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 Политика Украины
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 Россия использует мошеннические схемы для захода судов из оккупированного Крыма в порты Турции, - посол Сибига

Россия в условиях запрета Турции на морское сообщение с портами оккупированного Крыма использует мошеннические схемы при отправке судов, отключая навигацию и подделывая документы.

Об этом заявил посол Украины в Турции Андрей Сибига, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Не буду отрицать, действительно, некоторые компании осуществляют перевозки. Но официальная позиция турецкой стороны - запрещено сообщения с портами оккупированного Крыма. Они закрыты для морского сообщения. Те случаи, которые, к сожалению, иногда случаются, не имеют систематического характера. Они происходят в связи с мошенническими схемами", - подчеркнул дипломат.

По его словам, чтобы осуществлять такие провокационные действия, на судах отключают навигацию, подделывают документы, при заходе в турецкие порты указывают, что судно прибыло с территории России, без обозначения захода в порты оккупированного Крыма.

Читайте на "Цензор.НЕТ": МИД Турции опроверг информацию о возобновлении грузового сообщения с оккупированным Крымом, - посол Сибига

Сибина добавил, что посольству известны названия, владельцы этих судов, об их перемещения информируется турецкая сторона с целью реагирования.

"Конечно, осуществляются проверки, но имеет место мошенническая схема, требующая совместных усилий, в том числе правоохранительных органов двух стран. Наверное, мы также будем инициировать проведение консультаций с турецкой стороной с целью усиления эффективности нашего совместного противодействия в отношении таких случаев. И никакого паромного сообщения нет, все это - проявления гибридной войны", - сказал посол.

Также читайте: Анкара поднимет вопрос деоккупации Крыма и освобождения украинских граждан во время сегодняшнего визита Путина в Турцию, - Пристайко

Источник: https://censor.net.ua/n3169464
 
   
 Топ комментарии
 
туркам оно надо?
Меня, честно говоря, больше интересует министр обороны и его погостюшки у подмосковной тёщи. И даже не как он въехал на кацапию, а как безболезненно выехал... МО! На кацапии! Приехал и, в отличие от Гриба, Сущенко и других, одним целым куском выехал... ну неправдоподобно звучит! Были уже у нас саломатины на этом посту. Ничему жизнь не учит? Какие-то расеянские жены, что у этого, что у баканова... вот что беспокоит... зебилам-то оно все равно, какая разница... а вот мне неспокойно... наверное, я не зебилоид? Наверное, с хромосомами все в порядке?
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Росія використовує шахрайські схеми для заходу суден з окупованого Криму в порти Туреччини, - посол Сибіга - Цензор.НЕТ 5789

