 С начала суток враг трижды нарушил режим прекращения огня на Донбассе, потерь нет, - пресс-центр ОС

Всего штаб Обединенных сил зафиксировал три нарушения режима прекращения огня, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.
Один обстрел по нашим позициям открывался в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" - неподалеку от Травневого (из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия).
Два обстрела зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север" - вблизи населенного пункта Новотошковское враг выпустил 7 мин из минометов калибра 82 мм, а рядом с Орехово - 19 мин из минометов такого же калибра, а также открывал огонь из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
Сегодня, 12 января, в результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.
Напомним, 11 января наемники российско-террористических войск четыре раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские военнослужащие не пострадали.
Это по версии ЗЕсепарской лживой власти которая превратила наших погибших солдат в "итамнетов". О потерях узнаем из новостей о похоронах солдат...как это обычно происходит последние пол года..
....нехай усе буде добре!
Пишут, что украинский лайнер не отклонялся от обычного коридора и в течение примерно того же времени там пролетали самолеты турецких, российских, австрийских и катарских авиалиний.
На основании этого делают выводы, что сбили не случайно
https://www.thegatewaypundit.com/2020/01/exclusive-did-iran-shoot-down-ukrainian-plane-on-purpose-new-evidence-suggests-this-may-be-the-case/
Не Крим, не дамбац, а вофка, який цілеспрямовано рвеця до узурпації влади! Ото воно бреше напропалу, а ми ковтаємо 'го хуцпу - то всьо не **********!!! Воно конкретно гребе лапками - перенаправляє фінансові потоки та замикає на себе всі схеми. Підгодовує псів-силовиків - полюцію, канторських, прокурватуру...
Отак не зоглядімося як опинимося в гаїті з папою-Доком та бейбі-Доком в оточені тонтонмакутів
а министр обороны у противника в гостя гуляет?
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-- Да есть немного, Васыль. А что?
-- А в мене шінка є. Махньом нєглядя?
-- Ну давай -- кидай смык в мой окоп -- я поймаю...
Я всех и каждого уверяю, шо, когда солдаты противников начнут брататься -- тут Войне и конец! ...в краткосрочной перспективе, как минимум...