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Все про:Генштаб ВС (1027) Минобороны (6220) реформы (3460) ВСУ (435)

 В процессе реформы ВСУ нужно создать исследовательское учреждение для решения задач от планирования ВВТ до координации новых разработок, - Инженерная группа "Арей"

Генштаб обнародовал основные направления реформы Вооруженных сил Украины на ближайшие 10 лет, но в них нет планов развития вооружения и военной техники (ВВТ), повышения качества технических заданий (ТТЗ) или создания научно-исследовательского учреждения (НИУ).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на facebook-страницу волонтерского ООО "Інженерна група "Арей".

Неудовольствие волонтеров также вызывают "тенденции "пичкания" армии несовместимыми образцами вооружения и разношерстная техникой".

Они подчеркивают необходимость изменений не только ВСУ, но и "тех, кто им служит".

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"Мы работаем с Департаментом военно-технической политики, развития вооружения и военной техники и видим, какую он лямку тянет и в части планирования новых разработок, и по закупкам серийных ВВТ. И это, по нашему мнению, не правильно.

Под Департаментом должно быть НИУ - тот же ЦНИИ ВВТ - и выполнять абсолютно конкретные задачи: от планирования ВВТ до координации новых разработок, унификации успешных решений и быстрых предложений в случае локальных фиаско", - говорится в сообщении.

Волонтеры приводят пример с закупкой Aselsan, с которыми идут шлемофоны, "на которые танкисты плюются". "Что делать разработчикам: дальше лепить турецкие шапки (ибо так в ТТЗ) или воевать за изменения в ТТЗ?", - задают вопрос инженеры.

Другой пример - установка дополнительной защиты на легкую и среднюю бронетехнику. "Что должен сделать ЦНИИ? Скоординировать производителей, оперативно внести изменения в свои ТТЗ и уже машины шли бы на передовую с улучшенной бронезащитой", - говорится в сообщении.

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"А еще важен боевой опыт и анализ поражений бронетехники различными боеприпасами РФ. Где он? Конечно, для себя мы собирали такую ​​инфу. Однако ее нельзя назвать системной. По сути, это работа исследовательского учреждения МОУ - собрать данные, довести такой анализ для разработчиков: вот такие поражения таким-то БП, вот безвозвратные потери, вот слабые места, вот варианты защиты и т.п.

Еще важный кусок работы - унификация шасси под различные виды вооружения. Самостоятельно делаем расчеты - "тунгуски", "акации", медички, инженерные машины - на одном базовом шасси. А правильно было бы выполнять эту работу с теми, кто отвечает за планирование ВВТ на средне- и долгосрочную перспективу.

Сегодня "научно-техническое сопровождение" наших работ осуществляют ребята, которые прошли реальные бои и которые сбивали руки в кровь, ремонтируя машины в полях. Они вынесли из тех боев и ремонтов колоссальный опыт. Кем этот опыт востребован? В каких документах изложен? Меняются ВСУ. Должны быть изменения и в тех, кто им служит", - отмечают волонтеры.

В процессе реформы ВСУ нужно создать исследовательское учреждение для решения задач от планирования ВВТ до координации новых разработок, - Инженерная группа Арей 01

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Источник: https://censor.net.ua/n3169469
 
   
 Топ комментарии
 
Ага, щаз бубочка как оторвет бабки от хозяина бэни и начнёт шота для Украины создавать!) Оно ж не лох! Ему ж 42!)
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а у нас в країні мало НДІ? Для чого ще один? Я б розігнав і ті бо як в старому анекдоті: Приехала в СССР иностранная делегация. Встречаются директора заводов - совок и японец. Японец говорит: «Мы станки делаем». Совок говорит: «И мы тоже». Японец говорит: «У меня 10 цехов». Совок говорит: «У меня тоже 10». Японец говорит: «У меня три тысячи рабочих занято». Совок говорит: «У меня тоже три тысячи». Японец говорит: «У нас 6 инженеров работает». Совок думает: «Если сказать, что у нас 5000 инженеров на 3000 рабочих, конфуз выйдет. Скажу, что у нас 7 инженеров». Так и сделал.
На следующий день встречаются они снова, а у японца глаза красные-красные. «Всю ночь, - говорит, - не спал. Все думал, чем у вас седьмой инженер занимается?». це звідси
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Ще року не пройшло як воно на посаді, а вже будь за яких обставин потрібно було потрапити особисто в Оман. Особисто. В Оман.

До чого тут волонтери й потреби ВСУ?
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Нужно создавать высоко технологическую Армию! Нужно Армию и айти-сектор соединить и нужно, чтобы работала система Big Date, чтобы собирала все данные и отправляла их в центр и все данные по всему там, чтобы можно было найти!
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Ага, щаз бубочка как оторвет бабки от хозяина бэни и начнёт шота для Украины создавать!) Оно ж не лох! Ему ж 42!)
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Ще року не пройшло як воно на посаді, а вже будь за яких обставин потрібно було потрапити особисто в Оман. Особисто. В Оман.