Доброго вечора,панове бандерівці! Росія використовує шахрайські схеми для заходу суден з окупованого Криму в порти Туреччини, - посол Сибіга - Цензор.НЕТ 7543
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А турки типа не при делах и ничего не видят. Россия использует мошеннические схемы для захода судов из оккупированного Крыма в порты Турции, - посол Сибига - Цензор.НЕТ 3049
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А турки типа не при делах и ничего не видят. Россия использует мошеннические схемы для захода судов из оккупированного Крыма в порты Турции, - посол Сибига - Цензор.НЕТ 3049
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так а шо якшо нашим #какаяразнітса
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тока шо Путин и Эрдоган перед всем мировым сообществом, в присутствии глав других европейских хосударств торжественно открыли "Турецкий Поток". прошу прощения, этот чиновник про шо и кому плачет?
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а шо они должны видеть?ессть документ или нету.что в документе указано.или каждый корабль должны проверять на фальшивку?
контрабас существовал и в мирное время.а уж во время войны и подавно...
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Рассказывали, как корабли совков раньше проходили Босфор. Там нужно турков предупреждать за несколько дней, так они наобум писали номера кораблей и даты. А когда реально нужно было пройти, корабль останавливался в районе Варны и рисовал себе нужный номер
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хватит жаловаться, ублюдки. я за 5 лет не слышал что бы хоть одно судно или самолет был арестован по вашему иску. а если не подаете в интерпол,то не...уй жаловаться
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а ти де мав це почути, на кацапії цього не говорять, а в Україні вже декілька кацапських корит затримали і арешти наклали.
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я имел в виду что за нарушние международного морского и воздушного права, при исках от государства, корабли и самолеты обяаны арестовывать все кто в договоре. только вот наши у...бки не подают таких исков. и не обязательно против РФ а вообще. вот, турецкий корабль сегодня в крыму завтра в турции а послезавтра в италии, раз и на якорь до оплаты штрафа. так же и с рф и другими, сдесь ничего личного, только правила и штрафы
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Как будет соблюдаться международное морское право мы смогли бы наблюдать через неделю после "обмена" моряков, но обмен произошел на неделю раньше...
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Не может быть!!! Россия. Мошеннические схемы. АйАйАй. Сам сказал, что документы поддельные, отключают навигацию. Чтобы доказать, нужно фиксировать со спутника движение судов.
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Поскольку спутников у нас нет, нужно, чтобы каждую кацапскую посудину из Крыма сопровождал корабль ВМС.
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Когда Крым будет украинским тогда да...Но это же будет СКОРО)))))))))))))))
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Ничего, очень скоро появится и ЯО и спутники и Крым вернётся. Скоро все наладится.... Само собой
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А почему у вас нет спутников?Вам и Крым не по карману))У России есть и спутники и Крым)))
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Лишнехромосомное, а у тебя что от этого есть? Может ты в Госдуре и твои дети за рубежом, который вот вот вас уничтожит? Может ты президент пРаши и у тебя от этого полторы сотни миллиардов долларов на счетах, опять же, на том проклятом Западе, который ты ненавидишь вместе со своими вождями? Угадай, лишнехромосомнjt, кто из вас, при этом, держит фигу в кармане?
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А **** вы хотели? Ласки и шаленого кохання?!
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туркам оно надо?
Меня, честно говоря, больше интересует министр обороны и его погостюшки у подмосковной тёщи. И даже не как он въехал на кацапию, а как безболезненно выехал... МО! На кацапии! Приехал и, в отличие от Гриба, Сущенко и других, одним целым куском выехал... ну неправдоподобно звучит! Были уже у нас саломатины на этом посту. Ничему жизнь не учит? Какие-то расеянские жены, что у этого, что у баканова... вот что беспокоит... зебилам-то оно все равно, какая разница... а вот мне неспокойно... наверное, я не зебилоид? Наверное, с хромосомами все в порядке?
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Жестко Росія використовує шахрайські схеми для заходу суден з окупованого Криму в порти Туреччини, - посол Сибіга - Цензор.НЕТ 2793. Да Вы "конченный" порохобот и "вражина" Украины Росія використовує шахрайські схеми для заходу суден з окупованого Криму в порти Туреччини, - посол Сибіга - Цензор.НЕТ 765
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так то зэлэному гнидыську топить мокшанские посудины мошеннические схемы заважають?
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Кава має бути хороша та якісна та без домішок Бог знає чого а не Бандерівська.
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И тайные тропы для прокладки Турецкого потока.
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Только бизнес, ничего личного. А то турки не знают какие суда где ходят...
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Они не только в Турцию, но и в Украину так заходят. Меняют Керчь на Порт Кавказ- и пошли. Так же и экипажи меняют (в т.ч. из украинских моряков). Так что же вы от турков хотите? Росія використовує шахрайські схеми для заходу суден з окупованого Криму в порти Туреччини, - посол Сибіга - Цензор.НЕТ 9540
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А вы и рады сопли распустить.
Рашка использует схемы, а вы как страусы голову в песок.
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НАЙБІЛЬША БІДА І НЕБЕЗПЕКА ЗАРАЗ ДЛЯ УКРАЇНИ - ЦЕ РЄЗє!ДЄНТ ***** Зє!БІЛ ОМАНСЬКИЙ!!!
Не Крим, не дамбац, а вофка, який цілеспрямовано рвеця до узурпації влади! Ото воно бреше напропалу, а ми ковтаємо 'го хуцпу - то всьо не **********!!! Воно конкретно гребе лапками? перенаправляє фінансові потоки та замикає на себе всі схеми. Підгодовує псів-силовиків - полюцію, канторських, прокурватуру...
Отак не зоглядімося як опинимося в гаїті з папою-Доком та бейбі-Доком в оточені тонтонмакутів
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а что отключаете вы, когда шастаете по рашке? или у берегов рашки ?
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Нет в Украине общенационального движения... -- есть общенародное отрицалово, бросалово и кидалово... -- и уже очень давно.
Если -- прямо сейчас -- не появится Национальный Украинский Лидер -- ...значит он Украине и не нужен.
...шо тут зря попку рвать? -- ну нету в Украине национального народного Движения!
А по-сути -- вам Зеля уже сказал: Надо, как в Беларуси! ...асфальт, свет, равенство и братство...

Ну шо, не так, что ли? -- всё так.

...хоть мне и жаль...
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Чот ты переоделся...Раньше ты был моложе и умнее..Патриотичней и грубее...Зарплату повысили?Прижился в Германии?Позабыл Родину?
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Чей Крым?Как зовут Путина на украине?))))))))
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Турки, за своєю природою та в силу вікових традицій, нація, яка перемогала своїх ворогів не тільки силою зброї, а, насамперед, використовуючи винахідливішу та віртуозну політичну гру, використовуючи, перш за все, протиріччя між вдаваними союзниками та політичними партнерами. Все турки знають та розуміють. З однієї сторони з НАТО, а з другої руки купують літаки та ракети у РФ. З однієї сторони за демократію - з другої вішають пачками своїх політичних ворогів та незгодних...Лукашенко ще вчитися та вчитися...він поряд не стояв з османами...хоча так бажає всидіти на двух стільцях однією дупою....
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для дєйствія нужна воля, для волі - желанійє. А прі власті #какаяразніца, аби сито, тепло, уютно
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Россия опять весь мир переиграла....Да шож такоееее!!!!!!!!!!!
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Доказать, что судно заходило в порт Крыма - элементарно. LRTI и AIS есть, это требования международных конвенций для судов выполняющих международные рейсы. Эти устройства позволяют всем ЖЕЛАЮЩИМ, даже частным лицам, отследить положение судна на планете Земля поминутно. Никакая подделка документов тут не поможет и не нужна. « Отключение навигации» - это такая чушь, что сей дипломат должен не просто уйти в отставку, а застрелиться, если у него есть честь.
Просто нет ни чести, ни совести, ни политической воли Украины.
А туркам что? Им насрать. Бизнес ведут частные компании, бумажки в порядке, никто не парится. Странно что этот посол хоть что-то стал говорить, хоть и чушь но хоть что-то
Уволит его ослик оманский, как пить дать уволит, чтоб не мешал его кацапским корешам бизнес вести
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