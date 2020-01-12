 Россия использует мошеннические схемы для захода судов из оккупированного Крыма в порты Турции, - посол Сибига

Об этом заявил посол Украины в Турции Андрей Сибига, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Не буду отрицать, действительно, некоторые компании осуществляют перевозки. Но официальная позиция турецкой стороны - запрещено сообщения с портами оккупированного Крыма. Они закрыты для морского сообщения. Те случаи, которые, к сожалению, иногда случаются, не имеют систематического характера. Они происходят в связи с мошенническими схемами", - подчеркнул дипломат.
По его словам, чтобы осуществлять такие провокационные действия, на судах отключают навигацию, подделывают документы, при заходе в турецкие порты указывают, что судно прибыло с территории России, без обозначения захода в порты оккупированного Крыма.
Сибина добавил, что посольству известны названия, владельцы этих судов, об их перемещения информируется турецкая сторона с целью реагирования.
"Конечно, осуществляются проверки, но имеет место мошенническая схема, требующая совместных усилий, в том числе правоохранительных органов двух стран. Наверное, мы также будем инициировать проведение консультаций с турецкой стороной с целью усиления эффективности нашего совместного противодействия в отношении таких случаев. И никакого паромного сообщения нет, все это - проявления гибридной войны", - сказал посол.
контрабас существовал и в мирное время.а уж во время войны и подавно...
Меня, честно говоря, больше интересует министр обороны и его погостюшки у подмосковной тёщи. И даже не как он въехал на кацапию, а как безболезненно выехал... МО! На кацапии! Приехал и, в отличие от Гриба, Сущенко и других, одним целым куском выехал... ну неправдоподобно звучит! Были уже у нас саломатины на этом посту. Ничему жизнь не учит? Какие-то расеянские жены, что у этого, что у баканова... вот что беспокоит... зебилам-то оно все равно, какая разница... а вот мне неспокойно... наверное, я не зебилоид? Наверное, с хромосомами все в порядке?
Доброго вечора,панове бандерівці!
Рашка использует схемы, а вы как страусы голову в песок.
Не Крим, не дамбац, а вофка, який цілеспрямовано рвеця до узурпації влади! Ото воно бреше напропалу, а ми ковтаємо 'го хуцпу - то всьо не **********!!! Воно конкретно гребе лапками? перенаправляє фінансові потоки та замикає на себе всі схеми. Підгодовує псів-силовиків - полюцію, канторських, прокурватуру...
Отак не зоглядімося як опинимося в гаїті з папою-Доком та бейбі-Доком в оточені тонтонмакутів
Если -- прямо сейчас -- не появится Национальный Украинский Лидер -- ...значит он Украине и не нужен.
...шо тут зря попку рвать? -- ну нету в Украине национального народного Движения!
А по-сути -- вам Зеля уже сказал: Надо, как в Беларуси! ...асфальт, свет, равенство и братство...
Ну шо, не так, что ли? -- всё так.
...хоть мне и жаль...
Просто нет ни чести, ни совести, ни политической воли Украины.
А туркам что? Им насрать. Бизнес ведут частные компании, бумажки в порядке, никто не парится. Странно что этот посол хоть что-то стал говорить, хоть и чушь но хоть что-то
Уволит его ослик оманский, как пить дать уволит, чтоб не мешал его кацапским корешам бизнес вести