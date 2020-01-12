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Все про:Нацполиция (10720) Окуева Амина (117) Клименко Игорь (14)

 Задержан организатор убийства Окуевой, - глава Нацполиции Клименко. ФОТОрепортаж

12 января полиция задержала организатора убийства Амины Окуевой.

Об этом  информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Нацполиции.

Задержан организатор убийства Окуевой, - глава Нацполиции Клименко 01

"В состав группы в целом входило семь человек, часть из них по подозрению в двух убийствах задержали в сентябре 2019 года. А сегодня оперативники задержали организатора убийства Амины Окуевой и покушения на убийство ее мужа Адама. Задержанный мужчина тоже является членом указанной преступной группы", - сообщил глава Нацполиции Игорь Клименко.

Задержан организатор убийства Окуевой, - глава Нацполиции Клименко 02

Он отметил, что ДНК задержанного совпало с ДНК на оставленном на месте убийства Окуевой оружии.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Задержаны подозреваемые в убийстве Амины Окуевой. ВИДЕО

Задержан организатор убийства Окуевой, - глава Нацполиции Клименко 03

В настоящее время проводятся все необходимые следственные действия. Кроме того, проверяется причастность задержанных к совершению других преступлений.

Задержан организатор убийства Окуевой, - глава Нацполиции Клименко 04

Напомним, вечером 1 июня 2017 года в Киеве произошло покушение на Адама Осмаева и Амину Окуеву - чеченских добровольцев, участников АТО. Покушавшийся на убийство, представившийся французским журналистом и имевший документы гражданина Украины на имя Александра Дакара, несколько раз выстрелил в Осмаева, находясь в его автомобиле в Подольском районе Киева. В свою очередь, жена Осмаева Амина Окуева, которая воевала на Донбассе в рядах ВСУ, выстрелила в нападавшего и ранила его.

30 октября на переезде возле населенного пункта Глеваха Киевской области автомобиль, в котором находились Амина Окуева и Адам Осмаев, был расстрелян из засады диверсантами. Окуева погибла, Осмаев получил ранения.

