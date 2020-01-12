 В Иране возобновились протесты, связанные с поведением властей при гибели украинского самолета

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Силы безопасности Ирана в большом количестве несут службу по всей столице страны в воскресенье, ожидая новых акций протестов после того, как иранская Революционная гвардия признала случайное поражение ракетой пассажирского самолета", - говорится в сообщении АР.
Иранцы выражают гнев по поводу атаки военных на гражданнский самолет и обманчивых объяснений со стороны чиновников Ирана в первые дни после трагедии. Они скорбят по погибшим, среди которых было большое количество молодых людей, проходивших обучение за рубежом.
Сотни студентов собрались в Тегеранском университете Шахид Бехешти, чтобы оплакать жертв и требовать отставки власти за сокрытие причин катастрофы.
Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому) в среду, 8 января 2020 года, после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.
Утром 11 января Иран признал, что самолет украинских авиалиний был сбит по ошибке иранскими военными.
Президент Ирана Хасан Рухани назвал крушение украинского самолета "великой трагедией" и "непростительной ошибкой".
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина ожидает полного признания иранской стороной своей вины и доведения расследования до конца.
Духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи выразил соболезнования семьям погибших в результате крушения самолета украинских авиалиний, назвав произошедшее "болезненным инцидентом".
По словам командующего аэрокосмическими силами Корпуса Стражей Исламской революции Амира Али Хаджизаде, оператор, сбивший украинский самолет, получил сообщение о запуске ракеты "Круз" и принял приближающийся объект за ракету.
Не Крим, не дамбац, а вофка, який цілеспрямовано рвеця до узурпації влади! Ото воно бреше напропалу, а ми ковтаємо 'го хуцпу - то всьо не **********!!! Воно конкретно гребе лапками - перенаправляє фінансові потоки та замикає на себе всі схеми. Підгодовує псів-силовиків - полюцію, канторських, прокурватуру...
Отак не зоглядімося як опинимося в гаїті з папою-Доком та бейбі-Доком в оточені тонтонмакутів. Оттака муйня, хохлята
To the leaders of Iran - DO NOT KILL YOUR PROTESTERS. Thousands have already been killed or imprisoned by you, and the World is watching. More importantly, the USA is watching. Turn your internet back on and let reporters roam free! Stop the killing of your great Iranian people!
Лидерам Ирана - НЕ УБИВАЙТЕ ВАШИХ ПРОТЕСТЕРОВ. Тысячи уже были убиты или заключены в тюрьму, и мир наблюдает. Что еще более важно, США смотрят. Включите свой интернет и позвольте репортерам бродить бесплатно! Остановите убийство вашего великого иранского народа!