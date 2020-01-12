 Парламент Ирана выразил поддержку Корпусу стражей Исламской революции, несмотря на сбитый украинский самолет

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Громадське.
12 января в Иране состоялось экстренное закрытое заседание парламентариев с командующим КСИР Хусейном Саламе.
"Эта ошибка является огромной потерей, но она не должна стать основанием для того, чтобы забывать о самопожертвовании КСИР, который всегда защищал нашу страну", - отметили в парламенте.
Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому) в среду, 8 января 2020 года, после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.
Утром 11 января Иран признал, что самолет украинских авиалиний был сбит по ошибке иранскими военными.
Президент Ирана Хасан Рухани назвал крушение украинского самолета "великой трагедией" и "непростительной ошибкой".
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина ожидает полного признания иранской стороной своей вины и доведения расследования до конца.
Духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи выразил соболезнования семьям погибших в результате крушения самолета украинских авиалиний, назвав произошедшее "болезненным инцидентом".
По словам командующего аэрокосмическими силами Корпуса Стражей Исламской революции Амира Али Хаджизаде, оператор, сбивший украинский самолет, получил сообщение о запуске ракеты "Круз" и принял приближающийся объект за ракету.
И тогда жертвуйте хоть до усрачки, фанатики гребанные.
Российский «спутник-убийца» развалился в космосе.
Военный спутник «Космос-2491», названный СМИ «спутником-убийцей» и выведенный на орбиту в 2013 году, разрушился в космосе. Об этом на своей странице в Twitter сообщил американский эксперт в области космонавтики Джонатан Макдауэлл.
Стоит плюнуть в сторону террористов, сразу же обвинение в разжигании войны.
А вообще, пока вас не было, жил неплохо, но и сейчас особо не жалуюсь.
В лучшем случае накажут оператора РЛС (тут повесят на автокране).
Но пить не брошу!!!
😎
И это в лучшем случае.
когда то ,в 60-70 иран был вполне светским образованным государством,с нормальным уровнем жизни.люди помнят,кто сам,кому бабушка рассказывала.
Численность КСИР - 125 000 человек и это не просто солдаты, а фанатики.
Поэтому, даже если сила протестующих победит, то начнется настоящая резня.
Обоюдная.
Разве только потери экономические.
Но поскольку есть КСИР, то после переворота, будет жесточайшая гражданская война.
А в КСИР таких довольно много.
Да и шишкам иранским, бежать особо не куда, а мотивирует к действиям.
Так что, маловероятно.
Так и будут отравлять жизнь окружающим.
-Москаль.Бо он православный,та Намаз не пошёл
Это парашка похожа на Иран: сами в жопе, но этого мало - надо и соседей затащить.