 Задержан организатор убийства Окуевой, - глава Нацполиции Клименко. ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Нацполиции.
"В состав группы в целом входило семь человек, часть из них по подозрению в двух убийствах задержали в сентябре 2019 года. А сегодня оперативники задержали организатора убийства Амины Окуевой и покушения на убийство ее мужа Адама. Задержанный мужчина тоже является членом указанной преступной группы", - сообщил глава Нацполиции Игорь Клименко.
Он отметил, что ДНК задержанного совпало с ДНК на оставленном на месте убийства Окуевой оружии.
В настоящее время проводятся все необходимые следственные действия. Кроме того, проверяется причастность задержанных к совершению других преступлений.
Напомним, вечером 1 июня 2017 года в Киеве произошло покушение на Адама Осмаева и Амину Окуеву - чеченских добровольцев, участников АТО. Покушавшийся на убийство, представившийся французским журналистом и имевший документы гражданина Украины на имя Александра Дакара, несколько раз выстрелил в Осмаева, находясь в его автомобиле в Подольском районе Киева. В свою очередь, жена Осмаева Амина Окуева, которая воевала на Донбассе в рядах ВСУ, выстрелила в нападавшего и ранила его.
30 октября на переезде возле населенного пункта Глеваха Киевской области автомобиль, в котором находились Амина Окуева и Адам Осмаев, был расстрелян из засады диверсантами. Окуева погибла, Осмаев получил ранения.
А заголовки на цензорепришут - таджики!
Я - более, чем уверен, ее не было!
2. Удиви. Реши простую задачку. С ней ещё ни один зебил не справился. Хотя воняли мощно... Задачка: Почему проблематично перевести на украинский язык такую загадочку: Кем приходится министру отец сына министра?
Аміну хотіли прибрати кацапи.
Адже, в статті про це ані слова!
Тесты ДНК совпали ? Тот самый "эксперт" по походке определил наверное....
Арсенфильм представляет...
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о, Клімєнко організатор убівства!
Кстати, уже доказано??? Потому что в связи с нашим походом в Эуропу у нас могут начать практиковать англо-саксонское право, основанное на прецеденте... а прецедентом могут служить дела цемаха, беркуто-пернатой мрази, харьковских террористов и прочего рускава говна....
Конь с двумя членами - наш Президент!
От прямо зараз в опі сидять і міркують, як їм заглушити ту поїздку в Оман. Скоріш за все буде черговий відос якийсь і терміново когось посадять.
Порохоботи вже нарили зв'язок (діджиталізація !) Редькін-Тебенко-Окуєва https://twitter.com/dneprlena/status/1216362811477168128 оч. інтєрєсна картіна.
То єго нєт
То оно сразу єсть
Вот это номер! Глава Нацполиции и оказался организатором убийства... Интересная новость... Или это как всегда безграмотный редактор? У Бутусова нет денег своим безграмотным букварь купить...
Як і байка про "вбивць" Шеремета, що скоїли злочин із нацистських переконань.