До чого тут волонтери й потреби ВСУ?
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Нє, зряплату смотрящим нада павысить..
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Всё верно написали ребята. Русня кстати именно так и поступает и на Донбассе и в Сирии - обкатывает технику и тщательно фиксирует уязвимости и недостатки.
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а у нас в країні мало НДІ? Для чого ще один? Я б розігнав і ті бо як в старому анекдоті: Приехала в СССР иностранная делегация. Встречаются директора заводов - совок и японец. Японец говорит: «Мы станки делаем». Совок говорит: «И мы тоже». Японец говорит: «У меня 10 цехов». Совок говорит: «У меня тоже 10». Японец говорит: «У меня три тысячи рабочих занято». Совок говорит: «У меня тоже три тысячи». Японец говорит: «У нас 6 инженеров работает». Совок думает: «Если сказать, что у нас 5000 инженеров на 3000 рабочих, конфуз выйдет. Скажу, что у нас 7 инженеров». Так и сделал.
На следующий день встречаются они снова, а у японца глаза красные-красные. «Всю ночь, - говорит, - не спал. Все думал, чем у вас седьмой инженер занимается?». це звідси
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Покорения Антарктиды и поимки Снежного Человека но вначале нужно победить банальное воровство и коррупцию в Киеве...
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Ага )))) План роботи на день. План роботи на тиждень План роботи на місяць. Встановлених зразків. План усунення недоліків. Доповідь про усунення недоліків. Розмір бірки. Бірка не встановленого розміру. Напис не того шрифту. Не вірний відступ. Бірка не того розміру. План роботи на день. План роботи на тиждень План роботи на місяць. Встановлених зразків. План усунення недоліків. Доповідь про усунення недоліків. Розмір бірки. Бірка не встановленого розміру. Напис не того шрифту. Не вірний відступ. Бірка не того розміру. Доповідь про усунення недоліків. Розмір бірки. Бірка не встановленого розміру. Напис не того шрифту. Не вірний відступ. Бірка не того розміру. План роботи на день. План роботи на тиждень План роботи на місяць. Напис не того шрифту. Не вірний відступ. Бірка не того розміру. Доповідь про усунення недоліків. Розмір бірки. Бірка не встановленого розміру. Напис не того шрифту.
В процессе реформы ВСУ нужно создать исследовательское учреждение для решения задач от планирования ВВТ до координации новых разработок, - Инженерная группа "Арей" - Цензор.НЕТ 4848
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Вы не видели ужасов "рабочей тетради" оперативного сотрудника, еще тетрадь по самоподготовке, ОРД, досье и рабочие дела. Согласования с прокурорскими, санкции в судах.
Вопрос, когда бедным операм заниматься реальной оперативной работой ? Так отож.
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Бачила ))) Бо маю друзів - оперативників поліції.
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А нафіга цьому збіговиську якісь далекоглядні плани?. "Ляжемо" під мокш -вони і будуть захищати,правда ......нашими руками та життями,але для кого потрібен хАхолЬ?.
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Шановні чиновники в погонах та без них, щодо забезпечення ЗСУ новими зразками озброєння та бойової техніки на мій погляд з достатнім досвідом служби в ЗС, хочу сказати, що такого бардака як тепер, я за свою службу не бачив. Ліпить хто що може, тому що відкрили шлях красти бюджетні кошти. Тільки бездарність та тупість вищого керівництва призвело до такого стану. Ні одна багата країна світу сьогодні не допускає постачання на озброєння такого різношерстного недопрацьованого озброєння як у ЗСУ. Замість того щоб створити декілька базових зразків з перспективою подальшої модернізації, з урахуванням нашого досвіду та передових країн, під завдання, просто тупо та бездумно продовжують красти з бюджету кошти приймаючи на озброєння зразки техніки які можливо підходять для НГУ та поліції.
Все це стало можливим за відсутності досвіду у військового керівництва, ну не може бути людина без досвіду на вищих щаблях влади. Головне, що ці випадкові люди на посадах, не то що слухати не хочуть нікого, вони не підпускають нікого до себе щоб ніхто не побачив та не почув які вони бездарні. Більше не хочу писати, горе моїй Україні та й годі з таким керівництвом. Бідна наша держава.
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Братва! -- Украину реально валят под парашу, по всем фронтам!
...а вы над Зелей смеётесь... -- он вам для того и дан был. Он Терминатор!
Я ж, уже не знаю, даже -- я ж уже давно свалил, вроде? ... -- вы задолбали, короче, даже меня...
Дупа вам будет -- с ручкой! ...потом вместе посмеёмся и поплачем...
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О чем это У процесі реформи ЗСУ потрібно створити дослідну установу для вирішення завдань від планування ОВТ до координації нових розробок, - Інженерна група "Арей" - Цензор.НЕТ 1876? Распил бабла . Пока в ВСУ не будет достаточного количества техники и вооружения, любая модернизация должна проводиться без ущерба для обороны. Тот редкий случай, когда Сталинский совок правильно расставил акценты.
Какие глобальные реформы в ВСУ в условиях войны с третьей армией мира? ИДИОТЫ!!!
У процесі реформи ЗСУ потрібно створити дослідну установу для вирішення завдань від планування ОВТ до координації нових розробок, - Інженерна група "Арей" - Цензор.НЕТ 3369

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Правильно Зедебилы, можно под видом исследования такие бабки выкачать с лохов 73% оно же быдло. втюхаете им космическую разработку полётов на солнце или маркс они проглотят и не моргнув глазом, особенно если эту новость будет освещать Дубинский мама которого лучит скорость на канале Г+Г . Списание миллионов можно оформить отчётом и написанием статьи в журнале.
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Порошки так и не поняли, что претензии эти к соевым военачальникам.
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для исследования армейского алкоголизма, воровства и мародерства - в самый раз
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