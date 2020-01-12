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 Происшествия, Фоторепортаж
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Все про:ДТП (5973) Киев (18411) ГСЧС (2428)

 Ночью в Киеве автомобиль снес бетонный столб и загорелся, водитель погиб, - ГСЧС. ФОТО

Ночью в Киеве произошло ДТП, в результате которого 1 человек погиб, четверо получили травмы.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

Ночью в Киеве автомобиль снес бетонный столб и загорелся, водитель погиб, - ГСЧС 01

12 января в 3:02 в ГСЧС поступило сообщение о том, что на бульваре Дружбы Народов, 3, в Киеве произошло дорожно-транспортное происшествие. В результате столкновения с бетонным столбом автомобиль Honda Jazz перевернулся на крышу и загорелся.

В автомобиле находилось 5 человек. Очевидцы ДТП помогли 4 пассажирам (две женщины и двое мужчин) выбраться из горящей машины еще до прибытия спасателей.

Ночью в Киеве автомобиль снес бетонный столб и загорелся, водитель погиб, - ГСЧС 02

Смотрите: В Киеве на улице Цветаевой автомобиль насмерть сбил пешехода, - Нацполиция. ФОТО

Ночью в Киеве автомобиль снес бетонный столб и загорелся, водитель погиб, - ГСЧС 03

В 3:19 пожарные потушили пожар, деблокировали зажатое тело водителя с помощью гидравлического инструмента и передали его работникам полиции.

Ночью в Киеве автомобиль снес бетонный столб и загорелся, водитель погиб, - ГСЧС 04

Смотрите также: Пьяный водитель на Audi влетел в Национальную филармонию в Киеве, - патрульная полиция. ФОТО

Сейчас обстоятельствами ДТП занимаются правоохранительные органы.

Источник: https://censor.net.ua/n3169462
 
 
 Топ комментарии
 
Мои соболезнования родным и близким столба... Ночью в Киеве автомобиль снес бетонный столб и загорелся, водитель погиб, - ГСЧС - Цензор.НЕТ 1360
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ну он походу аж от ленинградки скорость набирал ))
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набирал, набирал, а на лыбедской несчастная машинка сказала - "хватит, больше не могу" и отрыгнула шаровую опору ))
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Мои соболезнования родным и близким столба... Ночью в Киеве автомобиль снес бетонный столб и загорелся, водитель погиб, - ГСЧС - Цензор.НЕТ 1360
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хоть одна приятная новость за сегодня. опасался, что день пройдет без дтп....
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Почему автор ни слова не сказал о самочувствии столба после ДТП?
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Нечасто бывает, чтоб наказание понёс виновный. Они обычно предпочитают остановки общественного транспорта давить.
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С какой скоростью ехала Хонда, что бы снести столб?
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ну он походу аж от ленинградки скорость набирал ))
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набирал, набирал, а на лыбедской несчастная машинка сказала - "хватит, больше не могу" и отрыгнула шаровую опору ))
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скорлупанка джаз зносить столба..- цэ ж як низенько летиты треба...
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там неплохая дорога, по которой можно разогнаться от ленинградской площади до Умани, и выйти на вторую космическую скорость. только не на хонде джаз, увы
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Так буває, коли стовп перебігає дорогу в невстановленому місці.
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Водитель пытался избежать столкновения выехав на обочину но столб тоже не стоял на месте .... Печалька .
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вобще очень символично что "хонда джаз" развалился около музыкального магазина "джаз клуб", вместе со всем пьяным "джаз бендом" внутри
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