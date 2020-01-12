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Все про:авиакатастрофа (1239) Иран (746)

 Парламент Ирана выразил поддержку Корпусу стражей Исламской революции, несмотря на сбитый украинский самолет

Парламент Ирана выразил поддержку Корпусу стражей Исламской революции несмотря на сбитый украинский самолет, выполнявший рейс из Тегерана в Киев.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Громадське.

12 января в Иране состоялось экстренное закрытое заседание парламентариев с командующим КСИР Хусейном Саламе.

"Эта ошибка является огромной потерей, но она не должна стать основанием для того, чтобы забывать о самопожертвовании КСИР, который всегда защищал нашу страну", - отметили в парламенте.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Командующий аэрокосмическими силами КСИР Хаджизаде взял на себя ответственность за гибель украинского самолета

Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому) в среду, 8 января 2020 года, после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.

Утром 11 января Иран признал, что самолет украинских авиалиний был сбит по ошибке иранскими военными.

Президент Ирана Хасан Рухани назвал крушение украинского самолета "великой трагедией" и "непростительной ошибкой".

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина ожидает полного признания иранской стороной своей вины и доведения расследования до конца.

Духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи выразил соболезнования семьям погибших в результате крушения самолета украинских авиалиний, назвав произошедшее "болезненным инцидентом".

Также смотрите: Украинский самолет не отклонялся от курса, - данные сравнения с 22 последними рейсами. ВИДЕО

По словам командующего аэрокосмическими силами Корпуса Стражей Исламской революции Амира Али Хаджизаде, оператор, сбивший украинский самолет, получил сообщение о запуске ракеты "Круз" и принял приближающийся объект за ракету.

Также читайте: Размер компенсаций родственникам жертв авиакатастрофы будет определятся на переговорах Украины и Ирана

Источник: https://censor.net.ua/n3169460
 
 
 Топ комментарии
 
Долбануть бы по вам бомбой 5-10 мегатонн.
И тогда жертвуйте хоть до усрачки, фанатики гребанные.
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Звіздець... Нахріна тоді взагалі збирались... Хіба щоб лизнути фанатикам.
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Долбануть бы по вам бомбой 5-10 мегатонн.
И тогда жертвуйте хоть до усрачки, фанатики гребанные.
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Корпус стражей Исламской революции!!! вот это круть
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World news:
Российский «спутник-убийца» развалился в космосе.

Военный спутник «Космос-2491», названный СМИ «спутником-убийцей» и выведенный на орбиту в 2013 году, разрушился в космосе. Об этом на своей странице в Twitter сообщил американский эксперт в области космонавтики Джонатан Макдауэлл.
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Кроме участников этого переворота, сомневаюсь, что в Иране много людей хоть одно доброе слово скажет в поддержку "исламской революции".
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Особливо покоління котре памятає часи до 1979 року
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А чем они хуже луГандоно-буряцких стражей шахт и тракторов?!
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Бы...но бздят. Можно мандячить безнаказанно только тех кому ответить нечем. А Иран может гробики цинковые на родину послать...
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Разжигаешь войну?Плохо живешь?
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О кацапы появились!
Стоит плюнуть в сторону террористов, сразу же обвинение в разжигании войны.
А вообще, пока вас не было, жил неплохо, но и сейчас особо не жалуюсь.
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Что вам , что нам очень «повезло» с соседями .
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Звіздець... Нахріна тоді взагалі збирались... Хіба щоб лизнути фанатикам.
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Підозрюю, що Зєлєнскій теж підтримку бородатим висловив. Як шведам!!, канадцям і іншим.
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Он же Зеленский. А у этих флаг зелёный. Зелёенский с зелёным всегда добазарятся. И доллар зелёный.
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А я читаю комменты и думаю, кто первым сбрешет про Зеленского? С виду приличный бородатый мужык, а такую керню несешь..
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Ага, люблю зайти в фейсбук и на дегенерата в желтом посмотреть.
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Ну і? Я ж то думав, що ти - спеціаліст по зелених дегенерат аз, а ти - різноплановий посан. 🤔
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та не забывайте,то ваши дела...но наказать виновных обязаны.енерала того вешать тоже не обязательно,можно просто уволить или в тюрягу...
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Ага шас, уволят.
В лучшем случае накажут оператора РЛС (тут повесят на автокране).
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если там сидел ихтамнет(ы), то его, скорее всего, наказали на месте. и сегодня уже даже местечковые собаки, на том месте последней головой в футбол не играют ))
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куріть нє брошу, но піть нє пєрєстану!
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а я нє брєжу? Вродіби відєл на цензорє новость шо камандір стражей взял віну на сібя. Там болєйє трьохсот коммєнтов уже било. А щас нє нахажу. Ето я шо - відєл будущєйє?
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Какая связь между "взял вину на себя" и наказанием от парламента?
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всєх нас щас об'йєдіняєт общая бєда
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Нэ пойняв. Це ти по каковськи балакаэшь? Агов?
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Видповидь мэни - це ти по каковськи балакаэшь? Полтавськым суржиком, чы галыцькым? Агов?
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Танунах , Я там бував-опіум конкретний...
😎
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Бывает. Капитан крейсера "Vincennes", который в 1988 пассажирский лайнер завалил, вообще орден получил за прекрасную службу.
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А Геннадий Осиповичзаваливший корейский Боинг, получил орден Красной Звязды
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Осипович выполнил приказ, а капитан крейсера отдал приказ.
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Ну, экипаж крейсера хотя бы пытался несколько раз связаться с лайнером и предупреждал, что откроет огонь. А на летчики иранском лайнере слушали и думали "Там же называют скорость не ту, что у нас, пущай стреляют!" А надо было думать "Если никто не отозвался и мы не отозвались, то по кому стрельнут? А почему у нас скорость отличается от данных РЛС крейсера? Может, потому, что они измеряют относительно крейсера, те поверхности Земли, а наши приборы относительно набегающего потока воздуха? Может, стоит отозваться?"
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Выгонят из универа, всего делов.
И это в лучшем случае.
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Поэтому, там вполне могут растоптать тех, кто не хочет топтать флаг США.
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могут...но когда то сила протестующих перевешивает силу бородатых фундаменталистов...
когда то ,в 60-70 иран был вполне светским образованным государством,с нормальным уровнем жизни.люди помнят,кто сам,кому бабушка рассказывала.
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Дюже много там бородатых.
Численность КСИР - 125 000 человек и это не просто солдаты, а фанатики.

