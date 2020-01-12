 На Ривненщине местный житель перевозил на мопеде мешок с 41 кг янтаря, - Нацполиция. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.
В селе Вовчицы Заречненского района полицейские 11 января остановили мопед без номерных знаков. Водителем двухколесного транспортного средства Viper оказался 21-летний житель села Бир. На багажнике мужчина перевозил мешок, при осмотре которого полицейские обнаружили камни янтаря-сырца.
Следственно-оперативная группа установила, что вес янтаря составляет 41 килограмм.
По факту перевозки янтаря, законность происхождения которого не подтверждается соответствующими документами, следователи начали досудебное расследование по части 1 статьи 240-1 Уголовного кодекса Украины. Кодекс дополнен указанной статьей согласно Закону от 19.12.19.
Янтарь правоохранители изъяли и в рамках уголовного производства направили на экспертизу. В ходе досудебного расследования полицейские устанавливают кому принадлежит янтарь.
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Скажет что нашел на дороге мешок...и вез его сдать в милицию.... и все...
Хоча скажу Вам по секрету, що туди паровози по 5-7 іномарок нулячих возять. Прямо в село і по бездоріжжю.
Треба було б на Мерсі..
😂
Офис по борьбе с мопедами без номеров, поймал целый мешок янтаря.
И вызвал напомощь Офис по борьбе с янтарём.