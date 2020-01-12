 На улицах Тегерана появились траурные плакаты, посвященные гибели украинского самолета. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
На размещенных в Тегеране плакатах написано: "Мы все сочувствуем" и "Соболезнования семьям погибших".
Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому) в среду, 8 января 2020 года, после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.
Утром 11 января Иран признал, что самолет украинских авиалиний был сбит по ошибке иранскими военными.
Президент Ирана Хасан Рухани назвал крушение украинского самолета "великой трагедией" и "непростительной ошибкой".
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина ожидает полного признания иранской стороной своей вины и доведения расследования до конца.
Духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи выразил соболезнования семьям погибших в результате крушения самолета украинских авиалиний, назвав произошедшее "болезненным инцидентом".
По словам командующего аэрокосмическими силами Корпуса Стражей Исламской революции Амира Али Хаджизаде, оператор, сбивший украинский самолет, получил сообщение о запуске ракеты "Круз" и принял приближающийся объект за ракету.
Сбитому!!
рейс был украинский, но катастрофа произошла на территории Ирана, по вине дятлов из КСИР и в ней погибли в основном иранцы.
аятолы выстрелили себе в ногу
После признания Ираном своей вины, задача российских пропагандистов сильно усложнилась. Теперь им надо доказать самому Ирану, что это не они сбили Боинг
что такое "кацапская культура"?
Якщо ти нічого не знаєш, то краще мовчи😏
любят этот приём кацатролли, ой любят...
а программистов 5 в. до н.э. тебе не назвать?
Раньше правда с 1913- м годом сравнивали....но теперь уже не могут...
ты пытаешься втюхать заведомо неверный тезис:
известность культуры равна её ценности
следующий тухлый приёмчик: ты спрашиваешь у человека, которому полжизни сверлили мозги замечательностью рюцькой культуры. а ты спроси у американца: он может ответить Хафиз и Хайям, и Толстой и Достоевский. 2:2. А если добавить Фирдоуси, то будет 3:2. Это я про ответ на вопрос: А назови-ка известных писателей (поэтов)?
Ну и напоследок, с каких это пор Толстой стал композитором? Я чёто пропустил? Новые исследования?
гнилой ты насквозь.
Фредді Мерк'юрі (справжнє ім'я Фаррух Бульсара, гуджараті ફારોખ બલસારા, Pharōkh Balsārā) народився 5 вересня 1946 року в Кам'яному місті на острові Занзібар, розташованому на схід від африканського узбережжя (тоді - Занзібарський султанат під британським протекторатом●, нині територія Танзанії) в родині британського службовця.[8][9] Його батьки - Бомі (1908-2003) і Джер Бульсара (1922-2016),[a][10] були парсами з Гуджарату (регіон у провінції Бомбей у Британській Індії).[b] Фаррух (ім'я, дане при народженні, що означає «щасливий») виховувався у зороастрійських традиціях, пізніше це знайшло відбиток в його творчості.
П.с. привіт, як там океан, як коти, розмножуються чи кастрував,на всяк випадок...
И подчёркивает...
на кого работаешь?..
Катастрофа A300 над Персидским заливом - крупная авиационная катастрофа, произошедшая 3 июля 1988 года. Авиалайнер Airbus A300B2-203 авиакомпании Iran Air совершал коммерческий пассажирский рейс IR655 по маршруту Тегеран-Бендер-Аббас-Дубай, но через несколько минут после вылета из Бендер-Аббаса, пролетая над Персидским заливом, был сбит ракетой «земля-воздух», выпущенной с ракетного крейсера «Vincennes» ВМС США. Погибли все находившиеся на борту самолёта 290 человек. Во время пуска ракеты крейсер «Vincennes» находился в территориальных водах Ирана.
Напоминание и только..
Що не зрозуміло??
))
Некоторые бывшие российские ученые работали над ИГНИС в Локхиде. Я уверен, почти....
Дай обизъяну рашистському гранату...))
https://site.ua/dmitro.vovnyanko/25115/?utm_source=twitter&utm_medium=siteua
Трагедія загибелі українського «Боїнга» стала першим серйозним іспитом для президента Зеленського. Корабель як відомо, перевіряють штормом, а офіцерів - боєм. Політиків, аби знати їм ціну, перевіряють кризовими ситуаціями. Що показав у кризовій ситуації Зеленський?
