международный рейс KE007 (позывной - KAL 007) по маршруту Нью-Йорк-Анкоридж-Сеул, а на его борту находились 23 члена экипажа и 246 пассажиров. Полёт до Сеула должен был проходить над нейтральными водами Тихого океана, но самолёт по неустановленной причине стал отклоняться вправо от назначенного курса. Спустя некоторое время лайнер настолько отклонился на запад, что вошёл в закрытое воздушное пространство СССР, после чего пролетел над Камчаткой, пройдя ряд военных объектов, а затем уже над островом Сахалин. Над последним он был перехвачен, а затем сбит советским истребителем Су-15, после чего рухнул в пролив Лаперуза в 37 километрах к юго-западу от Сахалина. Погибли все находившиеся на его борту 269 человек.

Инфо и только..

На момент катастрофы самолёт отклонился от курса более чем на 500 километров. Согласно расследованию, проведённому Международной организацией гражданской авиации (ИКАО (англ. ICAO)), наиболее вероятной причиной отклонения от маршрута полёта было то, что пилоты неправильно настроили автопилот и затем не выполняли надлежащих проверок для уточнения текущих координат.

Катастрофа вызвала серьёзное обострение и без того непростых на тот момент отношений между СССР и США.

Скудность информации и материальных улик на начальных этапах расследования катастрофы породила альтернативные версии о происшествии. Однако обнародование Советским Союзом (позже - Российской Федерацией) запи
сей бортовых самописцев рейса KE007[1] подтвердило первоначальную версию ИКАО.
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Катастрофа Ту-154 над Чёрным морем - авиационная катастрофа, произошедшая в четверг 4 октября 2001 года. Авиалайнер Ту-154М авиакомпании «Сибирь» выполнял плановый рейс SBI1812 по маршруту Тель-Авив-Новосибирск, но через 1 час и 45 минут после взлёта рухнул в Чёрное море. Все находившиеся на его борту 78 человек (66 пассажиров и 12 членов экипажа) погибли.

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не будьте наивными и не выдавайте желаемое за действительное, иранцам глубоко наплевать на жизнь или смерть украинцев - они скорбят по своим гражданам!
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