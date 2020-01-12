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 С начала суток враг трижды нарушил режим прекращения огня на Донбассе, потерь нет, - пресс-центр ОС

Противник 12 января применил на Донбассе запрещенные минскими договоренностями минометы калибра 82 мм, а также автоматические станковые гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Всего штаб Обединенных сил зафиксировал три нарушения режима прекращения огня, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

Один обстрел по нашим позициям открывался в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" - неподалеку от Травневого (из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия).

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Два обстрела зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север" - вблизи населенного пункта Новотошковское враг выпустил 7 мин из минометов калибра 82 мм, а рядом с Орехово - 19 мин из минометов такого же калибра, а также открывал огонь из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Сегодня, 12 января, в результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.

Напомним, 11 января наемники российско-террористических войск четыре раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские военнослужащие не пострадали.

Источник: https://censor.net.ua/n3169465
 
   
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С Новым годом, господин Путин!
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потерь нет

Это по версии ЗЕсепарской лживой власти которая превратила наших погибших солдат в "итамнетов". О потерях узнаем из новостей о похоронах солдат...как это обычно происходит последние пол года..
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В этой войне на Донбасе потери России круче чем в войне с Вермахтом в 41 году)Один украинец на сто россиян)Я думаю это выигранная война)Но можно еще подкрутить ползунок потерь русских)Они так любят бухать и толпой улюлюкая кидаться на вражеские кулеметы))Топча друг друга)
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Спасибо господин Зеленский)
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Стоят в поле даже без маскировки....И это есть Добре???!!!!Жывая мишень!!!
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ну так і пишу - не дивлячись на те що в голому полі і без маскування - нехай все неодмінно і незмінно буде добре...навіть в супереч всім законам фізики і беззаконню гібридної війни...
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Ты не так написал!Ты показал насколько героически круто можно ипашить москалей принебрегая маскировкой)Ибо это пьяное москальское быдло один хер на десять метров нихрена не видит опившись стекломоя!Слава Украине!))))))))))))
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"потерь нет" то со слезами на глазах вещают...
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Украинки еще нарожают?Или украинки рожать больше не хотят?
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тобто ты речи с мендельштрассе примерял на свою ориентацию?
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Pavel Senko 🇺🇸‏ @senko 20 ч.20 часов назад

С начала суток враг трижды нарушил режим прекращения огня на Донбассе, потерь нет, - пресс-центр ОС - Цензор.НЕТ 4879
Пишут, что украинский лайнер не отклонялся от обычного коридора и в течение примерно того же времени там пролетали самолеты турецких, российских, австрийских и катарских авиалиний.
На основании этого делают выводы, что сбили не случайно
https://www.thegatewaypundit.com/2020/01/exclusive-did-iran-shoot-down-ukrainian-plane-on-purpose-new-evidence-suggests-this-may-be-the-case/

С начала суток враг трижды нарушил режим прекращения огня на Донбассе, потерь нет, - пресс-центр ОС - Цензор.НЕТ 606
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НАЙБІЛЬША БІДА І НЕБЕЗПЕКА ЗАРАЗ ДЛЯ УКРАЇНИ - ЦЕ РЄЗє!ДЄНТ ***** Зє!БІЛ ОМАНСЬКИЙ!!!
Не Крим, не дамбац, а вофка, який цілеспрямовано рвеця до узурпації влади! Ото воно бреше напропалу, а ми ковтаємо 'го хуцпу - то всьо не **********!!! Воно конкретно гребе лапками - перенаправляє фінансові потоки та замикає на себе всі схеми. Підгодовує псів-силовиків - полюцію, канторських, прокурватуру...
Отак не зоглядімося як опинимося в гаїті з папою-Доком та бейбі-Доком в оточені тонтонмакутів
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Что это за война -- одни в окопах гниют ,

а министр обороны у противника в гостя гуляет?
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-- Иван! -- в тебе набої є?
-- Да есть немного, Васыль. А что?
-- А в мене шінка є. Махньом нєглядя?
-- Ну давай -- кидай смык в мой окоп -- я поймаю...
Я всех и каждого уверяю, шо, когда солдаты противников начнут брататься -- тут Войне и конец! ...в краткосрочной перспективе, как минимум...
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