Про загибель українського «Боїнгу» компанії МАУ преса повідомила 8 січня біля 6-ї години ранку. Приблизно двома годинами пізніше президент Зеленський висловив співчуття рідним і близьким пасажирів і членів екіпажу - з Маскату (Султанат Оман) де перебував на скандальному відпочинку, який ОПУ старанно називає «робочою поїздкою». Буквально через 15 хв. видання «Daily Mail» повідомило, що український літак міг бути збитий. Ще через 15 хв. Зеленський заявив, що припиняє «робочу поїздку» в найдорожчий готель Оману і терміново вилітає до Києва.
Отут і почалися дива. «Терміново» у виконанні Зеленського - це через 18 годин. До Києва Зеленський прибув о 2.30 ночі 9 січня приватним літаком. Видання «Тексти» встановило, що літак був замовлений і прибув до Маскату ще до аварії, тож затримала Зеленського не відсутність транспорту. Що конкретно - не зрозуміло.
По прибуттю до Києва Зеленський провів нараду в своєму офісі, на якій були відсутні голова СБУ Баканов і голова ОПУ Богднан. Обоє все ще перебували на відпочинку. Існує інформація, що лише увечері 9 січня з відпочинку повернувся міністр інфраструктури Криклій, в підпорядкуванні якого знаходиться Державіаслужба. Незрозуміла інформація по міністру МВС Арсену Авакову - схоже він відпочиває ще й досі.
Далі більше. До вечора 9 січня керівники Британії, Канади і США зробили заяви про те що український літак схоже був збитий іранською ракетою. Україна… промовчала. Про можливість ракетної атаки президент заговорив лише о 9-13 10 січня. Нагадаю, вперше про можливість ракетної атаки преса повідомила через 2 години після аварії. Але й це не межа. У Верховній раді де у президентської сили монобільшість, на момент написання цих рядків не відбулося засідань комітетів ВР з питань національної безпеки, оборони та розвідки і комітету з іноземних справ. Це - у парламентсько-президентській республіці.
І на біс. СБУ так і не відкрило справу про теракт - МВС натомість шукає помилку пілотів «Боїнга».
Аби зрозуміти те що сталося, я наведу простий приклад - уявіть собі загострення на фронті, під час якого начальник Генштабу - на пляжі, командувач ООС - у відпустці, командири бригад - на дачах, і що в неповному складі їх вдається зібрати лише через 18 годин після події, а МО загострення взагалі ігнорує. Питання на кмітливість - де на той час уже буде ворог? Очевидно, свій перший справжній іспит президентська команда провалила з тріском, виставивши себе - негідною, а країну - незахищеною.
Колишні працівники адміністрації президента уже пишуть, як з початком війни з Грузією (!) у Києві на Банковій вони зібралися через дві години - прямо з курортів. Це - за «слабкого» Ющенка. Коли стався напад на українські кораблі в Керченській протоці, про агресію Росії президент Порошенко заявив того ж 25 листопада 2018 р., у ніч на 26-е засідало РНБО, а о 16-й 26 листопада Верховна Рада вже зібралася по питанню впровадження Воєнного стану. Порівняно з нині… Як там кажуть прибічники Зеленського? «Дайте йому ще 100 днів - навчиться»? А не запізно вчитися?
Все це на тлі іміджу «крутого мачо зі вдачею гопника» який Зеленському ліпили весь рік - ще до виборів. Правда дивно? Президент який погрожував посадками політичним опонентам. Який на засіданнях звільняв міністрів. Який визначив винних у вбивстві Шеремета ще до суду і завершення слідства. Який розповідав добровольцям, що він «не лох якийсь». Але коли лідери трьох провідних країн уже говорять що літак був збитий - той самий президент тягне час, чекає доказів, з'являється в столиці через 18 год. після катастрофи - і нездатний зібрати та поставити задачі власним підлеглим.
Про таке український народ від роду віку казав: «Був молодець проти овець, а зустрів молодця - і сам як вівця».
АПДЕЙТ. А тим часом вже й сам Іран визнав що український літак був збитий іранською ракетою.
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Тело,которое писало вконтакте про "карательную операцию" в Славянске, получило от южной осетии грамоту "за участие в восстановлении вследствие грузинской агрессии города Цхинвал" не село на самолёт,который сбили макаки в Иране Чувак взял и спалил русню.Гыы
Везение или знание: что известно о пропустившем рейс из Тегерана Андрее Бузарове
Один из снарядов упал на взлетно-посадочной полосе. Согласно этому источнику, ранены четверо иракских военнослужащих.
