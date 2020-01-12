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 Происшествия, Фоторепортаж
  2022  52
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Все про:Нацполиция (10720) правоохранительные органы (793) Ривненщина (741) янтарь (529)

 На Ривненщине местный житель перевозил на мопеде мешок с 41 кг янтаря, - Нацполиция. ФОТО

В Ривненской области полиция изъяла у местного жителя 41 кг янтаря.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

На Ривненщине местный житель перевозил на мопеде мешок с 41 кг янтаря, - Нацполиция 01

В селе Вовчицы Заречненского района полицейские 11 января остановили мопед без номерных знаков. Водителем двухколесного транспортного средства Viper оказался 21-летний житель села Бир. На багажнике мужчина перевозил мешок, при осмотре которого полицейские обнаружили камни янтаря-сырца.

На Ривненщине местный житель перевозил на мопеде мешок с 41 кг янтаря, - Нацполиция 02

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский подписал закон об урегулировании добычи янтаря, - Минэнергетики

Следственно-оперативная группа установила, что вес янтаря составляет 41 килограмм.

По факту перевозки янтаря, законность происхождения которого не подтверждается соответствующими документами, следователи начали досудебное расследование по части 1 статьи 240-1 Уголовного кодекса Украины. Кодекс дополнен указанной статьей согласно Закону от 19.12.19.

На Ривненщине местный житель перевозил на мопеде мешок с 41 кг янтаря, - Нацполиция 03

Смотрите: Нелегальный сбыт янтаря стоимостью около 6 млн грн прекращен на Ривненщине, - СБУ. ФОТО

Янтарь правоохранители изъяли и в рамках уголовного производства направили на экспертизу. В ходе досудебного расследования полицейские устанавливают кому принадлежит янтарь.

Источник: https://censor.net.ua/n3169466
 
   
 Топ комментарии
 
Погано, що і бурштин вивозять, і Карпати вирубають...

На Ривненщине местный житель перевозил на мопеде мешок с 41 кг янтаря, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 4180
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Подожди.. сейчас скажут что то лично Зеленский перевозил мешок янтаря.. А кто не верит - тот зраднык и агент Путина.
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порохоботам тут скучно. Разве приплести что мопед был угнан из Омана и перевозил слямзенные драгоценности султана, в коей кончине подозревается Зеленский.
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Погано, що і бурштин вивозять, і Карпати вирубають...

На Ривненщине местный житель перевозил на мопеде мешок с 41 кг янтаря, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 4180
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Карпати вирубають зовсім не москалі, а свої же безголові гуцули. Так само й бурштини. Гуцуляку - на гілляку!
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хоч одна нормальна новина. Без Іранів, Оманів. Звичайний мопед з бурштином. Будь благословені такі новини. А то не сайт, а форум по Близькому Сходу.
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Подожди.. сейчас скажут что то лично Зеленский перевозил мешок янтаря.. А кто не верит - тот зраднык и агент Путина.
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порохоботам тут скучно. Разве приплести что мопед был угнан из Омана и перевозил слямзенные драгоценности султана, в коей кончине подозревается Зеленский.
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Є ще гарна новина з дамбасу. Бандит з кликухою "мотя" здох своєчасно. Хай йому буде земля "скляною ватою".

"Бригаду 200" на Донбасі поповнив зрадник 38-річний Віктор Куліш на прізвисько "Мотя" із Донецька. Числився у першому армійському корпусі ЗС РФ (ДНР), повідомив блогер Necro Mancer.
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Просто дрова и газ дорогие, вот и топит по старинке
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Ну то что на янтарь мужик попал это факт...а все статьи..и суды...то все для лохов....
Скажет что нашел на дороге мешок...и вез его сдать в милицию.... и все...
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НІХЄРА не попав. Мєнти скоріше всього повернуть усе. Таке вже було не раз. Тут не зрозумієш хто сильніший...
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😁😀😀 міг би і машину купити... Ну мля, холодно і не зручно ж...
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Та ладно, якусь гівняну іномарку без реєстрації, для лісу.
Хоча скажу Вам по секрету, що туди паровози по 5-7 іномарок нулячих возять. Прямо в село і по бездоріжжю.
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Ого! Міг би продати і відпочити в Омані.
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Что бы в Омане отдыхать...нужно ***** 12 ярдов долга простить....
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стуканул какой-то доброжелатель. или украл у кого-то?
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Там тільки "свої". В т.ч і менти і бандити і копачі.
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Согласно ст. 13 Конституции Украины, земля, ее недра, атмосферный воздух, водные и другие природные ресурсы, находящиеся в пределах территории Украины, природные ресурсы ее континентального шельфа, исключительной (морской) экономической зоны являются объектами права собственности Украинского народа. Каждый гражданин имеет право пользоваться природными объектами права собственности народа в соответствии с законом.
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Мопед отобрать!Мешок раздербанить!..Мотопедиста послать на хер!
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Чел семью кормит...Государство хер ему на нос ложит...Он его нюхать не захотел...Решил заработать самостоятельно...Спалился
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мне иногда нравится нюхать как он пахнет На Рівненщині місцевий житель перевозив на мопеді мішок із 41 кг бурштину, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 9475
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Лучше нюхать деньги на которые пахнет янтарь братишка)
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Я в Эрмитаже то же люблю нюхать картины на миллионы долларов)Но правда не имею желания красть мировое достояние)А то что закопано в земле...Я это считаю честной добычей!!!!!!!!!!!
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Ты девочка)))Ход твоих мыслей мне Понятен и Приятен)
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я парень) не девочка. но бананы люблю не меньше)
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Тогда люби девочек и бананы)А картины в Эрмитаже не для тебя)))
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Приезжай в Питер))))))))Вместе понюхаем)Ты картины а я тебя)
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нет, девочек я не люблю и картины тоже. а бананы - люблю)))
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явно мопед правосекторский...бо мопеды из православной хайфы невидимые...
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Бач як українець добре живе- перевозить бурштин у мішку наче картоплю. Епоха бідності скінчилася !
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А вдруг он янтарь сепарам сбывает?По дешевке..А те его в Россию контрабандой?!Так это **** полетическая статья!!
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А може це був добровольний внесок на чергову поїздку Зе до Оману ? Тоді хлоп ще й винагороду отримає
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подумал что щебенка, набрал для пробы в селе ямы на дороге засыпать, простить и отпустить.
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На "мопеде"...
Треба було б на Мерсі..
😂
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Надо так и писать:

Офис по борьбе с мопедами без номеров, поймал целый мешок янтаря.
И вызвал напомощь Офис по борьбе с янтарём.
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А шо ж такое? вазелиновые же победили незаконную добычу янтаря, а тут оказывается, кака была кака есть. Или опять с3,14дел вазелиновый?
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права на нутро земельное менделей в конституции пропишите а потом возмущайтесь...
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Мимо кассы хотел проскочить. За это беспощадно!
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