Поэтому, даже если сила протестующих победит, то начнется настоящая резня.

Обоюдная.
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Для Украины это может нести неприятности?
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Нет конечно.
Разве только потери экономические.
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Може нести. Нестабільність в Ірані і регіоні - дорога нафта. Дорога нафта - профіт пацакам. Профіт пацакам - проблеми Україні.
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Этих студентов можно понять, Ведь власти, по сути, сбили свой самолет, там только экипаж - украинский, а почти все пассажиры- выходцы из Ирана. Именно поэтому, кадры с летящей ракетой так быстро выкладывалось в сеть. Походу иранцы очень ненавидят свою власть.
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Там диктатура, которая может свалить только в результате переворота.
Но поскольку есть КСИР, то после переворота, будет жесточайшая гражданская война.
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возможно, я совсем не специалист по Ирану, но у Януковича тоже был и парламент свой и беркут, а побежал, только камазы с долларами засверкали
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Многие из "Беркута" были готовы, обвешавшись взрывчаткой, подорвать себя на блок-посту?
А в КСИР таких довольно много.
Да и шишкам иранским, бежать особо не куда, а мотивирует к действиям.
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Лучшая героическая жертва, которую КСИР сможет принести Ирану - самораспуститься к чёртовой матери.
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А власть, а богатство (у шишек, ясное дело, рядовые обезьяны, могут в лучшем случае похвастать автоматом)?
Так что, маловероятно.
Так и будут отравлять жизнь окружающим.
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В парламенте Ирана сидят такие же юмористы как и у нас с 95 квартала в ВР - сразу арестовать почти 80 офицеров КСИРа , а потом "выразить поддержку доблестным защитникам страны"..Парламент Ірану висловив підтримку Корпусу вартових Ісламської революції, незважаючи на збитий український літак - Цензор.НЕТ 562
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В чём выразили поддержку или на что не повелись, как малороссы?
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Недостаток ума компенсируется отсутствием совести......
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Статья про парламент Ирана, а не про Зелемойского...
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А что такое Совесть?Или просто решил словами поиграть?
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Парламент ірана нічим не відрізняється від госдуми раші..Два чоботи на одну ногу.,обидва вороги.
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Не здивуюся, якщо фрікція Слуг урода разом з козлорожими з фрікції ЗаЖоПу проголосували б у ВРУ за постанову "Понять. Простить. И отпустить". До речі, а чому досі ще не було чути заяву голови ВР та його заступників з цього питання. Невже ще досі на лижах добираються з курортів чи в їхніх лісапєдів бензина закінчилася ? 😕
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Куме,так щось я не сторопав,хто натиснув кнопку на пульте,як,що все ушли на Намаз?
-Москаль.Бо он православный,та Намаз не пошёл Парламент Ірану висловив підтримку Корпусу вартових Ісламської революції, незважаючи на збитий український літак - Цензор.НЕТ 3463
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А что еще от ирана ждали? Спасибо хоть признались. Хоть в этом чести больше,чем у козлорылых. В остальном-одинаковая срань.
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"Парламент Ирана выразил поддержку Корпусу стражей Исламской революции, несмотря на сбитый украинский самолет" - а шо вас удивляет, кремлёвский мясник захватил чужую территорию, Крым, и устроил войнушку с младшим братом, и что, ордынский парламент разве остановил этого неадеквата, а война с мирным населением в Сирии, и вообще, этот выживший из ума, старый дегенерат, может вытворять всё, что ему взбредёт в старую, плешивую репу, и т.н. "парламент", не скажет ему пол слова, а Иран, РФ, или Сев. Корея, одного порядка, террористические, агрессивные опг.
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Украина чем то похожа на Иран!Сражается в ИЗОЛЯЦИИ!
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Нет кацап.
Это парашка похожа на Иран: сами в жопе, но этого мало - надо и соседей затащить.
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Ото уявляю,як,що персы зроблять ядерную бомбу,та после запуска на питання мировой общественности:Чому вы запустили ракету?У вiдповiдь почують:Ракета стартанула по воле Аллаха,пока все ушли на Намаз
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мировое сообщество смотрит спокойно как развивается страна террорист главное что Севрный поток -2 строился и в домах было тепло ...Но пройдет время и фанатики заполнять ЕС и будет то что в Москве с нерусскими
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Опппааа!!!! Очередная ихняя ошибка. А теперь если допросить расчёт Тор -М1, его действия, свидетелей, переговоры, трекеры смартфонов. А были ли они вообще вблизи станции и не менял ли их кто нибудь..... с русским акцентом????
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