Нет информации о раненых среди американских военнослужащих.
4 жовтня у Криму Україна та Росія проводили спільні навчання протиповітряної оборони. Запускали безпілотну ціль, яку мали вразити ракетами. У цей самий час досить далеко від місця проведення стрільб над Чорним морем пролітав російський літак ТУ-154 авіакомпанії «Сибір», який здійснював рейс Тель-Авів - Новосибірськ. Що саме сталося - досі достеменно не відомо. Пасажирський літак вибухнув у повітрі і впав у море. Усі загинули.
Для пошуку уламків на місце падіння прибули українські судна, але потім туди ж прийшли російські військові кораблі і наказали їм забиратись геть. Вони підібрали все, що плавало на поверхні. Це кілька десятків дрібних фрагментів корпусу, елементи внутрішнього оздоблення літака та особисті речі пасажирів. Далі за розслідування взялася Міжнародна авіаційна комісія, яка, за дивним збігом обставин, складалася виключно з російських експертів. Так як практично весь літак знаходився на дні Чорного моря і його ніхто навіть не намагався підняти, відновлення корпусу лайнера не робили. Тому слідство зосередилося на вивченні тих фрагментів, які у них були. У результаті комісія дійшла висновку, що лайнер був уражений бойовими елементами ракети С-200. Ракета нібито підлетіла до літака ззаду згори і вибухнула на відстані 15 метрів від лайнера. Комісія запропонувала такий сценарій подій. Із військової бази біля Феодосії була запущена ракета комплексу С-200 українських сил ППО. Проте вона проігнорувала умовну ціль і перенавелася на пасажирський літак ТУ-154. Висновок - у катастрофі винні українські військові.
Україна не погодилася з висновками комісії. Проте Міноборони України та Держказначейство зобов'язали виплатити 15 мільйонів доларів компенсації авіакомпанії «Сибір» та родичам загиблих. І Україна це зробила, хоча вини так і не визнала.
Аж до 2008 року Міноборони домагалося проведення повторної експертизи, чому пручалася як Росія, так і деякі українські чиновники. Адвокатам, що займалися цією справою, навіть погрожували, а одного побили. Проте експертизу таки провели, і висновки виявилися протилежними. Радар, який наводив ракету на ціль, бачив тільки умовну мішень, що знаходилася на відстані 80 кілометрів, але не бачив пасажирський літак, до якого було втричі далі. Отвори від шрапнелі на уламках виявилися 6 мм в діаметрі, а діаметр елементів ураження ракети С-200 - від 8 до 9,5 мм. Для перевірки навіть розібрали таку ж ракету з тієї ж партії, що була зроблена в той же день, і все співпало. Також експертиза встановила, що якби ракета справді полетіла в бік лайнера, то, співставивши час запуску і швидкості об'єктів, вона могла підлетіти до літака не ззаду, а спереду. І то не ближче, ніж на 750 метрів. У такому разі в літак потрапило б не більше ніж 2-3 бойових елементи. Вони б пробили корпус, але від цього літак не розвалився б. Ну і, нарешті, враховуючи всі фактори, ракета взагалі навряд чи долетіла б до ТУ-154. І це заявив сам Путін.
Із висновками повторної експертизи Міноборони України пішло в суд. Коли про це дізналися російські адвокати, вони намагалися не дати справі розголосу і навіть пропонували піти, так би мовити, на мирову, зменшивши суму компенсації більш ніж удвічі. Але наші не погодилися. Україна виграла суди всіх інстанцій.
Инфо и только..
На момент катастрофы самолёт отклонился от курса более чем на 500 километров. Согласно расследованию, проведённому Международной организацией гражданской авиации (ИКАО (англ. ICAO)), наиболее вероятной причиной отклонения от маршрута полёта было то, что пилоты неправильно настроили автопилот и затем не выполняли надлежащих проверок для уточнения текущих координат.
Катастрофа вызвала серьёзное обострение и без того непростых на тот момент отношений между СССР и США.
Скудность информации и материальных улик на начальных этапах расследования катастрофы породила альтернативные версии о происшествии. Однако обнародование Советским Союзом (позже - Российской Федерацией) запи
сей бортовых самописцев рейса KE007[1] подтвердило первоначальную версию ИКАО.
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