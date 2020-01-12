EN|RU|UK
Темы дня: Крушение самолета МАУ в Иране Обмен пленными Записи Трубы Газовая война Убийство Шеремета Рынок земли Нормандские переговоры Обирай свідомо
 За рубежом
  4551  103
Материалы по теме:
Все про:Иран (746) протест (4605)

 В Иране возобновились протесты, связанные с поведением властей при гибели украинского самолета

В Иране в воскресенье возобновились протесты. Люди требуют отставки власти после того, как иранские военные признали, что сбили украинский пассажирский самолет 8 января.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Силы безопасности Ирана в большом количестве несут службу по всей столице страны в воскресенье, ожидая новых акций протестов после того, как иранская Революционная гвардия признала случайное поражение ракетой пассажирского самолета", - говорится в сообщении АР.

Иранцы выражают гнев по поводу атаки военных на гражданнский самолет и обманчивых объяснений со стороны чиновников Ирана в первые дни после трагедии. Они скорбят по погибшим, среди которых было большое количество молодых людей, проходивших обучение за рубежом.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Смерть лжецам, смерть диктатору", - иранцы вышли на акции протеста. ВИДЕО

Сотни студентов собрались в Тегеранском университете Шахид Бехешти, чтобы оплакать жертв и требовать отставки власти за сокрытие причин катастрофы.

Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому) в среду, 8 января 2020 года, после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.

Утром 11 января Иран признал, что самолет украинских авиалиний был сбит по ошибке иранскими военными.

Президент Ирана Хасан Рухани назвал крушение украинского самолета "великой трагедией" и "непростительной ошибкой".

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина ожидает полного признания иранской стороной своей вины и доведения расследования до конца.

Духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи выразил соболезнования семьям погибших в результате крушения самолета украинских авиалиний, назвав произошедшее "болезненным инцидентом".

Также смотрите: Украинский самолет не отклонялся от курса, - данные сравнения с 22 последними рейсами. ВИДЕО

По словам командующего аэрокосмическими силами Корпуса Стражей Исламской революции Амира Али Хаджизаде, оператор, сбивший украинский самолет, получил сообщение о запуске ракеты "Круз" и принял приближающийся объект за ракету.

Также читайте: Иранские СМИ поддержали протесты из-за сбитого украинского самолета

Источник: https://censor.net.ua/n3169463
 
   
 Топ комментарии
 
Сам факт що іранці вийшли проти брехні влади їх вигідно відрізняє від козлорилого бидла, яке терпить хуйло. Да і у нас уродів, для яких "какаяразніца" вистачає. Знаю декількох ще з 2014 року, і це Західна Україна. Що вже говорити про схід...
 показать весь комментарий
 
Какая подача информации!
"Озлобленные украинские бандиты", "дико бегали", короче 100% кацапский фейк.
 показать весь комментарий
 
та вони про Україну нічого не знають - то із-за вбитих соплємєнніков
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Страница 2 из 2
<<<1 2
 
НАЙБІЛЬША БІДА І НЕБЕЗПЕКА ЗАРАЗ ДЛЯ УКРАЇНИ - ЦЕ РЄЗє!ДЄНТ ***** Зє!БІЛ ОМАНСЬКИЙ!!!
Не Крим, не дамбац, а вофка, який цілеспрямовано рвеця до узурпації влади! Ото воно бреше напропалу, а ми ковтаємо 'го хуцпу - то всьо не **********!!! Воно конкретно гребе лапками - перенаправляє фінансові потоки та замикає на себе всі схеми. Підгодовує псів-силовиків - полюцію, канторських, прокурватуру...
Отак не зоглядімося як опинимося в гаїті з папою-Доком та бейбі-Доком в оточені тонтонмакутів. Оттака муйня, хохлята
 показать весь комментарий
 
Donald J. Trump‏Подлинная учетная запись @realDonaldTrump 3 ч.3 часа назад

To the leaders of Iran - DO NOT KILL YOUR PROTESTERS. Thousands have already been killed or imprisoned by you, and the World is watching. More importantly, the USA is watching. Turn your internet back on and let reporters roam free! Stop the killing of your great Iranian people!

Лидерам Ирана - НЕ УБИВАЙТЕ ВАШИХ ПРОТЕСТЕРОВ. Тысячи уже были убиты или заключены в тюрьму, и мир наблюдает. Что еще более важно, США смотрят. Включите свой интернет и позвольте репортерам бродить бесплатно! Остановите убийство вашего великого иранского народа!
 показать весь комментарий
 
КСИ - захопив у Ірані дуже багато влади. Практично повністю безконтрольний. Ця трагедія може бути використована владою для розгрому КСИ, або значного звуження його впливу. Йдеться про 60 арештованих високопосадовців КСИ. Хто може впевнено сказати, що розстріл нашого літака помилка чи спеціальна операція для досягнення вказаної мети зацікавленими ігроками?? І хто вони?? Велика гра - великі ставки...
 показать весь комментарий
 
Страница 2 из 2
<<<1 2
Цензор.НЕТНовостиЗа рубежом
 
 
 
 
 
 вверх