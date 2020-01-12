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 "Нафтогаз" не ведет переговоры о прямых поставках газа из России, - Витренко

"Нафтогаз Украины" не ведет переговоры о покупке газа у России.

Об этом заявил исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

Отвечая на вопрос, мог бы "Нафтогаз" иметь какую-то дочернюю компанию, которая занималась бы покупкой газа напрямую у "Газпрома", Витренко сказал: "Мог бы. Но нет таких контрактов, нет таких планов, нет таких переговоров, мыслей. Теоретически все возможно в мире, но практических оснований для того, чтобы это обсуждать, сейчас нет".

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"Могу только отметить, что, с одной стороны, у нас сейчас законодательные возможности для прямых поставок от " Газпрома" по-прежнему были. Ничего не поменялось. Мы не покупаем газ напрямую у "Газпрома" не потому, что украинские политики приняли такое героическое решение не покупать газ в России, а потому, что Россия прекратила поставки газа.

И наша задача как "Нафтогаза" и моей команды было в том, что в ситуации, когда мы понимали, что россияне перестанут поставки газа, найти альтернативные возможности обеспечить украинских потребителей газом из Европы. Вот что мы делали ", - добавил Витренко.

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Источник: https://censor.net.ua/n3169468
 
 
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Где дешевле, там и надо покупать. Если дешевле у русни - покупать у русни. Всё остальное - лирика и сопли.
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Звісно. Поповнювати їх скарбницю, щоб їм вистачало на зброю, якою вони вбивають українців
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Говорили снижение цены газа, а пришли платёжки за декабрь, я охерел- на 30% больше чем в том году, и это несмотря на тёплую зиму.
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это правильно...левые гешефты в фаворе...
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