Источник: https://censor.net.ua/n3169461
 
 
 Топ комментарии
 
Заголовок гласит, что организатор - глава нацполиции!
А заголовки на цензорепришут - таджики!
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Отмыть, откормить и отпустить Задержан организатор убийства Окуевой, - глава Нацполиции Клименко - Цензор.НЕТ 1394. Т.е. обменять . Правда, зебуиново стадо Задержан организатор убийства Окуевой, - глава Нацполиции Клименко - Цензор.НЕТ 6179 ?
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Якось малоймовірно, що це організатори.
Аміну хотіли прибрати кацапи.
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Заголовок гласит, что организатор - глава нацполиции!
А заголовки на цензорепришут - таджики!
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Нет. Вы не рассмотрели запятую перед тире. На Цензоре много ошибок, но не в этот раз.
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Все равно получилось двусмысленно. Неужели так тяжело было написать заголовок с однозначным смыслом, например "Глава нацполиции заявил о задержании..."
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А я люблю, когда используют игру слов, так больше привлекает внимание читателя. А знаки препинания в данном заголовке исключают, имхо, двусмысленность.
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А вы уверены, что запятая не появилась через 20 минут после появления статьи?
Я - более, чем уверен, ее не было!
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Я за это время уже успел поставить картоху и отбивные на плиту.
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Если отбивные еще обваляли в муке и обмакнули в яйцо - признаю, огромная работа проделана...
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Не могу утверждать, в момент моего прочтения запятая была. Согласитесь, неграмотный писатель маловероятно (кстати, как грамотно пишется - врятли, врядли? ), чтобы смог так качественно исправить заголовок всего одной запятой...
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Це якщо не звертати увагу на кому в заголовку. Кома іноді багато значить. Не буду наводити банальний вислів...
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Отмыть, откормить и отпустить Задержан организатор убийства Окуевой, - глава Нацполиции Клименко - Цензор.НЕТ 1394. Т.е. обменять . Правда, зебуиново стадо Задержан организатор убийства Окуевой, - глава Нацполиции Клименко - Цензор.НЕТ 6179 ?
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То то ваш глав. зебил, вражин без суда отпускает, на ковре-самолете Мертвечука шастает и врет народу Украины. Что цапануло, Алеша ? Посмотришь, так оно и будет
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Ну да при Педроте Амину и Шеремета убили, но почему-то раскрыли все преступления при Зеленском
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Замечание объективное, что редкость для поклонников шута. А может дело в Собакове? Как кресло министра под задницей закачалось, так сразу и результат?
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Никто не мешал надавить ***** на министра, чтоб кресло закачалось, но оно было занято встречами с мертветчуком и параллельно тупые признания - ролики снимать про гея министра
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Від тебе дуже смердить свинарником ,мертвечуком ,песом і ****** .ТВАРИНА.
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Ти ********** звало ***** ,от воно тобі й лизне,а від мене тільки осиковий кіл тобі в дупу.
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Чуркестанец,! Укранською мовою не "звало" а "клиало" і не "от" а "ось" Затримано організатора вбивства Окуєвої, - глава Нацполіції Клименко - Цензор.НЕТ 4501 . Поэтому иди убейся,убоге непорозуміння Затримано організатора вбивства Окуєвої, - глава Нацполіції Клименко - Цензор.НЕТ 6742
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Ти *****-мовне чмо повчи свою матір, а не мене.Вона тебе гвинторогого навчила звати ***** от і назвали окупанта,шакали.
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Мої українські лапті тільки за щокою твого *****-мовного рота.
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1. Украинцы никогда не носили лаптей.
2. Удиви. Реши простую задачку. С ней ещё ни один зебил не справился. Хотя воняли мощно... Задачка: Почему проблематично перевести на украинский язык такую загадочку: Кем приходится министру отец сына министра?
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Бовдуре! Нема в мові "лапти" є капці. Мокша, тебя вычислили. Кстати. Еще раз оскорбишь участников форуме - сыграешь на баяне. Усек, кацапед?
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Поцілуй мене в дупу півник ***** -мовний.
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порохоботы сейчас стучат , как никогда , сам из бана в бан .даже без матов . просто пишу - Пепа агент и корешь Путлера , пепа -вор , пепа - мародер , пепа про- пал завоевания Майдана .А потом визг истерика и бан .Секта ,**** .
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Чому мертвечук досі не сидить, зебіле? Чому на його літкаках ФСБ-шники літають до твого ЗЕ в Оман?
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Сейчас покажут что это волонтеры АТО
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Но тех,кто расстреливал Небесную сотню не найдут...Там же нет ни участников АТО, ни волонтеров, ни добровольцев (т.е некого назначить виновными....) Да и заказа с Мордора не поступало на это "раскрытие" , разве что на Пашинского...
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И ету тварь тоже завтра обменяют на таксистов?
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Естественно, им лишь бы дело закрыть... за убийство никто отвечать не будет. Если земрази отпускают убийц украинских детей...
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Надеюсь и они атошники?
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ЦН, всем же интересно биографии этих "детских" врачей. Хватит томить...
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Якось малоймовірно, що це організатори.
Аміну хотіли прибрати кацапи.
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не можу знайти зв'язку із затриманим кіллером, який скоїв перший замах, і цими подонками.
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А звідки ти знаєш, що впіймані не кацапи?
Адже, в статті про це ані слова!
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Так вИ хочете сказати, що банда кацапів отак просто задіяна на нашій території, що навіть після гучного вбивства вони тут лишились ?
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Зе вместе с мусорами снова на совместной сходке выступать будет?
Тесты ДНК совпали ? Тот самый "эксперт" по походке определил наверное....
Арсенфильм представляет...
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нечисти сейчас развеловь конечно немало...но настораживает то,что не хотят оглашать фамилии
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Любая новость о том что Наша полиция кого то задержала и раскрыла дело вызывает недоверие. Ей не верят и этому есть все основания. Виновата в этом она сама.
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Ну тута нужно аж два электронных браслета
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Не электронный а бриллиантовый, и не в тюрьме а на свободе в Лондоне
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Задержан организатор убийства Окуевой - глава Нацполиции Клименко
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о, Клімєнко організатор убівства!
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судить клеменко! Судить, отправить в гуантанамскую тюрьму к самым озлобленным преступникам, поместить в одну клетку с обдолбанным Джамалом и Хесусом, а потом четвертовать...
Кстати, уже доказано??? Потому что в связи с нашим походом в Эуропу у нас могут начать практиковать англо-саксонское право, основанное на прецеденте... а прецедентом могут служить дела цемаха, беркуто-пернатой мрази, харьковских террористов и прочего рускава говна....
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Кернес- будущий президент Украины. Наш путь - Европа!
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угум, кернес... судьба кернеса - стоять на Благбазе в рыбном ряду и продавать обрезанную крайнюю плоть из синагого на Пушкинской, выдавая кожечку за кольца кальмара... гепа пуская жопу вначале вылечит от кресла-каталки, сукин кот...
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Он жертва революции достоинства, 101-й
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поперше він страждає від того, що не є жертвою аборту, бо є сином адольфа.
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Какой, к черту, Кернес?
Конь с двумя членами - наш Президент!
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Увы, Лес, мой письменный украинский совершенно не читается, тому я не хочу поплюжити мову або справляти враження безграмотної людини
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ну поглядим аваковские поймать могут кого угодно даже если на камерах черные они белых поймают вам покажут, те еще ребята, мне интересно зачем ментовскому спецназу полевая форма? типа модно в мультике? ну ладно)))))) а шевроны то зачем полевые
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сайт належить нароту, який в рєкламє нє нуждайєца - спробуй написати їх назву із трьох літер - і побачиш мгновєнну ерєкцію
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Впертий оптиміст‏ @ruslan_j5

