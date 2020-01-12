 Россия использует мошеннические схемы для захода судов из оккупированного Крыма в порты Турции, - посол Сибига

Об этом заявил посол Украины в Турции Андрей Сибига, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Не буду отрицать, действительно, некоторые компании осуществляют перевозки. Но официальная позиция турецкой стороны - запрещено сообщения с портами оккупированного Крыма. Они закрыты для морского сообщения. Те случаи, которые, к сожалению, иногда случаются, не имеют систематического характера. Они происходят в связи с мошенническими схемами", - подчеркнул дипломат.

По его словам, чтобы осуществлять такие провокационные действия, на судах отключают навигацию, подделывают документы, при заходе в турецкие порты указывают, что судно прибыло с территории России, без обозначения захода в порты оккупированного Крыма.

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Сибина добавил, что посольству известны названия, владельцы этих судов, об их перемещения информируется турецкая сторона с целью реагирования.

"Конечно, осуществляются проверки, но имеет место мошенническая схема, требующая совместных усилий, в том числе правоохранительных органов двух стран. Наверное, мы также будем инициировать проведение консультаций с турецкой стороной с целью усиления эффективности нашего совместного противодействия в отношении таких случаев. И никакого паромного сообщения нет, все это - проявления гибридной войны", - сказал посол.

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