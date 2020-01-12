 В процессе реформы ВСУ нужно создать исследовательское учреждение для решения задач от планирования ВВТ до координации новых разработок, - Инженерная группа "Арей"

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на facebook-страницу волонтерского ООО "Інженерна група "Арей".
Неудовольствие волонтеров также вызывают "тенденции "пичкания" армии несовместимыми образцами вооружения и разношерстная техникой".
Они подчеркивают необходимость изменений не только ВСУ, но и "тех, кто им служит".
"Мы работаем с Департаментом военно-технической политики, развития вооружения и военной техники и видим, какую он лямку тянет и в части планирования новых разработок, и по закупкам серийных ВВТ. И это, по нашему мнению, не правильно.
Под Департаментом должно быть НИУ - тот же ЦНИИ ВВТ - и выполнять абсолютно конкретные задачи: от планирования ВВТ до координации новых разработок, унификации успешных решений и быстрых предложений в случае локальных фиаско", - говорится в сообщении.
Волонтеры приводят пример с закупкой Aselsan, с которыми идут шлемофоны, "на которые танкисты плюются". "Что делать разработчикам: дальше лепить турецкие шапки (ибо так в ТТЗ) или воевать за изменения в ТТЗ?", - задают вопрос инженеры.
Другой пример - установка дополнительной защиты на легкую и среднюю бронетехнику. "Что должен сделать ЦНИИ? Скоординировать производителей, оперативно внести изменения в свои ТТЗ и уже машины шли бы на передовую с улучшенной бронезащитой", - говорится в сообщении.
"А еще важен боевой опыт и анализ поражений бронетехники различными боеприпасами РФ. Где он? Конечно, для себя мы собирали такую инфу. Однако ее нельзя назвать системной. По сути, это работа исследовательского учреждения МОУ - собрать данные, довести такой анализ для разработчиков: вот такие поражения таким-то БП, вот безвозвратные потери, вот слабые места, вот варианты защиты и т.п.
Еще важный кусок работы - унификация шасси под различные виды вооружения. Самостоятельно делаем расчеты - "тунгуски", "акации", медички, инженерные машины - на одном базовом шасси. А правильно было бы выполнять эту работу с теми, кто отвечает за планирование ВВТ на средне- и долгосрочную перспективу.
Сегодня "научно-техническое сопровождение" наших работ осуществляют ребята, которые прошли реальные бои и которые сбивали руки в кровь, ремонтируя машины в полях. Они вынесли из тех боев и ремонтов колоссальный опыт. Кем этот опыт востребован? В каких документах изложен? Меняются ВСУ. Должны быть изменения и в тех, кто им служит", - отмечают волонтеры.
До чого тут волонтери й потреби ВСУ?
На следующий день встречаются они снова, а у японца глаза красные-красные. «Всю ночь, - говорит, - не спал. Все думал, чем у вас седьмой инженер занимается?». це звідси
Вопрос, когда бедным операм заниматься реальной оперативной работой ? Так отож.
Все це стало можливим за відсутності досвіду у військового керівництва, ну не може бути людина без досвіду на вищих щаблях влади. Головне, що ці випадкові люди на посадах, не то що слухати не хочуть нікого, вони не підпускають нікого до себе щоб ніхто не побачив та не почув які вони бездарні. Більше не хочу писати, горе моїй Україні та й годі з таким керівництвом. Бідна наша держава.
...а вы над Зелей смеётесь... -- он вам для того и дан был. Он Терминатор!
Я ж, уже не знаю, даже -- я ж уже давно свалил, вроде? ... -- вы задолбали, короче, даже меня...
Дупа вам будет -- с ручкой! ...потом вместе посмеёмся и поплачем...
Какие глобальные реформы в ВСУ в условиях войны с третьей армией мира? ИДИОТЫ!!!