От прямо зараз в опі сидять і міркують, як їм заглушити ту поїздку в Оман. Скоріш за все буде черговий відос якийсь і терміново когось посадять.
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Без подробиць і доказів ... Уже ніхто ні в що не повірить. Так що докази в студію.
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Та який там з затриманого "організатор"? Виконавець - так. Але організатор з цього наркомана, як з Вофкі Віслюка арабський скакун 😕
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Прошла инсайд-информация что все члены преступной группировки - атошники и волонтеры. Начинаются массовые аресты преступников.
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Кто такие? Почему? За что? А хрен его знает. Преступники да и всё. Остальное мраком покрыто,как обычно.
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Достатньо багато інформації дає тату скорпіона на правому плечі затриманого .
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Що кажуть адвокати ДНК кинутого автомата?
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Самое обидное что трусливое недоразумение опять их поменяет на таксистов а пуйло разведет это чувырло как лоха
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Не успел Динго дать интервью,где обвинил Авакова и Боцмана в убийствах Шеремета и Окуевой, как Арсенка, внизапна, нашел убийц Окуевой...перед этим надежно упаковав"убийц" Шеремета...
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ДНК задержанного совпало с ДНК брошенного автомата
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чомусь при Петрові не зловили, чи не хотіли...
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Наверное повторюсь,но все таки.Хороший день,почаще бы так.
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Шось Цензор відстає.Гужва спритніший за Бутусова,вже й прізвище є-такий собі Редькін,якого ,після затримання банди в вересні,Авак випустив.https://strana.ua/news/243059-po-podozreniju-v-ubijstve-okuevoj-zaderzhan-ihor-redkin.html
Порохоботи вже нарили зв'язок (діджиталізація !) Редькін-Тебенко-Окуєва https://twitter.com/dneprlena/status/1216362811477168128 оч. інтєрєсна картіна.
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ДНК-ето странний прєдмєт
То єго нєт
То оно сразу єсть
Затримано організатора вбивства Окуєвої, - глава Нацполіції Клименко - Цензор.НЕТ 105
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Задержан организатор убийства Окуевой, - глава Нацполиции Клименко.

Вот это номер! Глава Нацполиции и оказался организатором убийства... Интересная новость... Или это как всегда безграмотный редактор? У Бутусова нет денег своим безграмотным букварь купить...
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Причем редактор, корректора или нет или он бездельник.
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Не похож на киллера, очередная постановка скорей всего. Аваков очень не хочет кресло министра терять, более того, на премьера метит
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Не верю . Где прес конференция ,где бубочка ,где авакян ,где експерт по походке ...........
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И что, под это "громогласное" раскрытие будем давать "особливий статус дАмбасу" или "продавать землю"? Как бы там не было, но это зеленое ла&но уже дурно пахнет, даже если мы пока не знаем, кого назначили (!!!) виноватыми ..
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Поки не названий замовник вбивства, ця історія буде черговою байкою від Авакова.
Як і байка про "вбивць" Шеремета, що скоїли злочин із нацистських переконань.
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И тут таксистам в ОРДЛО сразу поплохело...
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В заголовке после запятой стоит тире,-...все правильно.Учите Букварь рюсскага наречия,болваны
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Какой-то редькин)) Верите что он киллер?*)Затримано організатора вбивства Окуєвої, - глава Нацполіції Клименко - Цензор.НЕТ 715
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При таких деньгах вот они шляться будут . Тапочки смеются.
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Так а куда делась Зайцева, Розенблат и прочие бандиты, которым место в тюрьме? Почему об этом не пишут?
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То, что зайцева пропала из тюрьмы - это тоже минус зеленскому. Как можно было выпустить такого негодяя?
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після бініфіса по справі шеремета є підозра що це черговий тухляк від нацполіції це називається втрата репутації
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